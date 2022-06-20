17 игр на развитие логики для будущих первоклашек

А мы с будущими школярами продолжаем играть... в развитие логики! В этот раз у нас подборка для тренировки рассудительного и доказательного мышления. Почему этот вид «думания» важен для ребенка? Потому что детям с развитой логикой легче учиться – они умеют анализировать, делать выводы и отделять важное от второстепенного.

1. Чем отличаются и чем похожи

Назвать два предмета, а детенышу нужно найти у них различия и сходства. К примеру: яблоко и груша, ручка и мел, кошка и тигр, арбуз и мячик, лед и стекло и др. Потом детка может задать подобные задачки и вам.

2. Придумай предложение

Можно играть с одним или несколькими детьми.

Один говорит слово, а остальные придумывают с этим словом предложения. Например, один из ребят называет слово «каракатица». Рядом сидящий малыш отвечает: «Я могу нарисовать каракатицу», следующий говорит: «Мне кажется, на коньках я иногда похож на каракатицу» и т.п. Далее ход переход к следующему игроку, он называет свое слово, а остальные придумывают предложения.

3. Закончи предложение

Вы начинаете предложение, а ребенку его нужно закончить. Можно давать подсказки из трех слов (но не все из них должны быть правильные). Вот примеры:

– Маша бежала и упала, потому что (хотела пить, поскользнулась, передумала бежать).

– Коля отдернул руку, потому что взялся за горячую (деревянную, шерстяную, металлическую) ручку сковородки.

– Ученый увидел далекую звезду с помощью (лупы, очков, телескопа).

– Бабушка выглянула на улицу и взяла зонтик, потому что (увидела кота, шел дождь, решила попрыгать по лужам).

4. Как использовать?

Подумайте вместе с ребенком, как еще возможно использовать обычные вещи в различных ситуациях. Фантазируйте на полную катушку! Обычная палка может стать: тростью, спортивным снарядом, колышком для растения, измерителем глубины, шиной для сломанной ноги, карандашом для рисования на песке и др.

Можно задавать ситуации для необычного применения вещей. Допустим, путешествие, кораблекрушение или необитаемый остров. У вас собой мяч, для чего он может пригодиться? Им можно просто играть, применять вместо спасательного круга, разрезать его и сделать емкость для питья, бросать его в непрошенного зверя и т.д.

Понятно, что многие идеи нестандартного использования могут быть «притянуты за уши», не критикуйте, главное в этом упражнении «разбудить ум».

5. Выбери нужное или убери лишнее

Предлагайте дитятке варианты, в которых есть лишние позиции или где нужно выбрать верное. Например:

– У кошки есть: зубы, хвост, глаза и рога.

– Времена года: зима, осень, лето и холод.

– Дни недели: суббота, понедельник, вторник и праздники.

– Мать старше дочери: иногда, редко, никогда, всегда.

– Пассажирский транспорт: автобус, самосвал, цементовоз, грузовик.

– Время: час, секунда, минута, зима.

– Одежда: платье, сарафан, водолазка, шапка.

– Продукты: сыр, кукла, тетрадь, карандаш.

6. Ищем клад

Нарисуйте вместе с ребенком карту сокровищ – план комнаты с указанием окон, дверей, мебели. (Предварительно объясните бебику, что план жилища представляет собой вид помещения сверху). Потом ребенок выходит из комнаты, а вы прячете куклу, машинку или другой ценный приз и обозначаете на карте место крестиком. Далее малыш ищет «клад». Если легко нашел, то усложняем игру – рисуем план всей квартиры или дачного участка.

7. Рассказываем небылицы

По очереди с ребенком рассказывайте друг другу истории, в которых часть деталей – сказочный вымысел. Допустим, «Вечером на улице после оранжевого дождя птицы начали летать задом наперед. А потом на поводке вывели гулять крокодила, и он подружился с дворовыми собаками».

Слушатель поясняет рассказчику, чего быть не может и почему.

8. Что бывает...

Поочередно задавайте друг другу вопрос «Что бывает …». В ответе нужно назвать как можно больше предметов. Заодно проверите уместность употребления ребенком словосочетаний и расширите его словарный запас. Приблизительные вопросы:

– Что бывает пушистым? (мех, собака, ковер и т.п)

– Что бывает блестящим (блестки, украшения, зеркало и др)

– Что бывает большим? (слон, планета, страх, пирог и т. п.)

