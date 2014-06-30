Как развить внимание у ребенка

Все мамы и папы хотят видеть своих детей внимательными – это не только очень удобно, но и страшно полезно для успешной жизни ребенка. Давайте посмотрим, как можно легко и между делом серьезно развить детскую внимательность.

Зачем быть внимательным?

Внимание – это реакция ребенка на любой важный процесс. Вот раздался громкий звук – младенец вздрогнул и прислушался, затревожился. Вот мама разговаривает с крохой – он концентрируется на ней и гулит в ответ. Все это внимание. Растет ребенок, изменяются и формы внимания, рано или поздно малыш научится сосредоточенно лепить куличики, писать буквы, сопоставлять причины вступления в Тридцатилетнюю войну Англии и Франции. И если мы помогаем детке развивать разные формы внимания, то постепенно они сложатся в устойчивую черту характера – внимательность. Он будет уже по-привычке наблюдательным, будет замечать детали, выделять важное, анализировать и делать выводы буквально на автопилоте. А это уже – залог успешности взрослого человека, и не только в карьере или в быту, но и в эмоциональной, духовной жизни, в отношениях.

Специалисты выделяют три вида внимания:

- Непроизвольное внимание - не требует усилий и возникает само по себе, когда ребенок реагирует на все яркое, шумное, необычное. Этот вид внимания мы вовсю используем, когда хотим привлечь малыша к какому-то делу или переключить на новое занятие: «Ааах! Смотри-смотри, какая киска там гуляет, пойдем за нею скорей!» - и расстроенный годовасик забывает о грустном и идет на штурм киски.

- Произвольное внимание – обычно формируется к 7 годам и далее развивается по мере взросления. Здесь уже ребенок концентрируется не на том, чего ему хочется, а на том, что он должен сделать. И это требует усидчивости, силы воли и даже самодисциплины. Постепенно дети учатся не реагировать на раздражители извне. Этот вид внимания очень важно развить и продвинуть в младшей школе, чтобы на всем протяжении дальнейшей учебы (и жизни!) ребенок не имел проблем. Вся взрослая деятельность, вся ответственность и надежность, от соблюдения правил дорожного движения до уважительного отношения к спутнику жизни, опираются на этот вид внимания.

- Послепроизвольное внимание – очень похоже на произвольное, но отличается тем, что ребенок выполняет задачу с удовольствием и без напряжения. Этот вид внимания держится на интересе – именно поэтому обучающие методики для дошколят и младшеклассников основаны на игре и дают хорошие результаты. Но на одном этом виде внимания далеко не уедешь, необходимо ставить и закреплять «насильное» произвольное внимание.

У внимания есть и другие важные «глубины и ширины»: объем, устойчивость, скорость переключения, избирательность и так далее. Во многом все эти способности заданы генетически, но в значительной степени формируются средой. Конечно, внимание может быть развито неравномерно, и не всегда это ведет к неуспеху. Например, великий советский физик Лев Ландау, который в уме, без карандаша и бумажки проводил невероятной сложности вычисления, - тот же Ландау через пять минут после обеда не помнил, что он только что с удовольствием ел, – вот не было это ему интересно и важно. Но как бы нам ни хотелось положиться на природу, развивать внимание «искусственными методами», скорее всего, придется.

Когда и как развивать внимание?

О том, что ребенок невнимательный, часто становится известно, когда он идет в школу. И само собой, школьнику можно развить внимание и способность к концентрации, но проще и эффективнее делать это в нежном возрасте, когда привычки только закладываются и мозг активно фиксирует важные связи.

Многие детки получают в кабинете невролога диагноз СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Хорошая новость заключается в том, что «это лечится» таблетками и специальными занятиями. Но существует и неопределенность: многие специалисты полагают, что надежного способа избавиться от этого синдрома нет и что дети «перерастают» его или приспосабливаются к нему во взрослом возрасте. И помочь перерасти и приспособиться могут родители: нужно только работать с ребенком на укрепление внимания с малышового возраста.

И в этом деле, конечно, важны доброжелательность, систематичность и регулярность занятий. Только это дает устойчивый результат. Однако не стоит пугаться! Неотвратимые и обязательные занятия – это, конечно, звучит немного удручающе, даже если они необходимы. Но есть простая и ценная рекомендация: всю обязательность поручить специалистам, это будет честно и правильно.

Давайте посмотрим: нейрогимнастикой с малышом пусть занимаются в психологическом центре, лечебной физкультурой – в поликлинике, танцами или единоборствами – в доме творчества, специальные игры на развитие внимания проводят в детском саду или школе развития. Нашей задачей будет – доставлять ребенка на занятия и оплачивать их. Положа руку на сердце, многие ли мамы представляют себя в роли затейницы, которая регулярно организует чаду игры в духе «Найди лишнее животное» или «Медведь идет в гости к лисе»? Заставлять себя заниматься с собственным ребенком важными делами, которые вас угнетают, вредно и для эффективности (все равно бросите), и для отношений с ребенком. Именно поэтому – подключаем узких специалистов: воспитателей, монтессори-педагогов, логопедов, психологов, тренеров.

Что же остается родителям? – во-первых, самая важная в мире роль любящих родителей. А во-вторых, огромное поле интересных и простых занятий на развитие внимания. Это такие дела и игры, которые даже не похожи на специальные занятия, настолько они вплетены в ткань живой жизни и человеческого общения, развлечений, совместного креатива или быта. Но при этом они фундаментально развивают внимание ребенка. Далее – только о них!

Внимание – к ребенку!

Вообще, самая первая «хитрость» развития детской концентрации – это искренний интерес к жизни ребенка. Когда вы наблюдаете за сыном или дочкой, пытаетесь понять его или ее внутренний мир, стараетесь играть с ним слаженно, - это очень важно. Вы слушаете его рассказы о том, что с ним случилось, рассматриваете его рисунки, смотрите мультики и кино про то, что он любит, разговариваете о том, что для него имеет значение. Внимание малыша – блуждающее, импульсивное. Когда взрослый замечает, что привлекает или озадачивает ребенка, и мягко помогает малышу удерживать внимание на этом, разбираться и углублять тему, - вот тогда ребенок учится управлять своим вниманием, укреплять его. Это укрепляет еще и уверенность в себе, чувство безопасности.

Психологи пишут, что атмосфера в доме, эмоциональный климат в семье тоже влияют на развитие детского внимания. В спокойной и дружелюбной атмосфере куда проще вырастить внимательного и сосредоточенного человечка, чем в издерганной и ненадежной среде. Эмоциональные стрессы, как и физические перегрузки, нарушают формирование механизмов внимания.

Информационные перегрузки тоже оказывают медвежью услугу. Если ребенка водят на десяток кружков, а дома он подолгу сидит перед телевизором или компьютером, то только очень крепкая нервная система убережет от проблем с произвольным вниманием. Еще в конце прошлого века стали появляться работы, где психологи писали о новых поколениях детей, для которых телевидение и компьютер во многом заменяли живое общение и очень сильно обедняли их способность к концентрации, творчеству и групповой работе. Так что для роста здоровой внимательности важны человеческие контакты, мирная атмосфера, достаточное пространство для отдыха. Это просто база, а дальше – начинаются разные полезные частности.

В быту

Абсолютно все домашние дела, которые вы делаете на глазах у малыша или вместе с ним, помогают развивать внимание. Например:

* Уборка игрушек на свои места – надо сконцентрироваться и вспомнить, где что лежит, а еще довести дело до конца.

* Приготовление еды на кухне вместе с мамой. Да даже почистить яичко или вареную картошку для малышечки – очень полезный опыт. Об этом подробнее: Готовим еду вместе с детьми

* Поиск потерянных вещей – просто запредельно ценная задача, главное – искать спокойно. Если вы замечаете «потерянную» книжку или игрушку на самом видном месте, не нужно радостно «тыкать» в нее ребенка, помогите наладить ему механизм поиска: пусть он представит себе образ того, что ищет, и начинает сканировать пространство – пол, диван, стол, полка – нашли! Мальчикам этот навык нужно ставить особенно тщательно. В силу гендерных различий, мальчики часто до взрослого возраста (а то и до глубокой старости) с большим трудом ориентируются среди вещей. Вспомним классическое: «Где мои носки??» Если найти вещь сразу не удается, подключаем другое прекрасное упражнение: где ты видел это в последний раз? Что было потом? Куда ты обычно это прятал? Логика помогает творить чудеса. И, мамы, наберитесь терпения, помогите детям самим найти пропажу, не подключайте наш обычный женский поиск методом интуитивного тыка, который срабатывает с первого-второго захода.

* Одевание и раздевание: тоже удивительно развивают концентрацию и внимание. Как надевать носочки и натягивать колготочки, чтобы было удобно. Как самостоятельно снимать футболку. Как переодеваться, не отвлекаясь, зайдя с зимней улицы в школу развития. Складывать вещи и класть их на место. Очень многое для внимания и памяти можно сделать, повторяя правильные названия предметов одежды и обуви и поясняя, чем отличается кофта от свитера, блузка от рубашки, а ботинки от кед.

* Разбор стираного или глаженого белья по стопочкам: постельное, папа, мама, Сашенька.

* Все женские рукоделия или мужские умения: пришивание пуговиц, вязание, вышивка, шитье, строгание ножичком, выпиливание и выжигание. Если у ребенка есть родственник, который может ему это передать, научить его традиционным домашним искусствам – то ребенку просто сказочно повезло.

* Собирать цветы и плести веночки, собирать гвоздики и шурупы «для хозяйства» - все это тоже важно для развития концентрации. Для этого полезно и любое коллекционирование камешков и перышек, машинок или куколок, это точно стоит поощрять.

* Внимание к домашним и соблюдение границ: дедушка прилег отдохнуть, давай вести себя тихо; уже поздно, часы показывают девять вечера, нельзя бегать и играть с мячиком; тетя не разрешает брать вещи с ее стола.

