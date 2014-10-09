Нашу жизнь уже вряд ли можно представить без Интернета. Общение, новости, важная информация, покупки, игры, финансы – все там, в сети-паутине. Мы решили рассказать о том, какие возможности открывает мировая сеть для образования наших детей. И на этот раз сосредоточимся на поддержке основного образования: онлайн-уроках, курсах и репетиторах.

Несколько причин выбрать онлайн-образование

На самом деле, причин великое множество, и самая весомая заключается в том, что пришло время онлайн-технологий, и вряд ли оно скоро нас отпустит. Как в прошлые века и тысячелетия нужно было учить грамоту, чтобы «выйти в люди», так сегодня для тех же целей необходимо овладевать простыми приемами обучения и коммуникации через Интернет с помощью самых разных устройств. И даже самым упорным дауншифтерам, которые уезжают семьями в глухие деревни, Сеть помогает поддерживать связь с миром и учить детей. В то же время недавно по соцсетям пробегал анекдот: «Чего бы ты никак не смог объяснить человеку, который прилетел к тебе на машине времени из прошлого?» - «Что у меня в кармане есть устройство, которое дает доступ ко всем знаниям человечества, а я использую его для фотографирования, игр с друзьями и разглядывания котиков».

Мы можем помочь детям научиться извлекать знания из Сети и наводить в ней ценные контакты, сделать этот процесс обыденной привычкой, а главное – получать от этого пользу и удовольствие. Для этого нужно вписать онлайн-занятия в каждодневную практику. Сегодня в сети появляется множество действительно стОящих и весомых учебных ресурсов, а образовательные центры и репетиторские базы открывают удобные и яркие площадки в интернете. В конце концов, это требование времени и рынка. Давайте посмотрим, какие бонусы дает использование сетевых образовательных площадок.

Ребенок может заниматься дома перед монитором, в привычной и комфортной обстановке. Не нужно собираться и ехать к репетитору или на занятия в группу, не нужно тратить время и деньги на дорогу, не нужно даже сопровождать чадо на занятия и беспокоиться за ребенка, когда он возвращается из кружка или от репетитора один.

И чтобы от слов перейти к делу, ниже мы предлагаем вам подборку самых популярных и качественных ресурсов, где вы сможете найти уроки по сложным темам, репетиторов по всем предметам и кружки для углубления знаний.

Онлайн-курсы и уроки по школьным предметам

«Фоксфорд». http://foxford.ru/ Мощный центр онлайн-обучения, подготовка к ГИА, ЕГЭ и олимпиадам. Здесь курсы по всем важным школьным предметам тоже проходят с учителем у доски, только это преподаватель МГУ или МФТИ, а к домашним заданиям даны «умные» подсказки. Можно выбрать базовый курс, или подготовиться к экзаменам, или углубить знания по определенному предмету для олимпиад и поступления в престижный ВУЗ.

«Интернет-урок». http://interneturok.ru/ru Организаторы этой площадки подготовили и выложили в бесплатный доступ (без рекламы) уроки по основным предметам школьной программы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и тренажеров. Организаторы дополняют уроки, подготавливают новые курсы и привлекают к проекту десятки активных учителей. Ибо они уверены, что образование – это слишком важная вещь, чтобы доверять его одному государству.

«Грамота.ру» и ее «Репетитор онлайн». http://www.gramota.ru/class/coach/ Здесь можно писать интерактивные диктанты и заниматься с «электронным репетитором» по правописанию. Над проектом работали учителя-практики, правила правописания сформулированы специально для легкого и быстрого запоминания, подборка интерактивных упражнений помогает закрепить знания.

«Мета-школа». http://metaschool.ru/ Здесь вы можете записать ребенка в онлайн-кружки по математике, русскому, английскому и немецкому (по иностранным языкам пока предлагается только начальный уровень), чтобы углубить знания по основным предметам. Можете готовиться к интернет-олимпиадам и конкурсам. Организаторы уже занялись подготовкой курсов и вебинаров по базовым предметам, а еще здесь можно бесплатно пройти тесты по многим школьным темам и уточнить свой уровень подготовки.

«Начальная школа». http://nachalka.info/ Проект «Уроки Кирилла и Мефодия» по всем предметам четырех классов начальной школы. Все задания разработаны в соответствии с ФГОС и рекомендованы как электронное дополнение к любой системе уроков федерального перечня. Уроки похожи на мультики, персонажи дают подсказки и хвалят, а оценки заносятся в специальный электронный дневник.

