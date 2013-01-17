Поделки из компакт-дисков

Запасайтесь большим количеством старых компашек, временем, большим желанием что-то мастерить у ваших детей и приступайте!

Вам понадобятся также клей, пенопласт для основы, для декора - цветная бумага, глазки, бусины, тесьма - как подскажет ваша фантазия, и ножницы. Больше для этой работы подходят кухонные ножницы, обычные могут сразу сломаться.

Кроме того, ножницы не должны быть тонкими, иначе ваши руки будут болеть. И ножницы должны быть острыми, поточите их перед использованием.

Итак, начинаем творить!

Будем делать зеркальный мини-диско-шар! Разрежьте каждый компакт-диск на мелкие квадраты.

Вырежьте своими руками из большого куска пенопласта ровный шар (или кубик, если вы хотите сделать поделку другой формы).

Для начала клейте ваши маленькие квадратики, начиная от центра шара. Проходите весь путь от верха вниз. Продолжайте так клеить кусочки, пока не покроете весь шар.

Сделайте сразу отверстие в шаре, куда можно вставить небольшой крючок из куска проволоки, проведите рыбацкую леску или что-либо другое, на что можно повесить ваш шар.

Фантазируйте, пробуйте делать разные поделки из дисков, и все у вас получится!