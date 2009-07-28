Ребенок в автомобиле. Проводим время с пользой!
В наше время, наверное, уже каждая женщина, особенно мама, умеет управлять автомобилем. И, как следствие, очень много времени с ребенком проводит в дорогах. Мы тоже с дочкой утром едем в садик на машине, вечером из садика, да еще и в выходные приходится кататься, а если еще и попадаешь в пробки, то всё… Времени уходит очень много. Ребенок от безделья не знает, чем заняться. И вот я решила не тратить драгоценное время зря и проводить его с пользой.
Польза №1
В разговоре с родителями в садике кто-то упомянул, что есть такое «Детское радио» и вот мы нашли эту волну 89,2 FM и настроили ее в автомобиле.
Информационные блоки радио очень увлекательны и познавательны. В них очень много звучит различных детских песен: авторские песни, песни из детских мультфильмов, художественных фильмов, сказок. Познавательная часть очень интересна и насыщена. Блоки направлены на изучение определенных тем в течение нескольких передач. Повествование идет как диалог между ребенком и взрослым.
Когда звучит информационный блок, дочка очень внимательно его прослушивает, да и мне иногда очень интересно. Бывает, что некоторую информацию даже и не знала. А когда приезжаем домой или во время прогулки она пересказывает услышанное. Идет так называемое повторение изученного материала.
Когда звучат песенные блоки, ребенок с удовольствием поет.
Перед началом песенок, на первых аккордах, мы договорились, что она говорит, какая звучит песня, из какого мультфильма, или какой герой ее исполняет.
Итог: за время прослушивание данного радио ребенок очень много узнал: о космосе, о том, что такое пигмент, и почему у пожилых людей волосы седые. Из какой страны родом овощи и фрукты, какие блюда можно из них приготовить. Какие животные обитают на каких территориях и о их повадках. Какие растения произрастают у нас, как они размножаются и много другое. Расширяется словарный запас ребенка, кругозор. Ребенок за короткий промежуток времени выучил много детских песен, без каких либо дополнительных усилий. Тренируется память.
Польза №2
Вечерние, домашние занятия по изучению того или иного материала мы тоже решили закреплять, когда совершаем поездки в автомобиле.
- Повторяем транспортные средства (обращаем внимание на те транспортные средства, которые встречаются нам по пути)
- Повторяем порядковый счет (считает транспортные средства)
- Повторяем цвета (считаем машины определенного цвета)
- Повторяем фигуры (по дорожным знакам, форма круга, квадрата, прямоугольника)
- Повторяем цифры (называем цифры, встречающиеся нам по пути, на дорожных знаках, на вывесках домов с адресом)
- Повторяем ориентацию в пространстве (где находится относительно нашего движения тот или иной предмет, траектория нашего движения, прямо, направо, налево)
- Повторяем буквы, закрепляем умение читать (искали знакомые буквы на вывесках, на адресах домов) А сейчас уже умея читать, ребенок самостоятельно прочитывает вывески магазинов, рекламные щиты.
- Развиваем память (прошу ребенка повторить, какие цифры были на знаке, который мы только что проехали, или кто сейчас переходил дорогу по пешеходному переходу и т.д.)
- Повторяем животных, птиц (называются животные, птицы, которые встречаются на пути)
- Повторяем растения (называем деревья, кустарники, которые произрастают на обочинах)
- Повторяем профессии. (Можно просто задавать ребенку вопросы. Как называется профессия людей, кто учит детей?) А можно по встречающимся зданиям, например: строящееся здание-строитель, крановщик, и т.д.; здание школы - учитель, повар, охранник; здание садика – воспитатель; аптека – фармацевт; больница- врач, медсестра, и т.д.
Очень много еще информации встречается нам на дорогах, повторять можно многое.
Итог: Всё это проходит не навязчиво, без ощущения ребенком процесса обучения, а результат на лицо. Ребенок легко повторяет изученное, и уже дома этому не нужно уделять особого внимания. А также учится переносить изученный материал на практику и использовать его в обычной жизни.
Польза №3
Из-за домашних дел почитать то или иное произведение ребенку не всегда получается, и вечернее чтение перед сном занимает не очень много времени. Когда возникают такие ситуации, то знакомимся мы с тем или иным произведением во время движения. Включаем аудио диск с записью. А затем еще и пересказываем то, что услышали.
Кроме прослушивания литературы, можно также с ребенком изучать иностранные языки.
Итог: Во-первых, рассказываются произведения профессионалами, с правильной речью. Ребенок слышит правильную речь, она становится для него нормой, и, как следствие, он тоже говорит правильно. Во-вторых, с достаточно большим объемом произведений можно познакомиться без ущерба свободному времени.
В-третьих, повторяем и закрепляем навыки после занятий английским языком мы тоже с помощью аудио дисков.
Вот уже почти год мы с дочкой ездим самостоятельно на машине, а знаний за это время она получила очень много. Дома после работы и домашних дел столько и не изучить. Да и ребенок, и мама иногда ленятся. А так все довольны, ребенок не испытывает негативного чувства от езды на автомобиле, познает мир, а мама радуется, как много знает ее дочка или сынок и в ненавязчивой форме помогает ребенку усваивать материал.
Не тратьте времени зря! Любую минуту проводите с пользой!