Тестируем малыша

Собравшись вместе, новоиспеченные мамочки примерно четверть часа обмениваются новостями относительно качества молочных смесей и продолжительности детского сна. Оставшийся же отрезок времени тратится на сравнительный анализ темпов психического развития их карапузов. Вскоре компания разделится: «счастливые» мамы двухлеток, орудующих фразами из 3-х и более слов, объединятся в «клуб фанаток раннего развития», а мамы молчунов, с мычанием протягивющих в интересующую их сторону крошечный указующий перст, организовуют свою секцию. Туда войдут родительницы, обеспокоенные мыслью догнать в развитии местных вундеркиндов, еще одна секция клуба успокоит себя другим известным способом: «Лишь бы был здоров!».

Cамым актуальным для хороших родителей всех времен так и остался извечный вопрос: «А как у моего ребенка с головой?». И, конечно, одно из первых решений проблемы - взять да и протестировать малышку! Однако, вы должны помнить одну важную вещь: что такое интеллект - однозначно еще никто не определил.

Тесты на интеллект

Слово “тест” заимствовано из английского языка, и переводится, как “испытание” или “проба”. Психологический (да и любой) тест – это сокращенная модель иной, более значимой и развернутой ситуации. Любой тест на интеллектуальные способности - это набор заданий, результат выполнения которых должен говорить о способности человека решать весьма широкий круг жизненных проблем. Тесты в психологической науке были впервые применены именно для диагностики интеллектуальной одаренности.

Какие же тесты используются для измерения развития детского интеллекта?

Популярен, например, тест Бине-Симона, предложенный в 1905 г. французскими психологами А.Бине и Т.Симоном с целью отсева детей (от 3 до 13 лет) недостаточно развитых для обучения в обычной школе. Задачи, входящие в него, подбирались так, чтобы их могли решить 75% детей соответствующего возраста, интеллектуальное развитие которых можно было бы считать нормальным. Можно догадаться, что тест чувствителен лишь к серьезному отставанию в умственном развитии, выявить же одаренного ребенка с его помощью вряд ли возможно.

Широко используется также тест Векслера который вскоре после создания стал самым распространенным в США. Объединив в основном уже известные методики, Давид Векслер ввел ограничения по времени и нормативные показатели, то есть - среднее значение тестовой оценки для всех детей данного возраста, сделав методику стандартизированной. Тест удобен тем, что показатели вербального и невербального IQ вычисляются отдельно. Это немаловажно: многие дети, не являясь «говорунами», тем не менее, развиты по возрасту, и тест чувствителен к этому. Сам Векслер определил интеллект, как глобальную способность разумно действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами.

Тем не менее, достоверно установть IQ ребенка при помощи методики Векслеpа также невозможно. Практические детские психологи используют тест Векслера только в случае, если психолог имеет инфоpмацию о личности ребенка, и может перепроверить полученные результаты другими методиками. Результаты же обследования малыша анализиpуются только с качественной стоpоны, поскольку количественный показатель может пpивести к непpавильной оценке состояния детской психики. Как и тест Бине, методика Векслера наилучшим образом «ловит» лишь серьезное психическое отставание, а посему имеет большое значение в основном для детской психиатрии. Нормы для теста Векслера таковы: выше 129 - очень высокое развитие; 120-129 - высокое; 100-120 - выше среднего; 80-100 - среднее; 70-80 - снижение на пограничном уровне; ниже 70 - психическое недоразвитие (среднее неразвитие 40-45; тяжелое психическое недоразвитие - 25-40; глубокое слабоумие - 0-25).

В тестировании детского интелекта психолога ждет немало «подводных камней». Так, ребенок, выросший с молчаливыми дедушкой и бабушкой, при тестировании покажет крайне низкий результат, однако на деле окажется, что его наглядно-действенное и визуальное мышление просто обгоняет вербальное. Начав читать, карапуз мгновенно наверстает упущенное в речевом развитии. Ведь он уже знает, как устроен мир, осталось лишь выяснить, как же все это великолепие называется! Имея дело с ребенком 3-6 лет, психолог должен учитывать, насколько карапуз мотивирован на выполнение теста (как сильно он хочет проходить тестирование). Низкомотивированный малыш рассеян, не пытается активно решить задачку. Для повышения мотивации иногда помогает решить с ребенком вместе несколько первых заданий и от души похвалить его за правильные ответы. Это усилит его интерес к тестированию. Ниже мы рассмотрим закон оптимума мотивации более подробно.

