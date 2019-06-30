Книги в семье 21 века: что меняется к лучшему?

Мы покупаем детям бумажные и электронные книги, скачиваем аудиокниги, бесплатно берем литературу в библиотеках и на полках буккроссинга. Книга — очень традиционная вещь, но сегодня наши читательские привычки быстро меняются. Расскажем в статье, сколько родители тратят на книги, как можно сэкономить без ущерба для чтения, как организовать домашнюю библиотеку, а главное — как привить детям интерес к чтению.

Сколько родители тратят на книги

В 2019 году россияне потратят на книги около 80 миллиардов рублей — на эти деньги как раз можно построить вторую ветку метро в Екатеринбурге. Если в семье заведено покупать книги, то на это удовольствие уходит в среднем 1–3 тыс. рублей в месяц. Пока дети растут — в личном кабинете «Лабиринта» или «Озона» увеличивается общая сумма покупок, переходя порой в сотни тысяч рублей.

Для кого-то это инвестиция в образование и эстетическое развитие детей и взрослых, а кто-то предпочитает бесплатно брать книги в библиотеке или экономно покупать электронные версии. Опросы показывают: защитники и противники личных бумажных библиотек готовы ломать копья бесконечно, и у каждой стороны есть свои аргументы.

Любители бумажных книг:

хотят открывать новую — и только свою — книгу, вдыхая запах типографской краски, ведь книга — это особая ценность, почти волшебный артефакт;

желают читать книгу в своем темпе, без всяких библиотечных сроков и перечитывать, если взгрустнется;

боятся чужих микробов на библиотечных книгах;

ценят богатую библиотеку, которая воспитает хороший вкус у детей и внуков.

Противники домашних библиотек:

считают скопления книг вредным советским пережитком;

хотят освободить место в доме от шкафов и стеллажей и избавить себя от регулярного ухода за библиотекой;

боятся пылевых клещей в стареющих книгах;

просто хотят вкладывать деньги в другие радости жизни.

Можно сказать, что все это — дело вкуса, и закрыть вопрос. Но у бумажных, электронных и аудиокниг есть свои объективные плюсы и минусы, которые стоит иметь в виду. Расскажем о них.

Бумажные, электронные, аудиокниги: польза и вред для здоровья

Давайте включим в понятие «здоровье» еще и психологическую составляющую и послушаем, что говорят специалисты о разных видах книг.

Бумажные книги. Для малышей знакомство с внешней человеческой культурой начинается чаще всего именно с бумажной книги — с крупным шрифтом и яркими картинками. Нейропсихологи уверенно советуют в первые годы читать с детьми только бумажные книги с реалистичными нестилизованными изображениями: книги можно пощупать, перелистывание страниц развивает координацию, картинки можно долго разглядывать (а иногда дорисовывать, царапать и знакомиться с материалом). Так у ребенка складывается адекватное представление о мире. Так что с точки зрения интеллектуального и эмоционального развития бумажные книги в раннем возрасте незаменимы.

Есть представление, что продолжительное чтение ухудшает зрение. С одной стороны, это так: если ребенок подолгу читает книги с мелким шрифтом и без хорошего освещения, глаза устают и с шансами зрение слабеет. Но для этого должна быть предрасположенность организма. Есть случаи, когда один ребенок в семье все детство читает под одеялом с фонариком и имеет отличное зрение, а другой гоняет мяч во дворе, но теряет диоптрии и носит очки. В любом случае, бумажные книги утомляют глаза меньше электронных (кроме самых современных), нужно только следить за освещением во время чтения, выбирать книги с четким и достаточно крупным шрифтом и делать подвижные паузы между периодами чтения.

Риск для здоровья от бумажных книг все-таки есть. Книжная пыль — довольно сильный аллерген, а в старых, хорошо поживших томах могут оказаться споры плесени и книжные клещи. Некоторые исследователи даже рекомендуют убирать издания старше 10–15 лет в отдельные закрытые шкафы или избавляться от них. И в любом случае книги нужно регулярно протирать или пылесосить, проветривать шкафы. Тогда вы снизите риск аллергических расстройств. А еще через книги можно заразиться некоторыми инфекционными заболеваниями: если на страницы попали частицы мокроты больного человека, возбудители неплохо себя чувствуют там какое-то время. Шанс вдохнуть пыль с возбудителем не так уж велик, но он есть (хотя с гораздо большими шансами можно заразиться в любом общественном месте).

Электронные книги. Выше мы писали, что электронные книги, как и любые гаджеты, нежелательны для маленьких детей, особенно в доречевой период. Они «сбивают с толку» детскую картину мира, в которой все-таки должен быть фундамент из плотных материальных вещей и объектов. А вот ближе к школьному возрасту электронными книгами вполне можно пользоваться.

Что касается вреда для глаз, самые безопасные «читалки» — с экраном E-ink , они практически идентичны бумажным. Жидкокристаллические LCD варианты даже не стоит рассматривать, а вот все современные «чернильные» экраны одинаковы по влиянию на глаза — это подтверждают тщательные исследования разных экранов с микроскопом. И не так важно, какая технология E-ink применяется в книге: Vizplex, Pearl или Flex. Поэтому выбирайте «чернильную» книгу, больше ориентируясь на свой вкус и удобство девайса.

