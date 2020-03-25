Чем занять ребенка дома? Идеи простых развлечений для школьников
Чем занять ребенка дома во время вынужденного карантина и увеличившихся каникул - вопрос отнюдь не праздный! В этом году школьные каникулы совпали с пандемией и карантином.
Родители работают удаленно, дети отдыхают и учатся дома. Казалось бы, идиллия! Но не все легко выдерживают такое счастье в большом объеме. Чтобы вам было чем занять себя и детей, мы составили список простых интересных занятий, которые не требуют большой подготовки. Смешивайте коктейли, готовьте пиццу, смотрите хорошее кино, и пусть в вашей семье все будут здоровы, уравновешены и довольны жизнью.
1. Делаем молочные коктейли и смузи
Немного мороженого, молока, ягод или шоколада - и готов отличный перекус! Расскажите детям, что традиция взбивать молочные коктейли появилась в Англии в 19 веке: тогда в них добавляли яйца и сироп, белки взбивали в густую пену, чтобы коктейль был воздушным. Но нам повезло, у нас есть мороженое!
Смешиваем его в миксере с молоком и добавляем по вкусу растопленный шоколад, банан, замороженные ягоды, мед, апельсин, киви… А еще вместо мороженого можно взять йогурт, добавить овсяных хлопьев, ягод по вкусу - и получится отличный смузи. Остается только достать трубочки. Смешать коктейль под силу даже дошкольнику. Так у детей появится вкус к экспериментам на кухне и тяга к здоровой пище.
|
6 рецептов вкусных молочных коктейлей
Скорее читайте и начинайте готовить из всего, что есть вхолодильнике!
2. Готовим печенье на скорую руку
Домашнее печенье - что может быть уютнее? Приготовьте формочки с оленями, машинками и звездами, вручите детям скалку и миксер - и вперед. Вот три очень простых рецепта.
Шотландское печенье
- Пачка сливочного масла;
- стакан сахара;
- два стакана муки.
Размягчаем масло, смешиваем его с сахаром и мукой, раскатываем в пласт толщиной полсантиметра и делаем печенье с помощью формочек. Выпекаем в разогретой духовке (180-200’) 10-15 минут.
Песочное печенье
- Пачка сливочного масла;
- стакан сахара;
- три яйца;
- три стакана муки;
- немного соды;
- по вкусу - молотые имбирь или корица.
Взбиваем яйца с сахаром, размягчаем масло, взбиваем все вместе, добавляем муку, соду и специи, замешиваем эластичное тесто. Раскатываем в пласт толщиной полсантиметра, работаем формочками, выпекаем печенье в разогретой до 200’ духовке 20-25 минут.
Бисквитное печенье
- 4 яйца;
- полстакана сахара;
- полстакана муки;
- немного сахарной пудры.
Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с половиной сахара в однородную массу (“гоголь-моголь”), смешиваем с половиной муки. Взбиваем белки в густую пену, добавляем оставшийся сахар, взбиваем до блеска. Соединяем взбитые белки с желтками, добавляем остаток муки, перемешиваем. Складываем тесто в кондитерский мешок или полиэтиленовый пакет с дырочкой на уголке и выдавливаем колбаски, крендельки и сердечки на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте сверху сахарной пудрой через сито и отправляйте в разогретую (180’) духовку на 12-15 минут.
Кроме печенья есть много простых рецептов любимых блюд, для которых важен и процесс, и результат: пицца, горячие бутерброды, бургеры, яичница, фондю.
3. Красиво складываем вещи в шкафу
Содержать вещи в порядке - великий навык для ребенка, он облегчит жизнь всей семье. Покажите детям разные способы складывать футболки, носочки, колготки, джинсы и юбочки - ведь сегодня это настоящий модный лайфхак. В сети множество обучающих схем и роликов, главное - сперва разобраться самим, а потом поразить всех своим мастерством. Наша задача - втянуть детей в эту игру, чтобы им понравился порядок на полках и чтобы сам процесс красивого складывания не сильно утомил их. Тогда вы и впредь будете умиляться и ахать, открывая детские шкафы.
4. Играем в настольные игры
Достаньте все неосвоенные настолки, которые подарили детям за последние годы, проведите ревизию. Может быть, пора “обновить парк” и заказать еще пару-тройку игр, подходящих для возраста ваших детей. Самим родителям тоже должно быть интересно играть! Вот несколько топовых настолок, в которые дети играют с визгом, сопением и без перерыва на обед.
- “Манчкин” - карточная пародия на ролевую фэнтези-игру, подойдет подросткам.
- “Уно!” - карточная игра на скорость реакции и внимательность, очень азартная, простая и затягивающая.
- “Каркассон” и “Дети Каркассона” - очень милая стратегия-бродилка, в которой нужно расселять своих человечков по карте.