Для измерения уровня развития детского интеллекта используются также такие методики, как «Образец и правила» А. Л. Венгера, «Матрицы Равена» и многие другие. Однако, имея дело с тестами, измеряющими IQ, всегда следует помнить, что совершенных тестов, увы, не существует.

Чем же плохи тесты

К сожалению, практика показала, что тесты имеют множество «слабых мест», подрывающих наше к ним доверие. И причина – в том, что интеллектуальная деятельность человека не исчерпывается тем кругом проблем, которые ставят или подразумевают тесты. Вывод же в результате тестирования делается глобальный: испытуемый обладает высоким, средним или даже – низким интеллектом! Однако, подчас успешное выполнение теста свидетельствует лишь о способности решать тестовые задачи и не более. Кроме того, у тестов есть и другие «болезни».

1. Тесты устроены так, что ошибка расценивается как неспособность тестируемого выполнить задание. На самом же деле, если человеку вовремя об этом сообщить, он вернется к задаче, и может ошибку исправить, как оно, собственно и бывает в жизни. Опыт в прохождении тестов играет немаловажную роль: «фанат» психологических испытаний, находится в более выгодном положении, чем новичок.

2. Между прочим, на результаты выполнения теста влияет масса побочных факторов, которые учесть невозможно. Например: умственная работоспособность и самочувствие испытуемого, его мотивация и пол человека, предъявляющего задания. Большинство тестов дается «на время», что угнетает испытуемого, особенно – ребенка.

3. На результаты тестирования влияет отношение человека к процедуре. Проще говоря: если человеку все равно, каков будет результат, ему и страться не за чем. Ясно, что он оставит без ответа сложные задания, а сумма балов за простые не обеспечит ему высокой финальной оценки. Если же человек волнуется, взвинчен, «кровь из носу» хочет пройти тест успешно, он испытывает иные трудности: не может сконцентрироваться, ошибается из-за спешки, из-за этого – еще больше нервничает. Низкий результат обеспечен. Успех в любом предприятии возможен при оптимальной мотивации. В психологической науке это правило получило название закона оптимума мотивации Йеркса-Додсона.

4. В итоге тестирования испытуемый получает сумму оценок, каждая из которых дается лишь по конечному результату, без учета качественного своеобразия умственной деятельности. «Что» в любом тестировании преобладает над «Как» - это еще один серьезный минус тестов.

5. Нельзя забывать, что в основе любого теста лежит идея его создателя о том, что же такое интеллект, и именно этот конкретный человек (автор теста) определяет, каким образом должны быть подсчитаны результаты тестирования. Понятно, насколько субъективным может быть такое измерение IQ вашего ребенка.

6. И, наконец, так называемый высокий IQ еще не свидетельствует о ярком проявлении ума в творческом, профессиональном, да и просто житейском смысле). Об этом – подробнее.

IQ: с чем его едят и стоит ли это делать?

Масштабные исследования показали экпериментально, что фактор IQ и развитые творческие способности никак не связаны между собой. Между прочим, творческие способности нужны во многих видах деятельности, чего о заоблачном IQ сказать никак нельзя: он необходим лишь в академической науке, где без креативности, кстати, тоже никак не обойтись. Да, большинство высокоинтеллектуальных людей получают высокие оценки при тестировании на уровень интеллекта. Но это не означает обратного - что все, получившие высокие оценки, являются высокоинтеллектуальными людьми. Не означает это и того, что люди, не получившие высоких оценок, не обладают высоким уровнем интеллекта. Это означает лишь то, что данные тесты не отражают истинный его уровень. Ваш интеллект отражает то, чем вы занимаетесь в этой жизни.

Что бы вы предпочли - иметь ребенка, который ничего не умеет делать, но получит 150 баллов при тестировании, или ребенка, который в возрасте четырех лет справляется с заданиями восьмилетнего? Единственным подлинным тестом на проверку того, что из себя представляют наши дети, является то, что они могут делать и делают. Только в этом и заключается реальное значение коэффициента интеллекта. Уверяю вас, что любая мать гораздо лучше знает как сильные места в развитии своей крохи, так и направление, в котором предпочтительнее двигаться.

