Как мы пекли пряники

Не сказать, что я сильно люблю пряники, но вид картинок с пряничными домиками меня всегда завораживал. Сразу вспоминалась сказка «Пряничный домик», казавшаяся мне когда-то волшебной и жутковатой. Как здорово было бы найти в лесу дом из настоящих пряников и попробовать откусить от него кусочек!

Мечта когда-нибудь самой сделать настоящий пряничный домик маячила где-то на горизонте. К её воплощению меня активно толкали три обстоятельства — предновогоднее настроение, наличие под рукой рецепта с рекомендациями от педантичной подруги и желание старшего сына Славы, семи лет. Он как-то увидел, что я разглядываю в интернете домики, и тут же загорелся идеей их сделать. Я легкомысленно пообещала, что сделаем, и он уже не забывал об этом до самого воплощения, регулярно напоминая мне о домиках. Впрочем, я тут же его озадачила составлением списка нужных продуктов.

Закупка продуктов и инструмента

Взяв Славин список, я отправилась в «Ашан». Бумагу типа "пергамент" нашла быстро — она требовалась для изготовления корнетика вместо шприца. Пошла искать формочки, так как кроме домика в планах были и просто пряники. Сначала была мысль просто вырезать фигурки ножом, но вспомнив, как мы кроили корзиночки на ярмарку, все-таки решила, что формочки нужны — корзиночки вышли кривенькие. Выбора особого не было: сердечки, звездочки и человечки типа "пряник" из "Шрека". Взяла все, на сердечках, правда, было написано, что это форма для салата, но меня это не смутило. Далее - пряности и украшения. Вот тут я зависла. И вовсе не от обилия выбора, нет, наоборот, полки были на редкость пусты. Сезон скупки всего для выпечки, что ли?? Корицы и сахарной пудры по отдельности не было, только вместе. Понимая, что мне их никак не разделить, все равно беру пакетик для очистки совести (ну и для булочек пригодится, но точно никак не для пряников). С украшениями вообще беда, даже кокосовой крошки обычной нет, есть только какая-то чахлая цветная. Долго разглядываю ее, пытаясь представить на изделии. Картинка, нарисованная фантазией, абсолютно не впечатляет. Решаю, что ну ее нафиг. Иду дальше – в специи. И там опять зависаю, причем еще больше. В конце концов решаю взять мяту, отталкиваясь от того, что пряники покупаю мятные, больше там по теме ничего не нашла. Что я собралась в тот момент с этой мятой делать — для меня самой до сих пор осталось загадкой. Беру еще шоколадку для украшений и склейки и мармелад для окон, хотя совсем не уверена, что эти ингредиенты нам вообще пригодятся.

Первая проба

Вечером забираю Славу из школы, его первый вопрос: «Мама, ты для пряников все купила?» «Да!» - бодро отвечаю я и только тут понимаю, что я совсем не вспомнила про мед и масло. С медом ситуация понятна – буквально на прошлой неделе мне в двух местах предлагали свой мед с пасеки, но купить его так что-то пока и не сложилось. В «Ашане» я даже не посмотрела, да на самом деле, и не вспомнила про него, т.к. в мозгу стояла отметка – «мед будет куплен в другом месте». Остается надеяться, что к моменту замешивания теста, мед мы найдем, а пока буду стараться оттянуть этот момент. Но, приехав домой, Слава про пряники не забыл, а захотел тут же увидеть все продукты, которые я для них купила. Продукты я, конечно, демонстрировать не стала, а показала формочки со словами, что пока не будут сделаны все уроки, никаких пряников. И Слава бодро пошел делать уроки, на что у него, конечно, ушел весь вечер, и на утро еще кое-что осталось, благо учится во вторую смену.

Наутро Слава очень бодро доделал уроки, времени еще действительно оставалось достаточно, настрой у него был решительный, и я поняла – отступать некуда, тесто будем делать из того, что есть. Вооружившись рецептом из интернета – «пряники без меда», соединив его с тем рецептом, что дала подруга, каким-то интуитивным способом, я придумала последовательность, которая показалась мне простой и логичной. Масло, кстати, дома, слава богу, было. Впрочем, что бы я ни готовила, я практически никогда не следую рецепту строго, всегда вношу свои изменения, и иногда значительные. Тесто сделали быстро, о том, чтобы ждать месяц (именно такова была рекомендация подруги), и потом делать пряники, речи, конечно, вообще не шло (к этому я была абсолютно готова). Максимум, который Слава был согласен ждать – 10 минут. После этого мы начали кроить части домика по шаблону из бумаги, тут затруднений не возникло. Раскроили два домика, испекли и поехали в школу. Остатки теста убрали в холодильник, дожидаться лучших времен.

