Рисовать могут все или Что такое правополушарное рисование

Глядя на картины великих художников, мы все восхищаемся: «Ах, какой талант!» и где-то в глубине души сожалеем, что не обладаем подобным даром, а так хотелось бы… хоть чуть-чуть! Согласно идее правополушарного рисования – рисовать могут все! Как это возможно? Давайте разберемся.

Как устроен мозг

Известно, человеческий мозг состоит из двух полушарий – правого и левого. Левое полушарие – аналитическое, оно отвечает за нашу речь, способность к чтению и письму, с помощью него мы запоминаем даты и числа, математические символы. Правое полушарие обрабатывает информацию как бы целиком, в образах, оно позволяет нам мечтать, фантазировать, сочинять истории, оно мыслит творчески и позволяет решать проблему целиком, интуитивно, не раскладывая на этапы.

Американский нейропсихолог Роджер Сперри, удостоенный Нобелевской премии за свои работы, как раз занимался исследованиями мозга. Он открыл, что каждое полушарие головного мозга работает как самостоятельный мозг. То есть предложенную человеку задачу решает либо левое полушарие, либо правое. Таким образом, если левое полушарие с его аналитическим мышлением отвергает рисование, то нужно предложить эту задачу правому, творческому, полушарию.

Главная идея правополушарного рисования

Как же все-таки переложить художественную задачу с левого на правое полушарие и не будет ли оно тоже возражать)))? Этому вопросу посвятила себя американская преподавательница Бетти Эдвардс. Бетти преподавала и занималась исследованиями в Калифорнийском государственном университете. Результатом ее работы стала книга «Открой в себе художника».

Согласно исследованиям Бетти Эдвардс, основная идея правополушарного рисования заключена в следующем: чтобы хорошо рисовать, нужно научиться переходить в режим особого правополушарного вѝдения. Рисование – это несложно. Основная проблема - это умение видеть, а точнее, сам переход в режим «особого вѝдения». Изначально кажется, что предметы мы видим очень даже отчетливо, а проблема как раз таки в том, чтобы реалистично нарисовать этот предмет. Но! Оказывается, все наоборот! Другими словами, человек уже умеет рисовать, но старые привычки восприятия мешают этой способности проявиться, блокируют ее.

В своей книге Бетти Эдвард сравнивает обучение рисованию с обучением езде на велосипеде. Кажется, все просто: садишься на велосипед, крутишь педали, держишь равновесие и едешь! Но на практике это не получается с первого раза; нужно пробовать и раз, и два, до тех пор, пока не сможешь скоординировать все движения. Так же и с рисованием: нужно взять карандаш и просто нарисовать то, что видишь, только следует научиться правильно «видеть».

С помощью некоторых упражнений можно развить в себе эту способность «видеть» как художник, а, следовательно, и рисовать! Так Бетти Эдвардс предлагает:

- Повесить перед собой какой-либо рисунок вверх ногами и попробовать нарисовать его. Левое полушарие не может справиться с этой задачей, так как ему непонятно, что рисовать, оно же привыкло работать с конкретными знаками, поэтому в работу вступает правое.

- Попробовать нарисовать двусмысленную картинку, типа вазы-лѝца. Это тоже помогает научиться работать с образами, рисовать то, что видишь (линию, изгиб), а не «раскладывать» на составляющие (лоб, нос, губы).

- Рисовать негатив – то есть то, что бы мы увидели, если бы сфотографировали картинку и смотрели на негатив. Или по-другому это называют «рисование пустого пространства»: то есть, рисуем не сам объект, а то пространство, что его окружает. Это также учит работать с образами.

Вообще, в книге приведен ряд последовательных упражнений, которые шаг за шагом раскрывают возможности правого полушария.

Методикой Бетти заинтересовались многие педагоги, психологи и художники, каждый по-своему ее развивал и предлагал собственные методы. Современные психологи также предлагают свои упражнения и методики на семинарах и тренингах.

Например:

- Рисовать, выходя за рамки бумаги. Это специальное упражнение: выходя за границы бумаги, человек выходит из своих рамок, которые ограничивали его, мешали творческому развитию.

- Рисовать руками. В процессе такого творчества человек как бы становится ребенком, проявляет свою непосредственность и индивидуальность.

Кому это полезно

Детям. Дети изначально правополушарны. Он воспринимают мир таким, какой он есть – ярким, красочным и интересным, поэтому они такие фантазеры и мечтатели. И уже позже у ребенка развивается аналитическое мышление. Дети раскладывают все на части, изучают буквы и цифры. Традиционная школьная система также больше ориентирована на развитие левого полушария – дети читают учебники, пишут в тетрадках, составляют таблицы и графики. Поэтому, чтобы правое полушарие «не скучало», можно рисовать по данному методу.

Творческим людям. Часто бывает, что талантливый человек проявляет себя не в одном виде искусства. Все закономерно: учась рисовать, человек развивает правое полушарие, а творческое полушарие стремиться проявить себя еще где-то.

Бизнесменам. Эти людям по роду профессии постоянно требуется решать нестандартные задачи, и от оригинальности идеи порой зависит весь успех дела, так что, раскрывшись в живописи, мозг сможет интуитивно находить верные решения и в бизнесе.

И всем тем, кому интересно попробовать что-то новое, развить в себе скрытые способности.

