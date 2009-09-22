Подвижные игры в стихах
Хочу предложить вам серию игр со стихами. Часть из них была опубликована в книге "Игры для детей". Эти игры можно использовать в качестве утренней зарядки с малышами или игр между занятиями. Педагоги могут использовать их на физминутках в занятиях с детьми. Стихотворная форма поможет в развитии речи и памяти детей, ведь неоднократное повторение текстов взрослыми рано или поздно приведет к тому, что дети тоже начнут их повторять, а затем, запомнив, смогут научить и других детей.
Кроме этого игры помогут:
- снять усталость и напряжение;
- внести эмоциональный заряд;
- совершенствовать общую моторику;
- вырабатывать четкие координированные действия во взаимосвязи с речью.
Для детей 2-4 лет
Мышка быстренько бежала (бег на месте)
Мышка хвостиком виляла (имитация движения)
Ой, яичко уронила (наклониться, «поднять яичко»)
Посмотрите-ка, разбила («показать яичко» на вытянутых руках)
**
Дружно по лесу гуляем (шаги на месте)
И листочки собираем (наклоны вперед)
Собирать их каждый рад
Просто чудный листопад! (прыжки на месте, с хлопками в ладоши)
**
Мы веселые милашки (руки на пояс раскачиваться в стороны)
Чудо – куклы, неваляшки (продолжать раскачиваться)
Мы танцуем и поем (приседание)
Очень весело живем (прыжки на месте)
**
Вот мы репку посадили (наклониться)
И водой ее полили (имитация движения)
А теперь ее потянем (имитация движения)
И из репы кашу сварим (имитация еды)
И будем мы от репки здоровые и крепкие! (показать «силу»)
**
Чтоб поехать на машине накачать нам надо шины (имитация движения со звуком ш-ш-ш)
В бензобак нальем бензин (имитация движения)
И поедем в магазин («поездить» по комнате)
**
Мы гуляем, мы гуляем в садике садочке. (погулять по комнате)
Собираем, собираем в садике цветочки (наклоны с продвижением вперед)
Вот какой у нас букет,
Лучше в целом мире нет! (потянуться – «показать букет»)
Для детей 4-5 лет
Зайцы бегали в лесу, (бег на месте)
Повстречали там лису (повилять «хвостиком»)
Прыг-скок, прыг-скок, (прыжки на месте)
Убежали под кусток. (присесть)
**
Вот большая пирамидка (потянуться вверх)
И веселый мячик звонкий (прыжки на месте)
Мягкий мишка косолапый (шаги на месте, на внешней стороне стопы)
Все живут в большой коробке (показать большой квадрат)
Но когда ложусь я спать (руки под щеку, закрыть глаза)
Начинают все играть (изобразить любое движение)
**
Стояла корзинка на полке без дела (присесть, округлить руки – изобразить корзину)
Скучала, наверно, все лето она (наклоны головы, вправо-влево)
Вот осень пришла и листва пожелтела, (встать, изобразить ветви деревьев)
Настала пора собирать урожай. (потянуться, изобразить срывание фруктов с деревьев)
Корзинка довольна (руки округлить перед собой, кивать головой)
Она удивилась (развести руки)
Что так много фруктов в саду уродилось! (подняться на носочки, показать руками большой круг)
**
Мы решили закаляться, раз – два – раз – два! (приседания, с вытягиванием рук перед собой)
И водою обливаться, раз – два – раз – два! (поднять руки вверх, имитация обливания)
А потом мы полотенцем, раз – два – раз – два!
Не забудем растереться, раз – два – раз – два! (имитация растирания полотенцем)
**
Яркий красный мячик, прыгает как зайчик (прыжки на месте)
Покатился по дорожке (бег на месте)
Подождал меня немножко (остановиться)
Наклонюсь, возьму его (наклониться)
И подброшу высоко (имитация движения)
Для детей старше 6 лет
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем отдыхать! (потянуться)
Спинку бодро разогнули,
Ручки кверху потянули!
Раз и два, присесть и встать,
Чтобы отдохнуть опять.
Раз и два вперед нагнуться,
Раз и два назад прогнуться. (движения стишка)
Вот и стали мы сильней, (показать «силу»)
Здоровей и веселей! (улыбнуться друг другу)
**
Мы дорожки подметаем (имитация движений)
Листья в кучи собираем (наклониться, имитировать движение)
Чтоб гуляя, малыши
Веселились от души! (подскоки на месте)
Ох, устали («обтереть пот со лба»)
Отдохнем (присесть)
И домой скорей пойдем (шаги на месте)
**
В поле я гуляю, ноги поднимаю (ходьба на месте с высоким подниманием колена)
Наклонюсь к цветам поближе
Красоту их всю увижу,
Нежный чудный аромат
Ощутить я тоже рад! (наклониться, сделать несколько вдохов носом)
Рвать не буду я цветы (выпрямиться повороты головы вправо – влево)
Много будет красоты (развести руки)
**
Поднимает кукла руки,
Вверх-вниз, вверх-вниз! (поднимать и опускать руки вверх)
А потом она танцует,
Покружись, покружись! (повороты вокруг себя)
После танца всем ребятам
Поклонись, поклонись! (наклоны вперед)
**
Я гуляю по дорожке (шаги на месте)
А кузнечик скачет рядом (подскоки на месте)
Наклонюсь, возьму в ладошки (наклониться «взять кузнечика»)
Здесь скакать ему не надо (погрозить пальчиком)
Пусть сидит он лучше в травке (шаги на месте, ладошки «держат кузнечика»)
Там с ним будет все в порядке (наклониться «отпустить кузнечика»)
**
Бабочка летала, над цветком порхала (медленный бег на носочках, руки делают взмахи вверх-вниз)
Села, посидела и нектар поела (присесть, покачать головой вниз - вверх)
Два своих больших крыла опустила, подняла (встать опустить и поднять выпрямленные руки)
Полетела дальше, чтобы мир был краше (медленный бег на носочках, руки делают взмахи вверх-вниз)
**
Маленькие птички,
Птички-невелички,
По лесу летают,
Песни распевают. (машем руками, как крылышками)
Буйный ветер налетел, (руки вверх, раскачиваемся из стороны в сторону)
Птичек унести хотел.
Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, закрываем голову руками)
Там уютно и тепло.
**
Медведь по лесу бродит, от дуба к дубу ходит. (Идти вразвалочку)
Находит в дуплах мёд и в рот к себе кладёт. («доставать» мёд рукой)
Облизывает лапу сластёна косолапый, (имитация движения)
А пчёлы налетают, медведя прогоняют. («отмахиваться» от пчёл)
А пчёлы жалят мишку: «Не ешь наш мёд, воришка». (слегка пощипать себя за нос и щёки)
Бредёт лесной дорогой медведь к себе в берлогу. (Идти вразвалочку)
Ложится, засыпает и пчёлок вспоминает. (руки под щеку, наклонить голову)
