Во что поиграть с гиперактивными детками?

Я спросила мамочку одного шестилетнего гиперживчика:

- Чем любит заниматься твой сын?

- Играть!

- А во что?

- Да во что угодно, лишь бы играть!

- Ты с ним занимаешься?

Родительница задумалась:

- Ну… да, только он не хочет. Скорее нет, почти не занимаемся. Он не может сидеть на месте. В школе научится.

Неусидчивость гиперактивного ребенка – это притча во языцех. Сидячие задания не для него. Но развивать ребенка просто необходимо. Тем более что при поступлении в школу проводятся тестирования. Мамочки «шустриков» порой опускают руки, пытаясь усадить свое драгоценное чадо за науку. Ну что ж тут делать? Совмещать приятное для ребенка (бег, прыжки, кривляние) с полезным для него же.

Развлекаемся

Слушать «Радио»

Суть игры заключается в том, чтобы «радио» спело песенку и не сбилось, пока капризный слушатель будет делать то громче то тише. Регулировать громкость можно, делая вид, что двигаешь выключатель вверх-вниз или поворачиваешь его по кругу. Например, крутить нос, что очень развеселит ваше ненаглядное чадо. Какую песенку петь, может определить само «радио» или слушатель. Если «радио» сбивается, то игроки меняются ролями. Играть, пока не надоест. Правда, придется заранее предупредить шалуна, что от слишком сильной громкости сбегутся злые соседи.

Угадай, что пропало

Выкладываем на стол несколько предметов. Детище выставляем из помещения. Желательно подальше от места игры, мотивируя тем, чтобы он не подглядывал. На самом деле, чтобы подальше бежал. Прячем один предмет или заменяем на другой и громко зовем свое сокровище. Для подогрева интереса на время игры можно придумать какое-нибудь звучное прозвище.

«Кощей Бессмертный, иди смотреть, все ли богатства на месте?!!»

Если мама готовит кушать, полезно задействовать ингредиенты готовки, пока они не оказались в кастрюле. Ребенок выучит названия овощей. Если прибирается, можно к «отгадалкам» присовокупить игру «найди, куда это подевалось». Есть надежда, что ребенок запомнит, где место для вещей. В этой игре уместно все! Надо ли говорить о пользе? Тут вам и побегать и подумать.

Снежки, бумажные и не только

Две команды бросают друг в друга бумажные комочки, пока взрослый не скажет: «Стоп!». После слова «стоп» бросать снежки нельзя. Вашему шалуну понравится, если вместо снежков вы будете использовать мягкие вещи или игрушки, которые надо собрать. Только обязательно с условием, что потом вы вместе все соберете и разложите по местам. Собирайте разбросанное тоже в игровой форме. Например, соревнуясь. Ведь ваш малыш во всем первый. Побеждать нужно по переменке, что, несомненно, зависит от вас.

Прятки

Нарисуйте картину, например лес. Достаточно одного двух деревьев, травки, цветочков, грибочков. В лесу два зверя, один из которых боится другого (заяц и лиса). Если вы абсолютно не художник, спасут трафареты, аппликации. Малышу нужно спрятать одного из зверей от другого, то есть закрасить, «закалякать» как можно гуще. Можно прятать рыбку от рыбака, утку от охотника, малыша от комаров и т.д. Получится «каляканье» с умом.

В ванной

Тонет-не-тонет

Кидайте в воду предметы из разных материалов: металла, дерева, пластика, резины, ткани, бумаги. Пусть это будут и поролоновые губки, пробки, камушки, шишки, палочки и всякую всячину. Пусть малыш сравнит, что тонет быстрее, что медленнее, а что вообще не тонет. Если ребенок уже говорит и рассуждает, а вы сильны в физике, можно объяснить ему, что такое плотность материала, объем воды.

Стаканчики

Попробуйте сосчитать, сколько маленьких стаканчиков «поместится» в большую бутылку, делая на ней отметки маркером, вылив каждый следующий стаканчик. Для заполнения бутылки используйте воронку. А если потом вылить обратно в стаканчики? Будут ли они все заполнены? Или вода в бутылке останется?

Фигурки

В магазине продаются плоские фигурки, которые крепятся на стену при помощи воды. Прекрасное пособие для обучения счету.

«Смотри, наш заяц умеет плавать! Ой, он тонет! Скорее спасай его и прибавляй к волку и лисе! Сколько теперь их вместе?»

Главное, богаче интонации. Можно побаловаться, прикрепляя их к кафелю, строя сказочные сюжеты.

Для пользы дела

Грамматические классики

На улице девочки любят прыгать в классики. Активному мальчику тоже будет интересно поскакать по квадратам, если в них нарисовать слоги, как это делают в заданиях на соединение слогов в слова. Рисуем на асфальте классики любой длины по типу таблицы. В первой колонке пишем первые слоги слов, во второй слоги путаем. Ребенок встает на первый слог. Потом он должен найти второй слог и перепрыгнуть на него. В этой игре можно задействовать момент «Сможешь-не сможешь». Гиперактивные дети, как правило, любят быть во всем первыми, поэтому попадутся на эту удочку. Кстати в квадраты можно вписывать и цифры. Получаться примеры, знай - придумывай действия. Можно в первой колонке нарисовать животных, а во второй перепутать детенышей. Было бы воображение. Я думаю, что другие дети, увидев ваши манипуляции, тоже захотят поскакать, чем еще больше зажгут ваше гиперактивное сокровище. Ведь он во всем первый.

