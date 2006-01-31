Учим буквы по методике Лупан

«Читать с пеленок», «считать сразу до ста», «плавать раньше, чем ходить»! Мы все хотя бы раз в жизни «сходили с ума», и, когда у меня родилась моя маленькая, самая любимая, самая красивая и, конечно же, самая умная девочка, мой первый ребенок - я оказалась не исключением – я думала, что могу вырастить гения, надо только следовать тем «уникальнейшим» методикам, которые мне, в отличии от моих менее удачливых родителей, известны. Поэтому книга «Поверь в свое дитя» Сесиль Лупан оказалась в числе самых любимых, а фраза «не упустить ни дня» - стала на некоторое время моим девизом. На некоторое, потому что очень быстро, примерно через год после рождения малышки, я заметила, что многие мои усилия пропадали даром (к году Аня абсолютно не говорила, не читала и даже не плавала ), правда узнавала некоторые слова, написанные красной краской по методике Домана и развешанные по всему дому, но при этом она абсолютно не знала букв.

Первой мыслью было, что методики не работают. В частности, не работает методика такого мэтра раннего развития, как Лупан. Автор советовала показывать ребенку буквы в виде веселых картинок, задавая на каждую такую картинку вопрос: «Кто держит ведра?», «Кто обнял кота?» и т.д. Ответы на эти вопросы первоначально надо было сообщать малышу, а потом ждать от него. Моя доча очень любила рассматривать картинки в книжках и слушать про них истории, поэтому я просто брала книгу Лупан, и, показывая на картинку, задавала вопросы. Через неделю таких вопросов, завидев у меня в руках книгу «Поверь в свое дитя», Аня убегала, напрочь отказываясь поверить в планы своих родителей.

Мы забросили занятия, а я разуверилась в этой очень интересной и полезной книжке. И только спустя почти год узнала, что большинство наших друзей, которых я «заразила» своей «болезнью», все же выучили все буквы именно благодаря Лупан, вот только они не поленились перерисовать все картинки на отдельные листы бумаги и оформить все это в книжку, что, собственно, автор и рекомендовала сделать.

С Аней мы выучили буквы по обыкновенной разрезной азбуке, играя с этими буквами в самые различные игры, но к книге Сесиль Лупан я все же вернулась, когда решилась-таки забыть про карьеру в бизнесе и заняться любимым делом – обучением малышей.

Вот такие карточки я нарисовала на половинке альбомного листа. Каждую карточку обклеила клейкой пленкой – для сохранности - и демонстрировала, вводя по одной новой на каждое занятие. Задавала вопросы и сама на них отвечала, и снова задавала и снова отвечала и дождалась-таки, что отвечать начали сами дети. Но, во-первых, далеко не все. Во-вторых, те, кто не отвечал, все меньше и меньше вообще смотрели на эти карточки. Эти дети их попросту игнорировали. Игра в вопрос – ответ по картинке оказалась им неинтересной.

Тогда я начала не просто показывать картинку, а обыгрывать ситуацию сказкой. Самой элементарной и самой легкой для восприятия:

«Жила-была буква «Ж». Была она сварливой и вредной. И кто бы не приходил к ней, на всех она жужжала. Придет к ней А, попросить чаю – она ей «ЖЖЖЖЖЖЖЖ», придет к ней О: «Сыграем в мячик!» - она ей «ЖЖЖЖЖЖ». И решила она, что проживет одна. Надоели ей другие буквы. Пошла в лес. Идет, идет, и Жужжжжжит. Увидела паука да как закричит на него «ЖЖЖЖЖЖ!» А паук-то оказался глухой, доделал он свою паутину да убежал, а Ж, пока на паука Жужжжжала, в этой паутине вся и запуталась. Сидит она в паутине и Жужжжжит себе потихоньку (страшно ей стало), заплакала (самое время задать вопрос: «Как «Ж» плачет?» - этот вопрос дети просто обожали, изображать, как кто-то там плачет . Вот только Ж плачет не «хны, хны, хны!» и даже не «иииииии», а «жжжж-жжжж-жжжж», потому как она же все таки Ж). Вот только буквы друг друга в беде не бросают. Пошли они в лес Ж искать, услышали, как она жужжжит, да и помогли ей из паутины выбраться. Буква Ж, так обрадовалась, что Жужжжать стала не сварливо и грозно «ЖЖЖЖЖ», а радостно и благодарно «Жжж! Жжжж!».

Сказки про буквы очень понравились, сюжеты с удовольствием пересказывались родителям и на следующем занятии, как правило, легко вспоминались. Казалось, единственно верное, а главное - приятное и мне и «моим» детям решение, как надо учить буквы – принято.

