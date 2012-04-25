Открытки своими руками, часть 1: «Тортик»

Скоро майские праздники. Предлагаю вашему вниманию открытку «Тортик», сделанную своими руками, которая, без сомнения, понравится всем, кому вы решите её подарить.

Вам понадобится:

- лист плотной цветной бумаги;

- цветная флюоресцентная бумага (можно обойтись и обычной цветной бумагой);

- ножницы;

-клеящий карандаш;

- фломастер.

Для начала выбираем четыре листа бумаги разных цветов. Вырезаем полоски шириной: 4 см – 4 шт., 3 см – 4 шт., 2 см – 2 шт. и 1 см - 2 шт.

Полоски шириной 3 и 4 см склеиваем так, чтобы получились 2 шт. Теперь склеиваем полоски одинакового размера между собой так, чтобы получился прямой угол.

Затем последовательно делаем гармошку, для этого сворачиваем прямой угол внахлест друг на друга:

Последние листочки склеиваем, чтобы не разлетелись. То же самое проделываем и с оставшимися заготовками.

Теперь берем лист плотной цветной бумаги, складываем его пополам, и чтобы было удобнее, лучше сразу написать текст поздравления.

Затем приклеиваем наши «коржи»:

Ну, и завершающий «штрих», берем фломастер и рисуем огонек свечки:

Вот открытка и готова, а ваш ребенок будет с удовольствием помогать вам.

