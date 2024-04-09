В космос с детьми! Подборка потрясающих игр на тему космоса в домашних условиях

Как доступно рассказать ребёнку о космосе? Конечно, в игровой форме. Предлагаем подборку потрясающих игр на тему космоса в домашних условиях.

Первым делом поступаем в космическую школу, так как, сами понимаете, кого попало в космонавты не берут. Что должен знать и уметь каждый космонавт?

Устройство Земли и Вселенной – базовые знания, с них и начнём. Очень легко и доступно рассказать об этом можно и малышам в простой игровой форме - слепим модель нашей планеты (ядро внутреннее, внешнее, мантия и земная кора), а также сам космос (точнее Аего кусочек), разложить звёзды, посередине устраиваем наше светило - Солнце и вокруг него все планеты нашей системы, у каждой планеты прочерчиваем орбиту, попутно объясняя, что это такое.

В такой игре запросто рассказать о космическом устройстве, названия планет, пофантазировать есть ли жизнь еще где-то кроме Земли и какая она, эта жизнь.

Пустая коробка, гирлянда и выключенный свет помогут увидеть созвездия в своей собственной комнате. В коробке делаем небольшие отверстия для того, чтобы в них помещались лампочки гирлянды и согласно схемам (которые легко добыть в интернете) выкладываем (точнее втыкаем лампочки) нужные нам созвездия. Дети гораздо с бОльшим интересом будут слушать и участвовать, если им, например, рассказать об их созвездиях (овен, телец и пр.). Как оно появилось, почему назвали именно так, а не иначе.

Не забываем и про бытовые вопросы - как в космосе космонавты едят? Это тема всегда вызывает интерес. Создали мы своё космическое меню. В пакетики с замочком выложили желе, фруктовое пюре и чувствовали себя почти настоящими космонавтами.

Единственное, чего нам не хватало для полного счастья это, собственно космического полёта. Но и это оказалось не проблемой.

Фигурки лего - это мы - папа, мама, дети. Облачаемся в скафандры, роль которых выполняет фольга. С этим дети справляются быстро. Не достает только лишь ракет, кубики лего с обратным отсчетом и «пууууск!» и вот он - бескрайний космос.

И полетим мы первым делом на наш верный спутник, на Луну.

Чтобы дети сориентировались в расстоянии от Земли до Луны, можно привести несколько примеров. Чтобы долететь до Луны на самолете, потребуется около 20 дней, машиной при постоянной скорости в 90-100 километром в час - до полугода. ПОЛГОДА!

Одна из самых удивительных и вместе с тем самых опасных вещей на Луне - это лунная пыль. Как всем известно, песок проникает повсюду и на Земле, но пыль на луне - субстанция крайне опасная: она мелкая, как мука, но при этом очень грубая. Благодаря своей текстуре и низкой гравитации она проникает абсолютно куда угодно.

Роль лунной пыли выполняла ржаная мука, выложенная в контейнер и предоставленная детям для изучения. И мы, наконец, исправили историческую несправедливость - поставили флаг Российской Федерации на лунной поверхности (рассказала, что первыми и единственными кто высадился на Луну были американские астронавты).

У НАСА были многочисленные проблемы, связанные с лунной пылью: она разрывала ботинки астронавтов почти полностью, проникала внутрь кораблей и скафандров и становилась причиной «лунной сенной лихорадки» у несчастных астронавтов, если те её вдыхали. Считается, что при длительном контакте с лунной пылью любой, даже самый прочный предмет может сломаться.

Очищали от лунной пыли космонавтов и элементы космического корабля, оставляли отметины от астероидов (кидая в муку камни), зарывали и раскапывали свои руки, ноги, космонавтов и вообще все, что было рядом.

Существует версия, что полеты на Луну прекратились по причине того, что там астронавты встретили НЕЧТО, что напугало людей. Что-то не объяснимое. Как сказал Нил Армстронг "Нам дали понять, что место занято". Ну, вот и мои космонавты обнаружили НЕЧТО - с множеством глаз, издающее странные звуки.