Кое-что о рисуночных тестах

Каким образом мы можем сделать вывод об уровне интеллектуального развития, увидев детский рисунок? Каким образом соотносится продукция графической деятельности с уровнем интеллектуального развития?

Все дети – художники. Анализируя детский рисунок, мы можем сделать некоторые выводы о развитии нервной системы карапуза: в рисунке отразится уровень развития его зрения и моторики, а также сенсомоторной координации (соотношение того, что малыш хотел нарисовать, и что – получилось). Рисование участвует в формировании зрительных образов, в процессе рисования координируется конкретно-образное мышление, связанное в основном с работой правого полушария головного мозга, а также абстрактно-логическое, за которое ответственно левое полушарие.

Попытки рисовать появляются у детей очень рано – после года, и являются одним из способов познания мира. По мере развития психики, усложняются и творения юного художника: чем больше он знает о мире, тем больше знаний старается вложить в рисунок. Восприятие и осознание опережают развитие речи ребенка, поэтому все, чего он еще не может выразить словами, он может нарисовать вам. Таким образом, рисование выступает, как ранний аналог речи малыша. В отличие от подростков, карапуз 3-6 лет не стесняется изображать все подряд из-за того, что не умеет этого. Взяв в руки детский рисунок, мы можем смело заключить: мы видим отчет о последних достижениях чада в познании окружающего мира. Ведь ребенок всегда рисует то, что интересует и волнует его в данный момент больше всего.

Вот почему такие тесты, как «Нарисуй человека», «Рисунок семьи» и др. - давно используются в целях диагностики интеллектуального развития ребенка. Они позволяют довольно точно оценить уровень умственного развития, причем в достаточной степени независимо от уровня усвоенных знаний и умений, в том числе и навыков рисования. При оценке результатов основное внимание уделяется точности и детальности рисунка, а не художественным достижениям. Детальность изображения выступает основным показателем уровня умственного развития ребенка: малыш нарисовал именно то, что он знает! Стало быть, рисунок – это выраженное в графической форме представление карапуза о предмете, ведь дети рисуют не сам предмет, а оформляют с помощью рисунка свое знание о нем. Наблюдая, как усложняются по мере взросления шедевры чада, мы можем судить о ходе развития его понятийного мышления.

Конечно, рисуночный тест, как и любой иной, не имеет самостоятельной диагностической ценности, взятый отдельно. Психологическое обследование должно состоять минимум из 3-5 методик, чтобы считаться достоверным. Рисуночным тестом пользуются для того, чтобы получить первое представление об уровне развития ребенка. Кроме того, тест хорош для ребенка, речь которого развита еще недостаточно.

Диагностика интеллекта методом рисуночного теста

Процедура тестирования

Ребенку выдается лист белой бумаги формата А4 и один простой карандаш, (лучше твердо-мягкий). Годится писчая бумага, но плотная - предпочтительнее. Попросите крошку постараться и как можно лучше нарисовать человека (мужчину или женщину, дяденьку и тетю). Пока он творит, ваши комментарии излишни. Если юный художник принялся изображать человека не в полный рост, стоит предложить ему сделать новый рисунок. В конце с малышом нужно побеседовать: уточнить непонятные детали и особенности изображения. Тестирование должно быть индивидуальным.

Оценка результатов

Шкала признаков для оценки рисунка содержит 37 пунктов. За выполнение каждого пункта начисляется один балл, за несоответствие критерию - ноль баллов. В итоге подсчитывается суммарная оценка.

Критерии оценки:

1. Голова. Засчитывается любое ясное изображение головы независимо от формы (окружность, неправильная окружность, овал). Не засчитываются черты лица, не обведенные контуром.

2. Шея. Засчитывается любое ясное изображение шеи. Не засчитывается прямое сочленение головы и туловища.

3. Глаза. Нарисован хотя бы один глаз; очко засчитывается даже за единственную неопределенную черточку, встречающуюся в рисунках детей 2-3 лет.

4. Брови и ресницы. Очко дается даже, если показано что-либо одно из двух.

5. Зрачок. Призовое очко – за любое явное указание на зрачок или радужную оболочку, помимо контура глаза. Если показаны два глаза, зрачки должны быть в обоих.

6. Взгляд человечка. Оба глаза смотрят на зрителя, без признаков "косоглазия". Если глаз изображен в профиль (не сохранена миндалевидная форма), зрачок должен быть помещен в передней части глаза, а не в центре.