Дубль два

Лучшие времена не заставили себя долго ждать. Вечером веселая троица детей (к Славе присоединились Сева пяти лет и Искра двух с половиной лет) возжелала слепить сердечки, звездочки и человечков. Слава настаивал, что это будут украшения на елку, а Сева надеялся, что пряники для еды. Искре мысль об украшениях даже в голову не могла прийти, она знала, что нужно будет всё немедленно съесть. Помню, что Оля советовала втыкать спички, чтобы получались дырочки для ленточек, я решила взять разломанные пополам зубочистки. Севе идея весьма понравилась, особенно для человечков – им он втыкал зубочистки в руки, и радовался, что это два меча. Фигурок накроили довольно много, из маленьких кусочков нарезали еще ромбиков. Я поставила их печь, а детей отправила спать. Но особо настойчивый Сева дождался, когда все испечется и утащил-таки один ромбик, и конечно, его съел, уверяя, что этот ромбик для еды, а не для ёлки. Только после этого он пошел спать, согласившись продолжить пряничные развлечения завтра.

Украшаем, собираем, играем

Утром первым встал Сева, он отлично помнил, что вчера мы пекли пряники, и первым делом утащил еще один ромбик на съедение. Слава настиг его за этим занятием и забеспокоился, что нужно быстрее украшать, пока всё не съели.

Белок Слава взбил без моей помощи (ура!). Потом мы озадачились созданием корнетика из бумаги, не знаю какой в этом глубокий смысл, в нашем случае, наверное, никакого. В магазине я шприцы разглядывала, но покупать не стала. Корнетик решили подклеить клейстером, чтоб он не разъезжался.

К разрисовыванию дети меня допустили только на первую минуту, я решила сделать глазки человечку, но получился только один большой глаз на полголовы, и дети радостно закричали, что это Одноглазый Кунтх. Потом инструмент забрал Слава, и в дальнейшем рисовании я уже почти не участвовала.

Потом мы решили попробовать склеить один домик. Части его, как оказалось, получились весьма тяжелые, поэтому помучившись, мы скрепили их зубочистками. Потом Слава его разрисовал. Смотреть долго на все это терпения Севы и Искры уже было мало, они подъели почти всё. Оставались только человечки. Семья – Мама, Папа, Слава, Сева и Искра - и домик. Ими они играли около часа, а потом Слава сказал : «Домик надо съесть, что-то он разваливается». Я согласилась, и дети очень радостно зажевали домик, а Искра не удержавшись откусила и кусочек у своего человечка. Слава был этим возмущен, но уследить ему не удалось, скоро Искра съела и себя, и меня. До следующего утра дожил только один человечек, кажется, это был Сева. Кто его съел сегодня, я уже не видела.

Сегодня дети делают новую партию пряников. Короче, пряники - отличное развлечение для детей!

Оригинальный рецепт пряников

Ингредиенты:

1. Сахар 100 грамм

2. Мед 170 грамм

3. Молотый имбирь 2 ч. ложки

4. Молотый душистый перец 1,5 ч. ложки

5. Молотая корица 1,5 ч. ложки

6. Молотя гвоздика 1,5 ч. ложки

7. Сода 2 ч. ложки

8. Сливочное масло 130 грамм

9. Яйцо 1 штука

10. Мука 550 грамм

11. Сахарная пудра 150 грамм

12. Белок 1 штука (это вместе с глазурью)

Приготовление:

Шаг 1: Смешиваем в кастрюле сахар, мед и все специи.

Шаг 2: Доводим до кипения, снимаем с огня. Добавляем соду и хорошо размешиваем. Смесь должна сильно вспениться.

Шаг 3: Добавляем размягченное сливочное масло, яйцо и муку - вымешиваем тесто.

Шаг 4: Тесто получается ароматным, теплым и хорошо отстает от рук и кастрюли. Посыпаем стол мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной 4-5 мм. Формочками вырезаем печенье.

Шаг 5: Втыкаем спички для нитки. Противень накрываем пергаментной бумагой и выкладываем печенье. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Печенье поднимется и будет очень вкусно пахнуть.

Шаг 6 (глазурь): Взбиваем один охлажденный белок до состояния густой пены и добавляем 150 грамм сахарной пудры, еще взбиваем (мешаем) дольше до состояния эластичности (5-6 мин).

