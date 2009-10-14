Поиграем в зоопарк! Это интересно!

Я не сомневаюсь в том, что в каждой семье у ребёнка есть масса различных игрушек: плюшевые, пластмассовые, деревянные. Они различные: большие и маленькие (например, из «Киндер-сюрпризов»). И вот лежат они без движения, загромождая комнату, или, просто-напросто, разбросаны по всей комнате...

А предложите-ка своему ребёнку сделать зоопарк для всех зверей! Подручными средствами может быть что угодно… Пустые коробки из-под обуви вполне сгодятся под слоновник, горку и загон. Из маленьких подарочных коробочек можно сделать вольеры для детёнышей (маленькие игрушки). Из тазика с водой, если впустить туда резиновых крокодила, черепашек и рыбок, получится чуть ли не настоящий террариум.

Всевозможные коалы, белочки могут жить в плетёных корзиночках. Для лошадок и коровок можно сшить из мягкой зелёной материи травку – пусть они по ней гуляют. Поставить зверям тарелочки (из детского пластмассового столового сервиза или что-то другое – фантазировать можно, сколько душе угодно! Они понадобятся, когда придёт время завтрака, обеда и ужина в зоопарке.

И увидите чудо: ребёнка не оторвать от игры, и каждая игрушка-зверёныш стала ценной и необходимой. И каждый день - какие-то новые сюжеты, новые находки, обязанности – ведь животных надо кормить, мыть, расчёсывать. Таким образом, ребёнка можно приучить к порядку – он будет расставлять всё на свои места (после окончания игры).

Такие игры развивают память – ребёнок на следующий день, вновь создавая зоопарк, будет вспоминать, в каком «вольере» стоял тот или иной зверёныш, чем он занимался, что ел и т.д. Такие игры учат добру и ответственности (ведь малыш сам создал этот прекрасный мир – зоопарк, он в нём – хозяин)!

Можно также во время игры разучивать алфавит (разместить «вольеры» - коробки с животными в алфавитном порядке, например: буква А – аисты, буква Б – бегемот, буква В – верблюд, и т.д. На эти коробки можно также наклеить буквы, заранее вырезанные мамой из цветной бумаги – так малышу будет легче сориентироваться!

Играя с ребёнком в игру «Зоопарк», можно одновременно читать для него стихи про зверей. Забавно, не правда ли!? Даже маме и папе понравится такое весёлое и полезное времяпровождение, что говорить о малыше! Моей доченьке эти игры нравятся очень. Попробуйте и Вы!

Эти стихи про зоопарк я придумала сама и читаю их ребёнку во время игры:

Каждый малыш будет рад

Услышать стихи про зверят!

И, конечно же, потом

Про них песенку споем!

В зоопарк с тобой пойдем,

С собой камеру возьмем.

Будем мы зверей снимать,

Все хотим про них мы знать!



