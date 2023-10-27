Тыквы из бумаги на Хэллоуин своими руками

Предлагаем три простых варианта поделок из бумаги на Хэллоуин. Обязательно делаем с детьми, развивая мелкую моторику.

Даже если опустить историю праздника, мастерить тыквы ярко-оранжевого цвета очень позитивное занятие.

Вам понадобится цветная бумага оранжевого и зелёного цвета, оранжевый и чёрный картон, толстый картон для изготовления шаблона, линейка, ножницы, простой карандаш, клеевой карандаш (степлер по желанию).

Вариант бумажной тыквы № 1

Лист цветной бумаги расчерчиваем на полоски шириной 0,8-1 см и нарезаем. В зависимости от размера тыквы лист А4 размечайте вдоль или поперёк.

Дальше 2 варианта - «прозрачный» вариант из 4 полосок, или плотный из 8 полосок. Каждую полоску складываем пополам, намечая серединку - место скрепления.

Дальше или склеиваете, или степлерите. Затем хвосты аккуратно загибаем и склеиваем (или опять же степлерим), формируя тыкву.

Сверху приклеиваем листочки.

Вариант бумажной тыквы № 2

Лист А4 складываем втрое по длинной стороне, затем перегибаем пополам и вырезаем лепесток.

После разворачивания у вас есть 3 детали-веретена.

Каждую склеиваем в кольцо.

Затем из 3 колец формируем тыкву, закрепляя полоски сверху и снизу клеем. Добавляем листики.

Вариант бумажной тыквы № 3 (он же «фонарик»)

По шаблону из бумаги оранжевого цвета нарезаем лепестки, которые затем склеиваем попарно. Хотите плотную тыкву - делайте деталей побольше.

В серединку вставляем палочку корицы, на которую навешиваем листик.

Бумажная гирлянда из тыкв

Вариант декора, который оценила вся редакция, и теперь он украшает нашу офисную дверь.

Картон оранжевого цвета делим на 4 части. Под этот размер делаем шаблон из плотного картона. Из чёрного (тонкого) картона делаем 3 варианта глаз, рта и пару носов.

Все детали вырезаем, собираем физиономии и прикрепляем (у нас с помощью клея) на джутовый шпагат.

Желаем вам творческих успехов!