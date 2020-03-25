Форум
Виктория Полянцева
Развитие

Чем занять малыша дома: игры и развлечения для детей от года до пяти лет

Чем занять ребенка дома, если карантин или на улицу выйти нет возможности?

Чем занять ребенка дома, если на улицу выйти нет возможности? Делимся идеями игр и развлечений в год, предлагаем игры для развития детей от 2 лет, а также забавы для трехлеток и детей постарше - 4 и 5 лет. Рассказывают мама Вика и её сын Женя.

Чем занять ребёнка в год

«Где рыбка?..» Разучиваем новые предметы. Можно развесить по стенам крупные картинки с изображением животных и различных предметов. Малыш разыскивает взглядом нужное изображение на мамин вопрос «Где…?»

Массаж мячиком. На «ура» идет массаж специальным мячиком с пупырышками. Они стоят копейки, а удовольствий масса! Малыш в трусиках или подгузниках. Ложимся на спинку или на животик. Мама прокатывает мячик от пяточек до макушки. Женя заливисто хохочет. После этого долго сжимает такой мячик в ладошках и грызет. Нужен именно мячик с пупырышками!

Прятки с пеленкой. Набрасываем на лялю пеленку и спрашиваем: «Где Женя?» Малыш стягивает пеленку с головы, а мама с папой радуются: «Вот он, Женя!» Ребенок в восторге.

Танцы. Под любимую музыку: берем малыша на руки и кружимся по комнате.

Мыльные пузыри. Если дома нет готовых пузырей, сделайте раствор сами из любого шампуня и небольшого количества воды. Выдувать пузыри можно из толстой соломинки для коктейля, половинки пластмассовой ручки и подобных предметов. Игра с мыльными пузырями, впрочем, радует детей любого возраста.

Игры для развития детей от 2 лет

Рисование. Попробуем раскрасить серое ненастье яркими красками! Сюжеты для рисования предлагает Юлия Каспарова.

Веселый поезд. Нарисуйте на листе бумаги паровозик. Теперь начнем пририсовывать к паровозику вагончики, а в окошках по очереди с малышом изображать пассажиров. Может быть, в поезде едет вся ваша семья (и не забудьте про кошку, хомячка или попугайчика), или же это герои любимых сказок и мультфильмов? Главное, чтобы всем им было весело, а вокруг, на зеленых лугах, цвели яркие цветы и порхали разноцветные бабочки.

Строим город. Если у вас найдется большой лист ватмана или другой белой бумаги, он станет тем местом, где „будет заложен город“. Расстелите его прямо на полу, прихватите карандаши и фломастеры и приступайте вместе с малышом к „строительству“ своего собственного города. Какие здесь будут дома, магазины, машины, деревья? А кто здесь будет жить? Возможно, все будет самое обыкновенное и привычное, или наоборот — удивительное и сказочное? Но в любом городе непременно нарисуйте магазин со сладостями, зоопарк и цирк. Как же без них? Такая „рисовальная“ игра хороша и тем, что играть в нее можно не один день. Надоело рисовать — свернули бумагу в рулон и убрали подальше. Зато через некоторое время интерес малыша разгорится с новой силой. А рисовать можно не только город, но и морское дно, космос, птичий рынок, детский сад, доисторическую землю с древними ящерами, Африку или Антарктиду, в общем, все, что в данный момент волнует и интересует маленького художника. А на большом листе да при мамином участии его фантазия и художественные способности раскроются в полной мере!

Яркое окошко. А еще можно порисовать на оконных стеклах обычной гуашью. Это тоже здорово поднимает настроение. Ведь можно раскрасить унылый денек в яркие цвета и любоваться из окна своим творением…»

Сидячий футбол. Два или более игрока садятся друг напротив друга, расставив широко ноги, и катают руками небольшой мячик. Можно радостно кричать «Го-о-ол!»

Сортируем предметы. Различные предметы, игрушки сортируем по цвету, форме, мягкости-твердости и пр.

Башня. Из коробочек, кубиков или пластиковых стаканчиков строим башню. С некоторого расстояния пытаемся ее разрушить маленьким мячиком или теннисным шариком.

Лента из домино. Костяшки из домино составляем друг за другом в длинную ленту, ставя их на короткое ребро. Когда лента будет готова, первую костяшку подталкиваем. Все костяшки падают, опрокидываясь одна за другой.

Кегли. Кубики расставляем на ковре, как кегли, и сбиваем их теннисным шариком или небольшим мячиком.

Маленький водитель. Рисуем на большом листе бумаги улицы. Когда разметка готова, начинаем кружить по дорогам игрушечной машинкой.

Игры для детей от 3 лет

Волшебный мешочек. В небольшой мешочек (или наволочку) положите несколько детских игрушек, сильно отличающихся по форме, скажем, кубик, резиновый мишка и кольцо от пирамидки. Малыш, не заглядывая в мешочек, запускает в него руку и наощупь определяет, какую из игрушек он взял. Только после этого можно вытаскивать руку с игрушкой. Игрушки можно заменять овощами, фруктами, геометрическими фигурками.

Коллаж. Найдем несколько старых ненужных журналов или каталогов. Вырежем понравившиеся картинки, сочиним с ними историю. Наклеим картинки в сюжетном порядке в тонкую тетрадь, а мама крупными буквами сделает подписи к картинкам.

