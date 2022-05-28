Чем занять ребёнка? 11 игр «из ничего»

Приходит время, когда все игрушки вашему ребёнку надоедают. Самые любимые и самые дорогие тоже. Не паникуем и не раздражаемся! Это отличный момент для активации воображения. Не вашего. А ребенкиного. А вы лишь зададите направление.

У нас есть несколько идей, как занять ребёнка чем-то увлекательным, не опустошив магазин игрушек. Возможно, многие из них вам будут знакомы. Помните, как здорово было играть? Мы находили интересными для игр самые простые и обыденные вещи. Теперь стоит научить этому своих детей. Умение творчески адаптироваться к любым ситуациям очень им пригодится.

Строим домик из подручных средств

Классика для нескольких поколений. Можно использовать столы, стулья, зонтики. Накрыть пледами или покрывалами, закрепить книгами или малярным скотчем. Домик готов. Внутри тоже навести уют: светильник на батарейках, подушки, книжки, мягкая игрушка. Возможна еще какая-нибудь вкусняшка на тарелке (если пообещают, что уберут за собой).

Подходит для 4-9 лет.

Домик из коробки для кукол или игрушек

Остались коробки из-под обуви или от бытовой техники? Отдайте их детям. Они могут ее раскрасить, обклеить вырезками из журналов, прорезать окошки и дверцы – организовать домик для кукол и других игрушек. Мебель можно тоже соорудить из бумаги. Из нескольких коробок сделать многоэтажку. Впрочем, если коробка больших размеров, то жилище подойдет и для самих деточек. Накидать внутрь подушек или мягких игрушек и можно укладываться. А когда наиграются (иногда через 2-4 дня), коробку просто выбросить.

Возраст: 4-9 лет.

Мыльные пузыри и воздушные шарики

С ними просто веселее! Можно устроить соревнование, кто дольше продержит шарик на одном пальце или выдувая на него воздух, кто сделает самый большой пузырь или выпустит их за один раз больше всех. Кто сможет подбросить в воздух как можно больше шариков одновременно. У кого мыльный пузырь дольше не лопнет, сидя на волосах. Подключайтесь к игре сами, вы не заметите, что начали шалить, будто дети.

Возраст: от 2 лет.

Салон красоты

Пусть дочка побудет парикмахером или стилистом. А клиентами могут стать не только куклы и игрушки, но и мама, папа, бабушка и даже пришедшие на чай мамины подружки. Достаточно расчески, резинок для волос и заколок. Также юный стилист может использовать для создания изысканных образов детские браслеты, кольца и клипсы. А если вы разрешите, то и детскую косметику (тени, румяна и лак на водной основе).

Некоторые модели согласны на любые эксперименты (кроме разве что стрижки), чтобы сделать приятное маленькому визажисту. Конечно, иногда приходится немножко потерпеть, когда юный парикмахер только учится завязывать резинки.

Возраст: 3-9 лет.

Игры с пуговицами

Если у вас дома есть коробочка с разнообразными пуговицами (желательно разных цветов и фактуры), то считайте, что у ребенка нашлось занятие. С малышом нужно играть вместе (подкидывайте идеи и следите, чтобы пуговицы не попали в рот или в нос!)

Организуйте «пуговичный массаж» – нужно высыпать пуговицы в контейнер или коробку из-под обуви, и пусть малыш погружает туда ладошку, пересыпает из рук в руки, захватывает щепотки пуговиц пальчиками и т.д.

Еще можно предложить ребенку разложить пуговицы по цвету или размерам. Деткам постарше понравится делать узор из пуговиц (можете нарисовать линии заранее или оставьте на их усмотрение). Пуговицы с крупными дырками при желании можно нанизывать на нитку или леску – создавать браслеты или бусы.

Возраст: 2-5 лет.

