Сказка о прелестной букве Ю и её завистливых сёстрах
Сынишка знает алфавит,
Уже читает по слогам.
Пока за книжкой не сидит,
Но вывески читает сам!
Откроем Азбуку сейчас,
И там все буквы назовём.
«А ну, которую из вас
Мы в путь с собой возьмём?»
Мальчишка выбрал букву Ю,
Давай посочиняем!
И вот историю свою
На конкурс посылаем!
Южная принцесса
Она родилась в краю магнолий и кипарисов. Её детство было наполнено ароматом цветущих роз и шумом морского прибоя. Да, она выросла на юге – в краю безоблачного неба и крикливых чаек. Да где. как не в южных широтах могла появиться на свет такая красавица – буква Ю.
Просыпаясь рано утром, она разглядывала в зеркальце круглое личико и любовалась своёй безупречной осанкой. Буква Ю очень любила петь:
На юге в июле колибри поют,
И волны морские мне спать не дают
Любимый мой город встречает зарю
И сердце своё я ему подарю!
Слова, в которых появлялась буква Ю, звучали с особой теплотой и изяществом – Юля, малютка, юность, нюанс. Они как будто светились нежно-бирюзовым светом.
- Ты вырастешь, дочка, и станешь ещё прекраснее, - говорил своей дочке величественный Алфавит, - Жаль только, что твои сестрицы-гласные не хотят с тобой дружить.
- Ты предпоследняя наша дочка, милая и нежная. Ты славная девочка - улыбалась мама Азбука. – Твои сёстры рано или поздно поймут это.
Буква Ю печально вздохнула. И, правда, её сёстры почему-то не хотели с ней общаться, всё время смеялись над ней или шушукались между собой.
Сёстры-завистницы
- Ах, уж эта Ю! С ней так трудно! – восклицала гордая буква А. – Я, как самая первая, а значит, старшая буква, не раз просила её не выставлять свою красоту напоказ, а она всё продолжает кокетничать!
- Ой, не говори, - присоединилась толстушка О. – И хотя мы с ней похожи, она себя считает гораздо стройней!
- Ух, я бы ей сказала! И чего нас дети так часто путают? Такого носика, как у меня нет ни у одной буквы! – это урчала обиженная буква У.
- Эх, девчонки! А мне-то как не повезло! Она постоянно упирается мне в спину – хочет вперёд вылезти! – буква Э показала букве Ю свой язычок и отвернулась.
- Я придумала! А давайте мы её в самый конец алфавита поставим! Чтоб не зазнавалась! Или лишим её голоса, чтоб не пела своих слащавых песенок! - высказалась буква Я. Ей давно надоело быть последней и она всё ждала случая отодвинуть свою сестру.
Буква Ы была совсем маленькой и в разговорах сестёр не участвовала, а сестрицы-двойняшки Е и Ё вообще старались ходить только вдвоём – другие буквы их не интересовали.
Коварный план
Итак, сёстры-гласные придумали хитрый план – буква Ю должна стать обычной гласной буквой, без малейших признаков изящества и красоты. А как это сделать? Да пригласить на помощь букву Ъ! О, об этой букве в их доме ходили легенды! Два брата Ъ и Ь довольно долго мирно жили рядом со всеми буквами. Но однажды они крепко поссорились, даже подрались! След от той драки остался у братца Ъ до сих пор. Великий Алфавит справедливо наказал своих сыновей за такую выходку и лишил их права называться звуками.
С тех пор братья перестали разговаривать – голосом обладали только звуки, а они отныне были буквами. Братец Ь редко появлялся дома – он дружил с согласными буквами, делал их добрее и мягче, а это очень не нравилось Ъ.
Именно злобного и жестокого Ъ выбрали сёстры-гласные для осуществления своего коварного плана.
- А знаешь, братец Ъ, эта зазнайка буква Ю затмила нас всех своей красотой! Даже родители любят её больше всех! - шептала буква А.
- Эх, помоги, сделай её грубой и некрасивой – ты же можешь! – заискивала буква Э.
- А что мне за выгода? – ухмыльнулся Ъ. Разговаривать он не мог, поэтому общаться предпочитал жестами.
- Ой, а мы тебе поможем проучить братца Ь! – воскликнула толстушка О. – Он же недотёпа!
На том и порешили. Отныне братец Ъ везде будет вставать перед буквой Ю и все слова с её участием станут незвучными и малопривлекательными.
Ю больше не звучит…
Однажды вечером буква Ю гуляла по берегу моря и любовалась закатом. Неожиданно перед ней возник братец Ъ.
- Привет, красотка!
- Здравствуй! – улыбнулась ничего не подозревающая Ю. - Давно тебя не видела.
- А теперь мы будем часто встречаться! – и резко схватил её за руку.
- Ты что, отпусти! – вскрикнула буква Ю - Мне больно!
- А ты позови на помощь! – смеялся братец Ъ. - Ну, зови «Лю-юди!
- Лъюди! Лъюди!! – закричала буква Ю и осеклась. – Что со мной?!
- А ты ещё покричи, узнаешь! – хохотал довольный Ъ.
- Я боъюсь… Ой, я потеряла свою прелесть звука. – и бедная буква Ю заплакала.
Беззвучная тишина
В доме Алфавита стало тихо и печально. Буква Ю сидела в своей комнате и ни с кем не разговаривала. Постепенно из речи людей стали исчезать слова с её участием. В мире не стало слова «юг», никто не произносил «люблю» и стало исчезать слово «люди». Вот тут все не на шутку испугались – угроза нависла над всеми буквами. Горевали Алфавит и Азбука, недоумённо гудели и шипели согласные. Недолго ликовали сёстры-гласные, буква Э так и не смогла занять место буквы Ю, хвастливая Я приутихла, толстушка О никак не могла похудеть, а гордая буква А теперь всё больше молчала.
- Что же нам делать? Как вернуть нашей дочке прежнее звучание? – вздыхал Алфавит. – Как избавить её от вредного и непутёвого Ъ?
- А может быть нам Ь поможет? – робко предложила Азбука. - Я знаю, что ты сердишься на него, но ведь он добрый мальчик…
- Ну, что ж, давай попробуем,- согласился Алфавит.
Когда появился братец Ь, сёстры-гласные недоумённо переглянулись: «Что может сделать этот неумеха? Разве ему справиться с Ъ?»
И мир наполнят звуки…
Никто не понял, что же произошло потом между братьями – они не разговаривали, не шумели, ведь они не были звуками. Но через какое то время из комнаты вышел удручённый Ъ и, опустив голову, покинул дом Алфавита. А потом появилась улыбающаяся буква Ю вместе с братом Ь.
- Мама, папа! – бросилась она к родителям. - Теперь у меня всё в порядке! И даже намного лучше!
- Что же случилось, дочка? - недоумевал отец Алфавит.
- А мы подружились с Ь! Оказывается, когда мы находимся рядом, то слово превращается в музыку! Вот послушай.
И буква Ю запела своим прежним прелестным голоском:
Этот мир я любовью наполню,
В унисон наши бьются сердца!
Я судьбою и жизнью довольна
И останусь с тобой до конца!
Услышав эту жизнерадостную песню, расстроенные сёстры-гласные разошлись по своим местам в алфавите. А буква Ю уже не расставалась с Ь – их союз так благозвучен в наших словах!
С любовью авторы ПумаLux и сын Витя