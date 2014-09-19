Отдайте ребенка в юннаты!

В Екатеринбурге случилась редкая радость: 12 сентября на Ясной, 5, открылась новая «Станция юннатов». Это свежее здание с современной начинкой и всем необходимым оборудованием, где наши дети могут заниматься в кружках и секциях, выращивать растения, ухаживать за животными, ставить опыты, узнавать новые вещи об экологии и здоровом образе жизни – и притом, совершенно бесплатно! Занятия на станции начнутся с 1 октября, хотя отдать детку в кружки «зеленых» и «эко-колобков» вы можете в течение всего учебного года. Но расскажем обо всем по порядку.

Старые и новые юннаты

Отделение экологического образования при Дворце молодежи, а в прошлом Областная Станция юных натуралистов, работает с декабря 1940 года. Только представьте, сколько поколений экологически подкованных людей здесь подготовлено. Раньше Станция располагалась в парке Зеленая роща, но мир изменился, в парке на территории станции началась застройка, и юннаты Екатеринбурга вместе с их учителями и родителями ожидали строительства новой станции с 2006 года. Ожидания были опутаны спорами, отсрочками и тоской, но после долгих протестов и гневных писем здравый смысл победил. Летом этого года было завершено строительство новой площадки для экологического отделения дополнительного образования в Екатеринбурге, 12 сентября новую Станцию торжественно открыл губернатор Куйвашев, посадил куст сирени, полюбовался мими-милым кроликом и пожелал всем процветания.

Здание красиво и уютно, построено из современных материалов, на двух этажах расположены просторные кабинеты, уголок живой природы, аквариумы, отапливаемые оранжереи, конференц-зал. Рядом есть учебно-опытный участок площадью 2 гектара, с прудом и разными кустами-травами, здесь дети смогут гулять, наблюдать и ухаживать за растениями. Заниматься в станции смогут ежегодно 600 детей.

К чему руки приложить?

За годы существования станции здесь налажено много направлений работы для детишек всех возрастов. Школьники и детсадовцы выращивают овощи и ягоды, цветы и зверей, вникают в тонкости экологических систем и взаимосвязей, изучают влияние окружающей среды на здоровье и учатся строить гуманные отношения с природой и людьми. Но не только: разные учебные и исследовательские проекты, которые ведут дети под руководством специалистов, готовят их к жизни в современном мире рынка и конкуренции. Презентовать свою идею, дать успешную рекламу новому сорту овоща, защитить проект на основе лабораторных опытов - вполне серьезные «игры». Конкурсы рассказов и рисунков, экскурсии и рукоделие, летние экологические лагеря, участие в международных конкурсах и олимпиадах тоже добавляют важного опыта и переживаний.

Многие мамы и папы, наверное, помнят, как они посещали кружки авиамоделирования или шитья при каком-нибудь районном Дворце пионеров. Так вот, экологическое отделение при Дворце молодежи (как и другие его отделения) – прямые наследники этой системы. Здесь вы можете рассчитывать на бесплатные занятия для ваших детей.

«Чувство природы» - образовательная программа для самых маленьких

Это направление рассчитано на дошкольников и младших школьников. Дети играют в игры на темы природы, учатся внимательно наблюдать и бережно относиться к окружающей среде, исследовать и понимать, ходят на экскурсии и слушают рассказы о природе Урала. Детишки не только что-то узнают и участвуют в интеллектуальной игре «ЭкоКолобок», но и делают добрые дела: поливают цветы, подкармливают птиц зимой, учатся не мусорить и вести себя с природой дружелюбно. А еще, конечно, общаются и находят новых друзей.

«Путешествие по цветочной стране» - для младших школьников

Эта программа посвящена растениям – близким и далеким, той красоте и гармонии, которую растения вносят в нашу жизнь. Дети учатся заботиться о цветах, кустарниках и деревьях, ухаживать за комнатными растениями, клумбами и цветниками, создавать цветочные композиции, радовать близких и друзей цветочной красотой. Ну, и, конечно, участвуют в ежегодном областном конкурсе «Юные исследователи природы» и юннатской выставке.

«Природа и красота вокруг нас» - для младших школьников

Здесь дети знакомятся с интересными технологиями рукоделия из природного материала, создают дивные открытки, инсталляции и поделки, а заодно – узнают много нового и необычного о живой и неживой природе. Дети не только творят, но и приобщаются к экологичному мышлению, учатся выстраивать грамотные отношения с природой, сохраняя ее красоту.

