Изучаем геометрические фигуры (часть 3)

3 уровень сложности

"Волшебный мел 2"

Ребенок сам берет кубик (цилиндр, "кирпичик" и т.д.), ставит на грифельную доску и обводит по контуру предмет. Затем закрашивает мелом получившуюся геометрическую фигуру.

Используемый материал: грифельная доска (возможна любая поверхность, на которой можно рисовать мелом и контакт с пальчиками ребенка не приведет к повреждению), мел, образец, геометрическая фигура - кубик, цилиндр, пирамида и т.д.

"Пазлы"

Не трудно сделать самый простой пазл с геометрической фигурой самостоятельно.

Берете картон размером А5, наклеиваете на него геометрическую фигуру из цветной бумаги (фигуры должны быть разного цвета) и разрезаете на несколько частей (см. рисунок, - - - - - - линия разреза). Самый простой способ разрезания - на 3 равные части. Разрезать можно либо вертикально, либо горизонтально.

Более сложные способы - разрезание на 4 равные части (4 уровень сложности). Еще более сложный вариант - разрезание на неравные части (5 уровень сложности).

Для большей прочности каждую часть пазла можно обклеить скотчем или клейкой пленкой.

Используемый материал: картон А5, цветная бумага, шаблоны геометрических фигур, ножницы, скотч или клейкая бумага.

"Мозаика"

В данном случае для изучения фигур можно использовать обычную мозаику.

Первый вариант. Мама заранее выкладывает на "поле" для мозаики контур изучаемой фигуры и предлагает "закрасить" (заполнить фигуру элементами мозаики).

Второй вариант - с использованием любых имеющихся шаблонов фигур. Предложить ребенку "обвести" по контуру, выложив из мозаики, данную фигуру. С большим интересом дети прикрепляют к полю мозаики (вставив элемент мозаики в дырочку) детали из упражнения "Бусы"

Используемый материал: Мозаика, цветной картон, скотч, клей, дырокол, шаблоны фигур.

"Найди похожее"

Для этого упражнения можно использовать любую картинку - комнаты, транспорта и т.п. Попросите малыша найти на картинке все предметы, похожие на квадрат, круг и т.д. Это можно делать и просто рассматривая комнату малыша или гуляя на улице.

Примечание: см. Приложение №1.

Используемый материал: картинка комнаты.

"Геометрический планшет"

Это пособие была изобретено М. Монтессори и его можно найти в продаже. Оно прекрасно развивает мелкую моторику, абстрактное мышление, знакомит с геометрическими понятиями. Изготовить его в домашних условиях очень просто. Возьмите дощечку, наметьте карандашом в центре нее (с равными отступами от каждого края не менее 1,5 см) сетку наподобие шахматной (5 горизонтальных и 5 вертикальных линий, удаленных друг от друга на равное расстояние и образующих вместе квадраты одинаковой величины). В углы квадратов вбейте гвозди, оставляя расстояние около 0,5 см до шляпки. Планшет готов.

С помощью цветных резиночек ваш ребенок сможет "рисовать" на планшете разнообразные фигуры: геометрические формы, животных, птиц и т.п. Нужно только зацепить один конец резиночки за один гвоздик, натянуть и закрепить ее другой конец на другом гвоздике. Из нескольких натянутых резиночек складывается фигура.

Используемый материал: доска 15 x 15 см, гвозди (25 штук), молоток, линейка и карандаш (для разметки), разноцветные канцелярские резинки (какими обычно перетягивают деньги).

"Кости"

Для этой игры необходимо сделать игральный кубик, на гранях которого приклеить геометрические фигуры (на каждой грани по одной фигуре). Понадобится также дидактический материал - мелкие геометрические фигуры (можно сделать из цветного картона). Предложите малышу бросить игральный кубик и попросите узнать "выпавшую фигурку" и выбрать ее из предложенных фигурок.

Используемый материал: картон, цветная бумага, клей, скотч, ножницы, шаблоны фигур.

"Шнуровка"

Надо взять плотную бумагу (картон), вырезать из него несложную фигуру, например треугольник, обклеить его цветной бумагой. Затем дыроколом по краю проделать дырочки на расстоянии 0,5-1 см. К крайней дырочке привязать шнурок или ленточку. Предложить ребенку немножко поплести, протягивая шнурок через эти дырочки.

Используемый материал: цветной картон, клей, скотч, дырокол, ножницы, шнурок, шаблоны фигур.