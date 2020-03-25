Чем занять малыша дома: игры и развлечения для детей от года до пяти лет

Чем занять ребенка дома, если на улицу выйти нет возможности? Делимся идеями игр и развлечений в год, предлагаем игры для развития детей от 2 лет, а также забавы для трехлеток и детей постарше - 4 и 5 лет. Рассказывают мама Вика и её сын Женя.

Чем занять ребёнка в год

— «Где рыбка?..» Разучиваем новые предметы. Можно развесить по стенам крупные картинки с изображением животных и различных предметов. Малыш разыскивает взглядом нужное изображение на мамин вопрос «Где…?»

— Массаж мячиком. На «ура» идет массаж специальным мячиком с пупырышками. Они стоят копейки, а удовольствий масса! Малыш в трусиках или подгузниках. Ложимся на спинку или на животик. Мама прокатывает мячик от пяточек до макушки. Женя заливисто хохочет. После этого долго сжимает такой мячик в ладошках и грызет. Нужен именно мячик с пупырышками!

— Прятки с пеленкой. Набрасываем на лялю пеленку и спрашиваем: «Где Женя?» Малыш стягивает пеленку с головы, а мама с папой радуются: «Вот он, Женя!» Ребенок в восторге.

— Танцы. Под любимую музыку: берем малыша на руки и кружимся по комнате.

— Мыльные пузыри. Если дома нет готовых пузырей, сделайте раствор сами из любого шампуня и небольшого количества воды. Выдувать пузыри можно из толстой соломинки для коктейля, половинки пластмассовой ручки и подобных предметов. Игра с мыльными пузырями, впрочем, радует детей любого возраста.

Игры для развития детей от 2 лет

— Рисование. Попробуем раскрасить серое ненастье яркими красками! Сюжеты для рисования предлагает Юлия Каспарова.

Веселый поезд. Нарисуйте на листе бумаги паровозик. Теперь начнем пририсовывать к паровозику вагончики, а в окошках по очереди с малышом изображать пассажиров. Может быть, в поезде едет вся ваша семья (и не забудьте про кошку, хомячка или попугайчика), или же это герои любимых сказок и мультфильмов? Главное, чтобы всем им было весело, а вокруг, на зеленых лугах, цвели яркие цветы и порхали разноцветные бабочки.

Строим город. Если у вас найдется большой лист ватмана или другой белой бумаги, он станет тем местом, где „будет заложен город“. Расстелите его прямо на полу, прихватите карандаши и фломастеры и приступайте вместе с малышом к „строительству“ своего собственного города. Какие здесь будут дома, магазины, машины, деревья? А кто здесь будет жить? Возможно, все будет самое обыкновенное и привычное, или наоборот — удивительное и сказочное? Но в любом городе непременно нарисуйте магазин со сладостями, зоопарк и цирк. Как же без них? Такая „рисовальная“ игра хороша и тем, что играть в нее можно не один день. Надоело рисовать — свернули бумагу в рулон и убрали подальше. Зато через некоторое время интерес малыша разгорится с новой силой. А рисовать можно не только город, но и морское дно, космос, птичий рынок, детский сад, доисторическую землю с древними ящерами, Африку или Антарктиду, в общем, все, что в данный момент волнует и интересует маленького художника. А на большом листе да при мамином участии его фантазия и художественные способности раскроются в полной мере!

Яркое окошко. А еще можно порисовать на оконных стеклах обычной гуашью. Это тоже здорово поднимает настроение. Ведь можно раскрасить унылый денек в яркие цвета и любоваться из окна своим творением…»

— Сидячий футбол. Два или более игрока садятся друг напротив друга, расставив широко ноги, и катают руками небольшой мячик. Можно радостно кричать «Го-о-ол!»

— Сортируем предметы. Различные предметы, игрушки сортируем по цвету, форме, мягкости-твердости и пр.

— Башня. Из коробочек, кубиков или пластиковых стаканчиков строим башню. С некоторого расстояния пытаемся ее разрушить маленьким мячиком или теннисным шариком.

— Лента из домино. Костяшки из домино составляем друг за другом в длинную ленту, ставя их на короткое ребро. Когда лента будет готова, первую костяшку подталкиваем. Все костяшки падают, опрокидываясь одна за другой.

— Кегли. Кубики расставляем на ковре, как кегли, и сбиваем их теннисным шариком или небольшим мячиком.

— Маленький водитель. Рисуем на большом листе бумаги улицы. Когда разметка готова, начинаем кружить по дорогам игрушечной машинкой.

Игры для детей от 3 лет

— Волшебный мешочек. В небольшой мешочек (или наволочку) положите несколько детских игрушек, сильно отличающихся по форме, скажем, кубик, резиновый мишка и кольцо от пирамидки. Малыш, не заглядывая в мешочек, запускает в него руку и наощупь определяет, какую из игрушек он взял. Только после этого можно вытаскивать руку с игрушкой. Игрушки можно заменять овощами, фруктами, геометрическими фигурками.

— Коллаж. Найдем несколько старых ненужных журналов или каталогов. Вырежем понравившиеся картинки, сочиним с ними историю. Наклеим картинки в сюжетном порядке в тонкую тетрадь, а мама крупными буквами сделает подписи к картинкам.

