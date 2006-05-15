Не за горами жаркое лето, долгожданные отпуска и тщательно планируемые поездки – подальше от пыльного и душного города. Но заботливые мамочки и папочки думают не только о билетах на самолет и цене на бензин.. Чем занять ребенка в дороге – далеко не последняя мысль любящих родителей! И это верно: малышу непросто перенести долгие часы ожиданий, ограниченность пространства или вынужденную малоподвижность.

Впрочем, речь может идти не только о поездах-самолетах и дальних странствиях. Неделю назад я ехала в маршрутном такси, и мне довелось попасть в пробку. Моими соседями оказались бабушка с внуком. Малыш ни разу не возмутился по поводу духоты и долгого ожидания: всю дорогу они с бабушкой играли в слова! «ПараллелепипеД – ДимедроЛ – ЛатекС – СаундтреК..»… Я шучу, слова, конечно, были попроще, но суть игры Вы уловили!

Предлагаем вам позаботиться о комфорте вашей семьи (и, возможно, попутчиков) заранее: выберите подходящие игры и развлечения для Вашего малыша – и в путь!

Неплохие советы дает книга Ш. Фельдчер, С. Либерман. "400 способов занять ребенка от 2 до 8 лет". Я выбрала для себя несколько. К примеру, этот, в американском духе, для семьи с чувством юмора: «Эта затея семьи Шлессингер может понравиться всем, независимо от возраста. Вам удастся рассмешить своих пассажиров всего лишь одной простой надписью «Помашите рукой, если вы знамениты». Лучше ее написать огромными буквами на картонке или на большом листе бумаги. Пусть дети держат плакат в окне и забавляются тем, как реагируют на него окружающие».

Игры со словами.

Слова - это щедрый дар детям. Чем богаче их словарный запас, тем скорее они научатся воспринимать сложные мысли и чувства. Ограниченное пространство машины, самолета или поезда может быть удобным местом для игры в слова.

Первая Буква.

Во время долгой поездки можно поиграть в 'первую букву'. Предложите вашему ребенку придумать слова, которые начинаются с той же буквы, что и его имя. Подскажите ему несколько примеров. Если вашего ребенка зовут Мария, то можете спросить ее: «Как ты думаешь, кто боится кошки и кого боится слон?» Или «Кто управляет поездом? Что ты добавляешь в сухие завтраки?» Когда иссякнет запас слов на 'М', можно перейти к любой другой букве.

Говори, как я.

Поразительно, какого эффекта можно достигнуть, произнося одно и то же в разной манере. Ребенок, изменяя свой голос, легче усваивает различие звуков. Попробуйте так. Прочитайте детские стихи обычным голосом. Затем измените манеру речи: говорите очень быстро или очень медленно, высоким тонким голосом или глубоким басом, и т. д. Пусть ребенок подражает вам, точно повторяя то, что слышит. Большинству детей нравится играть в слова, изменяя голос. Так они познают мир слов и язык. Например, простым изменением интонации можно детский стишок «Зайку бросила хозяйка» читать как лирическое стихотворение, или как страшную историю, или как политическое воззвание. Попробуйте декламировать с французским прононсом или менять 'е' на 'э', как южане.

Бабушкин сундук.

Эта веселая игра укрепляет память и помогает сосредоточиться. Кто-то начинает говорить нараспев: «Я пошел на чердак и нашел..» - и называет любой предмет, какой захочет. Это может быть реальная вещь, а может быть и выдуманная. Например: «Я пошел на чердак и нашел фиолетовую собаку в желтую полоску (или подводную лодку, плавающую вверх дном, золотые карманные часы…)».

Второй повторяет: «Я пошел на чердак и нашел…» При этом он должен назвать предмет, который выбрал первый участник игры и добавить свой, продолжая рассказ. И дальше каждый следующий игрок повторяет все, что было сказано предыдущим, и прибавляет свое. Посчитайте, сколько предметов вы можете запомнить в последовательности к моменту завершения игры.

Разновидность этой игры – «Дедушкин рассказ». Здесь тоже надо называть предметы, но только по алфавиту. Например: 'Когда Марина пошла на чердак, она нашла антилопу, а я нашел бабочку'. Затем следующий игрок повторяет слова на 'а' и 'б' и добавляет слово на 'в'.

'Т'-слова.

По очереди выбирайте любую букву и, выглядывая из окна машины, ищите объекты, начинающиеся на нее. Если ребенок еще только учит буквы, помогите ему. Попробуйте начать игру с буквы 'Т' и внимательно следите из окна за транспортом, такси, тракторами, телефоном, трубами, трассами, троллейбусами, трамваями. Школьник может заметить также: трейлер, товарный поезд, театр, таксу, талон, толпу. Если иссякли все 'Т', встречающиеся вам на пути, то можно называть любые другие слова на эту букву: танец, тапочки, тарелка, творог, телевидение, телега, теленок, телескоп, тело, темп, температура, теннис, тень, теплота, термометр, территория, тесто, тетрадь, тигр, товар, тема, темнота, тина, толчок, тормоз, толстяк, трещина, томат, топор и т.д.

