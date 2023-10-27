Тыквы из бумаги на Хэллоуин своими руками
Предлагаем три простых варианта поделок из бумаги на Хэллоуин. Обязательно делаем с детьми, развивая мелкую моторику.
Даже если опустить историю праздника, мастерить тыквы ярко-оранжевого цвета очень позитивное занятие.
Вам понадобится цветная бумага оранжевого и зелёного цвета, оранжевый и чёрный картон, толстый картон для изготовления шаблона, линейка, ножницы, простой карандаш, клеевой карандаш (степлер по желанию).
Вариант бумажной тыквы № 1
Лист цветной бумаги расчерчиваем на полоски шириной 0,8-1 см и нарезаем. В зависимости от размера тыквы лист А4 размечайте вдоль или поперёк.
Дальше 2 варианта - «прозрачный» вариант из 4 полосок, или плотный из 8 полосок. Каждую полоску складываем пополам, намечая серединку - место скрепления.
Дальше или склеиваете, или степлерите. Затем хвосты аккуратно загибаем и склеиваем (или опять же степлерим), формируя тыкву.
Сверху приклеиваем листочки.
Вариант бумажной тыквы № 2
Лист А4 складываем втрое по длинной стороне, затем перегибаем пополам и вырезаем лепесток.
После разворачивания у вас есть 3 детали-веретена.
Каждую склеиваем в кольцо.
Затем из 3 колец формируем тыкву, закрепляя полоски сверху и снизу клеем. Добавляем листики.
Вариант бумажной тыквы № 3 (он же «фонарик»)
По шаблону из бумаги оранжевого цвета нарезаем лепестки, которые затем склеиваем попарно. Хотите плотную тыкву - делайте деталей побольше.
В серединку вставляем палочку корицы, на которую навешиваем листик.
Бумажная гирлянда из тыкв
Вариант декора, который оценила вся редакция, и теперь он украшает нашу офисную дверь.
Картон оранжевого цвета делим на 4 части. Под этот размер делаем шаблон из плотного картона. Из чёрного (тонкого) картона делаем 3 варианта глаз, рта и пару носов.
Все детали вырезаем, собираем физиономии и прикрепляем (у нас с помощью клея) на джутовый шпагат.
Желаем вам творческих успехов!