Как учатся рисовать дети

Бетти Эдвардс тщательно изучала и наблюдала, как учатся рисовать дети. Вот что она выявила.

Около одного года дети уже с удовольствием начинают осваивать первые «каракули», хаотично водя карандашом или кистью по бумаге. И это доставляет им большое удовольствие.

Рисунок ребенка 1,5лет

К двум годам ребенок начинает осознавать, что его рисунок может обозначать что-то, что есть в реальном мире. Так, например, рисуется круг, добавляются две точки-глазки, палочка-рот и получается мама. Таким образом ребенок начинает разрабатывать собственную систему символов. С помощью одних и тех же символов рисуется сам ребенок, папа (только побольше), мама (добавляются длинные волосы), бабушка (добавляются очки) и т.д. Маленький художник изо дня в день рисует похожие картинки, оттачивая собственные символы.

Рисунок ребенка 4 лет

Около 4-5 лет ребенок начинает осваивать пейзажи, на которых также изо дня в день повторяется одинаковый домик с окошком и дверью; традиционная земля – зеленая полоска внизу рисунка, небо – синяя полоска сверху, солнце, дерево. Затем девочки начинают рисовать принцесс и фей, а мальчики транспорт и супергероев. В возрасте 10-12 лет у ребенка появляется тяга к реализму, огромное желание нарисовать предмет таким, какой он есть в действительности. Тот, у кого это не получается, просто теряет интерес к рисованию и во взрослой жизни их умение рисовать остается на уровне 12-летнего ребенка. Другая же часть детей все-таки развивают в себе умение «видеть» предмет как художник и добиваются успехов в рисовании.

Таким образом, когда взрослому человеку предлагают что-то изобразить на бумаге, он обращается к системе символов, разработанной в детстве и хранящейся в левом полушарии. Человек лишь мельком бросает взгляд на объект и начинает «выдавать» на бумаге привычные символы: вот символ для глаза, вот для носа, а вот и губы. Как разрешить эту дилемму? Психолог Роберт Орнштейн утверждает, что для того, чтобы рисовать, художник должен отражать предметы подобно зеркалу, воспринимать их точно такими, какие они есть. Таким образом, мы должны выключать доминирующий режим левого полушария и довериться другой, художественной и творческой, стороне мозга.

Рисовать могут все. Нужно только во время процесса перестать думать и анализировать свои действия, а просто погрузиться в процесс творчества))))

Как устроен детский мозг

Как мы уже говорили, дети изначально правополушарны. Примерно до 2-х лет у ребенка доминирует правое полушарие, поэтому дети такие любознательные - им хочется все исследовать, потрогать, попробовать. Затем в работу включается левое полушарие – сначала развивается речь, затем умение писать, читать, считать. В это время очень важно соблюсти баланс в развитии ребенка: обучая раннему чтению, письму, счету (развитие левого полушария), не следует забывать про развитие творческих способностей (правое полушарие). В противном случае левое полушарие становится доминирующим и просто блокирует работу правого, таким образом, человек уже не может полностью раскрыться и реализовать все возможности, которые были изначально заложены природой.

Как заниматься рисованием с ребенком

Конечно, чтобы грамотно направлять юный талант и тактично подсказывать, для занятий с ребенком нужен чуткий психолог, опытный педагог и талантливый художник в одном лице. На первых порах с этой ролью отлично справится мама.) Вот несколько упражнений, выполнение которых стимулирует работу правого полушария.

* Рисование воображаемых предметов. Прежде, чем что-то нарисовать, предложите ребенку пофантазировать. Желательно представить что-то такое, чего он не видел в действительности: сказочное животное или фантастический цветок; свою будущую профессию или даже свое имя. Обсудите с ним цвет, запах, вкус предмета, какой он на ощупь, какие звуки издает. Только после того, как воображение ребенка «разыграется», предложить ему нарисовать воображаемую вещь.

* Зеркальное рисование. Берется чистый лист бумаги и два карандаша – по одному в каждую руку. Предложите ребенку рисовать одновременно двумя руками зеркально-симметричные рисунки (или буквы, если ребенок уже с ними знаком). При выполнении этого упражнения задействованы оба полушария, что улучшает эффективность работ всего мозга.

Пример зеркально-симметричных рисунков

* Рисование на цветной бумаге. Предлагайте ребенку несколько разноцветных листов, малыш сам должен выбрать, на каком фоне он хочет порисовать. Сам процесс выбора цветного листа уже будоражит воображение, активирует работу с образами и ассоциациями, т.е. «включает» правое полушарие.

Белый зверек на черном фоне. Черный цвет для детей не мрачный, а интересный, так как выбирают дети по контрастности

* Рисование другой рукой. Если ребенок правша, то стоит предложить ему в качестве эксперимента порисовать левой рукой (для левшей, наоборот, правой). Во-первых, это задействует новые участки мозга, а, во-вторых – это просто весело!

Гармоничное взаимодействие полушарий

И правое, и левое полушарие в человеке одинаково важны. И даже самым великим художникам в жизни нужно и писать, и считать, и думать. Хорошо, когда развито правое полушарие, прекрасно – когда левое, и замечательно – когда оба. И важно помнить, что обучение рисованию и детей, и взрослых проводится не для того, чтобы стать выдающимся художником (хотя это тоже не исключается), а для того, чтобы быть гармоничной личностью, чтобы раскрыть в себе весь потенциал, заложенный природой.