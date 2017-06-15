Давай поиграем! Три идеи с мыльными пузырями, чтобы развлечь ребенка

Хотите развивать ребенка играючи? Так, чтобы и вам, и ему занятие было в радость? Предлагаем вам три простых и увлекательных игры-эксперимента с мыльными пузырями!

«Давай поиграем!» — универсальный призыв для любого ребёнка, в любой ситуации. Ни один здоровый ребёнок не откажется от этого предложения! Главное — предложить игру по вкусу, в тему, своевременно.

Нужно, чтобы ребенок был рядом какое-то время? — «А давай поиграем в шпиона? Я воришка, а ты шпион, и должен не спускать с меня глаз, а то убегу».

Хотите, чтобы ребенок оделся поскорее? — «Давай играть в пожарных, которые умеют одеваться быстрее всех, спеша тушить пожар!».

Нужно отвлечь внимание? Озвучьте призыв: «А давай поиграем в…»

Вот и я хочу предложить вам, мамы, тем, кто хочет проводить время с ребенком красочно и весело, тем, кто ищет чего-то новенького: «А давайте поиграем?»

На этой неделе будем играть с мыльными пузырями

Мыльные пузыри — обязательный атрибут лета. Удивительная штука-радость из ничего буквально. Причем, если день дождливый, влажный, то это просто рай для пускания пузырей, они в такую погоду очень прочные!

Рисуем пузырями

Понадобятся мыльные пузыри и красители (можно пищевые, но можно и добавить в баночку немного гуаши). Футболка или просто лист белой бумаги.

Надуваем пузыри наколясь пониже над разложенной на полу футболкой. Лопаясь на ней, пузырь оставляет разноцветный круг. Если футболки нет, то же самое делаем с листом бумаги.

Мыльная воздушная «матрешка»

Очень интересно выдувать пузыри один в другом, по принципу матрешки. Для этого нужна ровная поверхность (например, плоская тарелка) и тонкая соломинка.

Дно тарелки смажьте мыльным раствором. Первый пузырь надуйте так, чтобы он полусферой лежал на тарелке. Теперь аккуратно введите соломинку внутрь этого пузыря и надуйте второй пузырь внутри.

И так далее — третий, четвертый… Можно соревноваться, кто больше надует пузырей.

Пускаем длинные пузыри с помощью носка и бутылки

На обрезанную часть пластиковой бутылки (донышко) наденьте носок (лучше махровый), закрепите его резинкой. Бутылку можно оформить в виде мордочки. Тогда у этого забавного персонажа появится борода!

Все, аппарат для выдувания длинных пузырей готов! Макаем носок в жидкость (вода+фейри) и дуем. Убедитесь, что ребенок понимает, как надо ДУТЬ, иначе можно наглотаться мыла.

Рубрика «Давай поиграем» будет выходить на нашем сайте каждую неделю! Следующий выпуск: В поход! Три идеи, как развлечь ребенка, наблюдая за природой