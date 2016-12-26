Развиваем мелкую моторику

Многие мамы и папы с раннего возраста беспокоятся о том, чтобы малыш рос развитым и умненьким. Оказывается, для этого не так уж необходимо учить буквы и цифры с колыбели. В первые годы жизни значительно важнее тренировать точность и координацию движений. Почему? Да потому, что чем меньше человечек, тем теснее у него взаимосвязаны интеллект и физическое развитие, и в особенности мелкая моторика.

Послушные пальчики очень помогают в развитии: а) речи, б) логического мышления, в) памяти, г) внимания, д) готовят к письму и школьному обучению в целом. Таким образом, у нас есть как минимум, пять причин, чтобы озаботиться тренировкой мышц для выполнения сложных и точных движений и развитием тактильной чувствительности. Хорошая новость в том, что этим несложно заниматься каждый день в самых разных обстоятельствах.

Во время одевания

Раньше самая обычная одежда и обувь становилась для деток каждодневным пособием по развитию мелкой моторики: шнурки вместо липучек, пуговки вместо кнопок и молний… Конечно, сегодня для яслей нужно покупать только максимально удобные и быстрые в надевании вещи, а вот для дома, где вы никуда не торопитесь и всегда можете помочь, — парочка «одежек-пособий» вполне подойдет.

Как вариант, можно одевать не себя, а своих любимых зверят и кукол. Например, найдите в своем старом гардеробе блузку на шнуровке или с большим количеством мелких пуговичек и вместе с малышом нарядите в нее плюшевого мишку. Самые креативные мамы могут сшить уникальную мягкую книжку с разными карманчиками, шнуровками, застежками-молниями, пуговками и т.д. За основу книжки можно взять плотный фетр, с которым легко работать даже тем, кто никогда в жизни ничего не шил. Девочкам (да и мальчишкам) постарше можно предложить потренироваться в плетении косичек, завязывании резинок, а потом и бантов на куклах или бахроме пледа.

Во время купания

Пустите в наполненную ванночку мелкие плавающие игрушки и дайте малышу чистое ситечко или сачок. Пусть попробует поймать и «вытащить на берег» всех «пловцов». По водной глади можно запустить импровизированный кораблик из нетонущей крышки. Пусть малыш пробует усадить на него «экипаж» (любые мелкие предметы) так, чтобы кораблик не перевернулся. Можно дать ребенку несколько посудинок и пластиковых ложечек — пусть переливает водичку из одной емкости в другую, наполняет стаканчики с узкими горлышками с помощью ложек. За этими делами координация движений значительно улучшится.

Также можно тренировать ручки за счет разницы температур. Например, пока малыш сидит в ванне, набрать в мисочку холодной воды из-под крана, чтобы он мог попеременно погружать ладошки в теплую и холодную воду. Обыграть это можно так: «Твоя уточка любит холодную водичку, давай ты ее немножко в ней покупаешь!»

На кухне

Копошится ручками в гречке или горохе, сортировать разные виды макарон, а со временем и помочь маме перебрать крупу — классический тренинг мелкой моторики. Если это надоело, можно нанизывать крупные рожки на веревочку как бусины или выкладывать из них картинки. Если скатать из пластилина шарик, а в центр положить сухое зернышко кукурузы — получится колобок с начинкой. Еще можно делать пластилиновые (якобы, шоколадные) батончики с рисом или другой крупой. Только, чур, есть их понарошку! А если кушать хочется взаправду, то подрастающее чадо может самостоятельно выложить из ягод симпатичную рожицу на кашке или любимом творожке.

Прежде чем выкинуть обертку от шоколада немного «полепите» из фольги — скатайте вместе колбаску или шарик. А потом спросите: «Кто сможет кинуть шарик и попасть точно в кружку?» А еще можно лепить снежки из салфеток и кидать их в мисочки на меткость — не пробовали? Очень весело!

На прогулке

Вряд ли может быть что-то лучше для маленьких пальчиков, чем природный материал! Слепите из репейника забавную зверушку. Поиграйте в угадайку: пусть малыш закроет глазки, а вы будете поочередно вкладывать в его ручку — камушки, шишки, листики, вертолетики, желуди и т.д. Пусть ребенок определяет на ощупь, что ему досталось на этот раз.

На улице можно сделать «шашлыки»: попросить чадо нанизать на веточку листья или прочные снежные комочки. Тут придется исхитриться, чтобы листик не порвался, а комочек не рассыпался в руках.

Игры в песочнице тоже льют воду на нашу мельницу. И пусть это будет не только лепка куличиков, но и строительство гаражей и замков, а потом их украшение мелкими яблочками и камушками.