7. Нос. Очко засчитывается, если нос изображен любым способом, даже если нарисовано два носа.

8. Призовое очко – за любую попытку нарисовать нос двумерным, а не как пуговицу.

9. Рот. Любое изображение.

10. Призовое очко, если подо ртом ребенок оставил достаточно места для подбородка.

11. Волосы: один балл - за любое изображение волос.

12. Дополнительное очко - если ребенок предпринял попытку закрасить волосы или показать их волнистый контур.

13. Уши: любое изображение ушей - 1 балл.

14. Призовое очко – если вертикальный размер уха превышает его горизонтальный размер, а сами уши расположены примерно в средней трети вертикального размера головы.

15. Пальцы: изображены любые признаки пальцев помимо руки или кисти - один балл.

16. Дополнительный балл - если показано правильное количество пальцев. (Если нарисованы две кисти, необходимо, чтобы на обеих было по пять пальцев.)

17. Еще один балл - если большой палец на рисунке противопоставлен остальным. Примечание: рука в виде варежки засчитывается только если человек изображен в зимней одежде.

18. Кисти рук: один балл - за любое изображение кисти, не считая пальцев. Между основанием пальцев и краем рукава или манжета должно быть пространство. Кисть должна быть шире запястья.

19. Руки: любой способ изображения рук (не считая пальцев) - один балл.

20. Дополнительное очко - если плечи непрерывно переходят в шею и руки и присоединены в правильном месте, а рука - изображена двумя линиями.

21. Призовое очко - если хотя бы одна рука отходит от туловища под углом не больше 10°, если руки нарисованы засунутыми в карманы, на бедрах или заложенными за спину, заняты какой-либо работой.

22. Локтевой сустав: очко засчитывается, если в середине руки - не плавный, а резкий изгиб (достаточно одной руки).

23. Ноги: одно очко - за любой способ изображения ног, присоединенных в любой части туловища. Число ног должно быть правильным.

24. Коленный сустав: очко дается, если есть резкий изгиб приблизительно в середине ноги, или - сужение ноги в этой точке.

25. Ступни: любое изображение - один балл. (Две ступни - в фас, одна или две ступни - в профиль, у маленьких детей - "буква "L" вместо ступни).

26. Дополнительное очко - за любую деталь на ступне: шнурки, завязки, ремешки или подошву ботинка, изображенную двойной линией.

27. Четкое соединение рук и ног с туловищем: один балл.

28. Дополнительный балл, если руки присоединены к плечам. Если нет плеч то руки должны приходиться точно на их место.

29. Туловище: один балл за любое четкое изображение. Если нет ни различия между головой и туловищем (изображен "головоног"), ни поперечной черты, показывающей нижнюю границу головы, черты лица должны занимать не больше половины фигуры. Примечание: любая фигура, нарисованная между головой и ногами (даже если она напоминает шею), засчитывается как туловище.

30. Пропорции туловища: балл дается, если его длина превышает ширину. За одинаковые (близкие) расстояния - оценка ноль.

31. Пропорции головы: Один балл, если площадь головы не больше половины и не меньше 1/10 площади туловища.

32. Дополнительный балл - если голова составляет приблизительно 1/4 площади туловища.

33. Призовое очко, если длина головы больше ширины, показана ее овальная форма.

34. Одежда: любые признаки одежды - один балл. Засчитываются ряд пуговиц, шляпа, вертикальные (горизонтальные) линии, нарисованные вдоль или поперек туловища (конечностей) или черточки, указывающие на карман или манжеты. Примечание: одна точка (кружочек) в центре туловища всегда означает пупок, и не засчитывается.

35. Двигательная координация в рисунке: балл начисляется, если линии рисунка твердые, уверенные и без случайных изгибов (не обязательно очень ровные или плавные). Допускаются обведенные или стертые линии.

36. Двигательная координация в рисовании соединений: линии должны соединяться точно, без пересечения, наложения и без промежутка между ними. Допускаются подтирания.

37. Поощрительный балл - за дополнительные детали предметов одежды (шнурки, пуговицы, пояс, воротник, карманы, др.)

Возрастные нормы для детей 3-6 лет

3 года – 1-3 балла.

4 года- 3-5 баллов;

5 лет – 6-10 баллов;

6 лет – 7- 14 баллов.