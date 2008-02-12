Сначала немного повторим, в чем суть метода Марии Монтессори, из каких элементов состоит предложенная ею система развития ребенка, а затем я расскажу, как организовать у себя дома основные зоны развития ребенка по методу Монтессори и приведу примеры игр-упражнений, в частности, игры с прищепками.

Итак, девиз методики Марии Монтессори – «Помоги мне сделать это самому». Это значит,что взрослым необходимо только создать специальные условия, в которых ребенок сможет самостоятельно познавать окружающий мир, то есть взрослым надо:

* создать развивающую среду, предоставив объекты для изучения – специально подобранные игрушки, материалы, инструменты, пособия, мебель и т.д.;

* не мешать ребенку самостоятельно приобретать знания, помогая только в случае необходимости, или если ребенок сам об этом попросит.

Как считают специалисты, метод М. Монтессори пробуждает и развивает естественное желание учиться, узнавать новое – в том объеме, который ребенок в состоянии освоить. Он делает не просто то, что хочет, а то, к чему готов.

Итак, что нужно для того, чтобы организовать у себя дома развивающую среду по этому методу.

1. Предоставить малышу свободный доступ ко всем игрушкам, пособиям, наборам для творчества. Для этого расположить их на удобной для него высоте.

2. Разрешить ребенку участвовать в жизни семьи:

- помогать стирать – в зависимости от возраста, полоскать, складывать белье в тазик, помогать развешивать его или просто стирать рядом в игрушечном тазике кукольную одежду;

- помогать на кухне – мыть посуду, настоящую или игрушечную, вытирать со стола (можно даже выделить ребенку специальную тряпочку), играть с посудой, с крупой (под присмотром);

- помогать убираться – вытирать пыль, подметать, пылесосить, когда игрушечными бытовыми приборами, когда настоящими;

- помогать ухаживать за растениями, животными и т.д.

3. По возможности подобрать и расположить все игрушки и пособия по зонам развития – специально отведенным «тематическим» местам в квартире:

Зона практического развития. В ней можно организовать, например, кукольный домик – поставить кукольную мебель, игрушечные бытовые приборы, посуду и т.д.

Зона сенсорного развития. Здесь расположатся игрушки, развивающие органы чувств малыша, например:

* музыкальные инструменты и коробочки с разными наполнителями – развиваем слух,

* пирамидки, матрешки, рамки-вкладыши – развиваем глазомер, цветовосприятие,

* шитые мячики или мешочки с разными наполнителями, развивающие коврики – развиваем тактильные ощущения,

* флакончики, в которых лежат специи, кофе, ватные тампоны с разнообразными отдушками – развиваем обоняние.

Языковая зона развития. В этой зоне можно разместить детскую библиотечку, пособия, с помощью которых вы учитесь читать.

М. Монтессори предложила, например, такие пособия:

- Буквы, вырезанные из шершавой бумаги (бархатной или наждачной) и приклеенные на картон, чтобы малыш обводил их и запоминал очертания.

- Буквы, вырезанные из крагиса, чтобы с их помощью составлять слова.

У нас в этой зоне также расположены таблицы и кубики Зайцева.

Математическая зона развития. В ней можно разместить те же пирамидки, матрешки, рамки-вкладыши, игры-вставлялки, а также игры Никитиных. То есть такие игрушки, которые учат считать, сравнивать размер, форму, количество и т.д.

Естественнонаучная зона развития. Здесь могут находиться домашние растения и домашние животные, за которыми ухаживает ребенок, всевозможные карты, глобус, игры и пособия по ботанике, зоологии, анатомии, географии и другим естественным наукам. Например, лото «Листья деревьев», часы-календарь «Времена года», календарь наблюдения за природой и др.

Зон развития может быть много, ведь ребенку для общего развития необходимы еще спорт, музыка, творчество, иностранные языки.

4. Как играть:

- Предоставьте ребенку самому выбирать, во что играть. Если видите, что малыш не знает, чем заняться, заскучал, предложите ему поиграть вместе, но не навязывайтесь.

- Не торопитесь помогать и подсказывать ребенку, если у него не получаются какие-то действия, задания. Дайте ему возможность справиться самостоятельно – преодоление сложностей развивает характер и интеллект.

- Хвалите малыша, когда он справился с заданием, и подбадривайте, если у него не получается.

- Если на одну игрушку претендует двое детей, учите их договариваться об очередности.

В Монтессори-садиках и группах действуют такие правила:

«Хочешь работать вместе – договорись об этом».

«Можно наблюдать за работой других, не мешая им».

«После работы приводим материал и рабочее место в порядок».

«Когда трудно, попроси о помощи и поблагодари за нее».

Этими же правила можно ввести и дома. Они обязательны и для детей, и для взрослых. Таким образом воспитывается внутренняя дисциплина, основанная на признании прав другого человека, на уважении к нему и его работе.

Игры по методу Монтессори просты и эффективны. Многие игры-пособия Монтессори рассчитаны на работу детских пальчиков, а развитие мелкой моторики, как известно, напрямую влияет на развитие речи и интеллекта ребенка.

Для игр вполне подойдут бытовые предметы, например, прищепки.

· Прицепите прищепки к одежде малыша, попросите его снять их.

· Вырежьте из картона ежика, предложите ребенку надеть ежику «колючки».

· Прищепки можно цеплять к подходящим пластиковым мискам, банкам, стаканам, металлическим банкам от кофе, сушилкам для белья.

· Натяните веревку, повесьте кукольную одежду, платочки, закрепите их прищепками.

· "Рыбалка". Сделайте удочку – к палочке привяжите шнурок с магнитом на конце, или купите игрушечную удочку. Налейте в тазик воду, бросьте в нее прищепки и ловите их магнитом.

Другие игры-упражнения по методу Монтессори, в которые играем мы с сыном, Вы найдете в мини-курсе «Как создать собственную систему развития малыша» и на моем блоге «Мамин дневник-методичка».

Успехов!

Елена Мулюкина

автор бесплатного мини-курса "Как создать собственную систему развития малыша"

ведущая блога "Мамин дневник-методичка"