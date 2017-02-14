Как раскрыть таланты у ребенка

Талант доводить родителей есть у всех. Но в каждом ребенке есть и другие таланты.

Совсем недавно мы говорили о гениальности у детей, а точнее, а разных методиках раннего развития. Пришло время вспомнить о чем-то более близком и вероятном — о талантах. Как известно, исключительно талантливые в чем-то люди встречаются нам по жизни не так уж часто. Однако скрытые таланты есть у всех. Да, и у вас тоже, а у вашего ребенка — тем более. Зарытые глубоко способности могут принести немалую пользу, если их вовремя обнаружить, определить и хоть в какой-то мере развить. Приносящая удовольствие профессия или хотя бы прекрасное хобби талантливому человеку в любом случае обеспечены.

И для начала вам придется сделать страшную вещь: попробовать проанализировать характер ребенка и распознать склад его ума. Искусство или наука? Гуманитарий или технарь? Вполне может показаться, что и тот, и другой, или вообще ни тот и ни другой, но важно попытаться ухватить именно основную сущность. Когда дети развиваются гармонично, они делают это во всех направлениях, и это совершенно нормально. Ваша цель — найти стержень, обычно он спрятан и редко «торчит» снаружи в виде какого-то осознанного интереса или увлечения, но он точно есть.

Сначала — наблюдаем

На самом деле, это самая важная роль родителя — наблюдательная. Все тайное так или иначе становится явным. Внимательно смотрите на своего ребенка, когда он занят своими делами: как играет, как общается со сверстниками, как двигается. Особенно показательны игры — в них всегда что-то, да вылезет.

Проще всего определить наличие таланта, когда ребенок в чем-то преуспевает по сравнению со сверстниками, делая это быстрее и лучше. Это означает, что дело ему нравится. И это уже полталанта, а то и целый.

Когда ребенку что-то нравится, стоит предоставить ему поле действий попросторнее. Любит подолгу плескаться в ванне? Отдайте в бассейн. Вытаскивает у мамы из кармана смартфон, чтобы что-то сфотографировать или заснять? Отлично, выдайте ему старую «мыльницу» (у вас ведь наверняка валяется), пусть развивается. Самые удачные опыты можно выложить в Instagram, в конце концов, делать фото для него — это тоже талант. Юным режиссерам можно подарить стик-ботов или найти другие варианты для практической реализации их взгляда на мир.

А вообще, с ребенком стоит попробовать поговорить, задать наводящие вопросы и услышать (а не прослушать) ответ. Это всегда полезно, на самом деле. То, чем дорожит и о чем рассказывает малыш — особо ценно для него, и здесь тоже может быть спрятан ключ к его таланту.

И не забывайте, что вы не единственный наблюдатель вашего чада. С воспитателями и педагогами родители чаще обсуждают всевозможные проблемы и сплетни, а как давно вы интересовались, что у ребенка хорошо выходит? Вот известный пример из жизни: родитель вернувшейся из летнего лагеря девочки поинтересовался у вожатого не только проблемами дочки, но и тем, что у нее лучше всего получалось. Полученный ответ о том, что ребенок заинтересовался в лагере теннисом, изменил всю судьбу девочки, отданной впоследствии в теннисную секцию и проявившую недюжинный талант в этом деле. Один случайный необязательный вопрос и один ответ. Всего лишь!

Что понадобится от вас

Прежде всего, стоит понять, что у ребенка должны обнаружиться именно его таланты. Не ваши. И не те, которые вы бы хотели найти. Исходя из этого, стоит попробовать всего понемногу. Большой ассортимент репетиторов и секций с этим поможет (почти везде есть пробные занятия!), но не переусердствуйте, навешивая на чадо такое количество кружков и навязанных «хобби», что у него исчезнет время для того, чтобы быть ребенком. Относитесь к этим пробам проще и настраивайте ребенка соответственно: да, сейчас ты ходишь на виолончель, занимаешься дзюдо, рисуешь в технике «батик» и танцуешь капоэйру. Но уже через год останется хорошо если что-то одно, что больше понравится. Остальное — опыт в копилку под названием «а я в детстве…».

Также стоит отложить в сторону стереотипы, ярлыки и понятия «хлебных» профессиях. Через 10−15 лет они могут быть совсем другими, и лучше, чтобы ребенок изначально занимался тем, что хочет, а не метался туда-сюда между «это престижнее» и «это перспективнее». А попробовать стоит все, что заинтересует, от бейсбола до скрапбукинга, от флейты до разведения джунгарских хомячков.

Еще вам понадобится очень много терпения и способность разрешать ребенку делать ошибки. У самых талантливейших людей не все получается сразу и быстро. Просто верьте в своего ребенка, поменьше критикуйте и воспринимайте все с юмором: в раскрытии таланта все равно первая роль отдается малышу, вы лишь можете помочь, чуть-чуть подтолкнуть и направить.

И пара слов о дальнейшей судьбе таланта (если вы все же что-то нашли): нужно развивать его, не спугнув. Принуждение и необоснованная зубрежка здесь не товарищи: даже если это действительно талант, он будет закопан обратно под грудой негативных эмоций.

А еще есть специалисты

Невероятно, но факт: частные психологи тоже проводят специальные анализы, чтобы выявить у ребенка скрытые таланты. В процедуру входит подробная консультация с родителями и малышом, поэтапное тестирование, анализ результатов и составление специальной схемы наличествующих у ребенка способностей. Это вам не просто дать в руки карандаши и отправить в свободное плаванье! Все подсчитывается, фиксируется и суммируется.

Но даже если вы обратились к психологу с этим животрепещущим вопросом, трижды, нет, четырежды обдумайте его ответ. Не бегите сразу записываться в секции только потому, что специалист так сказал. Весьма вероятно, что вы вместе с ребенком сделаете более правильный и честный выбор, который позволит ему найти свое призвание и вырасти по-настоящему талантливой личностью.

Источник: https://tlum.ru/news/