Ребенок в автомобиле. Проводим время с пользой!

В наше время, наверное, уже каждая женщина, особенно мама, умеет управлять автомобилем. И, как следствие, очень много времени с ребенком проводит в дорогах. Мы тоже с дочкой утром едем в садик на машине, вечером из садика, да еще и в выходные приходится кататься, а если еще и попадаешь в пробки, то всё… Времени уходит очень много. Ребенок от безделья не знает, чем заняться. И вот я решила не тратить драгоценное время зря и проводить его с пользой.

Польза №1

В разговоре с родителями в садике кто-то упомянул, что есть такое «Детское радио» и вот мы нашли эту волну 89,2 FM и настроили ее в автомобиле.

Информационные блоки радио очень увлекательны и познавательны. В них очень много звучит различных детских песен: авторские песни, песни из детских мультфильмов, художественных фильмов, сказок. Познавательная часть очень интересна и насыщена. Блоки направлены на изучение определенных тем в течение нескольких передач. Повествование идет как диалог между ребенком и взрослым.

Когда звучит информационный блок, дочка очень внимательно его прослушивает, да и мне иногда очень интересно. Бывает, что некоторую информацию даже и не знала. А когда приезжаем домой или во время прогулки она пересказывает услышанное. Идет так называемое повторение изученного материала.

Когда звучат песенные блоки, ребенок с удовольствием поет.

Перед началом песенок, на первых аккордах, мы договорились, что она говорит, какая звучит песня, из какого мультфильма, или какой герой ее исполняет.

Итог: за время прослушивание данного радио ребенок очень много узнал: о космосе, о том, что такое пигмент, и почему у пожилых людей волосы седые. Из какой страны родом овощи и фрукты, какие блюда можно из них приготовить. Какие животные обитают на каких территориях и о их повадках. Какие растения произрастают у нас, как они размножаются и много другое. Расширяется словарный запас ребенка, кругозор. Ребенок за короткий промежуток времени выучил много детских песен, без каких либо дополнительных усилий. Тренируется память.

Польза №2

Вечерние, домашние занятия по изучению того или иного материала мы тоже решили закреплять, когда совершаем поездки в автомобиле.

Повторяем транспортные средства (обращаем внимание на те транспортные средства, которые встречаются нам по пути)

Повторяем порядковый счет (считает транспортные средства)

Повторяем цвета (считаем машины определенного цвета)

Повторяем фигуры (по дорожным знакам, форма круга, квадрата, прямоугольника)

Повторяем цифры (называем цифры, встречающиеся нам по пути, на дорожных знаках, на вывесках домов с адресом)

Повторяем ориентацию в пространстве (где находится относительно нашего движения тот или иной предмет, траектория нашего движения, прямо, направо, налево)

Повторяем буквы, закрепляем умение читать (искали знакомые буквы на вывесках, на адресах домов) А сейчас уже умея читать, ребенок самостоятельно прочитывает вывески магазинов, рекламные щиты.

Развиваем память (прошу ребенка повторить, какие цифры были на знаке, который мы только что проехали, или кто сейчас переходил дорогу по пешеходному переходу и т.д.)

Повторяем животных, птиц (называются животные, птицы, которые встречаются на пути)

Повторяем растения (называем деревья, кустарники, которые произрастают на обочинах)

Повторяем профессии. (Можно просто задавать ребенку вопросы. Как называется профессия людей, кто учит детей?) А можно по встречающимся зданиям, например: строящееся здание-строитель, крановщик, и т.д.; здание школы - учитель, повар, охранник; здание садика – воспитатель; аптека – фармацевт; больница- врач, медсестра, и т.д.

Очень много еще информации встречается нам на дорогах, повторять можно многое.

Итог: Всё это проходит не навязчиво, без ощущения ребенком процесса обучения, а результат на лицо. Ребенок легко повторяет изученное, и уже дома этому не нужно уделять особого внимания. А также учится переносить изученный материал на практику и использовать его в обычной жизни.

Польза №3

Из-за домашних дел почитать то или иное произведение ребенку не всегда получается, и вечернее чтение перед сном занимает не очень много времени. Когда возникают такие ситуации, то знакомимся мы с тем или иным произведением во время движения. Включаем аудио диск с записью. А затем еще и пересказываем то, что услышали.

Кроме прослушивания литературы, можно также с ребенком изучать иностранные языки.

Итог: Во-первых, рассказываются произведения профессионалами, с правильной речью. Ребенок слышит правильную речь, она становится для него нормой, и, как следствие, он тоже говорит правильно. Во-вторых, с достаточно большим объемом произведений можно познакомиться без ущерба свободному времени.

В-третьих, повторяем и закрепляем навыки после занятий английским языком мы тоже с помощью аудио дисков.

Вот уже почти год мы с дочкой ездим самостоятельно на машине, а знаний за это время она получила очень много. Дома после работы и домашних дел столько и не изучить. Да и ребенок, и мама иногда ленятся. А так все довольны, ребенок не испытывает негативного чувства от езды на автомобиле, познает мир, а мама радуется, как много знает ее дочка или сынок и в ненавязчивой форме помогает ребенку усваивать материал.