- “Алиас” - игра на развитие воображения и ассоциативного мышления, где нужно разными методами объяснять слова команде.
- “Свинтус” и “Юный свинтус” - игра похожа на “Уно!” только более конкретная, на поросячью тему, оттого более смешная. Чего стоят названия спецкарт: Полисвин, Тихохрюн, Перехрюшка…
- “Дженга” - проверенная временем настолка на координацию и ловкость.
- “Доббль” - быстрая и смешная игра с простыми правилами на внимательность и реакцию.
- “Улей” - красивая и яркая стратегическая игра, где нужно захватить пчелиную королеву соперника с помощью своих насекомых.
- “Пандемия” - когда, если не сейчас, играть в такую игру? Придется остановить распространение в мире 4 вирусов.
- “Денежный поток” - адаптация для подростков, в этой игре дети учатся финансовой грамотности.
5. Вспоминаем советские игры на бумаге
Научите детей играть в старые игры на листе в клеточку:
- Морской бой;.
- Крестики-нолики 3*3 и крестики-нолики на бесконечном поле.
- “Точки” - аналог Го, где нужно ставить точки в уголках клеточек и соединять соседние точки, стараясь тем самым окружить точки врага и захватить их.
- “Виселица” - игра с угадыванием слова, где за каждую неудачную попытку игрок рисует детали виселицы и тело человечка.
- “Слова” - когда из букв одного длинного слова нужно записать на листок как можно больше коротких слов.
- “Тачки” - игра, для которой на листке рисуется “трек”, а игроки по очереди придерживают шариковую ручку одним пальцем и ведут ее по треку, не выступая за границы, побеждает тот, кто дальше уехал. Высший пилотаж - увлечь этими играми двоих-троих детей, чтобы они играли друг с другом.
А еще расскажите детям о других играх докомпьютерной эпохи: бумажные куклы и одежда для них, коллекционирование фантиков и вкладышей от жвачки, секретики, резиночки, тетрадки с анкетами. Есть шанс увлечь человека новым интересным занятием!
6. Смотрим фильмы и мультики
Наверняка у вас есть целый список фильмов и мультов, которые вы хотели показать детям, но никак не могли найти время. Теперь вы сможете восполнить все культурные пробелы и постараться привить ребенку вкус к хорошему кино и мультипликации. Нам повезло, что многие ресурсы открыли свои архивы для зрителей, чтобы тем было легче пересидеть карантин:
- Детская комната Arzamas.
- Видеосервис «Кинопоиск HD» объявил, что до конца апреля бесплатно открывает доступ к своей медиатеке по промокоду POKAVSEDOMA.
- Сервис Premier, где размещается большая часть проектов ТНТ, дал бесплатный доступ к большой части контента. Для этого надо зарегистрироваться на официальном сайте и обновить приложение до последней версии.
- Сервис more.tv тоже дарит зрителям свободный доступ к фильмам и сериалам. Зарегистрируйтесь на сайте платформы и введите в личном кабинете промокод sidimdoma.
- Онлайн-кинотеатр Megogo объявил о расширении списка бесплатного контента.
- OKKO запустил чат-бот в Telegram (@OkkoBro_bot) и Вконтакте (отправьте слово okkobro в личные сообщения официальной группы Okko VK), который выдает промокод на бесплатные 14 дней подписки. Правда, придется прислать фото, в доказательство, что вы сидите дома.
7. Слушаем подкасты
Если вы читаете детям вслух или даете им слушать полезные записи, это развивает образное мышление, слуховое восприятие и позволяет занять голову во время простых занятий. Можно одновременно прогуливаться, прибираться, готовить еду или даже собирать лего-домик - и слушать интересные истории. Есть много отличных бесплатных подкастов и тех, что открыли доступ для всех на время карантина.
- “Карманный ученый” - прекрасный, добрый и веселый курс лекций про природу и животных.
- “Детская комната” Arzamas - здесь есть не только мультфильмы и книги, но и крутейшие подкасты и аудио-спектакли, это самый крупный просветительский ресурс гуманитарного образования.
- “Магистерия” - гуманитарный образовательный ресурс для старшеклассников и студентов, высококлассные лекторы, есть бесплатный контент.
- “Внеклассное чтение” - подкаст по школьной и внешкольной литературе.
- “Хочу все знать. Развитие мышления” - название говорит само за себя.
- Аудиоэнциклопедия “Чевостик” - отличные постановки на самые разные темы от городских птиц до сокровищ Древнего Египта.
- Storytel - огромная библиотека аудиокниг, в том числе детских, дала бесплатный доступ на 30 дней.
