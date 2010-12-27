Картина из пластилина «Два котенка»

Картина из пластилина очень интересна, её можно сделать в подарок, а так как следующий год у нас год кролика и кота, в подарок сестре я приготовила эту картину.

По мнению людей, занимающихся изучением энергетики дома, если хочешь найти вторую половинку, нужно ставить парные предметы в доме и на картинах, тоже должны быть пары, а не одинокие объекты. Вот поэтому два котенка, чтобы сестра нашла себе вторую половинку. Данные картины можно делать вместе с детьми.

Необходимо приготовить:

· Картинку. Нарисовать самим, воспользоваться скаченными с интернета раскрасками или взять то, что есть под рукой.

· Пластилин.

· Фоторамку.

Кусочек пластилина укладываем на лист и плавными движениями размазываем его по листу.

Для получения объема в некоторых местах добавляем больше пластилина.

В конце работы добавляем ножичком полоски, т.к. у котят нужно показать шерсть.

Всё, работа закончена, можно её под стекло в рамку и дарить хорошим людям!!!