Рисование на бумажных тарелках. Их можно расписать орнаментом или даже изобразить пейзажи и натюрморты. А почему бы не сделать галерею «тарелочных» портретов? Заодно можно рассказать, как в прошлые века семейными портретами украшались стены знатных домов. Или познакомьте малыша с понятием генеалогического древа. Тогда портреты родителей размещаем под портретами бабушек-дедушек, братьев и сестер — на одной линии и т. п.

Прятки. Конечно, маме придется подыграть детям, «не находя» их какое-то время. И не забудьте разучить приговорку: «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать! Кто не спрятался — я не виноват!»

Веселая ладошка. Руку кладем на бумагу. Карандашом обрисовываем по контуру. Вырезаем и разрисовываем красочными узорами. Можно изобразить мордашку с торчащими вверх волосами.

Канатоходец. С вытянутыми в стороны руками идем, как канатоходцы, по краешку ковра, по растянутой на полу скакалке или яркой ленточке.

Клякса. Брызнуть краской на бумагу. Бумагу сложить кляксой внутрь, затем снова развернуть. На что похож получившийся отпечаток? Дорисуйте картинку.

Свойства магнита. Магнит кладем под бумагу, а на бумагу — монетку. Магнитом двигаем монетку по бумаге. Заодно рассказываем про его свойства.

Бег с «яйцом». Шарик от пинг-понга или контейнер от киндера кладем на чайную ложку и бегаем по всей квартире, стараясь удержать шарик на ложке.

Альбом с фотографиями. Малышей очень интересует вопрос: «А что было, когда меня еще не было?» Вот и расскажите ребенку об этом с помощью фотографий, сделанных до его рождения: «Вот я в детском саду (Как, мама, ты разве тоже ходила в детский сад?), вот я вместе со школьными друзьями. Это я учусь в институте. А вот наша с папой свадьба. А здесь мы на море, а ты — у мамы в животике, еще совсем маленький». Для крохи это будет самая интересная история — история его семьи. Куда более захватывающая, чем самые волшебные сказки…

В какой руке? Возьмите какой-нибудь небольшой предмет, конфету или маленькую игрушку и спрячьте за спину. Спросите у ребенка, в какой руке игрушка. Если малыш угадал — его очередь прятать. Эта игра поможет закрепить понятия «право-лево». Для этого нужно, чтобы кроха не просто показывал на руку, а называл ее: «в правой руке», «в левой руке»…»

Игры для детей 4-5 лет

Болото. Возьмите несколько старых газет или «обороток», приложите к ним детскую стопочку и обведите. Вырежьте по контуру несколько следов. А теперь разложите следочки по комнате, чтобы получилась тропинка. То, что за пределами тропинки — «болото». Малыш должен пройти, точно ступая по следам, чтобы не упасть в «болото».

Штаб. В детстве нам с братом никогда не надоедало играть в домике из подручных средств: подушек от родительского дивана, стола со свисающей скатертью, стульев, поставленных спинками друг к другу на некотором расстоянии и накрытых большим одеялом… Не забудьте про услугу «Доставки Обедов» в Штаб.  Можно разыграть сказку «Теремок».

«Горячо-холодно». В эту игру с удовольствием играют детишки любого возраста. Правила просты: вы прячете в комнате какую-нибудь игрушку, а малыш должен ее найти. Подсказывайте ему словами «холодно», «очень холодно», «теплее», «тепло», «горячо», «очень горячо» и т. п. Чем ближе он подходит к игрушке, тем «горячее». Когда она найдена, поменяйтесь с малышом местами. Теперь мама ищет, а ребенок прячет.

Игрушечные деньги. Монеты кладем под бумагу. Мягким карандашом трем поверх монетки. Бумажные деньги вырезаем.

Прыг-скок. Как можно дольше пропрыгать на одной ноге.

Цветная угадайка. Загадываем какую-нибудь цветную вещь в комнате. Называем цвет и просим угадать этот предмет.

Угадываем животных. Каждый изображает какое-нибудь животное. Другие должны угадать — какое.

Шарик, лети! Подбрасываем воздушный шарик в воздух. Указательным пальцем нужно подталкивать его вверх, не давая упасть. Надуваем шарик, не завязывавая его, отпускаем. Смотрим, как он мечется по комнате.

Безопасный волейбол. Натяните веревку между спинками двух стульев, находящихся на расстоянии друг от друга. Играйте в волейбол воздушным шариком.

Что пропало? Положите на поднос пять предметов. Ребенок внимательно смотрит на них и запоминает. Затем он закрывает глаза, а вы в это время прячете один из них. Малыш должен определить, какого предмета не хватает. Постепенно добавляйте на поднос новые вещи. А когда ребенок освоит игру, убирайте сразу по нескольку предметов.

Контуры. Понадобятся несколько листов бумаги. Найдите в комнате небольшой предмет и обведите его по контуру. Затем предложите ребенку догадаться, что это за предмет. Потом поменяйтесь ролями.

Шерлок Холмс. Смотрим в окно. Придумываем про людей, которых видим внизу, разнообразные истории.

Мозаика. Из бумаги вырезать прямоугольник. Затем разрезать его на 10 частей разной формы. Кусочки перемешать. Снова составить прямоугольник из кусочков.

Балансирование с книгой. Пусть малыш пройдет по комнате, пытаясь удержать книгу на голове. Нельзя дотрагиваться до книги руками!

А какие есть идеи у вас? Делитесь ими в комментариях!