«Универсариум». http://universarium.org/ Этот российский проект – просто мечта для старшеклассников, студентов и всех, кто хочет учиться. Здесь можно бесплатно прослушивать курсы вузовских преподавателей – по космобиологии, филологии или урбанистике – и получать представление о том, чему учат лучшие ВУЗы страны.

«Курсера». https://www.coursera.org/ Глобальный университет, который, вообще-то, до последнего времени работал на английском, но теперь использует и русский тоже. Прослушивать курсы от преподавателей лучших университетов мира, сдавать аттестации и получать сертификаты, - все это доступно даже продвинутым школьникам!

Репетиторские базы

«Тьютор онлайн». http://www.tutoronline.ru/ Очень крепкий, удобный и продуманный сервис. Занятия проходят через голосовой скайп и виртуальную площадку с демонстрацией материалов и возможностью писать на «доске». Все занятия записываются и уходят в архив в личный кабинет ученика, где урок потом можно повторить. Можно ознакомиться со всеми преподавателями, подобрать педагога с учетом индивидуальных особенностей ученика (администратор портала даст рекомендации), сменить преподавателя, если что-то пошло не так.

«ДистТьютор». http://dist-tutor.info/ Практически, все те же сервисы: скайп, виртуальная доска, выбор преподавателей. Возможно проведение пробного занятия с репетитором, замена преподавателя, если это необходимо. Удобная система выбора преподавателей.

«5 легко!» http://5legko.com/ru/ На этом международном репетиторском портале удобно выбирать преподавателя как для онлайн-занятий по скайпу, так и для оффлайновых встреч, в карточке репетиторов указано, выезжают ли они на дом к ученикам и принимают ли учеников дома.

Иностранные языки

«Лингва-Лео». http://lingualeo.com/ru/ Очень удобный и приятный ресурс для изучения английского языка с любого уровня. При регистрации аккаунта система помогает ученику выбрать подходящую учебную траекторию и уровень. Можно заниматься бесплатно (с ограничением ряда возможностей), а можно оплачивать аккаунт (следите за скидками) и получать большой простор для роста. Тренируется лексика, аудирование, грамматика, предлагается множество интересных обучающих роликов для разных уровней владения языком. Система оценок и достижений хороша для детей – надо кормить и одевать льва.

«Дуолинго». https://www.duolingo.com/ Здесь можно изучать и английский, и немецкий. Формат учебы больше подойдет для старшеклассников: здесь хоть и есть милая зеленая сова, которая поощряет тебя на подвиги, но система тестов и учения более серьезная. Зато интерактивная: в комментариях к занятиям можно узнать много важных нюансов от компетентных граждан. Ресурс полностью бесплатный.

«Петра Лингва». http://www.petralingua.com/ru/ Портал мультимедийных курсов иностранных языков для детей. Здесь есть и английский, и французски, испанский, китайский и – ух ты! – даже русский. Видеоролики и песенки, бытовые темы, полтысячи базовых слов и рабочая тетрадь для скачивания.

Всякая всячина

«Элементы большой науки». http://elementy.ru/email Настоящие серьезные ученые сели, задумались и дали реальные научные ответы на «детские вопросы», - доступно и занятно! Почему животные не улыбаются, зачем акуле-молот на голове молот, почему металлические предметы всегда прохладные наощупь? Ведь базовые понятия из физики, биологии или математики можно получить в погоне за ответами на самые простые вопросы.

Эксперименты от «Галилео». http://www.galileo-tv.ru/taxonomy/term/23 Здесь собрана большущая коллекция экспериментов из программы «Галилео», проведенных руками шоумена и просто любимца детей Александра Пушного. Как работает подводная лодка, что такое «колесо Аристотеля», почему кошка всегда приземляется на четыре лапы? – наглядно, ярко и весело.

Вы пользуетесь другими чудесными ресурсами для обучения детей? – Расскажите нам в комментариях! Будем вместе тестировать разные площадки. Говорят, не за горами то время, когда компьютер превратится в крошечную контактную линзу в нашем глазу и позволит выходить в сеть чуть ли не во сне. Давайте подготовимся к новым сюрпризам информационной эры загодя и поможем детям выжимать из Интернета не только игровое веселье и лайки Вконтакта, но и ценные для жизни и развития штуки – знания, навык навигации и умение ориентироваться в многообразии предложений и контактов.

А в следующий раз мы расскажем о тотально дистанционном образовании: домашнем обучении, экстернате и сдаче школьных экзаменов по интернету.