Быстрая грамматика

Для детей, которые уже начинают читать. Написать на бумаге готовые слова с пропущенными буквами, а малыш путь отгадывает, какой буквы не хватает, и дописывает.

Слово пополам

Разделите слова на половины и разнесите на 2 столбика. Пусть ребенок соединит половины слов. Вариант для особенных непосед - напишите слова крупно и прикрепите половинки на уровне глаз ребенка по комнате - пусть находит части и соединяет.

Найди слово

Напишите много букв подряд, среди них «спрячьте» слово и предложите это слово найти. Хорошая практика, даже если ребенок угадал всего два-три слова в день. На большее его не хватит.

Прыг-скок

Подвесить воздушный шарик под потолком или в проеме двери, если низ проема без выступов. Учитывая прыгучесть вашего озорника, ему будет гораздо интереснее изучать счет в движении. Пусть он достанет до шарика четыре раза, а затем еще три. Сколько всего раз он достал до шарика?

Обезьянка

Предложите крохе поиграть в обезьянку, которая любит обезьянничать, все повторять за другими. А вот вариантов действий, которые обезьянка любит повторять масса. Это и нарисовать фигурку, какую уже успела нарисовать мама. И помыть руки, как папа, перед едой. И прочитать вывеску местного универсама.

Справляемся с темпераментом

Разговор с руками

Увидела эту занимательную игру на многих ресурсах. Она хороша для всех детей, потому что в своих познаниях дети могут зайти за пределы допустимого родителями.

Цель игры состоит в том, чтобы научить детей контролировать свои действия.

Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-нибудь боль, можно предложить ему такую игру: обвести на листе бумаги силуэт ладоней. Затем предложите ему оживить ладошки — нарисовать им глазки, ротик, раскрасить цветными карандашами пальчики. После этого можно затеять беседу с руками. Спросите: "Кто вы, как вас зовут?", "Что вы любите делать?", "Чего не любите?", "Какие вы?". Если ребенок не подключается к разговору, проговорите диалог сами. При этом важно подчеркнуть, что руки хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не слушаются своего хозяина. Закончить игру нужно "заключением договора" между руками и их хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2-3 дней (сегодняшнего вечера или, в случае работы с гиперактивными детьми, еще более короткого промежутка времени) они постараются делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут никого обижать.

Если ребенок согласится на такие условия, то через заранее оговоренный промежуток времени необходимо снова поиграть в эту игру и заключить договор на более длительный срок, похвалив послушные руки и их хозяина.

Говори!

Эта игра направлена на развитие умения контролировать импульсивные действия. Скажите ребенку: "Солнышко, я буду задавать тебе простые и сложные вопросы. Но отвечать на них можно будет только тогда, когда я дам команду: "Говори!" Давай потренируемся: "Какое сейчас время года?" В принципе, можно не отрывать детище от его занятия, но если сумеете его увлечь, он забудет про свои дела.

Для успокоения

Волшебный кармашек

Нужно взять или сшить мешочек. Покажите и дайте потрогать малышу несколько игрушек разной фактуры, кусочки ткани, меха, можно вату и т.п. Потом положите их в «волшебный мешочек». Пусть ребенок с закрытыми глазами опускает руку в мешочек и на ощупь определяет, что в руке. Ребенку понравится, если мешочком будет ваш кармашек. Если в середине игры из кармашка появится что-нибудь вкусное, малыш не расстроится и захочет поиграть еще раз. Только не переусердствуйте со сладостями.

"Солдат и тряпичная кукла"

Самый простой и надежный способ научить детей расслабляться - это обучить их чередованию сильного напряжения мышц и следующего за ним расслабления. Поэтому эта и последующая игра помогут вам это сделать в игровой форме.

Итак, предложите ребенку представить, что он солдат. Вспомните вместе с ним, как нужно стоять на плацу, - вытянувшись в струнку и замерев. Пусть игрок изобразит такого военного, как только вы скажете слово "солдат". После того как ребенок постоит в такой напряженной позе, произнесите другую команду - "тряпичная кукла". Выполняя ее, мальчик или девочка должны максимально расслабиться, слегка наклониться вперед так, чтобы их руки болтались, будто они сделаны из ткани и ваты. Помогите им представить, что все их тело мягкое, податливое. Затем игрок снова должен стать солдатом и т. д.

Примечание. Заканчивать такие игры следует на стадии расслабления, когда вы почувствуете, что ребенок достаточно отдохнул.

Главное в играх с гиперактивными детьми это элемент неожиданности. Но не менее важно следить за его состоянием, чтобы малыш не переутомлялся. Самое лучшее расслабление после трудового дня, разумеется, мамина ласка. Она нужна всем детям без исключения, но гиперживчикам особенно.

Как бы ни было тяжело занять внимание вашего солнышка, однако это возможно. Даже если ребенок пять-десять минут в день проведет за полезным занятием, посчитайте, какие успехи получатся за год. А во время занятий математикой и чтением можно не только сидеть, но и прыгать!

