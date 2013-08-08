Идеи развивающих пособий для ребенка из рекламного материала

Книжные страницы похожи на ресницы - глаза открывают. (пословица)

В подготовке очередной статьи помогали мои детки дочка Юля, выпускница 9 класса, которая вырезала все необходимые картинки, и сын Костик (ему 2.6), который с большим интересом и охотой располагал необходимый материал. А мысль написания данной статьи появилась после очередного посещения одного из гипермаркетов. А именно - после просмотра рекламной брошюрки появились идеи, как ей дать вторую жизнь. Ну что, начнем.

Данный журнал можно использовать при занятиях:

При обучению работе с ножницами и клеем (аппликация).

В данном случае у Кости еще не получается вырезать, поэтому на помощь к нему пришла сестренка. Все нижеперечисленные задания развивают у ребенка логическое мышление, внимание, наблюдательность, ведь для выполнения задания ребенку необходимо найти определенные объекты.

По развитию речи (подбор имен прилагательных).

Давай сегодня сделаем вкусный и полезный сок! Из чего будем его варить? Выбирай! - такими словами начала я очередное занятие с ребенком.

По ознакомлению с окружающим миром.Тема овощи и фрукты

Задача: найти овощи и фрукты, и при этом разделить их на две группы. Можно при этом готовить компот и салат, или собрать урожай в разные корзины. При этом, опять же, не забывать про развитие словарного запаса ребенка. Для удобства читателей я всё необходимое написала на сделанных работах.

А можно сделать и лото «Что из чего?». Аналогично можно сделать занятие по изучению мучных продуктов.

Изучение английского языка

Я со своим сынишкой с 1.5г. начала учить английский язык, а для закрепления полученных знаний мы сделали картинный словарь по теме «Еда».

Обучение грамоте

При помощи журнала можно знакомить с буквами, например Буква В - это у нас виноградная буква, поэтому вся она из винограда. А буква Я - это вкусная буква, на неё мы клеили, всё что любим. Кто любит мороженое, пирожное? Конечно, Я!

Следующее упражнение - соединить слово с буквой, на котрую оно начинается. Вот что у нас получилось:

Заголовки журнала интересно использовать, как разрезную азбуку. При этом устроить семейное соревнование, кто больше составить слов. Карусель - руль, ель, лак, рак, река, рука…

Математика

При знакомстве с цифрами мы вновь обратились к знакомому нам журналу. Задание: зачеркнуть цифру 1, обвести цифру 2 и т.д. А можно использовать пальчиковое рисование. Поставить печать на заданную цифру.

Можно изучать и понятия «Один-Много». Что на страничке нарисовано по одному, а чего много? А можно просто считать предметы. Сколько мишек? А кукол? Чего больше и т.д.

Это занятие я адресовала бы девочкам, юным мастерицам. Так при помощи журнала можно составить и оформить рецепт приготовления, например блинов или фруктового салата… А потом по составленному рецепту, юный кулинар может порадовать своим первым шедевром.

ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)

Так при помощи журнала мы изучали электрические приборы. Я загадывала загадки. А Костя искал отгадки. Отгадав загадки и составив очередную карточку, мы не забыли и про правила поведения с электрическими приборами.

Ты, малыш, запомнить должен:

Будь с розеткой осторожен!

С ней не должен ты играть,

Шпильку, гвоздь туда совать-

Дело кончится бедой:

Ток в розетке очень злой!!!

По подобию можно составить аппликацию «подарки Мойдодыра», при этом не забыть про знакомство с этой сказкой. А еще провести беседу о чистоте и предметах, которые помогут нам в этом.

Так в одном маленьком журнале можно почерпнуть массу информации, полезной и запоминающейся для ребенка. Ведь запоминается лучше тогда, когда сам ты участвуешь в этом процессе.