8. Читаем книги
Читайте детям вслух, берите в библиотеке или покупайте книги, чтобы они читали сами. А если ребята хорошо относятся к электронным книжкам, то скачивайте книги и комиксы! Несколько электронных библиотек дали читателям бесплатный доступ к книгам на время карантина.
- BUBBLE, издательство комиксов открыло в свободном доступе несколько книг комиксов. Их можно читать в приложении или на сайте.
- «Бум-книга» выложила историю из детского комикса под названием «Нехороший грипп» — про распространение вируса.
- Jellifish Jam опубликовали комикс Александры Шевченко «Гимн для пионеров» — историю о том что делать, если оказался в критической ситуации.
- «Литрес: Библиотека» предоставил доступ к 50 тысячам книг. Доступ будет открыт, пока будет длиться запрет на посещение библиотек из-за коронавируса.
- Сервис Bookmate дал бесплатный доступ всем новым пользователям - 30 дней.
9. Ходим в музеи и на выставки
Удивительно, но именно во время карантина можно посетить музеи и выставки разных стран. Виртуально - зато в собственном ритме, к тому же сейчас большинство контента доступно зрителям. “Сводите” детей в Эрмитаж или Русский музей, а может быть, Лувр или Метрополитен.
- проект Гугла Arts and Culture - здесь хранятся изображения произведений искусства в высоком разрешении.
- Амстердамский музей Ван Гога с функцией “гугл-панорамы”.
- Третьяковская галерея.
- Венский музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum).
- Цифровые архивы галереи Уффици.
- Лувр.
- Государственный Русский музей (Санкт-Петербург).
- Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале.
- Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
- Музей Сальвадора Дали.
- Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении.
10. Играем в “Игры без ничего”
Есть игры, в которые можно играть буквально “без ничего”. Для них нужно либо одно воображение, либо самые простые вещи. Может быть, такие игры не слишком интеллектуальные, зато веселые. Вот несколько таких игр.
- Муха на поле. Развивает память и пространственное воображение. Представьте вместе с ребенком поле 3*3 клетки, как в “крестиках-ноликах”. В центральной клетке “сидит” муха. Вы с ребенком по очереди “двигаете” муху на одну клетку вправо, влево, вверх или вниз, и каждый в своем воображении следит за перемещениями мухи. Через несколько ходов сверяетесь: в одной и той же клетке находится муха или кто-то из вас ошибся? Постепенно поле можно увеличивать до 4*4 и даже 5*5.
- Слова. Всем известная забава: игроки по очереди называют слова, так чтобы первая буква нового слова была такой же, как последняя буква предыдущего слова. СаД - ДоМ - МалинА - АкваланГ…
- Альтернативный теннис. Вам нужны две картонных или пластиковых тарелки, к донышку каждой из них крепим скотчем по линейке - готовы “ракетки”. Вместо мячика - воздушный шарик. Играем и смеемся.
- Вавилонская башня. Строим башню из всех вещей, которые есть в комнате. Стараемся не обрушить ее, добавляя новые “этажи”. Проигрывает тот, кто первым обрушит башню.
- Детское сумо. Дети надевают папины футболки, запихивают под них подушки и устраивают борьбу и сталкивание животами.
- Картонный лабиринт. Если у вас есть несколько больших старых картонных коробок или большие картонные листы, соедините их между собой с помощью скотча, прорежьте арки и запустите в лабиринт детей. Долгое веселье обеспечено.
- Бумажные самолетики. Научите детей складывать самолетики из бумаги и соревнуйтесь на дальность и красоту полета.
- Бег с яйцом. Шарик от пинг-понга или контейнер от киндер-сюрприза кладем в ложку и бегаем по квартире, стараясь не уронить “яйцо”.
- Комната из коробки. Из обувной коробки делаем комнату для маленькой игрушки. Рисуем и вырезаем “мебель”, “ковры” и наклеиваем на стены и пол “комнаты”.
- Кто дальше дунет. Кладем на стол пробки от бутылок. Дуем на них и соревнуемся, чья улетит дальше.
Есть еще миллион игр: прятки, сборка паззла, постройка рыцарского замка из пластилина, оригами, плетение из шнурков и резиночек… Наверняка они вам тоже пригодятся.
Еще можно стать дизайнером и "варить" джинсы или заняться нанесением принтов на футболки. Можно сделать самостоятельно настольные игры из обувных коробок и играть в них. Можно начать готовиться к Пасхе и делать открытки
Мы не знаем, сколько продлится наш весенний карантин, но очень желаем вашей семье оставаться здоровыми, интересно провести время и потом с теплом вспоминать эти весенние денечки.
У вас есть свои находки? Приглашаем вас делиться в комментариях своими идеями, чем занять ребенка, когда ему приходится долго сидеть дома во время болезни, карантина или каникул.