Начните с поиска десяти слов на букву 'Т' и попытайтесь побить свой рекорд. Затем попробуйте сделать то же с другими буквами.

Слова по алфавиту.

Выберите какой-либо вид предметов, одушевленных или неодушевленных, - это могут быть животные, знакомые люди, предметы одежды или места, куда можно пойти. Затем назовите слова из выбранной категории в алфавитном порядке, например: антилопа, баран, волк, гиена: Маленьким детям можно подсказать.

Вспомни какой-нибудь случай.

Вспомните какое-нибудь недавнее событие, в котором вы участвовали вместе с ребенком: как вы праздновали день Радио на даче у тети Ирины или как ходили в магазин за покупками. По очереди рассказывайте, что вы видели и что делали. Ваш ребенок может начать так: «Когда мы были в гостях у тети Аллы, я играл вместе с Алисой в поезд». Вы добавляете: «А тетя Марина приготовила Курицу по-президентски», и еще ваш сын вспомнит: «А ты пролила сироп на свою блузку». Припоминайте по очереди как можно больше деталей до тех пор, пока уже совсем нечего будет добавить. Чья память оказалась надежнее? ;) Затем выберите другое событие.

Кроме слов, на помощь вам могут придти звуки, мелодии, цифры и многое другое.. Выбирайте!

Угадай мелодию.

Напойте первую строчку песни, которая наверняка известна вашему ребенку. Если он узнает ее, пусть споет следующую. Если не узнает, продолжайте свое занятие вокалом, пока он не вспомнит. Ребенок поддержит вас, как только поймет, какую песню вы выбрали. Затем наступает его очередь проверить ваш музыкальный слух.

Эхо.

Повторите какой-либо звук несколько раз, задав определенный ритм. Можно слегка постучать по стеклу, пощелкать языком, повторить один слог (ла-ла-ла), потопать ногой и т.д. Пусть ребенок внимательно слушает и запоминает ритмический рисунок. Затем он должен повторить его как можно точнее. Наберитесь терпения, если ребенок делает что-то неправильно. Помните, что это не экзамен на его способности, а всего лишь игра, и чем больше вы упражняетесь, тем лучше у него разовьется чувство ритма.

Угадай, что это.

Задумайте какой-нибудь предмет и попросите ребенка угадать, что это такое. Предложите ему одну подсказку. Если он не отгадает, подскажите еще раз. Продолжайте помогать ему до тех пор, пока он не назовет вещь правильно. Чтобы облегчить задачу, можно описывать признаки предмета и то, как его используют. Например, если вы выбрали для загадки руль автомобиля, первой подсказкой может быть: «Это что-то круглое». Затем: «Оно помогает направить машину в нужном направлении». Третья подсказка: «К нему прикасается водитель». Сначала ваши описания должны быть простыми и конкретными для того, чтобы ребенок мог легко угадать предмет. Когда он приобретет опыт в этой игре, предмет можно описывать более завуалировано и давать детальные описания только по необходимости. Задавайте такие загадки друг другу по очереди.

Счет в дороге.

Если вашему ребенку не терпится поскорее доехать, пусть он считает какие-нибудь предметы по пути следования. Однажды я сама для себя собирала статистику, чтобы не уснуть в троллейбусе: каких женщин больше – в брюках или в юбках? Кстати, женщин в брюках тогда оказалось почти в два раза больше!

Я знаменит.

Кто-то говорит: «Я знаменитый человек. Угадай, кто». Другие участники игры задают наводящие вопросы, чтобы определить «кто он», причем ответами могут быть только «да» и «нет».

Например, вы не можете спросить: «В каком кинофильме Вы снимались?» По правилам только так: «Вас показывали по телевидению?», «Это было смешно?», «С Вами снимался такой-то актер?» и т.д.

Кто увидит первым.

Пусть дети придумают свои дорожные правила. Например, если из окна автомобиля вы видите милиционера, то надо сказать «Здравия желаю!». Если вы увидите собаку - залаять. Если красную машину – крикнуть «Каррр!» (только не напугайте водителя!) J Смысл в том, что каждый раз надо первым верно выполнить правило. Тот, кто раньше всех наберет десять очков, выигрывает игру. В случае, если все реагируют одновременно, каждый получает очко.

Кто там?

Любой журнал или книжка с картинками дает превосходный материал для развития фантазии и воображения. Закройте половину нарисованного предмета рукой или листом бумаги. Попросите ребенка угадать, что там.

Шерлок Холмс.

Моя любимая преподавательница по фонетике рассказывала, как она учила свою дочь наблюдательности и умению делать выводы. Поиграйте с ребенком в Шерлока Холмса. Конечно, не стоит громко обсуждать вслух своих соседей по купе. Но при поездке в машине, разглядывание людей на остановках и наблюдение за ними - занятие вполне допустимое и небесполезное. Спросите ребенка, как он думает, куда направляется этот мужчина с портфелем, женщина с сумкой, ребенок с ранцем? Обсудите, хорошее ли у человека настроение, придумайте ему имя и историю его жизни. Пофантазируйте вместе, подобные упражнения помогут ребенку впоследствии лучше разбираться в людях, делать правильные выводы.

