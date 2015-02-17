С пятилетней дочкой мы очень любим рисовать пальчиковыми красками. Из отпечатков детских ладошек получаются довольно интересные образы. Читайте об этом в нашей следующей статье. А недавно мы случайно открыли для себя новый способ рисования. А понадобились для этого гуашь и пальчики.

О преимуществах рисования гуашью

Почему гуашь? Во-первых, наши пальчиковые краски неожиданно закончились, в магазин идти не хотелось, решили заменить их имеющейся дома гуашью.

Во-вторых, гуашь – благодатный материал для рисования. Ее плотная текстура позволяет накладывать разные слои друг на друга, размывать их более светлыми или темными оттенками. Цвета при этом могут и не смешиваться до однородной консистенции. В результате получаются живые, реалистичные оттенки.

Гуашь хорошо наносится на поверхность бумаги, не растекается по ней, как акварель. Кроме того, она быстро высыхает, в отличие от пальчиковых красок.

Мастер-класс по рисованию гуашью

Нам понадобится плотный лист бумаги. Лучше взять ватман и разрезать его на несколько частей. Также подойдут листы для черчения. А вот обычные альбомные листы деформируются от краски или даже порвутся.

Приготовьте также тазик с водой и полотенце, чтобы периодически смывать краску с пальцев.

На лист кисточкой наносим пятна разных цветов, при этом гуашь не жалеем – пятна должны получиться довольно густые. Не используем вместе зеленый и красный, красный и синий, черный цвета. При смешивании они дадут темные, грязные оттенки.

Затем закрываем лист целлофановым пакетом и начинаем растирать наши пятна.

Вот так получается фон для будущего рисунка. Пакет сразу не убираем, оставляем его на несколько минут, чтобы он отпечатался на листе.

Когда фон высохнет, начинаем создавать рисунок. Здесь все зависит от вашей фантазии. Мы решили начать с цветов.

Делаем мазки пальчиками, а не кисточкой! Чтобы будущие лепестки цветов получились красивыми, мазки делаем, легко отрывая подушечки пальцев от бумаги. В результате отпечатки пальчиков будут не круглые, а в форме капелек.

Можно рисовать как распустившийся цветок, так и закрытый бутон. Смешиваем на палитре нужные цвета с белой гуашью – так оттенки получатся нежнее. А можно наносить их друг на друге уже на самих лепестках, так вы подчеркнете природную уникальность цветков.

Нарисовав цветы в произвольном порядке, снизу создаем вазу или глиняный горшок. (Для коричневого цвета смешиваем зеленый и красный цвета).

Окунаем пальчик в зеленую гуашь и заполняем пространство между цветами – листвой. Стебли и прожилки на листиках рисуем черенком кисточки.

Вот такая картина у нас получилась.

В следующий раз мы создали летний пейзаж.

Теперь у нас в планах нарисовать пальчиками и гуашью лохматого львенка, солнечный подсолнух, аквариум с рыбками. А какие идеи у вас, уважаемые читатели? Делитесь в комментариях.