«Азбука здоровья» - для младших школьников

Игры на темы здоровья: что вредно для нас, а что полезно и хорошо, что укрепляет и закаляет организм, в чем состоит искусство быть здоровым – не только физически, но и психически. Экологические игры, викторины, ребусы, задачи, а еще – обучающие фильмы, научные опыты, эксперименты и экскурсии. Занятия проходят в форме ролевых игр, соревнований и конкурсов, тематических собраний, ток-шоу и мини-тренингов.

«Домашний зоопарк» - для младшего и среднего школьного возраста

Мохнатые и чешуйчатые питомцы в уголке живой природы требуют особой ответственности за свою жизнь, здоровье и безопасность. На «Домашнем зоопарке» дети учатся правильному отношению и уходу за животными, общению с ними и безопасности. А еще узнают много интересных историй, легенд, происшествий, которые связаны с животными, играют и гуляют (часто вместе с животными), посещают зоопарк и выставки. Конкурсы и экологические праздники прилагаются!

«Кристалл здоровья» - для детей среднего школьного возраста (11-13 лет)

Пропаганда здорового образа жизни и внимательного отношения к себе, с учетом возрастных вредностей и странностей подростков. Дети узнают, как влияют изменения среды на здоровье человека, как оптимально вести себя в заданных условиях и оставаться крепким и бодрым. Занятия ведутся в форме лекций, обсуждений и тренингов, с обязательными прогулками и физическими упражнениями. Атмосфера дружелюбности и конструктивного взаимодействия тоже работает на укрепление здоровья.

«Цветовод-декоратор» - программа для детей среднего школьного возраста

Как украсить свой дом и продлить жизнь цветов, создавать художественные композиции из цветов, веточек и прочей красоты, всегда дарить оригинальные подарки, что значат слова «флористика», «параллельная техника коллажирования» и «икебана»? – все это есть в курсе «Цветовод-декоратор», причем, на достойном уровне. Дети занимаются аранжировкой цветов и фитодизаном с выполнением эскизов, участвуют в творческих конкурсах и выставках. На учебно-опытном участке узнают об особенностях выращивания цветов, разрабатывают серьезные социально значимые проекты и присматриваются к разным профессиям в индустрии фитодизайна.

«Юный овощевод» - для среднего школьного возраста

Здесь дети не то чтобы круглый год выращивают картошку, но овладевают экологически грамотными и инновационными технологиями выращивания овощей. Учатся ответственно относиться к сохранению земельных ресурсов и собственному здоровью, осваивают современные способы хранения и переработки овощей, секреты витаминной кулинарии, создание косметических средств из овощей (мамы! – детки принесут масочки с занятий). А для души мальчики и девочки занимаются модным карвингом – художественной резьбой по овощам. В программе: практические работы на участке, лабораторные исследования, рефераты и исследовательские проекты с реальным практическим значением для садоводов Среднего Урала.

«Экспериментальная физиология растений» - для среднего и старшего школьного возраста

Здесь дети проводят наблюдения, эксперименты и опыты над растениями, участвуют в сюжетно-ролевых играх, научно-практических конференциях. Самостоятельно организуют лабораторные исследования, а результаты исследований представляют на областных, всероссийских и международных конкурсах. В общем, здесь можно попробовать себя в роли аналитика, эксперта, оратора и журналиста, открывая для себя горизонты науки и социально экологии.

«Экологический мониторинг состояния окружающей среды» - для старшего школьного возраста

Здесь все уже не по-детски серьезно: современные технологии экологического мониторинга и оценка состояния окружающей среды, разработка практических рекомендаций для улучшения экологической ситуации территорий, - вот чему специалисты будут учить ваших отпрысков. В комплекте – возможность сотрудничать с ведущими учеными и научными сотрудниками различных ВУЗов, предприятий и организаций. К слову, результаты работы ребят в этом «кружке» имеют большое практическое значение для районов, города и области, дети защищают свои работы и проекты на областном, федеральном и международном уровнях, в олимпиадах по биологии, химии и экологии.

«Арт-студия Ландшафтное моделирование» - для среднего и старшего школьного возраста

Здесь дети изучают основы грамотного оформления садов и лужаек, дачных участков и зеленых площадок перед коттеджами. Секреты и фишки оформления пространства, дружба и недружба разных растений и материалов, зонирование, планирование, компьютерное моделирование в специальных программах – все это дается на занятиях. А в теплое время года весь учебно-опытный участок доступен для экспериментов.

«Станция» открыта весь учебный год: каждый будний день до 17:00 вы можете прийти сюда и пообщаться с методистами, записать ребенка на образовательные программы и узнать расписание занятий. Здесь вас ждут и будут вам рады!

Адрес: ул. Ясная, 5.

Тел.: 286 97 41.