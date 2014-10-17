Как играть с ребенком, не играя с ним, или Волшебные коробочки

Всем взрослым, за небольшим исключением, играть с детьми в его детские игры скучно. Ну ладно, может вы и не такие, но я-таки да. И на меня находит страшная зевота возить машинки по полу или «летать» фею и говорить глупые детские тексты. Поэтому у нас так популярны так называемые сенсорные коробки (я недавно узнала, что они так называются).

Суть такова - вы создаете ребенку игровое пространство, на первых порах и преамбулу для игры и потихонечку сматываетесь. Скажу сразу, эти игры связаны все ж с некоторыми неудобствами - все или часть содержимого этой коробки обязательно оказывается на полу. Но дети вообще не очень «порядочны», так что лично меня это не пугает, уберу, ну и разбросанная по полу крупа - небольшая плата за полчаса спокойствия.

Игры по мере роста ребенка усложняются, появляется сюжет. И постепенно такие игры перестают быть обычным пересыпанием из баночки в баночку, а становятся полноценными долгоиграющими проектами.

Лично мне доставляет удовольствие это действие подготовить, тут мне даже дети несколько мешают т.к. хочется самой все расставить, рассыпать, передвинуть, но я сдерживаю себя и позволяю детям участвовать.

Игры с такими коробками это просто восхитительная вещь, ребенок не только играет, но и изучает новое - сенсорное восприятие различных материалов, изучение их свойств, открывается мир природы, обитателей разных стихий, их привычки, нравы, да и просто развивает фантазию. Я свою 5-летнюю дочь «теряю» на час-полтора. Но зачастую и сама теряюсь с ними. Захватывает.

Да, многое зависит от возраста ребенка, маленьким нужно показать, КАК играть иначе все разбрасыванием содержимого коробки в разные стороны и ограничится.

Так вот, коробки эти могут быть самыми разнообразными, расскажу о некоторых:

1. Песочная

О, это вообще огромная сфера для разыгравшейся фантазии. Как уже понятно – в контейнер насыпается песок, расставляются игрушки и ребенку озвучивается суть игры.

Это может быть жаркая Сахара, в которой встречаются опасные скорпионы или рогатые гадюки. Или меланхоличный верблюд. Или священный жук-скарабей, а также быстроногий страус. В этой же пустыне могут быть спрятаны сокровища - драгоценные камни, монеты или даже кости динозавров. Опасных зверей нужно отыскать и раскопать с помощью кисти и, не трогая, с помощью пинцета вытащить. А сокровища достаются не иначе, чем через сито (просеять песок и вытащить сокровища). Со старшей дочкой мы изучали так и буквы. А если песок насыпать цветной, то новая волна игры захватит сама собой (цветной песок можно купить в зоомагазинах, в отделе «все для аквариумов») В общем, простор велик.

2. Морская

Морскую коробку я делала из желатина и красителя. Живут там, естественно, морские обитатели и в нашем случае русалочки. Эта коробка пользовалась большой популярностью, я в игре с ней вообще не участвовала (только в ее приготовлении). Но как вариант за основу игры можно взять любую морскую сказку, дать начало ребенку. Маленьким будет просто интересно повозить ручками по необычному материалу, доставать ракушки-камни, играть большими рыбами. Акула вообще у всех пользуется популярностью.

Я для себя еще открыла гидрогель. Но это для тех, кому лень будет желатиновое море делать. Такая прелестная штука. Они бывают разноцветные и шариками и просто кусочками. Продаются в цветочных магазинах, 1 пакетик стоит 50-60 рублей.

3. Болотная

Это тропическое болото сделано по той же схеме, что и морская коробка. Живут здесь, естественно, болотные жители (не без исключений). Дети придумали игру о добром крокодиле, который случайно проглотил солнце (по мотивам сказки Чуковского) и ему внутри было очень жарко, от его живота нагрелось все болото и не могли больше ни одни зверушки в этом болоте жить и решили они крокодилу помочь.

4. Коробка с крупой

Любая - манка, рис, гречка, пшено. А также фасоль, чечевица, горох. Можно дать совочек, ложку большую и маленькую, ситечко, много разных емкостей. Воронку с бутылкой. Игры также могут быть с игрушками и без. Даже просто повозить руками (и не только руками) внутри коробки это очень приятные и полезные сенсорные ощущения. С пшеном у нас это обычно мир динозавров.

Вот идею еще подкину. Изучали животных умеренных широт. Бедный мишка у нас все берлогу найти не мог)

5. Девичья коробочка

Блестки, стразы, цветочки - это все девочкина тема. Соорудили мы с дочкой вот такую коробочку для ее волшебных пони. Использовались бусинки, стразы, «волшебные» камушки, домик.

6. Коробка для мальчишек

Сыну 2 года, и для него была создана коробка с влажным песком, где были задействованы его служебные машины-экскаваторы, катки, тракторы, самосвалы. Машины строили дом, забирали «стройматериалы» и перевозили их с одного места в друге.

7. Лунная коробка

А вы знаете, что если смешать пену для бритья и крахмал получается совершенно невообразимая на ощупь субстанция?! Вот и у нас получилась настоящая космическая коробка. Космонавты, инопланетяне, неизвестный язык, странные растения и т.п.

6. Коробочка-огород

У нас была и с фасолью такая, и с землей обычной. Двухлетнему сыну было интересно «сажать овощи». Он раскапывал ямку в земле, «сажал» зернышко и с леечкой шел поливать, потом они у нас «вырастали», Артемий собирал урожай и готовил игрушкам обед. Здесь же можно устроить ферму, изучить домашних зверей.

7. Морские коробки

Но уже с настоящей водой и плавающими островами.

Здесь и корабли с лодками, и пираты, и можно запустить заводных игрушек.

Тару под эти коробочки можно и нужно использовать самые разнообразные - контейнеры большие и маленькие, глубокие и не очень, различные тазы.

Коробок у нас еще было, есть и будет много, и в просторах интернета можно найти великую кучу идей на эту тему.

Хоть статья создана для услады ленивых родителей, но специалисты рекомендуют если не играть, то просто присутствовать рядом с ребенком во время его игры. На самом деле, если внимательно слушать, КАК играет ребенок можно много нового узнать и о его, ребенкином, внутреннем состоянии, и о его умениях, и страхах, а также можно «проработать» в игре смущающие моменты. Этакий эффект, так популярной теперь, песочной терапии.

Благодаря таким играм я поняла, что моя дочка боится в детском коллективе не найти свое место и абы какое ее не устраивает, ей надо лидировать. Я стараюсь ей помочь в этом, не давя в открытую на нее, но мягко моделируя и подсказывая пути решения различных ситуаций.

Но и просто посидеть посмотреть сериал, пока дети в соседней комнате громят коробку - это тоже нужная и полезная для родителей вещь!