— Рисование на бумажных тарелках. Их можно расписать орнаментом или даже изобразить пейзажи и натюрморты. А почему бы не сделать галерею «тарелочных» портретов? Заодно можно рассказать, как в прошлые века семейными портретами украшались стены знатных домов. Или познакомьте малыша с понятием генеалогического древа. Тогда портреты родителей размещаем под портретами бабушек-дедушек, братьев и сестер — на одной линии и т. п.

— Прятки. Конечно, маме придется подыграть детям, «не находя» их какое-то время. И не забудьте разучить приговорку: «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать! Кто не спрятался — я не виноват!»

— Веселая ладошка. Руку кладем на бумагу. Карандашом обрисовываем по контуру. Вырезаем и разрисовываем красочными узорами. Можно изобразить мордашку с торчащими вверх волосами.

— Канатоходец. С вытянутыми в стороны руками идем, как канатоходцы, по краешку ковра, по растянутой на полу скакалке или яркой ленточке.

— Клякса. Брызнуть краской на бумагу. Бумагу сложить кляксой внутрь, затем снова развернуть. На что похож получившийся отпечаток? Дорисуйте картинку.

— Свойства магнита. Магнит кладем под бумагу, а на бумагу — монетку. Магнитом двигаем монетку по бумаге. Заодно рассказываем про его свойства.

— Бег с «яйцом». Шарик от пинг-понга или контейнер от киндера кладем на чайную ложку и бегаем по всей квартире, стараясь удержать шарик на ложке.

— Альбом с фотографиями. Малышей очень интересует вопрос: «А что было, когда меня еще не было?» Вот и расскажите ребенку об этом с помощью фотографий, сделанных до его рождения: «Вот я в детском саду (Как, мама, ты разве тоже ходила в детский сад?), вот я вместе со школьными друзьями. Это я учусь в институте. А вот наша с папой свадьба. А здесь мы на море, а ты — у мамы в животике, еще совсем маленький». Для крохи это будет самая интересная история — история его семьи. Куда более захватывающая, чем самые волшебные сказки…

— В какой руке? Возьмите какой-нибудь небольшой предмет, конфету или маленькую игрушку и спрячьте за спину. Спросите у ребенка, в какой руке игрушка. Если малыш угадал — его очередь прятать. Эта игра поможет закрепить понятия «право-лево». Для этого нужно, чтобы кроха не просто показывал на руку, а называл ее: «в правой руке», «в левой руке»…»

Игры для детей 4-5 лет

— Болото. Возьмите несколько старых газет или «обороток», приложите к ним детскую стопочку и обведите. Вырежьте по контуру несколько следов. А теперь разложите следочки по комнате, чтобы получилась тропинка. То, что за пределами тропинки — «болото». Малыш должен пройти, точно ступая по следам, чтобы не упасть в «болото».

— Штаб. В детстве нам с братом никогда не надоедало играть в домике из подручных средств: подушек от родительского дивана, стола со свисающей скатертью, стульев, поставленных спинками друг к другу на некотором расстоянии и накрытых большим одеялом… Не забудьте про услугу «Доставки Обедов» в Штаб. Можно разыграть сказку «Теремок».

— «Горячо-холодно». В эту игру с удовольствием играют детишки любого возраста. Правила просты: вы прячете в комнате какую-нибудь игрушку, а малыш должен ее найти. Подсказывайте ему словами «холодно», «очень холодно», «теплее», «тепло», «горячо», «очень горячо» и т. п. Чем ближе он подходит к игрушке, тем «горячее». Когда она найдена, поменяйтесь с малышом местами. Теперь мама ищет, а ребенок прячет.

— Игрушечные деньги. Монеты кладем под бумагу. Мягким карандашом трем поверх монетки. Бумажные деньги вырезаем.

— Прыг-скок. Как можно дольше пропрыгать на одной ноге.

— Цветная угадайка. Загадываем какую-нибудь цветную вещь в комнате. Называем цвет и просим угадать этот предмет.

— Угадываем животных. Каждый изображает какое-нибудь животное. Другие должны угадать — какое.

— Шарик, лети! Подбрасываем воздушный шарик в воздух. Указательным пальцем нужно подталкивать его вверх, не давая упасть. Надуваем шарик, не завязывавая его, отпускаем. Смотрим, как он мечется по комнате.

— Безопасный волейбол. Натяните веревку между спинками двух стульев, находящихся на расстоянии друг от друга. Играйте в волейбол воздушным шариком.

— Что пропало? Положите на поднос пять предметов. Ребенок внимательно смотрит на них и запоминает. Затем он закрывает глаза, а вы в это время прячете один из них. Малыш должен определить, какого предмета не хватает. Постепенно добавляйте на поднос новые вещи. А когда ребенок освоит игру, убирайте сразу по нескольку предметов.

— Контуры. Понадобятся несколько листов бумаги. Найдите в комнате небольшой предмет и обведите его по контуру. Затем предложите ребенку догадаться, что это за предмет. Потом поменяйтесь ролями.

— Шерлок Холмс. Смотрим в окно. Придумываем про людей, которых видим внизу, разнообразные истории.

— Мозаика. Из бумаги вырезать прямоугольник. Затем разрезать его на 10 частей разной формы. Кусочки перемешать. Снова составить прямоугольник из кусочков.

— Балансирование с книгой. Пусть малыш пройдет по комнате, пытаясь удержать книгу на голове. Нельзя дотрагиваться до книги руками!

