Чем занять ребенка дома? Идеи простых развлечений для школьников

Чем занять ребенка дома во время вынужденного карантина и увеличившихся каникул - вопрос отнюдь не праздный! В этом году школьные каникулы совпали с пандемией и карантином.

Родители работают удаленно, дети отдыхают и учатся дома. Казалось бы, идиллия! Но не все легко выдерживают такое счастье в большом объеме. Чтобы вам было чем занять себя и детей, мы составили список простых интересных занятий, которые не требуют большой подготовки. Смешивайте коктейли, готовьте пиццу, смотрите хорошее кино, и пусть в вашей семье все будут здоровы, уравновешены и довольны жизнью.

1. Делаем молочные коктейли и смузи

Немного мороженого, молока, ягод или шоколада - и готов отличный перекус! Расскажите детям, что традиция взбивать молочные коктейли появилась в Англии в 19 веке: тогда в них добавляли яйца и сироп, белки взбивали в густую пену, чтобы коктейль был воздушным. Но нам повезло, у нас есть мороженое!

Смешиваем его в миксере с молоком и добавляем по вкусу растопленный шоколад, банан, замороженные ягоды, мед, апельсин, киви… А еще вместо мороженого можно взять йогурт, добавить овсяных хлопьев, ягод по вкусу - и получится отличный смузи. Остается только достать трубочки. Смешать коктейль под силу даже дошкольнику. Так у детей появится вкус к экспериментам на кухне и тяга к здоровой пище.

6 рецептов вкусных молочных коктейлей Скорее читайте и начинайте готовить из всего, что есть вхолодильнике!

2. Готовим печенье на скорую руку

Домашнее печенье - что может быть уютнее? Приготовьте формочки с оленями, машинками и звездами, вручите детям скалку и миксер - и вперед. Вот три очень простых рецепта.

Шотландское печенье

Пачка сливочного масла;

стакан сахара;

два стакана муки.

Размягчаем масло, смешиваем его с сахаром и мукой, раскатываем в пласт толщиной полсантиметра и делаем печенье с помощью формочек. Выпекаем в разогретой духовке (180-200’) 10-15 минут.

Песочное печенье

Пачка сливочного масла;

стакан сахара;

три яйца;

три стакана муки;

немного соды;

по вкусу - молотые имбирь или корица.

Взбиваем яйца с сахаром, размягчаем масло, взбиваем все вместе, добавляем муку, соду и специи, замешиваем эластичное тесто. Раскатываем в пласт толщиной полсантиметра, работаем формочками, выпекаем печенье в разогретой до 200’ духовке 20-25 минут.

Бисквитное печенье

4 яйца;

полстакана сахара;

полстакана муки;

немного сахарной пудры.

Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с половиной сахара в однородную массу (“гоголь-моголь”), смешиваем с половиной муки. Взбиваем белки в густую пену, добавляем оставшийся сахар, взбиваем до блеска. Соединяем взбитые белки с желтками, добавляем остаток муки, перемешиваем. Складываем тесто в кондитерский мешок или полиэтиленовый пакет с дырочкой на уголке и выдавливаем колбаски, крендельки и сердечки на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте сверху сахарной пудрой через сито и отправляйте в разогретую (180’) духовку на 12-15 минут.

Кроме печенья есть много простых рецептов любимых блюд, для которых важен и процесс, и результат: пицца, горячие бутерброды, бургеры, яичница, фондю.

3. Красиво складываем вещи в шкафу

Содержать вещи в порядке - великий навык для ребенка, он облегчит жизнь всей семье. Покажите детям разные способы складывать футболки, носочки, колготки, джинсы и юбочки - ведь сегодня это настоящий модный лайфхак. В сети множество обучающих схем и роликов, главное - сперва разобраться самим, а потом поразить всех своим мастерством. Наша задача - втянуть детей в эту игру, чтобы им понравился порядок на полках и чтобы сам процесс красивого складывания не сильно утомил их. Тогда вы и впредь будете умиляться и ахать, открывая детские шкафы.

4. Играем в настольные игры

Достаньте все неосвоенные настолки, которые подарили детям за последние годы, проведите ревизию. Может быть, пора “обновить парк” и заказать еще пару-тройку игр, подходящих для возраста ваших детей. Самим родителям тоже должно быть интересно играть! Вот несколько топовых настолок, в которые дети играют с визгом, сопением и без перерыва на обед.

“Манчкин” - карточная пародия на ролевую фэнтези-игру, подойдет подросткам.

“Уно!” - карточная игра на скорость реакции и внимательность, очень азартная, простая и затягивающая.

“Каркассон” и “Дети Каркассона” - очень милая стратегия-бродилка, в которой нужно расселять своих человечков по карте.

“Алиас” - игра на развитие воображения и ассоциативного мышления, где нужно разными методами объяснять слова команде.

