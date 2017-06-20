В поход! Три идеи, как развлечь ребенка, наблюдая за природой

Хотите развивать ребенка играючи? Так, чтобы и вам, и ему занятие было в радость? Мы уже развлекались, играя с мыльными пузырями. А на этой неделе я предлагаю играть «В поход!»

Будет это парк, лес, двор, сквер, не важно (иногда даже соседняя комната - это дремучий сказочный лес). Само по себе предложение ребенку "А пойдем в поход!" способно вызвать шквал положительных эмоций. И мои дети обычно мчатся собирать рюкзачки.

Что берем в поход? Какие вещи действительно важны? Обсудите это и сойдитесь на каком-то минимуме, которые устроит всех. Опять же, образовательный момент: как собрать необходимый минимум, а не весь дом?

Но мы с вами отправляемся не просто в поход, а в научную экспедицию.

Наши цели на этот поход:

Собрать и принести домой экосистему для наблюдений

Экосистема (упрощено) - система, состоящая из сообщества живых организмов, среды их обитания. Часть природы (почвы, травы, насекомых, микроорганизмов).

Это очень полезная и интересная затея - принести домой кусочек леса, поля, луга. Почти наверняка вам попадутся червяки, мелкие жуки, различные растения.

Чтобы живность не разбегалась по вашей квартире, приготовьте мелкую сетку, которой укроете свою экосистему.

Понадобится прозрачная банка и мелкая сетка, а также совок, чтобы собрать частичку двора в банку. Договоритесь с ребенком, как вы будете ухаживать за экосистемой, чтобы она не погибла (свет, вода, корм для живых существ).

Если не совсем уверены, что хочется нести в дом «дикую» природу в виде жуков-червяков, то банку можно наполнить землей, камнями, поставить (посадить) растения (живые или искусственные) и заселить туда игрушки.

Придумайте с ребенком название вашему миру и, скорее всего, у вас зародится какая-то игра на этой почве.

Игры с лупой

У всех насекомых есть общие черты: шесть лапок, усики и крылышки. Их тело как бы разделено на части тоненькими линиями – насечками. Отсюда и название – «насекомые».

Задание: взять лупу и баночку, найти на прогулке несколько насекомых и внимательно их рассмотреть, определить, где у жучка лапки (сосчитать), усики, есть ли крылышки, видны ли отдельно голова и туловище.

Разноцветный мир

Лето - самое разноцветное время года! Встретить можно просто все цвета радуги. Возьмём на прогулку цветовой сортер и будем искать травы, цветы, листья заданного цвета.

Какие цвета сейчас встречаются чаще других? Сколько оттенков зеленого вы встретили? Какой цвет так и не удалось найти?

Сделать сортер просто - к кусочку картона прикрепляем квадратики разных цветов и полоску двойного скотча напротив каждого цвета. Находя нужный цвет в природе, ребенок приклеивает к скотчу его (лепесток, бутон, травинка, кусочек коры и пр.)

Обязательно предложите ребенку наши игры-эксперименты , наградой вам будет счастливая улыбка и горящие глаза!

Поделитесь с нами вашими фотографиями и впечатлениями в комментариях к данной статье. Или в теме, в которой можно пообщаться с автором рубрики и узнать еще больше идей!

Рубрика «Давай поиграем» будет выходить на нашем сайте каждую неделю.