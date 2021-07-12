Просто, но захватывающе! Игры для детей с мелками на асфальте

Чем занять ребенка на прогулке, во что поиграть с дитем, чтобы и вам отдохнуть, и ему не было скучно? Если песочные игрушки надоели, а от самоката и велика устали ножки, садитесь на скамейку и доставайте мелки! Интересные идеи игр с мелками на улице для нескучных прогулок!

Точки

Подойдет на маленьких детей. Мама рисует точки, а малыш соединяет их линиями. Потом можно пофантазировать, на что похожа получившаяся фигура.

Зоопарк

Попеременно рисуем животных с увеличением их размера. Мама нарисовала кошку, ребенок тигра, мама медведя, ребенок слона и т.к. или рисовать животных по определенному признаку - травоядных/хищников, африканских/арктических и пр. Сравниваем размеры. Теперь нужно всех рассадить по клеткам (нарисовать клетки сверху), накормить (нарисовать правильную еду для зверей). В общем, игра такая с продолжением.

Вагончики

Игра для маленьких любителей транспорта. Рисуем поезд с номерами вагонов. Мама уточняет, в какой вагон садимся (осваиваем цифры), и объявляет станцию, до которой идет поезд. Станция "прыгательная" - все выходим и прыгаем, ст. "кричальная" - кричим, ст. "одноножная" - стоим на одной ножке и т.д.

Кладоискатели

Рисуем квадрат, поделенный на несколько частей, в каждой части рисуем какой-нибудь предмет (ветка, камень, сухой лист, шишка и пр.), а дети должны отыскать это в окрестностях и положить в нужный квадратик. Или можно написать в квадратах буквы, а ребенок ищет предметы вокруг на эту букву.

Части и фигуры

Мелом здорово рисовать большиииие геометрические фигуры и ходить по их контурам как по дорожкам, бегать, или прыгать, ходить задом наперед.

Можно представить, что это пироги (пиццы, торты и пр.) и делить их на части, предварительно «нашпиговав» вкусной начинкой. Объявляем, что этот пирог только из овощей и рисовать внутри овощи, какие ребенок вспомнит, а этот фруктовый - и рисуем фрукты, а вон тот пусть будет сладкий и «кладем» внутрь все известные нам сладости. Затем будем «резать» на части наши пироги, отделяя мелками кусочки для папы, мамы, брата и лучшего друга, считаем, на сколько частей разделили, одинаковые они или разные, какой кусочек больше, а какой меньше.

Стреляем в цель

Мелками рисуем мишени и кидаем в них камушки. Вариант - в круг складываем камни различного размера, на расстоянии от этого основного круга рядом рисуем круги поменьше по количеству игроков, задача каждого ребенка с помощью палки «перетащить» к себе, в свой круг, как можно больше камней.

Дорожки, препятствия

Рисовать мелками извилистые дорожки, препятствия, которые нужно перепрыгивать, обходить или объезжать.

Игра-ходилка

Нарисовать игру-ходилку, где дети и есть фишки. Кубик, определяющий количество ходов может быть как настоящий, так и вымышленный - мама, например, может называть любые числа наугад.

Цветные домики

На площадке нужно нарисовать много различных фигур - круг, квадрат, треугольник и пр. У каждого ребенка своя фигура, один водящий, как правило, это взрослый, детям нужно «менять» домики, т.е. перебегать от одной фигуры к другой так, чтобы его не запятнали. В каждом домике нельзя стоять более 5 секунд.

Игра имеет варианты - это может быть одна фигура, но отличаться по цветам (у Маши красные круги, у Коли синие и пр.), фигуры могут быть разного размера, и важно не наступать на границы, бывают фигуры такого размера, где нужно устоять только на одной ноге.

Удачных всем игр, пусть вас не пугают дожди, мелки на мокром асфальте рисуют еще ярче!