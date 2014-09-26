Подбираем кружки и секции ребенку

Пришла осень, а значит, стартовал очередной виток занятий, кружков и секций для детишек. Как подобрать сыну или дочке подходящие занятия, которые принесут и пользу, и радость? Стоит ли переживать от быстрой потери интереса к кружкам? Надо ли настаивать и как не перегрузить? Давайте присмотримся.

Что дает дополнительное образование?

Считается, что есть основное, обязательное образование и образование дополнительное. Обязательное – это весь тот пакет, который нашим детям дают в садиках и школах, он нас точно не минует: проект «Я будущий избиратель» в подготовительной группе детского сада, математика по Петерсон и тема «Что такое семья» по окружающему миру в 5 классе. А вот дополнительное образование – все кружки и секции, музыкальные и художественные школы, фигурное катание с 4 лет или бассейн, - все это богатство выбора совершенно добровольное. И перед тем как вы поведете малыша в студию танца или отправите школьника в Дом творчества на кружок краеведения, стоит разобраться для себя, какие корыстные цели вы и ребенок преследуете в этом деле.

В зависимости от характера и способностей ребенка, цели могут быть самыми разными:

эмоциональная разгрузка и развлечение – например, после школьного дня в изостудии или кружке бисероплетения;

развитие конкретных навыков и талантов – в той же изостудии, только чуть более пристально;

общение, умение строить отношения с другими детьми и взрослыми, работать в группе – например, в технологическом кружке, где дети вместе собирают роботов из Лего;

укрепление здоровья – в любой спортивной секции;

поддержка «слабых сторон» организма или характера - скажем, лечебная физкультура и бассейн для ребенка с неврологией или танцевальная студия для пухленького малыша;

проба самых разных направлений деятельности, чтобы ребенок видел, чем богат мир и на собственном опыте понимал, что ему нравится, а что не увлекает, в чем он силен, а в чем не очень. Это могут быть самые разные кружки: в прошлом году рисование, акробатика и конструирование, в этом - театральная студия, танцы, кружок овощеводства и китайский язык;

для многих важен дисциплинарный и организующий мотив: у ребенка должно быть хорошее развивающее дело, в котором он совершенствуется, делает успехи и не болтается попусту – это и музыкальная школа, и спортивная секция на много лет, и танцы;

почти профессиональное развитие – для детишек с ярко выраженными талантами в музыке, спорте, рисовании, технологиях.

И если понимать, чего вы и ребенок хотите от каждого конкретного кружка, то вам легче будет принять решение, когда вдруг возникнут какие-то сложности с посещением занятий (потеря интереса, усталость, отсутствие времени, финансовый кризис). Скажем, на батуты мы будем ходить ради здоровья и дисциплины, в изостудию – потому что рисует хорошо и с желанием, вдруг это поможет стать художником или дизайнером, а в кружок «Домашний зоопарк» – ради приятного общения, впечатлений и мимими с животными. И тогда многое проясняется. Например, если не ладится на батутах, то за здоровьем и дисциплиной мы перейдем на айкидо, в бассейн или на акробатику. Если не ладится с рисованием – то сохраняем само направление, но ищем другого преподавателя или изостудию, в которой ребенку будет интересно и комфортно. А если не складывается с «Зоопарком», то спокойно уходим из кружка или ищем другой способ релаксации.

Аутотренинг для родителей

Но прежде чем определяться с целями и кружками для детки, психологи предлагают всем родителям сесть в позу лотоса или поудобнее лечь на диванчике, закрыть глаза и начать самовнушение: «Мой ребенок – это не я. А я – это не мой ребенок. Это я в детстве хотела рисовать, а меня отдали в музыкальную школу. Это я так и не научилась делать сальто и выступать перед незнакомыми людьми с речью. А мой ребенок любит возиться с конструкторами и играть в футбол, хотя мне это кажется скучным и недостаточно утонченным. Но я не стану записывать его в изостудию, а буду готова водить на футбол и кружок конструирования, где ему расскажут про зубчатую передачу. А для себя… Для себя я пойду на рисование для взрослых! И йогу в гамаках. Потому что мой ребенок – это не я, а я – это не мой ребенок».

