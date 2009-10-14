Поиграем в зоопарк! Это интересно!
Я не сомневаюсь в том, что в каждой семье у ребёнка есть масса различных игрушек: плюшевые, пластмассовые, деревянные. Они различные: большие и маленькие (например, из «Киндер-сюрпризов»). И вот лежат они без движения, загромождая комнату, или, просто-напросто, разбросаны по всей комнате...
А предложите-ка своему ребёнку сделать зоопарк для всех зверей! Подручными средствами может быть что угодно… Пустые коробки из-под обуви вполне сгодятся под слоновник, горку и загон. Из маленьких подарочных коробочек можно сделать вольеры для детёнышей (маленькие игрушки). Из тазика с водой, если впустить туда резиновых крокодила, черепашек и рыбок, получится чуть ли не настоящий террариум.
Всевозможные коалы, белочки могут жить в плетёных корзиночках. Для лошадок и коровок можно сшить из мягкой зелёной материи травку – пусть они по ней гуляют. Поставить зверям тарелочки (из детского пластмассового столового сервиза или что-то другое – фантазировать можно, сколько душе угодно! Они понадобятся, когда придёт время завтрака, обеда и ужина в зоопарке.
И увидите чудо: ребёнка не оторвать от игры, и каждая игрушка-зверёныш стала ценной и необходимой. И каждый день - какие-то новые сюжеты, новые находки, обязанности – ведь животных надо кормить, мыть, расчёсывать. Таким образом, ребёнка можно приучить к порядку – он будет расставлять всё на свои места (после окончания игры).
Такие игры развивают память – ребёнок на следующий день, вновь создавая зоопарк, будет вспоминать, в каком «вольере» стоял тот или иной зверёныш, чем он занимался, что ел и т.д. Такие игры учат добру и ответственности (ведь малыш сам создал этот прекрасный мир – зоопарк, он в нём – хозяин)!
Можно также во время игры разучивать алфавит (разместить «вольеры» - коробки с животными в алфавитном порядке, например: буква А – аисты, буква Б – бегемот, буква В – верблюд, и т.д. На эти коробки можно также наклеить буквы, заранее вырезанные мамой из цветной бумаги – так малышу будет легче сориентироваться!
Играя с ребёнком в игру «Зоопарк», можно одновременно читать для него стихи про зверей. Забавно, не правда ли!? Даже маме и папе понравится такое весёлое и полезное времяпровождение, что говорить о малыше! Моей доченьке эти игры нравятся очень. Попробуйте и Вы!
Эти стихи про зоопарк я придумала сама и читаю их ребёнку во время игры:
Каждый малыш будет рад
Услышать стихи про зверят!
И, конечно же, потом
Про них песенку споем!
В зоопарк с тобой пойдем,
С собой камеру возьмем.
Будем мы зверей снимать,
Все хотим про них мы знать!
|А:
Аист - птица гордая,
Нет ее важней!
Потому что только аист
В дом приносит всем детей!
|Б:
Самый толстый и большой,
Конечно, бегемот!
Целый день не шелохнется,
Набрав водицы в рот.
|В:
У верблюда два горба,
Он могучий, сильный,
Ноги, шея длинноваты,
Но, все же, он - красивый!
|Г:
Любит прыгать эта горилла,
А это все потому,
Что кто-то подвесил горилле бананы
Аж, к самому потолку!
Рядом с ней живет сосед,
Очень ловкий он,
Кто по канатам ползает
И прыгает? - Гиббон!
|Д:
Дятел очень работящий,
Целый день стучит.
Этот доблестный строитель
Домик мастерит!
|Е:
В зоопарке есть енот,
Он там счастливо живет!
У него красивая прическа
И костюм его в полоску.
|Ё:
Ёжик - маленький зверек,
Ловкий и смышленый,
На спине его - иголки,
Не тронь - уколет больно!
|Ж:
Жаба Ага живет в зоопарке,
Она большая такая!
Своим длинным языком
Добывает себе корм.
|З:
Зайцы всякие бывают:
Белые и серые.
Они кушают морковку,
А позже - прыгают так ловко!
Очень мягкая их шкурка,
За ней нужен особый уход,
И зайчаткам в зоопарке
Чешут шкурку целый год!
|И:
Индюк - очень важная птица,
Гордая и статная.
Отличается упрямством,
От злости - шея красная!
|К:
Коала - мишка заграничный,
Приехал из Австралии.
Он очень милый, симпатичный,
Хоть и ростом маленький!
|Л:
В зоопарке леопард
Всех потешить будет рад!
Грациозен, ловок, крут,
И весь в пятнышках тот плут!
|М:
А вы видели моржа?
Его кожа так толста!
В воде холодной он купается,
Занятие это ему очень нравится!
|Н:
А кто же там такой отважный,
Очень сильный и большой.
На носу - огромный рог,
Кто это, дети? - Носорог!
|О:
Обезьяны так похожи на людей,
Мне нравится на них смотреть!
И в некоторых из них
Я вижу черты знакомых своих!
|П:
Пеликан такой смешной,
Ходит и болтает головой,
Клюв тяжелый у него,
Не дразни-ка ты его!
|Р:
Кто там пятится назад?
Угадайте, дети!
Ну, конечно, это - рак!
Он один такой на свете!
|С:
Самый высокий и добрый
В этом зоопарке слон.
Большие уши, хобот длинный,
Еще - он так силен!
|Т:
Тигр - хищник полосатый,
Он усатый и хвостатый.
Ходит целый день по клетке -
Не играйте с тигром, детки!
|У:
Носит домик на себе
Красавица - улитка!
Сразу ты не разберешь,
Где - окна, где - калитка!
|Ф:
Фламинго - розовая птица,
Она морозов так боится.
Поэтому в теплом вольере живет -
Греет ножки и живот!
|Х:
Хомяк в зоопарке отлично живет,
Хлеб и зернышки жует,
Напихал еду за щечки,
И сидит он, словно кочка!
|Ц:
Цапля стройная такая,
Худенькие ножки.
Цапля семечки клюет,
А потом водичку пьет!
|Ч:
У черепахи панцирь есть,
Он - ее защита.
В него залазит она,
Как только завидит врага!
|Ш:
За решеткой сидит шакал,
Это - хищный зверь.
Обмануть любого рад,
Ты ему не верь.
На собаку он похож,
Но его, дружок, не трожь!
Укусить любого рад,
Нету для него преград!
|Щ:
Щитомордник очень страшный,
Можно испугаться,
Он похож на динозавра,
К нему - не приближаться!
|Э:
Страус Эму трусишка такой,
Он боится всего...
И поэтому в зыбкий песок
Зарывается он с головой!
|
Ю:
Юный Гена - крокодил
|Я:
Ягуар - красивый зверь,
Хоть хищный и опасный,
Грациозный, гибкий, ловкий,
В драке он - ужасный!