С электронной «читалкой» вы избавляетесь от книжной пыли, плесени и прочих возбудителей болезней, а еще вы можете взять с собой в поездку целую библиотеку, не утяжеляя багаж. За книгой легко ухаживать: даже если вы боитесь чужих микробов, достаточно протереть ее бактерицидной салфеткой. Так что в этом смысле польза для здоровья есть.

Аудиокниги. Большую часть информации мы получаем через зрение, и человеческая культура базируется в первую очередь на визуальных образах. Так что, конечно, аудиокниги не заменят бумажные или электронные. Но они могут отлично их дополнить. Особенно это ценно для детей и взрослых с ведущим аудиальным каналом восприятия. Выяснить ведущий канал поможет разве что нейропсихолог с помощью тестирования. И, к слову, это полезное знание: вы сможете учитывать это и помогать ребенку лучше усваивать информацию. Например, дети с ведущим аудиальным каналом лучше понимают и запоминают материал, если слушают его и обсуждают вслух с собеседником. Для такого ребенка лучший способ выучить тему или стихотворение — записать его на аудио и несколько раз прослушать.

И, конечно, аудиокниги безопасны для зрения и с точки зрения аллергенов и чужих микробов. Они, как и чтение вслух, помогают развивать воображение и даже речь — ведь ребенок слышит хорошо поставленный голос диктора (или мамы, папы, бабушки) и «сохраняет» его в качестве образца в своих «настройках».

Развивающий квест: как хранить книги в доме

Если у ребенка есть своя детская библиотека, предложите ему развивающее занятие — структурировать книги, чтобы всегда можно было легко найти любую. Это отличный квест на развитие логики, системного мышления и памяти.

Придется придумать принцип организации: скажем, на одних полках стоят сказки, на других — приключения, комиксы, энциклопедии, учебная литература. Или один стеллаж отдан книгам про принцесс, другой — книгам про космос, плюс отдельная полочка для стихов. Каждый новый раздел можно отделять от другого цветной картонкой с названием темы. Чтобы быстро найти книгу, создайте файл, в котором будут все книги с пометками: номер стеллажа, номер полки, цвет темы. В этом деле есть простор для фантазии, а у ребенка появится опыт «управления миром», пусть и маленьким, книжным.

Как сэкономить на покупке книг

Многое зависит от семейных привычек и пристрастий. Даже вечные энциклопедии, справочники и многие учебники уходят в прошлое, ведь любую информацию можно быстро найти в сети. Но кто-то все равно не может отказаться от милых сердцу книжных покупок, а кто-то рад бы сэкономить. Вот простые способы экономии денег и места.

Покупка и продажа через Интернет. В большинстве крупных книжных магазинов есть скидки постоянным покупателям, акции и подарки за объем покупки. Есть и бесплатная доставка при определенном размере корзины. Да и цены у крупного продавца будут ниже, чем в маленьком магазине у дома. А после прочтения, если книгу не хочется оставлять у себя, спокойно продавайте ее через Авито или Юлу по сниженной цене.

Буккроссинг. В городе есть кафе и специальные места с полками для обмена книгами. В Екатеринбурге это, например, полка на входе в библиотеку Белинского, арт-объект «Большая книга» на Антона Валека, 12, полка в «Поль Бейкери» на Малышева, 64 и многие другие. Здесь можно оставить свои книги и бесплатно взять понравившиеся. Точно так же можно обмениваться книгами с друзьями, одноклассниками и соседями.

Библиотеки. Сеть библиотек в уральских городах довольно богатая, ассортимент обновляется, покупаются свежие книги. Запишите ребенка в парочку ближайших и посещайте их иногда. Проводить здесь время так же интересно, как в книжном магазине: вы ходите по залу, выбираете с полок книги, прочитываете страницу-другую и потом забираете домой стопочку самых интересных томиков. Библиотекари обязательно посоветуют хорошие книги на любую тему и для разных возрастов. Что касается рисков для здоровья: в библиотеках есть регламент по хранению и дезинфекции книг, так что шанс заразиться здесь не выше, чем в любом общественном месте — магазине, школе, садике, транспорте.

Электронные книги. Авторы и издательства борются за свои права и заработки, так что бесплатных электронных книг в сети все меньше. Но все же они стоят дешевле бумажных вариантов. К тому же электронными книгами тоже можно обмениваться. Если вы начали собирать электронную библиотеку, знакомьтесь с такими же собирателями и передавайте друг другу файлы.

Пожелаем ю-мамам собрать красивую и полезную библиотеку — бумажную или виртуальную. А в следующий раз расскажем, как привить детям интерес к чтению, стоит ли читать душеполезные рассказы о Му-му или разорванной собачке Льва Толстого и как превратить чтение в настоящее удовольствие, которое становится мостиком в большой человеческий мир.

Фото: www.pexels.com globallookpress.com