Значение преподавателя в кружке или студии

Есть одна простая закономерность: чем младше ребенок, тем больше успех занятия зависит от преподавателя. В старшем возрасте детка уже может опереться на самостоятельный интерес, на свой прогресс и вредность, но у малышей почти все зависит от руководства. Проще говоря, если ребенок дошкольного или младшего школьного возраста теряет интерес к занятиям, то это, скорее всего, вопрос не к нему, а к педагогу. Ребенка, в сущности, можно увлечь почти любым делом, но далеко не каждый ведущий кружка, студии или секции обладает необходимым для этого талантом. И вообще говоря, преподаватель, его увлеченность, его любовь к своему делу и к детям – это главный критерий, по которому лучше выбирать занятия. Если ребенок ждет очередного занятия, бежит на него впереди родителя, а возвращается в хорошем настроении – это просто отличный показатель. Впрочем, когда ребенок приходит нехотя, но в процессе «разгоняется» и занимается с удовольствием, - это тоже хороший знак.

Поэтому будет очень здорово и правильно, если мама или папа сперва познакомятся с преподавателями в кружках, поговорят с ними – и чаще всего быстро поймут, будет ли их ребенку с этим педагогом хорошо и полезно заниматься. Если вы записались в кружок, и спустя пару-тройку посещений ребенок говорит, что ему все не нравится, расспросите его, как ведет себя преподаватель, что он говорит детям, что делает, понаблюдайте за общением педагога и детей до или во время занятий. Может быть, ребенку некомфортно заниматься именно из-за несовпадений характерами и прочими гранями с преподавателем. В таком случае грех стесняться: просите о смене группы или поищите другой кружок, ибо в неуютной обстановке пользы для детки будет мало.

Если ребенок быстро теряет интерес к занятиям

Многие родители переживают, если ребенок быстро теряет интерес к одному кружку, увлекается другим, потом разочаровывается и в нем… Но честно говоря, ничего плохого в этом нет. Это очень важная и ценная возможность – попробовать разные сферы деятельности. Когда мы можем позволить себе такую роскошь, как не в детстве или в юные годы? И если ребенок уже отбросил танцы, борьбу, футбол, музыку и вязание крючком, то может, однажды он найдет себя в театральной студии, компьютерной графике или йоге. Дети не всегда могут интуитивно выбрать те занятия, которые принесут им радость и пользу, опыта не хватает. Очень часто они хватаются за какие-то кружки и секции, потому что их что-то впечатлило, потому что они не хотели огорчать маму с ее вопросом: «А хочешь петь в хоре?» Или потому что они как-то идеально представляли себе занятия и нафантазировали вокруг них много прекрасного, что не совпало потом с реальностью. Пробовать и бросать – это совсем не плохо. И будет еще лучше, если родители не станут винить и стыдить ребенка, а помогут разобраться, почему он передумал, что было трудно или скучно, чего он ожидал и что получил (в том числе положительного). И главное – чего он хочет теперь и чего ожидает от следующего кружка.

Здесь, конечно, стоит помнить, что успех во многом связан с увлеченностью преподавателя. Еще нужно учитывать, что многим детям нелегко строить отношения с другими ребятами и взрослыми, им нужна поддержка. Поясните чаду, что он не один стесняется или втайне переживает и боится общаться – большинство детей в группе чувствуют то же самое, хотя и стараются «держать марку». Еще ребенку может помочь своя компания: если детка ходит на кружок с другом или братом/сестрой, то интерес к занятиям наверняка будет более устойчивым. И очень поддержит ребенка его прогресс, который замечают взрослые: «Ты играешь на пианино уже почти как взрослый музыкант, на слух я бы не отличил… Мне так нравится, как ты нарисовал вот эти веточки, здесь такие полутени… Я видел, как ты отбил вот ту сложную подачу...» - искренний интерес и помощь в развитии всегда стимулируют заниматься лучше.

