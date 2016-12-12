Нужно ли запрещать ребенку гаджеты?
Исследование Института современных медиа (MOMRI)* показало, что вопреки распространенным стереотипам, многие профессиональные психологи сходятся во мнении, что мобильные игры и развивающие приложения полезны для детей, особенно если они носят развивающий, интерактивный характер. Главное - соблюдать определенные правила.
Памятка для родителей по безопасной и эффективной интеграции гаджетов и мобильных игр в досуг детей возраста от 3 до 10 лет
1. Знакомьте малыша с гаджетами
Спокойно рассказывайте малышу 1,5-2 лет о мобильном телефоне и планшете также, как рассказываете о других предметах (кастрюлях, сковородках, одежде, книгах и пр.), давайте пояснения об их назначении. Не формируйте у ребенка образ «запретного плода».
2. Давайте детям гаджеты, начиная с 3-5 лет
До 3 лет не рекомендуется давать детям гаджеты, так как от 1 до 3 лет ведущей в развитии ребенка является предметная деятельность, мышление осуществляется в форме внешних ориентировочных действий – его называют нагляднодейственным.
Родителю необходимо создать для ребенка богатую и разнообразную сенсорную среду, с которой малыш активно действует: трогает, нюхает, облизывает. Именно она является важнейшей предпосылкой становления внутреннего плана действия и умственного развития.
Овладение речью у малыша проистекает также из потребностей в общении со взрослым и потребности в предмете, который нужно назвать.
Дети будут жить, работать, отдыхать, коммуницировать, используя гаджеты. Но для того, чтобы использовать их разумно, надо пройти предварительный путь развития.
С трех лет у ребенка начинается новый этап развития – социализация. С этого момента мы можем начинать учить детей взаимодействовать с гаджетами. Если родители полностью лишают ребенка доступа к планшету, мобильному телефону, то рано или поздно он столкнется с ними в полном объеме, и, если был «не привит», ему будет тяжело освоиться.
Для дошкольников и младших школьников планшет, телефон, компьютер оказываются хорошим полем для совместных игр, с заданными извне и соблюдаемыми всеми участниками правилами.
Знание игр, гаджетов позволяет ребенку выйти и поддерживать контакт с другими детьми, пока они не могут построить этих отношений без их использования.
3. Выбирайте лучшее – участвуйте в выборе подходящих возрасту ребенка и полезных игр
Правильное содержание мобильной игры, равно как мультфильма или книги будет оказывать положительное влияние на ребенка, способствовать его обучению и развитию. Поэтому важно не только следить за временем, которое ребенок проводит у экрана, но и тщательно отбирать соответствующие приложения.
Участвуйте в выборе мобильных игр, изучайте описание разработчиков, смотрите скриншоты и обсуждайте все это вместе с ребенком. Понаблюдайте, как играет ребенок, поинтересуйтесь, сложно или легко ему. Обратите внимание на графику, темп и звук игры. По возможности, прежде, чем дать игру ребенку, пройдите её сами.
4. Играйте в мобильные игры вместе с детьми
Совместные игры отличаются от привычного совместного досуга, такого как прогулки, чтение или настольные игры, но являются значимыми и ценными. В мобильной игре Вы можете узнать много нового о своем ребенке, его представлениях, поведенческих особенностях. Вы можете помочь ребенку освоить новые навыки, получить знания, научить справляться с незнакомыми ситуациями, добиваться побед и достойно принимать поражения.
У ребенка до 7 лет не сформирована произвольность – способность владеть и управлять своими функциями. Без родителей ребенок, не имея чувства времени, не сможет вовремя «выйти» из увлекательной игры.
По мере того как ребенок осознает, что и как он делает, его функции становятся произвольными. Произвольность в поведении ребенка проявляется в выполнении требований, конкретных правил. Помогайте ребенку.
5. Встаньте на путь разумного ограничения
В отношении мобильных игр должны существовать ясные ребенку правила, режимные моменты, равно, как и в отношении сна, приема пищи, прогулок и др., устанавливаемые родителями.
Дети к 10 годам могут проводить у экрана, включая, ТВ, планшет, мобильный телефон до 1,5-2 часов досугового времени в день.
