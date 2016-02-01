Панно календарь с символом года

В предновогоднюю неделю в садике проходила выставка творчества «Символ года». В этой выставке приняли участие и мы с сыном Костей. Пересмотрев множество разных обезьянок, мысль возникла сделать панно календарь с обезьянкой Марией Францевной. Так её сразу назвал сын. И так совпало, что мы как раз только закончили читать с ним книгу про Чебурашку, ну и запомнилась ему эта героиня.

Вначале на листе нарисовали забавную обезьянку, вырезали ее и наклеили на готовую основу.

Основу сделали из картона, который обтянули остатками обоев. А рамочку панно делала я из цветного и ажурного скотча. Подобрали пряжу в нужной цветовой гамме, и сын принялся её резать при помощи пятирядных ножниц.

Благодаря этим ножницам, кусочки пряжи получились все маленькими и одинакового размера. Второй этап работы - эта аппликация или покрытие тела обезьянки шерстью.

Из пряжи желтого цвета сделали волосы.

Пряжу клеили на клей ПВА. Следующий этап работы - это лепка. При помощи теста вылепливали мордочку, пальцы рук и ног. Происходило это так.

Глазки сделали из покупных деталей. Теперь осталось нашу обезьянку нарядить.

Для этого использовали кусочки ленточки и, чуть присборив, тоже "посадили" на клей. Украсили хвостик и волосы бантиком из фантиков. Вот наша красавица готова! Осталось только оформить нижнюю часть панно. Вырезали полоски бумаги, расположили их в виде рамочек и в серединку наклеили календарь.

Наше панно готово!