Обнаружили мы это и скорей в ракету. Полетели дальше.

И прилетели мы теперь на нашу планету-сестру, Венеру. У Земли и Венеры много общего, они одинаковые по размерам.

Роль Венеры у нас исполняла коробка с содой. На поверхности Венеры много кратеров, ученые считают, что Венера сформировалась, в основном, после вулканических процессов, благодаря большому количеству извержения вулканов, разливам лавы, формированию кратеров и горных хребтов на поверхности планеты.

Бледно-желтые облака, которые окружают планету, содержат капельки серной кислоты, которые выпадают на Венеру кислотными дождями. Дети вначале наполняли кратеры содой, а затем поливали сверху подкрашенной водой с лимонной кислотой. Это были наши кислотные дожди. Происходила бурная реакция, которая очень радовала юных космонавтов.

Венера, самая яркая из планет. Она сияет настолько сильно, что в безлунную ночь она вполне может отбрасывать тень на Землю. И еще ее прекрасно видно и без специального оборудования, самая яркая звезда слева от Луны.

Когда наша венерианская жизнь закончилась, мы снова погрузились в нашу ракету и отправились нынче на Меркурий.

Меркурий является твердой планетой, из-за того, что ядро планеты охлаждается и сжимается поверхность Меркурия стала морщинистой. По-научному эти морщины называются «эскарпы». Эскарпы бывают ооочень высокими и достигают несколько сотен километров.

Роль Меркурия у нас выполнял контейнер с овсянкой, под контейнер подложили включенную гирлянду и вид был и впрямь не земной.

Нет никаких доказательств жизни на Меркурии. Дневные температуры могут достигать 430 градусов Цельсия и снижаться до -180 градусов по Цельсию в ночное время. Маловероятно, что жизнь, которую мы знаем, может выжить на этой планете.

Но как, ни странно, именно мы стали свидетелями существования этой самой, невероятной жизни. Да-да, мы встретили ИХ - инопланетян.

Удивительно как устроен человеческий мозг - все, что мы придумываем мы где-то и когда-то видели, или слышали. Так это сложно придумать, не опираясь ни на чей опыт, а просто "с потолка". Но детям это удаётся как нельзя лучше.

- А что если на той планете, где живут инопланетяне, не нужны глаза? - решили дети.

- Как не нужны?- спрашиваю я - А как же они будут смотреть?

- А не на что там смотреть. Вот нет ничего там интересного, на что надо смотреть - последовал ответ.

Включилось детское воображение, такое за которым не угнаться. Дети сочинили нечто внеземное. Инопланетянина без тела. Вот да, не нужно оно ему. Кроме того, как заявила моя дочь, на той планете, где оно живет, нет притяжения, а потому этот инопланетянин должен быть липким, чтоб с почвой было хорошее сцепление.

И глаз нет и рта, а уж об ушах и носе и говорить не приходится. Но если ему приложить глаза - оно сможет видеть, если уши, то сможет слышать, а говорит оно с помощью мыслей.

И форму принимает сосуда, в который помещается.

Инопланетянин наш был сделан из клейстера и буры (тетроборат натрия, который продаётся в любой аптеке), имел тягучую структуру, но при этом почти не лип к рукам.

Глаза у него то прибавлялись, то убавлялись, периодически появлялись ноги-руки и другие выпирающие части тела, иногда можно было увидеть сердце и почки. И еще кучу других органов, которым дети, конечно же, придумали названия, но из-за сложности произношения я воспроизвести их не смогу (да и дети через 5 секунд забывали, что они только что придумали).

Когда стало ясно, что и стола им уже мало и скоро все это безобразие великолепие будет на полу и стенах кухни, я принесла большой пластиковый контейнер. Дочь достала силиконовые формочки для выпечки, которые тут же превратились в НЛО, погрузились в них наши бестелесные товарищи и отправились в полет по Галактикам. С добавлением воды формочки скользили по дну контейнера как по льду.

На этом, пожалуй, и закончу повествование о наших космических путешествиях, как видно из вышеописанного полететь в космос доступно каждому и даже не выходя из квартиры.