– Что бывает стеклянным? (ваза, стакан, тарелка, окно, люстра и т.д)

– Что бывает страшным (монстр, темнота, сон и др)

9. Чересчур

Обсудите с ребёнком положительные или отрицательные свойства одного и того же предмета или явления. Одна новая игрушка – хорошо, две тоже неплохо, а если игрушки заполонили всю комнату (станет тесно, играть неудобно). Съесть одну мороженку – вкуснятина, а если много (заболит живот, испортятся зубы). Солнышко светит – тепло и прекрасно, а если солнца очень много (становится жарко, может быть солнечный удар или «обгорит» кожа).

10. Найди общее слово

Предлагайте ребенку три слова из одной группы, а он должен назвать слово-обобщение:

– дождь, снег, град (осадки);

– ежевика, клубника, малина (ягоды);

– пожарный, швея, повар (профессии);

– опята, шампиньон, груздь (грибы);

– кровать, стол, шкаф (мебель);

– дуб, береза, сосна (деревья).

11. Вспомни быстрее

Детеныш должен быстро вспомнить и назвать то, что вы «загадали». Например:

– четыре стеклянных предмета,

– три деревянных,

– пять домашних животных,

– три вещи круглой формы,

– два колючих диких животных.

Или вариант попроще. Вы говорите качество предмета (цвет, форма, вкус), а крохе нужно быстро назвать предмет, обладающий им.

12. Придумать сказку

Игра для деток, умеющих читать хотя бы по слогам. Предложите чаду открыть любимую книжку на любой странице и, закрыв глаза, указать на любое слово. А потом с этим словом придумать предложение. Снова закрыть глаза и ткнуть на слово, – сочинить следующее предложение с новым словом и т.д. В итоге должен получиться небольшой связный рассказ.

13. Угадай-ка

Ребенку нужно догадаться, о чем или ком вы рассказываете. Например, «веселый, пушистый, любит сосиски и валяться на родительской кровати, с хвостиком» (домашний песик). Или «кислый, желтый, папа любит с чаем» (лимон).

По тому же принципу можно «загадать» любимые игрушки и вкусняшки дитенка, явления природы, одежду, мебель и т.п. Потом очередь ребенка загадывать. Детские загадки могут получиться очень забавными.

14. Без чего нельзя?

Вы произносите название предмета или явления, а чаду нужно сказать без каких двух вещей этот предмет или явление существовать не может. Можно подсказывать и предлагать варианты ответов.

Например, назвали ребенку слово «школа». Какие 2 слова будут самыми важными: парты, ручки, учитель, стулья, ученик. Пусть будущий школяр обоснует свой выбор. Или детский стульчик: 4 ножки, деревянный, подлокотники, спинка. Город: люди, дома, автобус, улицы, магазины.

15. «Шкаф-собака»: найди сходство и разницу

Эта игра поначалу ставит некоторых детей в тупик, а другие от нее, наоборот, в восторге. Суть в том, что ребенку нужно сравнить и найти общее между двумя совершенно разными категориями вещей. Допустим, шкаф и собака, цветок и железная банка, окно и книга, диван и телефон. Пусть детеныш найдет как можно больше сходств, а потом различий. Будет весело!

16. Измеряем все

Предложите ребенку подумать, каким образом и с помощью чего можно измерить: божью коровку, червяка, курицу, собаку, детский сад, дорогу от дома до бабушки, тетрадь, карандаш и др. Как отмерить продукты для торта: молоко, масло, какао, сахар, муку.

Такие задачки тренируют логику, расширяют кругозор и готовят кроху к познанию системы мер и весов.

17. Противоположности

Вы называете слово, а ребенок – его противоположное значение. Перебираем так противоположные качества предметов: холодный – горячий, большой – маленький, съедобный – несъедобный, тяжелый – легкий.

Противоположные действия: мерзнуть – греться, здороваться – прощаться, прятаться – искать, тянуть – толкать, резать – клеить, поливать – сушить, ломать – строить.

Противоположные явления и объекты: зима – лето, день – ночь, пол – потолок, мальчик – девочка, младенец – старик и др.