С учетом физиологических особенностей, рекомендуемое для детей время мобильной игры:
- 3-4 года – не более 10-15 минут 1-3 раза в неделю;
- 5-6 лет – до 15 минут непрерывно 1 раз в день;
- 7-8 лет – до 30 минут 1 раз в день;
- 9-10 лет – до 30-40 минут 1-3 раза в день.
Родителям, учитывая индивидуальные особенности своего ребенка, возраст, состояние здоровья, режим дня и недели, могут выбрать наиболее подходящее время для игры и рассказать об этом ребенку, договориться с ним о правилах игры. Возможен, например, режим, когда ребенок играет дома, или наоборот в дороге. Важно, чтобы это была система.
6. Сочетайте современные и классические развивающие технологии
Мобильные игры – это вид развивающих игр, которые нужны для детей, и они должны встать вместе в один ряд, не должны выбиваться, не быть «запретным плодом», инструментом наказания или поощрения, они должны быть тем предметом, который нам помогает развить, познать, узнать новое в этом мире.
Используйте мобильные развивающие игры по возрасту наравне с другими развивающими пособиями, занятиями для детей. Помните, что мобильная игра, обучающее приложение с его любимыми мультгероями привлекут внимание и помогут ребенку с удовольствием освоить новое или закрепить уже пройденный материал.
7. Демонстрируйте ребенку правильную модель поведения
Вы служите примером для своего ребенка, в том числе в вопросе использования цифровых медиа. Ребенок копирует вашу модель использования мобильных устройств. Ограничьте собственное время, которое вы проводите перед электронными устройствами, оставайтесь этичными в онлайн-общении. Постарайтесь, проявляя заботу, чуть больше времени уделять реальному общению с детьми.
8. Создавайте Media-free зоны
Договоритесь не использовать гаджеты за едой и перед сном. Выберите и установите в вашей семье определенные дни и часы без гаджетов. Помните, что двойная мораль здесь недопустима. Исключите фоновый просмотр телевизора, телефона, когда вы общаетесь с ребенком.
9. Помогите ребенку, и он сможет легко завершать игру без истерики
- Введите ограничение на время игры.
- Установите ритуал «выхода» из мобильной игры. Заведите будильник. Несколько раз напоминайте, предупреждайте ребенка заранее. Нужно дать ему подготовиться.
- Сделайте такое альтернативное предложение, от которого ребенок не сможет отказаться. Для ребенка привлекательна мобильная игра, но должна быть понятная альтернатива, и она тоже должна быть для него привлекательна.
- Присоединитесь к игре, отследите подходящий момент, когда что-то достигнуто, завершено, чтобы не оборвать ее на самом интересном месте. Позвольте ребенку сохранить достигнутые результаты.
10. Обратите внимание, не вытесняют ли гаджеты другие формы досуга ребенка
Достаточно ли времени у ребенка для общения, разговоров, игр, прогулок, творчества и прочего? Если Вам кажется, что у ребенка формируется игровая зависимость, обратитесь к специалисту.
Если вы заметили, что у Вашего ребенка нет других желаний и интересов кроме мобильных игр, что он играет в одну и ту же игру, у него снижен аппетит, появились проблемы со сном, усталость, напряжение, то не ругайте его и не запрещайте играть. Обратитесь к специалистам: психологу, неврологу, психотерапевту, они помогут диагностировать состояние и подскажут схему дальнейшей работы.
Помните, что гаджеты не являются источником возникновения зависимости. Зависимость возникает тогда, когда ребенок пытается «уйти» от реальных проблем, когда мобильная игра – это единственный «свет в окошке». Зависимость не формируется, если у ребенка есть интересы вне мобильных игр, если у него есть доверительные отношения и общение с родителями, сверстниками вне гаджетов.
11. Опыт – сын ошибок
Время от времени дети совершают ошибки при использовании гаджетов и Интернета. Это не страшно и исправимо, если родители рядом.
12. Заботьтесь об осанке и зрении
Подберите мебель (стол и стул) в соответствии с ростом ребенка. Необходимо следить за соблюдением правильной осанки ребенком.