На даче или в огороде

Если у вас или ваших бабушек-дедушек есть участок земли, привлеките малыша к посадке семян. Начинать можно с крупных, как у огурца или свеклы. А для продвинутых подойдет посадка моркови. Тут важно не только отделить каждое семечко или взять очень маленькую щепотку из трех-пяти штук, но и попасть точно в лунку или бороздку. Причем это вам не скучные «задания ради заданий», это настоящее дело, у которого к осени появится вкусный результат!

Некоторые растения требуют особого полива — и нам это на руку. Покажите ребенку, как проделать палочкой канавку вокруг саженца, а потом попросите попасть из лейки точно в канавку. Интересной и полезной игрой для маленького городского жителя может быть прополка сорняков и сбор ягод.

Разбирая домашние сокровища

У каждой мамы, и тем более у каждой бабушки в доме найдется не одна удивительная шкатулка. В ней могут быть пуговки, старые бусы и браслеты и прочая симпатичная мелочь. Если изъять из сокровищниц все острое и бьющееся, они отлично подойдут для неспешного перебирания. На первое время даже игры можно никакой не придумывать, достаточно проследить, чтобы ничего не оказалось во рту у маленького исследователя. Если все сокровищницы уже изучены, пора разнообразить досуг. Например, устроить соревнования, кто вытащит за минуту из шкатулки больше пуговиц, пользуясь только двумя пальчиками. При этом выбираем сложные пары: указательный и средний или большой и мизинец.

Старший брат или сестра могут дать поперебирать школьный пенал с карандашами и ластиками. Можно собирать пенал на скорость, пользуясь, как в предыдущей игре только двумя пальцами.

Если у папы с детства сохранилась коллекция почтовых марок и ему уже не жалко, если они немного помнутся, можно выдать малышу альбом и разрешить расставить марки в нем по-своему усмотрению. А может быть, на дальней антресоли затаился пакет с фантиками или календариками? Их можно раскладывать по фотоальбомам с пластиковыми страничками-конвертиками. Такие тонкие движения, даже взрослых заставили бы поднапрячься.

В транспорте или очереди

Время вынужденного ожидания можно убивать, а можно проводить с пользой и удовольствием. Разучите побольше пальчиковых игр — пусть они станут вашим постоянным спутником, и тогда вам не придется скучать в очередях. Научите чадо играть в «камень-ножницы-бумагу»: быстро управлять движениями ладошки, то вытягивая ее, то сжимая в кулачок — не так просто, как поможет показаться на первый взгляд.

Устройте «пальчиковые бега» (указательный и средний палец – две ножки) — можно соревноваться на скорость, а можно — бегать по «пересеченной местности». Или поиграйте в «козу и зайчика». Чтобы сделать «козу» нужно подогнуть и прижать большим пальцем указательный и безымянный, вытягивая вперед «рожки». Для «зайчика» — подогнуть и прижать мизинец и безымянный, вытягивая вверх «ушки». Сначала можно поделить роли и обыграть знакомство «козы» и «зайца», а потом попросить малыша быстро перевоплощаться из одного животного в другое.

Подключите фантазию, и вместе с ребенком вы придумаете каких-нибудь новых, а, может быть, и несуществующих зверушек, которых можно сложить из пальчиков. У каждого из этих героев будет своя походка — например, один движется подобно гусенице (сокращаем-разжимаем ладошку), другой — круговыми движениями, третий — за счет хаотичного перебирания всех пальцев. Если такие существа стали вашими постоянными спутниками в транспорте, то можно даже угадывать с закрытыми глазами, кто сейчас пробежал по твоей руке.

Перед сном

Самым маленьким предложите самостоятельно перелистывать странички в книжке, которую вы читаете, сидя у кроватки. Пусть поначалу чадо будет прихватывать по две-три странички за раз — не страшно. Когда верхний свет уже погашен и горит только маленькая лампа, можно поиграть в театр теней. Например, чтобы изобразить морду собачки или клюв гуся, маленьким пальчикам придется принять довольно причудливое положение.

Сделайте малышу перед сном легкий массаж — потрите пяточки и ладошки, нежно промните каждый пальчик. Это не только очень полезно для здоровья и моторики, но и помогает ощутить мамину любовь.

Тренируя мелкую моторику, не забывайте и про крупную: учите ребенка прыгать, бросать и ловить мяч, мотивируйте исследовать все лазелки во дворе, ходить по бревнышку и по «кочкам», скакать галопом и приставным шагом. Найдите время и место, где малыш сможет побегать босиком по травке или камушкам, выберите приемлемые для вас способы закалки, не забывайте о пользе общего массажа. Все это тоже поможет вашему любимому чаду стать не только здоровее, но и умнее, и разговорчивее.