“Свинтус” и “Юный свинтус” - игра похожа на “Уно!” только более конкретная, на поросячью тему, оттого более смешная. Чего стоят названия спецкарт: Полисвин, Тихохрюн, Перехрюшка…

“Дженга” - проверенная временем настолка на координацию и ловкость.

“Доббль” - быстрая и смешная игра с простыми правилами на внимательность и реакцию.

“Улей” - красивая и яркая стратегическая игра, где нужно захватить пчелиную королеву соперника с помощью своих насекомых.

“Пандемия” - когда, если не сейчас, играть в такую игру? Придется остановить распространение в мире 4 вирусов.

“Денежный поток” - адаптация для подростков, в этой игре дети учатся финансовой грамотности.

5. Вспоминаем советские игры на бумаге

Научите детей играть в старые игры на листе в клеточку:

Морской бой;.

Крестики-нолики 3*3 и крестики-нолики на бесконечном поле.

“Точки” - аналог Го, где нужно ставить точки в уголках клеточек и соединять соседние точки, стараясь тем самым окружить точки врага и захватить их.

“Виселица” - игра с угадыванием слова, где за каждую неудачную попытку игрок рисует детали виселицы и тело человечка.

“Слова” - когда из букв одного длинного слова нужно записать на листок как можно больше коротких слов.

“Тачки” - игра, для которой на листке рисуется “трек”, а игроки по очереди придерживают шариковую ручку одним пальцем и ведут ее по треку, не выступая за границы, побеждает тот, кто дальше уехал. Высший пилотаж - увлечь этими играми двоих-троих детей, чтобы они играли друг с другом.

А еще расскажите детям о других играх докомпьютерной эпохи: бумажные куклы и одежда для них, коллекционирование фантиков и вкладышей от жвачки, секретики, резиночки, тетрадки с анкетами. Есть шанс увлечь человека новым интересным занятием!

6. Смотрим фильмы и мультики

Наверняка у вас есть целый список фильмов и мультов, которые вы хотели показать детям, но никак не могли найти время. Теперь вы сможете восполнить все культурные пробелы и постараться привить ребенку вкус к хорошему кино и мультипликации. Нам повезло, что многие ресурсы открыли свои архивы для зрителей, чтобы тем было легче пересидеть карантин:

Детская комната Arzamas.

Видеосервис «Кинопоиск HD» объявил, что до конца апреля бесплатно открывает доступ к своей медиатеке по промокоду POKAVSEDOMA.

Сервис Premier, где размещается большая часть проектов ТНТ, дал бесплатный доступ к большой части контента. Для этого надо зарегистрироваться на официальном сайте и обновить приложение до последней версии.

Сервис more.tv тоже дарит зрителям свободный доступ к фильмам и сериалам. Зарегистрируйтесь на сайте платформы и введите в личном кабинете промокод sidimdoma.

Онлайн-кинотеатр Megogo объявил о расширении списка бесплатного контента.

OKKO запустил чат-бот в Telegram (@OkkoBro_bot) и Вконтакте (отправьте слово okkobro в личные сообщения официальной группы Okko VK), который выдает промокод на бесплатные 14 дней подписки. Правда, придется прислать фото, в доказательство, что вы сидите дома.

7. Слушаем подкасты

Если вы читаете детям вслух или даете им слушать полезные записи, это развивает образное мышление, слуховое восприятие и позволяет занять голову во время простых занятий. Можно одновременно прогуливаться, прибираться, готовить еду или даже собирать лего-домик - и слушать интересные истории. Есть много отличных бесплатных подкастов и тех, что открыли доступ для всех на время карантина.

8. Читаем книги

Читайте детям вслух, берите в библиотеке или покупайте книги, чтобы они читали сами. А если ребята хорошо относятся к электронным книжкам, то скачивайте книги и комиксы! Несколько электронных библиотек дали читателям бесплатный доступ к книгам на время карантина.

BUBBLE, издательство комиксов открыло в свободном доступе несколько книг комиксов. Их можно читать в приложении или на сайте.

«Бум-книга» выложила историю из детского комикса под названием «Нехороший грипп» — про распространение вируса.

Jellifish Jam опубликовали комикс Александры Шевченко «Гимн для пионеров» — историю о том что делать, если оказался в критической ситуации.

«Литрес: Библиотека» предоставил доступ к 50 тысячам книг. Доступ будет открыт, пока будет длиться запрет на посещение библиотек из-за коронавируса.

Сервис Bookmate дал бесплатный доступ всем новым пользователям - 30 дней.

9. Ходим в музеи и на выставки

Удивительно, но именно во время карантина можно посетить музеи и выставки разных стран. Виртуально - зато в собственном ритме, к тому же сейчас большинство контента доступно зрителям. “Сводите” детей в Эрмитаж или Русский музей, а может быть, Лувр или Метрополитен.