И я уверено взялась обучать совсем маленьких полуторагодовалых деток индивидуально. Вот тут опять - неудача. Маленькому ребенку просто не хватало терпения выслушать мою сказку до конца. Тогда появились «книжки про буквы».

Рисовать их очень легко. Сначала надо сделать из плотной бумаги образец буквы – трафарет. Его копируем на каждый листок просто обводя по краю и дорисовываем нужные детали. Один листочек – одно очень короткое происшествие из сказки про букву.

И максимально ярко раскрашиваем (как минимум саму букву). Например:

Буква К была очень ленивой, хотя и доброй. Вот один раз зовут ее буковки в лес за грибами – а К говорит «К-К-К, не могу, К-К-К, у меня ножка болит!» (рисуем рядом с буквой корзину) «Хорошо, тогда свари нам обед, пока мы в лесу!» - «К-К-К, не могу, К-К-К, у меня ручка болит!» (рисуем рядом с буквой стол с кастрюлей) Так и осталась буква К дома, ушли все, а она давай в игрушки играть, мячик по двору пинать (буква К и мячик). Тут я обычно спрашиваю, как буква К мячик пинает? А вот так «К! К! К!» Бегала она, да не заметила ямы и упала в нее. Ножку поранила. Сидит плачет. (К плачет в яме) Усышала плач К мышка и прибежала. «Помоги мне, мышка!» - говорит «К». «А если я тебе помогу, ты будешь кормить меня каждый день хлебными крошками или жареными грибочками?» (вот только не спрашивайте меня, едят ли мыши жареные грибочки ) «Буду!» - говорит К - «Вот только придется мне теперь с другими за грибами ходить!» Принесла мышка букве веревочку, привязала один конец ее к дереву, а другой мышке бросила да и вылезла К из ямы (рисуем рядом с К мышку).

Листочки вставляем в файлы и связываем тесемкой или нитками – книжка про букву готова. Дети 1,5 – 2 лет и старше будут ее слушать с удовольствием. Годовастикам можно просто показывать картинки, называя предметы на них: «буква «К» и корзинка», «буква К, кастрюлька, морковка», «буква «К» и мышка» и т.д. Впрочем, мой 10-месячный сын с удовольствием рассматривает и первоначальные варианты карточек, без всяких сказок и дополнительных книжек, правда, в достаточно быстром для более взрослых деток темпе: «это буква К, она сломала ножку», «это буква Ж – она попала в паутину» или «Кто попал в паутину?» и сама же отвечаю с секундной паузой «Ж» и т.д. Правда, допускаю, что не всем деткам в его возрасте это будет интересно. Вообще, чем больше самых разных детей видишь – тем больше понимаешь, нет одной методики, которая подошла бы всем, каждый малыш уникален и каждого малыша, чтобы чему-то научить, надо сначала просто полюбить.

Если вашему ребенку уже есть 3 года, то раскрашивать картинки для этой «книжки» надо поручить ему, тем более, что работа, сделанная совместно, куда притягательнее для изучения. Детей от 4-х лет надо посадить рядышком еще на этапе создания картинок для сказки. В этом случае вы играете в увлекательную игру: «придумай сказку». Первую картинку рисуете сами, вторую придумывает он, как продолжение истории, потом опять вы и т.д., а раскрашиваете все совместно, уже потом все это художество можно даже подарить бабушке, предварительно по несколько раз посмотрев с малышом. Эту букву он уж точно запомнит. Можно также сделать такие книжки только на те буквы (звуки), которые малыш плохо произносит или постоянно забывает.

Совсем недавно я встретила в магазине книжку про буквы, то ли они путешествовали, то ли просто пели о себе песни. Подобные книжки найти в магазинах можно, но как правило, детям они не очень интересны. Для малышей – слишком много лишних деталей, если есть стихи (ну кроме знаменитой «Веселой Азбуки» Маршака), то эти стихи детям лучше вообще не читать – их интерес к поэзии на этих книжках и закончится. А для деток постарше (от 3,5 лет) основным привлекательным моментом будет именно их участие и потом возможность взять в руки и еще и еще раз обсудить их собственную работу. Ну и еще один момент, я строила сюжет сказки таким образом, чтобы регулярно повторять название буквы (точнее, звука) и чтобы можно было всегда задать вопрос ребенку: «Как она плачет?» «Это кто пришел в гости к малышам?» и т.д. побуждая его снова и снова называть букву (звук), причем добровольно, точно так же как он называет животных на картинках.