Если ребенок хочет бросить кружок

Когда встает вопрос, стоит ли продолжать занятия, которые неприятны ребенку, - здесь лучше быть честными. Дети всегда с удовольствием и готовностью занимаются тем, что нужно им самим – хотя и не всегда с очевидным результатом. Можно три года с восторгом ходить в бассейн и так и не научиться плавать (зато поддерживать здоровье и мышечный тонус на хорошем уровне). Можно с нытьем ходить на акробатику, крутить колесо и безрадостно садиться на шпагат, закончить музыкальную школу и после этого не подходить к фортепьяно. Маленькие дети и взрослые люди одинаковы в одном: они могут быть эффективными лучше всего в том, чего они сами хотят. И не всегда детские цели совпадают с целями родителей и педагогов. Поэтому гибкость – наше оружие. Постарайтесь выяснить, что нравится вашему ребенку на самом деле, – и помогите ему расти в этом направлении, ищите компромиссы, интересные варианты. Если он рисует роботов и комиксы, но плюется от изостудий, потому что там надо работать с красками, – поищите педагога и, может быть, компанию детей для занятий графикой. Если он два года ходил на бальные танцы и все-таки хочет бросить, - поразмышляйте с ним, что здесь не так, объясните, что все это важно для здоровья, красивой фигуры и организованности (к вопросу о целях) и найдите вместе замену. Пусть это будут не танцы, а айкидо, йога, гимнастика.

Если ребенок сопротивляется занятиям, то это может означать разное: он устал, ему неинтересно, у него разлад с педагогом, у него сложности с другими детьми, он хочет переключиться на что-то другое – так сразу ребенок не скажет, в чем дело, он ведь и сам не знает, это можно прояснить только в мирных разговорах со взрослым. И здесь важно разобраться: может быть, нужно помочь ребенку преодолеть какие-то сложности и препятствия (неумение налаживать отношения с другими детьми, например) – и он с удовольствием будет заниматься дальше. А может быть, разговоры покажут, что в этом кружке «дело труба» - и его действительно лучше оставить.

О давлении на ребенка ради результата

Многие «старорежимные» педагоги до сих пор настроены на натаскивание «неразумных детей» на результат, без сюсюканья и снисхождения. Иногда они могут проделывать это вполне изящно и даже в рамках комфорта и корректности. Опыт показывает, что обучить способного ребенка потрясающим вещам против его воли – можно! – но ребенок заплатит высокую цену, причем, отсроченно, во взрослом возрасте. И если вы видите «железную руку» педагога, ощущаете его психологический прессинг на ребенка, а то и на вас, - стоит быть настороже и, возможно, сменить педагога (особенно если ваш ребенок – чувствительная и ранимая птица). Многие родители соглашаются с жесткими методами преподавателей и тренеров «ради светлого будущего» ребенка, но звездами спорта и балета или виртуозными музыкантами становятся единицы детей, а ломаются в этой гонке тысячи.

Подавлять ребенка может и учебная нагрузка. Универсальных советов здесь нет, потому что все дети разные, иные малыши ходят в 6 секций одновременно и просят добавки, а для какого-нибудь интровертного тихони и двух занятий в неделю будет многовато. Поэтому стоит отталкиваться от детского самочувствия, наблюдать за детьми и регулировать нагрузки.

О сложностях мы сказали много слов, но прежде всего, дополнительное образование – это новые друзья, новый опыт, истории и приобретения. Остается пожелать, чтобы наши дети с помощью скромных кружков и секций открывали для себя безграничные просторы жизни и строили себя. И чтобы нам было легко и радостно их туда водить!