* Наблюдение за людьми через окно перед выходом на прогулку: все одеты в кофточки с длинным рукавом и длинные штанишки, а вон девочка в легкой футболочке, смотри, как она съежилась на качели, наверное, ей холодно, давай мы тоже наденем джинсы и свитерок.

На улице

* Наблюдение за птицами, насекомыми, растениями: важно не просто привлекать внимание вспышками («Смотри, какой красивый жук, какой большой цветок»), – здесь ценен процесс, развитие событий, исследование. Вот идут голуби, один серый, другой белый, наверное, они ищут еду, а может, они хотят пить? – подошли к луже попили, а если им бросить немного хлеба или зернышек? – сразу слетается еще десяток, наверное, они следят за этим местом? А вот идет кошка, может быть, у нее есть детки, где же она их прячет, как она их любит и вылизывает язычком?

* Запоминать имена друзей по играм: не просто знакомиться с приятелями по двору, но и замечать с ребенком, где чья мама, где чья коляска или велосипед, кто чей братик или сестра.

* Кто заметит больше собак? Во время прогулки можно замечать и сравнивать то, что любит ребенок: красные машины, кошек, самокаты.

* Описать путь: малыш лет 5-6 уже может с вашей помощью рассказать, как дойти от дома до любимой площадки. Сначала мы спускаемся на лифте на первый этаж, выходим из подъезда, идем по дорожке направо до конца дома, поворачиваем направо, идем вперед до магазина… Этот способ тренировки внимания и памяти через построение «внутренних походов» по городу или большому дому был просто культовым методом у древнеримских ораторов и ученых.

Домашнее общение и игры

- Запомнить родственников: это, пожалуй, еще более мощный способ тренировки внимания и памяти, укрепления семейных уз и понимания своего места в этом мире. Рассказывайте и показывайте в гостях или на фото бабушек и дедушек, тетей и дядей, кто кому и кем приходится, бабушка Ася – папина мама, дедушка Женя – мамин папа, кто и кем работает, для деток постарше – у кого когда день рождения. Истории можно углублять всю жизнь: когда-то подойдет возраст поведать о том, где жили разные части семьи, когда-то наступит время для рассказа об истории репрессированных предков.

- Любые настольные игры: крестики-нолики, шахматы, шашки, домино, тримино, «Зельеварение», «Дженга», - все, что вам интересно и весело делать с детьми, работает на внимание.

- Совместное чтение книг: особенно длинных, с продолжением, со вторыми и третьими частями.

- Рассказывание историй: родителей – о своем детстве, детей – о своих мечтах и фантазиях. Дети обычно трепетно любят такие разговоры и очень их ждут.

- Слежение за траекторией вещи: можно сказать, что это – игра-упражнение, похожее на рассказывание историй. «Вот я беру в руку конфетку и кладу ее в свой правый карманчик на рубашке, потом иду в кухню, достаю конфету из карманчика и кладу ее на тарелку на столе, а вместо нее беру яблоко, мою его и разрезаю на четыре части. Ты хочешь конфетку или яблоко?»

- Совместное рисование: если вы любите рисовать вместе с ребенком – здорово. Если предпочитаете читать книгу или форум, пока малыш возится с карандашами рядом, можем предложить такое развлечение: рисуете на листке бумаги любой кружок или квадратик, ребенок должен продолжить рисунок. Вокруг кружка вырастает свинка или лебединое озеро, в зависимости от настроения и сопутствующих желаний. После этого вы можете внести какие-то новые дополнения в рисунок: нарисовать на свинке всадника-курицу или овечку на берегу озера. Ребенок тоже может продолжить. Часто такие игры вызывают у детишек продолжительный восторг и, конечно же, служат делу концентрации.

- «Корректурная проба»: это задание может понравиться детям, которые уже знают буквы. Сажаете ребенка рядом с собой, даете ему книгу или журнал с крупным текстом, и пусть он обведет все буквы А на одной страничке (или абзаце). Пока он болтает ногами и возит карандашом – занимаетесь своим делом. Только потом обязательно проверьте правильность и похвалите. Усложняем задание: обводим все буквы У и зачеркиваем все буквы Т. Периодические «корректорские» упражнения в дошкольном возрасте помогут детке в будущем избежать ошибок на письме.

- Разделение действий: если малыш хочет петь, пить и писать одновременно, помогите ему разобраться и выстроить все по порядку. И в других делах придерживайтесь «регламента»: мы сейчас завтракаем, а значит, не вскакиваем и не убегаем поиграть в мячик; мы разговариваем о садичном утреннике, а значит, о новом конструкторе Лего поговорим сразу после этого, а не одновременно.

И много еще дел, делишек и игр незаметным образом развивают внимание и концентрацию у детей. Залог успеха – интерес родителей к детским желаниям и склонностям, наблюдательность, разговоры и совместные дела. Чем внимательнее мы к ребенку, тем внимательней он к жизни!