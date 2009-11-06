Сказка о прелестной букве Ю и её завистливых сёстрах

Сынишка знает алфавит,

Уже читает по слогам.

Пока за книжкой не сидит,

Но вывески читает сам!

Откроем Азбуку сейчас,

И там все буквы назовём.

«А ну, которую из вас

Мы в путь с собой возьмём?»

Мальчишка выбрал букву Ю,

Давай посочиняем!

И вот историю свою

На конкурс посылаем!



Южная принцесса

Она родилась в краю магнолий и кипарисов. Её детство было наполнено ароматом цветущих роз и шумом морского прибоя. Да, она выросла на юге – в краю безоблачного неба и крикливых чаек. Да где. как не в южных широтах могла появиться на свет такая красавица – буква Ю .

Просыпаясь рано утром, она разглядывала в зеркальце круглое личико и любовалась своёй безупречной осанкой. Буква Ю очень любила петь:

На юге в июле колибри поют,

И волны морские мне спать не дают

Любимый мой город встречает зарю

И сердце своё я ему подарю!

Слова, в которых появлялась буква Ю, звучали с особой теплотой и изяществом – Ю ля, малютка, юность, нюанс. Они как будто светились нежно-бирюзовым светом.

- Ты вырастешь, дочка, и станешь ещё прекраснее, - говорил своей дочке величественный Алфавит, - Жаль только, что твои сестрицы-гласные не хотят с тобой дружить.

- Ты предпоследняя наша дочка, милая и нежная. Ты славная девочка - улыбалась мама Азбука. – Твои сёстры рано или поздно поймут это.

Буква Ю печально вздохнула. И, правда, её сёстры почему-то не хотели с ней общаться, всё время смеялись над ней или шушукались между собой.

Сёстры-завистницы

- Ах, уж эта Ю ! С ней так трудно! – восклицала гордая буква А . – Я, как самая первая, а значит, старшая буква, не раз просила её не выставлять свою красоту напоказ, а она всё продолжает кокетничать!

- Ой, не говори, - присоединилась толстушка О . – И хотя мы с ней похожи, она себя считает гораздо стройней!

- Ух, я бы ей сказала! И чего нас дети так часто путают? Такого носика, как у меня нет ни у одной буквы! – это урчала обиженная буква У .

- Эх, девчонки! А мне-то как не повезло! Она постоянно упирается мне в спину – хочет вперёд вылезти! – буква Э показала букве Ю свой язычок и отвернулась.

- Я придумала! А давайте мы её в самый конец алфавита поставим! Чтоб не зазнавалась! Или лишим её голоса, чтоб не пела своих слащавых песенок! - высказалась буква Я . Ей давно надоело быть последней и она всё ждала случая отодвинуть свою сестру.

Буква Ы была совсем маленькой и в разговорах сестёр не участвовала, а сестрицы-двойняшки Е и Ё вообще старались ходить только вдвоём – другие буквы их не интересовали.

Коварный план

Итак, сёстры-гласные придумали хитрый план – буква Ю должна стать обычной гласной буквой, без малейших признаков изящества и красоты. А как это сделать? Да пригласить на помощь букву Ъ ! О, об этой букве в их доме ходили легенды! Два брата Ъ и Ь довольно долго мирно жили рядом со всеми буквами. Но однажды они крепко поссорились, даже подрались! След от той драки остался у братца Ъ до сих пор. Великий Алфавит справедливо наказал своих сыновей за такую выходку и лишил их права называться звуками.

С тех пор братья перестали разговаривать – голосом обладали только звуки, а они отныне были буквами. Братец Ь редко появлялся дома – он дружил с согласными буквами, делал их добрее и мягче, а это очень не нравилось Ъ .

Именно злобного и жестокого Ъ выбрали сёстры-гласные для осуществления своего коварного плана.

- А знаешь, братец Ъ , эта зазнайка буква Ю затмила нас всех своей красотой! Даже родители любят её больше всех! - шептала буква А .

- Эх, помоги, сделай её грубой и некрасивой – ты же можешь! – заискивала буква Э .

- А что мне за выгода? – ухмыльнулся Ъ . Разговаривать он не мог, поэтому общаться предпочитал жестами.

- Ой, а мы тебе поможем проучить братца Ь ! – воскликнула толстушка О . – Он же недотёпа!

На том и порешили. Отныне братец Ъ везде будет вставать перед буквой Ю и все слова с её участием станут незвучными и малопривлекательными.

Ю больше не звучит…

Однажды вечером буква Ю гуляла по берегу моря и любовалась закатом. Неожиданно перед ней возник братец Ъ .

- Привет, красотка!

- Здравствуй! – улыбнулась ничего не подозревающая Ю . - Давно тебя не видела.

- А теперь мы будем часто встречаться! – и резко схватил её за руку.

- Ты что, отпусти! – вскрикнула буква Ю - Мне больно!

- А ты позови на помощь! – смеялся братец Ъ . - Ну, зови «Лю-юди!

- Лъюди! Лъюди!! – закричала буква Ю и осеклась. – Что со мной?!

- А ты ещё покричи, узнаешь! – хохотал довольный Ъ .

- Я боъюсь… Ой, я потеряла свою прелесть звука. – и бедная буква Ю заплакала.

Беззвучная тишина

В доме Алфавита стало тихо и печально. Буква Ю сидела в своей комнате и ни с кем не разговаривала. Постепенно из речи людей стали исчезать слова с её участием. В мире не стало слова «юг», никто не произносил «люблю» и стало исчезать слово «люди». Вот тут все не на шутку испугались – угроза нависла над всеми буквами. Горевали Алфавит и Азбука, недоумённо гудели и шипели согласные. Недолго ликовали сёстры-гласные, буква Э так и не смогла занять место буквы Ю , хвастливая Я приутихла, толстушка О никак не могла похудеть, а гордая буква А теперь всё больше молчала.

- Что же нам делать? Как вернуть нашей дочке прежнее звучание? – вздыхал Алфавит. – Как избавить её от вредного и непутёвого Ъ ?

- А может быть нам Ь поможет? – робко предложила Азбука. - Я знаю, что ты сердишься на него, но ведь он добрый мальчик…

- Ну, что ж, давай попробуем,- согласился Алфавит.

Когда появился братец Ь , сёстры-гласные недоумённо переглянулись: «Что может сделать этот неумеха? Разве ему справиться с Ъ ?»

И мир наполнят звуки…

Никто не понял, что же произошло потом между братьями – они не разговаривали, не шумели, ведь они не были звуками. Но через какое то время из комнаты вышел удручённый Ъ и, опустив голову, покинул дом Алфавита. А потом появилась улыбающаяся буква Ю вместе с братом Ь .

- Мама, папа! – бросилась она к родителям. - Теперь у меня всё в порядке! И даже намного лучше!

- Что же случилось, дочка? - недоумевал отец Алфавит.

- А мы подружились с Ь ! Оказывается, когда мы находимся рядом, то слово превращается в музыку! Вот послушай.

И буква Ю запела своим прежним прелестным голоском:

Этот мир я любовью наполню,

В унисон наши бьются сердца!

Я судьбою и жизнью довольна

И останусь с тобой до конца!

Услышав эту жизнерадостную песню, расстроенные сёстры-гласные разошлись по своим местам в алфавите. А буква Ю уже не расставалась с Ь – их союз так благозвучен в наших словах!