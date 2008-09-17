Выдержки с одного из родительских форумов:

«У кого-то есть эти блоки? Нравятся детям или максимум для чего используют - это строят домики? Я вот думаю, заказать такую коробку или не надо? Опять только по все квартире раскидают?»...

*

«По-моему не надо. Эти блоки хорошо в детских садах использовать на занятиях, а так в них мало интересного, геометрические фигурки и только».

Ну что тут скажешь? Раскидать все что угодно можно...

Что такое логические блоки? И зачем они нужны?

Во многих странах мира успешно используется дидактический материал "Логические блоки", разработанный венгерским психологом и математиком Дьенешем для развития логического мышления у детей.

Последнее десятилетие этот материал завоевывает все большее признание у педагогов и родителей нашей страны. Приобрести ЛБД можно в магазине развивающих игр.

Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометрических фигур:

а) четырех форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);

б) четырех цветов (красный, синий, желтый);

в) двух размеров (большой, маленький);

г) двух видов толщины (толстый, тонкий).

Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признаками: формой, цветом, размером, толщиной. В наборе нет ни одной одинаковой фигуры.

Во многих играх с логическими фигурами используются карточки с символами свойств. Знакомство ребенка с символами свойств важная ступенька в освоении всей знаковой культуры, грамоты математических символов, программирования и т.д. На карточках условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина) Всего 11 карточек. И 11 карточек с отрицанием свойств, например: Не красный.

В магазинном наборе таких карточек к сожалению нет, но их можно скачать.

Символы свойств скачать.doc

Блоки Дьенеша – универсальная развивающая игра. Дети любят играть с блоками! Как показывает опыт российских педагогов в работе с 2 – 10 лет, игры с логическими блоками позволяют:

* Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов.

* Развивать пространственные представления.

* Развивать логическое мышление, представление о множестве, операции над множествами (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирование, кодирование и декодирование инфор­мации).

* Усвоить элементарные навыки алгоритмической культуры мышления.

* Развивать умения выявлять свойства в объектах, называть их, обобщать объекты по их свойствам, объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения.

* Развивать познавательные процессы, мыслительные операции.

* Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели.

* Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию.

* Развивать речь.

* Успешно овладеть основами математики и информатики.

Как играть с ЛБД?

В коробочке с блоками есть небольшое руководство, которое весьма схематично. Подробно познакомиться с логическими блоками можно с помощью книг: "Давайте поиграем"(под редакцией А.А.Столяра. - М., 1991, 1996), а также "Логика и математика для дошкольников" (под редакцией З.А.Михайловой - СПб, 1996, 2000).

Поделюсь своим собственным опытом работы с детьми в качестве методиста – руководителя практики и домашнего педагога.

Все игры и игровые упражнения можно разделить на 4 группы с постепенным усложнением:

- для развития умений выявлять и абстрагировать свойства;

- для развития умений сравнивать предметы по их свойствам;

- для развития действий классификации и обобщения;

- для развития способности к логическим действиям и операциям.

Все игры и упражнения, за исключением четвёртой группы (логические), не адресуются конкретному возрасту. Ведь дети одного календарного возраста могут иметь различный психологический возраст. Кто-то из них чуть-чуть, а кто-то и значительно раньше других ровесников достигает следующей ступени в интеллектуальном развитии, однако каждый должен пройти все эти ступени. Если ребёнок не справляется с постановленной задачей самостоятельно, значит необходимо упростить задачу, и так до тех пор, пока ребёнок не решит задачу. Самостоятельное и успешное решение и будет той ступенькой, от которой следует начать движение вперёд.

Если же передерживать детей на определённой ступени или преждевременно дать более сложные игры и упражнения, то интерес к занятиям исчезнет. Дети тянутся к мыслительным заданиям тогда, когда они для них трудноваты, но выполнимы.

Хорошо, чтобы взрослый во время игр стал равноправным партнером. Не назидал, а играл! Прежде чем приступить к играм и упражнениям, пусть ребенок самостоятельно использует их по своему усмотрению в играх. Как правило, дети с удовольствием из них что - то строят. В ходе таких игр блоками малыш установит, что они имеют различную форму, цвет, величину и толщину. В общении с ребенком лучше пользоваться словом «фигура», чем слово «блок».

Наши любимые игры:

«КОДОВЫЙ ЗАМОК» или «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»

На картонку выкладываются 3 фигурки. Две можно объединить по какому-то свойству, одна – лишняя.

За замком может быть что угодно: сюрприз, вход в комнату, дорога на прогулку…

Ребенок должен открыть замок: догадаться, на какую кнопку нажать и объяснить, почему.

Например: Тут лишняя красная фигура. Потому что эти обе желтые. Нажимаем на красную фигурку!

«НАЙДИ КЛАД» или «КУДА СПРЯТАЛСЯ ЩЕНОК»

Перед ребенком лежат 8 блоков, спрятана монетка или картинка – щенок.