Вот игры в дорогу, предложенные педагогом Светланой Андреевой (http://www.2mm.ru/dosug_malysh/364):

38 попугаев

Придумайте разные мерки и измеряйте все, что вас окружает. Например, длину окна, маминой и своей руки можно измерять и в пальцах, и в карандашах, и в ложках.

Кисонька-мурысонька

Пусть ладошка малыша станет мягкой киской и свободно ляжет на родительскую ладонь. Поглаживая ее, взрослый приговаривает: "Кисонька, кисонька, кисонька - мурысонька!" И вдруг неожиданно - "Брысь под лавку!". Малыш должен успеть отдернуть ладошку, пока злая хозяйская лапа не прихлопнула бедного котенка.

"Цап!"

Из ладошки взрослого нужно сделать крышу, под которую малыш подставит свой указательный пальчик. На слова "волки, зайцы, прячьте пальцы - цап!" Крыша домика защелкивается, кто не успел убрать пальчик, оказывается в ловушке.

В экстренном случае..

В дороге неожиданно может возникнуть сложная ситуация, требующая от водителя максимальной концентрации. Утомленный ребенок, который не понимает серьезности момента и капризничает, только усугубит напряженность и добавит нервозности. Утешающие слова вроде "потерпи пять минут" для малышей ничего не значат. Гораздо действеннее дать капризуле заранее припасенные песочные часы и попросить посидеть тихо, пока пересыпается песок. Ребенку постарше можно дать свои, "взрослые" часы с секундной стрелкой или установить секундомер на сотовом телефоне - тогда он сможет поиграть со временем: засечь, сколько минут длится песенка или на сколько секунд он сам или мама может задержать дыхание.

А вот некоторые предметы, которые могут сослужить вам хорошую службу в долгой поездке.

Кассета со сказкой.

Если родители «выдохлись»… Дайте ребенку плейер с наушниками. Пусть он слушает записи сказок или свои любимые мелодии. Позднее найдите время, чтобы поговорить о том, что он слушал.

Сладкие Бусы.

Полка универсама предлагает больше, чем просто пищу. Это богатый материал для разных занимательных поделок. Например, купите сухой завтрак «Колечки». Из этих вкусных кружочков могут получиться отличные бусы и браслеты. Затем наденьте их ребенку на шею, и пусть он грызет их, когда захочет.

Кроме того, сладкие колечки можно использовать как мозаику. Складывайте из них разные фигурки, играйте в «Угадайку».

Формируйте из колечек (спичек или других однородных мелочей) кучки разной высоты. Пробуйте определить на глаз, сколько в кучке предметов. Чья догадка была ближе к истине?

Чудо-доска.

Читать в дороге, когда вы едете в автомобиле, очень сложно и совершенно не полезно, а рисовать на бумаге неудобно. Спасет положение специальная магнитная доска, изображение на которой можно стирать. Это отличное развлечение для детей любого возраста. Совсем маленький карапуз с увлечением будет стирать нарисованные мамой картинки, малыш постарше сможет рисовать сам, а с подросшим ребенком на такой доске можно играть и более "серьезно". Например, в "Крестики-нолики" или в те же "Слова" (на доске пишется слово, и каждое последующее должно начинаться на последнюю букву предыдущего). Для маленьких путешественников слова могут быть любыми, а детям постарше можно усложнить задачу, предложив называть и записывать только города. Уместно здесь вспомнить и игру в "Виселицу". Один играющий загадывает слово и пишет его первую и последнюю букву, ставя на месте остальных черточки или точки. Другой играющий отгадывает это слово по буквам. Каждая ошибка в отгадке - элемент виселицы. Сначала рисуют палки, одна за другой, затем - перекладину, веревку, потом - голову человечка, туловище, одну и другую руку и т.д., пока не появится вся фигурка. Игра заканчивается, когда эта живописная композиция дорисована полностью.

На "волшебной" доске можно рисовать забавные рожицы с разным выражением лица - пусть нарисованный человечек хмурит брови, показывает язык или свирепо скалит зубы. А малышу можно предложить не только угадать настроение этого человечка, но и самому мимически повторить его.

Липучки

Наклеивание разнообразных липучек - подходящее занятие в пути. Оно доступно ребенку любого возраста. В магазинах продается огромное количество книжек с многоразовыми и одноразовыми наклейками, но, как правило, малышу быстро надоедает крепить их на бумажные странички по готовому образцу. Дайте малышу лист бумаги и предложите составить из наклеек комиксы или сюжетную картинку. Пусть он расскажет вам свою историю по составленной картинке.

Дорога не бывает изнурительной, если рядом с малышом находятся родители-выдумщики, родители-фантазеры… да и просто заботливые взрослые. Надеемся, наши игры будут вам в помощь! Счастливого пути!