10. Играем в “Игры без ничего”

Есть игры, в которые можно играть буквально “без ничего”. Для них нужно либо одно воображение, либо самые простые вещи. Может быть, такие игры не слишком интеллектуальные, зато веселые. Вот несколько таких игр.

Муха на поле. Развивает память и пространственное воображение. Представьте вместе с ребенком поле 3*3 клетки, как в “крестиках-ноликах”. В центральной клетке “сидит” муха. Вы с ребенком по очереди “двигаете” муху на одну клетку вправо, влево, вверх или вниз, и каждый в своем воображении следит за перемещениями мухи. Через несколько ходов сверяетесь: в одной и той же клетке находится муха или кто-то из вас ошибся? Постепенно поле можно увеличивать до 4*4 и даже 5*5.

Развивает память и пространственное воображение. Представьте вместе с ребенком поле 3*3 клетки, как в “крестиках-ноликах”. В центральной клетке “сидит” муха. Вы с ребенком по очереди “двигаете” муху на одну клетку вправо, влево, вверх или вниз, и каждый в своем воображении следит за перемещениями мухи. Через несколько ходов сверяетесь: в одной и той же клетке находится муха или кто-то из вас ошибся? Постепенно поле можно увеличивать до 4*4 и даже 5*5. Слова. Всем известная забава: игроки по очереди называют слова, так чтобы первая буква нового слова была такой же, как последняя буква предыдущего слова. СаД - ДоМ - МалинА - АкваланГ…

Всем известная забава: игроки по очереди называют слова, так чтобы первая буква нового слова была такой же, как последняя буква предыдущего слова. СаД - ДоМ - МалинА - АкваланГ… Альтернативный теннис. Вам нужны две картонных или пластиковых тарелки, к донышку каждой из них крепим скотчем по линейке - готовы “ракетки”. Вместо мячика - воздушный шарик. Играем и смеемся.

Вам нужны две картонных или пластиковых тарелки, к донышку каждой из них крепим скотчем по линейке - готовы “ракетки”. Вместо мячика - воздушный шарик. Играем и смеемся. Вавилонская башня. Строим башню из всех вещей, которые есть в комнате. Стараемся не обрушить ее, добавляя новые “этажи”. Проигрывает тот, кто первым обрушит башню.

Строим башню из всех вещей, которые есть в комнате. Стараемся не обрушить ее, добавляя новые “этажи”. Проигрывает тот, кто первым обрушит башню. Детское сумо. Дети надевают папины футболки, запихивают под них подушки и устраивают борьбу и сталкивание животами.

Дети надевают папины футболки, запихивают под них подушки и устраивают борьбу и сталкивание животами. Картонный лабиринт. Если у вас есть несколько больших старых картонных коробок или большие картонные листы, соедините их между собой с помощью скотча, прорежьте арки и запустите в лабиринт детей. Долгое веселье обеспечено.

Если у вас есть несколько больших старых картонных коробок или большие картонные листы, соедините их между собой с помощью скотча, прорежьте арки и запустите в лабиринт детей. Долгое веселье обеспечено. Бумажные самолетики. Научите детей складывать самолетики из бумаги и соревнуйтесь на дальность и красоту полета.

Научите детей складывать самолетики из бумаги и соревнуйтесь на дальность и красоту полета. Бег с яйцом. Шарик от пинг-понга или контейнер от киндер-сюрприза кладем в ложку и бегаем по квартире, стараясь не уронить “яйцо”.

Шарик от пинг-понга или контейнер от киндер-сюрприза кладем в ложку и бегаем по квартире, стараясь не уронить “яйцо”. Комната из коробки. Из обувной коробки делаем комнату для маленькой игрушки. Рисуем и вырезаем “мебель”, “ковры” и наклеиваем на стены и пол “комнаты”.

Из обувной коробки делаем комнату для маленькой игрушки. Рисуем и вырезаем “мебель”, “ковры” и наклеиваем на стены и пол “комнаты”. Кто дальше дунет. Кладем на стол пробки от бутылок. Дуем на них и соревнуемся, чья улетит дальше.

Есть еще миллион игр: прятки, сборка паззла, постройка рыцарского замка из пластилина, оригами, плетение из шнурков и резиночек… Наверняка они вам тоже пригодятся.

Еще можно стать дизайнером и "варить" джинсы или заняться нанесением принтов на футболки. Можно сделать самостоятельно настольные игры из обувных коробок и играть в них. Можно начать готовиться к Пасхе и делать открытки

Мы не знаем, сколько продлится наш весенний карантин, но очень желаем вашей семье оставаться здоровыми, интересно провести время и потом с теплом вспоминать эти весенние денечки.

У вас есть свои находки? Приглашаем вас делиться в комментариях своими идеями, чем занять ребенка, когда ему приходится долго сидеть дома во время болезни, карантина или каникул.