За монитором ребенок должен сидеть не сутулясь, не наклоняясь, уши должны находиться в одной плоскости с плечами. Во всех остальных случаях позвоночник испытывает дополнительную нагрузку.
Держать смартфон лучше непосредственно перед глазами, как будто пользователь что-то фотографирует им – это снизит нагрузку на шею.
Источники освещения в комнате не должны вызывать блики на экране. Ни в коем случае не позволяйте ребенку играть в темноте.
Для профилактики нарушения зрения старайтесь регулярно выполнять гимнастику для глаз (2-3 раза в день по 3-5 минут).
Витамины, укрепляющие зрение
ВИТАМИН С – киви, апельсины, лимоны, свекла, лук, зеленый горошек, белокочанная капуста, печень, картофель, помидоры, яблоки, грейпфрут. Улучшает кровообращение глаз. Овощи желательно употреблять в сыром виде.
ВИТАМИН А – печень, морковь, шпинат, тыква, папайя, зеленая листовая капуста, брокколи, дыня, помидоры, авокадо, абрикос, спаржа, зеленый горошек, фасоль, персик. Данные продукты в рационе предупреждают куриную слепоту и улучшают сумеречное зрение. В день достаточно выпить один стакан свежевыжатого морковного сока со сливками или несколькими каплями масла.
ВИТАМИН Е – подсолнечное и соевое масло, миндаль, маргарин, грецкие орехи, арахис, сливочное масло, яйца, молоко. Улучшает кровообращение в области глаз.
ВИТАМИН В1 – орехи, полированный рис, мед.
ВИТАМИН В2 – полированный рис и пшеничные зерна, молоко. Улучшает светочувствительность сетчатки глаз. Дневная потребность – 1 стакан молока.
ВИТАМИН В6 – капуста, пшеничные зерна, яичные желтки, рыба всех сортов.
ВИТАМИН В12 – виноград и чистый виноградный сок, яичный желток, черника, финики, чернослив, абрикосы. Улучшает светочувствительность сетчатки.
Комплекс упражнений для глаз
Упражнение 1
Движения по прямым линиям. Интенсивно подвигайте глазами по горизонтали: направо – налево, и вертикали: вверх – вниз.
Упражнение 2
Глубоко вдыхая, посмотрите на кончик носа. Сделайте задержку на несколько секунд и, выдыхая, верните глаза в исходное положение. Закройте глаза на небольшое время.
Упражнение 3
Моргания. Не менее ста раз легко и быстро поморгайте глазами.
Упражнение 4
На вдохе посмотрите в правый верхний угол (приблизительно 45° от вертикали) и, не задерживаясь, верните глаза в исходное положение. На следующем вдохе посмотрите в нижний левый угол и на выходе верните глаза в исходное положение.
Упражнение 5
«Близко-далеко». Подойдите к окну, внимательно посмотрите на близко расположенный предмет, например, на оконную раму, а затем вдаль, например, на дерево.
Упражнение 6
Круговые движения. Сделайте круговые движения открытыми глазами: сначала по часовой стрелке, затем – против.
Упражнение 7
Сильно зажмурить глаза, а затем расслабить мышцы несколько раз.
Упражнение 8
Описываем взглядом плавно фигуры: горизонтальная восьмерка, вертикальная восьмерка, буквы.
Упражнение 9
Пальминг. Необходимо сесть перед столом так, чтобы спина была ровной. Локти положить на стол,
ладонями закрыть глаза. Ладони складываются домиком. Длительность пальминга от 30 сек. Во время упражнения глаза должны находиться в полной темноте.
Упражнение 10
Глубоко вдыхая, посмотрите на кончик носа. Сделайте задержку дыхания на несколько секунд и, выдыхая, верните глаза в исходное положение. Закройте глаза на небольшое время.
* Институт современных медиа (MOMRI - Modern Media Research Institute) — ведущая исследовательская компания в области изучения СМИ и медиапотребления населения России. Предметная специализация MOMRI - телевидение и новые медиа в России и в мире, рынок платного телевидения и мультиплатформенных сервисов доставки контента, видеоигры и мобильные приложения, бренды компаний и продуктов, технологии виртуальной и дополненной реальности.