Кухонные игры

Печете печенье? Сделайте его вместе с ребенком в виде цифр, букв или геометрических фигур. Можно положить в них разный пищевой краситель или добавки, которые создадут «выпуклости» (изюм, шоколадные капли, орехи, мармелад и др). А когда испекутся – играть ими: раскладывать по порядку и обратно, составлять примеры, слоги.

Конечно, с каждой минутой печенья будет становиться все меньше, но некоторые цифры, буквы или фигуры ребенок запомнит особенно отчетливо, благодаря съедобности и необычности.

Накрывая на стол, можно тоже практиковаться в счете. Попросите дитятко принести на стол 4 тарелки, 6 чашек, 3 яблока и т.д. Из макарон перед варкой – составлять буквы. При замешивании теста – считать количество ложек сахара, муки и т.д. А еще можно заниматься делением сладостей на всех.

Возраст: 4-6 лет.

Водные занятия

Для малышей они просто необходимы. И речь идет не о купании. Желательно игры устраивать в ванной, потому что вокруг будет мокро. Вариантов масса. Например, мыть губкой пластмассовые и резиновые игрушки, а потом вытирать полотенчиком. Наливать и переливать воду в разные емкости по размеру и цвету. Или вылавливать из тазика с водой вещи (допустим, шишка, маленький мячик, камушки, игрушки и т.п) ситечком, ложкой или руками.

Возраст: 3-5 лет.

Магазин

Тут все легко. Разложить «товары» на витрине. Сделать «ценники» и «деньги» из нарезанных листов бумаги. «Товары» можно предварительно сделать из теста для лепки. Пусть это будут кондитерские изделия, зверушки-игрушки, машинки или пластилиновые палочки или шарики. Еще вариант этой игры: называть не товар, который хотите купить, а лишь его описание.

Возраст: 4-7 лет.

Мешочек с сокровищами

Собираем разнообразные вещички (постоянно пополняем, что-то заменяем) в отдельный красивый мешочек и периодически даем смотреть и трогать его содержимое крохе. Что можно положить в мешочек? Всё что угодно, но разных материалов и фактур. Зеркальце, массажный шарик-антистресс, шишка, перышко, шерстяной носочек, кусочек меха, маленькие пластмассовые игрушки, новая щеточка для обуви, губка, стеклянные камушки, ракушка, галька и т.п.

Возраст 2-3 года.

Для деток постарше другая игра с мешочком. Сложить в него не только игрушки, далее ребенок с закрытыми глазами достает из него вещь и называет, из чего сделана и для чего может быть предназначена. Возраст: 3-5 лет.

Если есть только карандаш и лист

Самая известная игра – нарисуй чудовище. Нужны минимум 2 человека. Один рисует голову какого-то животного или человека (не говорит, какого), сгибает лист, чтобы было видно только кончики шеи. Второй рисует туловище и сгибает лист. Потом третий человек дорисовывает низ. В итоге, развернув лист, можно увидеть странное существо – с головой коровы, туловищем тигра и русалочьим хвостом.

Возраст: 5-7 лет.

Для умеющих писать ребят задание посложнее. Каждому участнику нужно написать по 2 предложения, оставляя открытым для другого только последнюю фразу. Следующий детеныш пишет свои строки, связывая их по смыслу с предыдущей фразой последнего писателя. В результате на развернутом листе выходит очень забавная история.

Возраст: 8-10 лет.

Мяч и не мяч

Бросая ребенку мяч, называйте пример, а детеныш, бросая мяч вам, должен сказать ответ. Или, бросая мяч, называете слово на русском, а отвечает ребёнок на английском. Для школьников: вы называете слово, а в ответ чадо произносит по буквам, как оно правильно пишется.

Возраст: 5-8 лет.

Еще одна игра: мячик заменить скатанными шариками фольги, а из детского ведерка или корзины для мусора сделать баскетбольное кольцо. Кидать по очереди с разного расстояния левой и правой рукой.

Возраст: 5-10 лет.