1 вариант

Кладоискатель отворачивается, ведущий под одним из блоков прячет клад. Кладоискатель ищет его, называя раз­личные свойства блоков. Если малыш находит клад, то забирает его себе, а под одним из блоков прячет новый клад. Ведущий вначале сам выполняет роль кладоискателя и пока­зывает, как вести поиск клада. Называет различные свойств блоков. Например, ведущий спрашивает:

- Клад под синим блоком?

- Нет, — отвечает ребенок.

- Под желтым?

- Нет.

- Под красным?

- Да.

- Под большим?

- Да.

- Под круглым?

- Да.

Выигрывает тот, кто найдет больше кладов. При повторении игры блоки меняют, увеличивается их количество.

2 вариант

Ведущий говорит: щенок спрятался под красным, большим кругом. Можно карточками – символами написать письмо:

«ПОДБЕРИ ПО ЦВЕТУ»

Малышей двух – четырех лет хорошо учить классификации. (Цвет, форма, величина, толщина).

На этом занятии детки собирали для ежика разноцветные листики и складывали их в коробочки по цвету.

«ГОРОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР»

Малыши прибыли в гости к Микки – Маусу! Посмотрите, какой это город фигур!

Есть район больших и район маленьких домиков. В каждом районе есть улицы разного цвета. Домики имеют разную форму.

Сережа ищет прямоугольный домик в районе маленьких домиков, на красной улице.

А Катюша зашла в гости к кротику. И говорит всем деткам: «Кротик живет в квадратном домике на синей улице в районе маленьких домиков»! Четырехлетки с интересом гуляют по такому городу, выделяют между делом, сразу три свойства фигур. Что с трудом дается некоторым первоклашкам в программе «Школа 2100»!

«АВТОТРАССА (ПОСТРОЙ ДОРОЖКУ)»

Перед ребенком табличка – правило построения дорожки.

Он строит дорожку по правилу: чередует блоки с учетом цвета или формы: сначала красный, потом квадратный, затем желтый, и треугольный. Малыш учится выделять свойство, абстрагироваться от других признаков.

Для поддержания интереса детей хорошо предлагать различные игровые и практические задачи: мы строили дорожку до коробки с сюрпризом, перебирались по мостику через речку, выкладывали дорожку из льдинок во дворце Снежной Королевы, чтобы помочь убежать Каю и Герде.

А на этом занятии ребята попали в болото. Строят крепкий мостик. Между собой блоки должны быть похожи по двум признакам. Например: фигуры обе синие и толстые.

Есть игры и упражнения с блоками, которые предназначены для старших дошкольников. Они помогут развить у детей уме­ния разбивать множества на классы по совместимым свойст­вам, развить умение производить логические операции «не», «и», «или», умения с помощью этих операций строить правиль­ные высказывания, кодировать и декодировать информацию о свойствах предметов.

«ЗАГАДКИ БЕЗ СЛОВ»

Мы поможем ребенку научиться расшифровывать (декодировать) информацию о наличии или отсутствии определенных свойств у предметов по их знаково-символическим обозначениям.

На этом занятии – путешествии дети попали к домику фокусника. Надо сначала расколдовать его, а потом постучаться.

Например: первая фигурка должна быть треугольной, желтой, маленькой и толстой.

А вот вторая – круглая, красная, не толстая и не маленькая. Значит, мы будем искать красный, большой, тонкий круг.

Замечательно, когда помогает смекалка! Теперь можно посмотреть и фокусы!

В старшей группе мы устроили конкурсную игровую программу «Крестики - нолики». Одно из заданий командам было - «Постройка замка».

Команды анализировали чертеж замка, подбирали необходимые кирпичики. Выиграла та команда, у которой замок был построен быстро и правильно!

«РАЗДЕЛИ БЛОКИ»

Игра научит разбивать множество по двум, трем совместимым свойствам, производить логические операции «не», «и», «или».

В лесу переполох! Лиса, волк и медведь никак не могут поделить подарки деда Мороза! Дед Мороз сказал взять лисе все маленькие подарки, медведю – все толстые, а волку – круглые.

Но вот беда, есть подарки и круглые и маленькие одновременно. Их должна взять и лиса и волк! А есть подарки и круглые, и маленькие, и толстые! Ими могут играть все звери вместе.

Три пересекающихся обруча (ленточки, веревочки) помогли нам разобраться – выяснить, где чьи подарки, кто чем может пользоваться на правах совместной собственности!

Интересных игр много! Ребятишки всегда с удовольствием решают логические загадки. Есть и любимые игры, в которые хочется играть еще и еще.

И вы заметите, как малыш становится умнее и сообразительнее. Как станет удивлять Вас быстротой и гибкостью мышления! Удачи!

Автор статьи: Осьмакова Марина Васильевна - преподаватель методики математического развития Тюменского педагогического колледжа №1 (высшей категории).

На фото – дети и педагоги ДОУ №15 г. Тюмени. Рисунки автора.

Игры и упражнений с логическими блоками.doc

Таблицы к работе с блоками.doc