Изучаем геометрические фигуры (часть 3)
|
3 уровень сложности
"Волшебный мел 2"
Ребенок сам берет кубик (цилиндр, "кирпичик" и т.д.), ставит на грифельную доску и обводит по контуру предмет. Затем закрашивает мелом получившуюся геометрическую фигуру.
Используемый материал: грифельная доска (возможна любая поверхность, на которой можно рисовать мелом и контакт с пальчиками ребенка не приведет к повреждению), мел, образец, геометрическая фигура - кубик, цилиндр, пирамида и т.д.
"Пазлы"
Не трудно сделать самый простой пазл с геометрической фигурой самостоятельно.
Берете картон размером А5, наклеиваете на него геометрическую фигуру из цветной бумаги (фигуры должны быть разного цвета) и разрезаете на несколько частей (см. рисунок, - - - - - - линия разреза). Самый простой способ разрезания - на 3 равные части. Разрезать можно либо вертикально, либо горизонтально.
Более сложные способы - разрезание на 4 равные части (4 уровень сложности). Еще более сложный вариант - разрезание на неравные части (5 уровень сложности).
Для большей прочности каждую часть пазла можно обклеить скотчем или клейкой пленкой.
Используемый материал: картон А5, цветная бумага, шаблоны геометрических фигур, ножницы, скотч или клейкая бумага.
"Мозаика"
В данном случае для изучения фигур можно использовать обычную мозаику.
Первый вариант. Мама заранее выкладывает на "поле" для мозаики контур изучаемой фигуры и предлагает "закрасить" (заполнить фигуру элементами мозаики).
Второй вариант - с использованием любых имеющихся шаблонов фигур. Предложить ребенку "обвести" по контуру, выложив из мозаики, данную фигуру. С большим интересом дети прикрепляют к полю мозаики (вставив элемент мозаики в дырочку) детали из упражнения "Бусы"
Используемый материал: Мозаика, цветной картон, скотч, клей, дырокол, шаблоны фигур.
"Найди похожее"
Для этого упражнения можно использовать любую картинку - комнаты, транспорта и т.п. Попросите малыша найти на картинке все предметы, похожие на квадрат, круг и т.д. Это можно делать и просто рассматривая комнату малыша или гуляя на улице.
Примечание: см. Приложение №1.
Используемый материал: картинка комнаты.
"Геометрический планшет"
Это пособие была изобретено М. Монтессори и его можно найти в продаже. Оно прекрасно развивает мелкую моторику, абстрактное мышление, знакомит с геометрическими понятиями. Изготовить его в домашних условиях очень просто. Возьмите дощечку, наметьте карандашом в центре нее (с равными отступами от каждого края не менее 1,5 см) сетку наподобие шахматной (5 горизонтальных и 5 вертикальных линий, удаленных друг от друга на равное расстояние и образующих вместе квадраты одинаковой величины). В углы квадратов вбейте гвозди, оставляя расстояние около 0,5 см до шляпки. Планшет готов.
С помощью цветных резиночек ваш ребенок сможет "рисовать" на планшете разнообразные фигуры: геометрические формы, животных, птиц и т.п. Нужно только зацепить один конец резиночки за один гвоздик, натянуть и закрепить ее другой конец на другом гвоздике. Из нескольких натянутых резиночек складывается фигура.
Используемый материал: доска 15 x 15 см, гвозди (25 штук), молоток, линейка и карандаш (для разметки), разноцветные канцелярские резинки (какими обычно перетягивают деньги).
"Кости"
Для этой игры необходимо сделать игральный кубик, на гранях которого приклеить геометрические фигуры (на каждой грани по одной фигуре). Понадобится также дидактический материал - мелкие геометрические фигуры (можно сделать из цветного картона). Предложите малышу бросить игральный кубик и попросите узнать "выпавшую фигурку" и выбрать ее из предложенных фигурок.
Используемый материал: картон, цветная бумага, клей, скотч, ножницы, шаблоны фигур.
"Шнуровка"
Надо взять плотную бумагу (картон), вырезать из него несложную фигуру, например треугольник, обклеить его цветной бумагой. Затем дыроколом по краю проделать дырочки на расстоянии 0,5-1 см. К крайней дырочке привязать шнурок или ленточку. Предложить ребенку немножко поплести, протягивая шнурок через эти дырочки.
Используемый материал: цветной картон, клей, скотч, дырокол, ножницы, шнурок, шаблоны фигур.
|
4 уровень сложности
"Фокус"
Между двумя листами белой бумаги формата А4, закрепленных скрепками на углах, помещаете плоскую геометрическую фигуру из плотного материала (например, из картона).
Сначала просите ребенка "нащупать" спрятанный там предмет и попробовать угадать, что это, на ощупь. Затем просите заштриховать мелком (восковым карандашом, пастелью) сверху - на белой бумаге проявится объемное изображение геометрической фигуры.
Используемый материал: бумага А4, скрепки, плоская геометрическая фигура из плотного материала, цветной мел ( восковой карандаш, пастель).
"Веселая геометрия"
Для данного упражнения необходимо использовать геометрические фигуры (разных цветов из плотного картона). Предложите малышу составить, например, елочку их треугольников. Выкладывать елочку лучше на однотонном фоне (например, на белой бумаге А4). Можно усложнить задание, используя уже несколько фигур, и выкладывать огромное количество рисунков.
Используемый материал: цветной картон, шаблоны, клей, скотч, бумага.
|
"Геометрическое творчество"
Геометрические аппликации могут быть на любую тему - как вам подскажет фантазия. Сперва более целесообразно использовать фигуры одного типа, например, только круги или только треугольники. Например, аппликация "робот" с использованием квадратов, или "рыбка", где можно использовать только треугольники.
Аппликация "Гусеница" с использованием кругов. Мама подрисовывает голову, а малыш приклеивает из кругов "тело" (на рисунке представлена заготовка для аппликации).
В дальнейшем можно использовать для аппликации разные фигуры. Можно основой для аппликации использовать именно саму геометрическую фигуру: "Украсить овал" - приклеить на готовую форму овала кусочки разной ткани, гофрированной бумаги и т.д.
Более сложный вариант "Геометрическая мозаика" - из мелких геометрических фигур (например, квадратов с гранью 1 x 1 см) - "выложить" дерево, дом и т.д.
Кроме того, можно делать различные поделки, где в основе будет непосредственно геометрическая фигура. На рисунке изображена поделка "слон", в основе которой лежит прямоугольник (можно использовать, например, бумажный пакет). За основу можно также брать и бумажные одноразовые тарелки.
Примечание: см. Приложение №2.
Используемый материал: цветная бумага, картон, шаблоны фигур, ножницы, клей.
Приложение №1
Приложение №2
См. также: