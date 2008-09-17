Блоки Дьенеша — универсальная развивающая игра!
Выдержки с одного из родительских форумов:
«У кого-то есть эти блоки? Нравятся детям или максимум для чего используют - это строят домики? Я вот думаю, заказать такую коробку или не надо? Опять только по все квартире раскидают?»...
*
«По-моему не надо. Эти блоки хорошо в детских садах использовать на занятиях, а так в них мало интересного, геометрические фигурки и только».
Ну что тут скажешь? Раскидать все что угодно можно...
Что такое логические блоки? И зачем они нужны?
Во многих странах мира успешно используется дидактический материал "Логические блоки", разработанный венгерским психологом и математиком Дьенешем для развития логического мышления у детей.
Последнее десятилетие этот материал завоевывает все большее признание у педагогов и родителей нашей страны. Приобрести ЛБД можно в магазине развивающих игр.
Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометрических фигур:
а) четырех форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
б) четырех цветов (красный, синий, желтый);
в) двух размеров (большой, маленький);
г) двух видов толщины (толстый, тонкий).
Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признаками: формой, цветом, размером, толщиной. В наборе нет ни одной одинаковой фигуры.
Во многих играх с логическими фигурами используются карточки с символами свойств. Знакомство ребенка с символами свойств важная ступенька в освоении всей знаковой культуры, грамоты математических символов, программирования и т.д. На карточках условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина) Всего 11 карточек. И 11 карточек с отрицанием свойств, например: Не красный.
В магазинном наборе таких карточек к сожалению нет, но их можно скачать.
Блоки Дьенеша – универсальная развивающая игра. Дети любят играть с блоками! Как показывает опыт российских педагогов в работе с 2 – 10 лет, игры с логическими блоками позволяют:
* Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов.
* Развивать пространственные представления.
* Развивать логическое мышление, представление о множестве, операции над множествами (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирование, кодирование и декодирование информации).
* Усвоить элементарные навыки алгоритмической культуры мышления.
* Развивать умения выявлять свойства в объектах, называть их, обобщать объекты по их свойствам, объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения.
* Развивать познавательные процессы, мыслительные операции.
* Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели.
* Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию.
* Развивать речь.
* Успешно овладеть основами математики и информатики.
Как играть с ЛБД?
В коробочке с блоками есть небольшое руководство, которое весьма схематично. Подробно познакомиться с логическими блоками можно с помощью книг: "Давайте поиграем"(под редакцией А.А.Столяра. - М., 1991, 1996), а также "Логика и математика для дошкольников" (под редакцией З.А.Михайловой - СПб, 1996, 2000).
Поделюсь своим собственным опытом работы с детьми в качестве методиста – руководителя практики и домашнего педагога.
Все игры и игровые упражнения можно разделить на 4 группы с постепенным усложнением:
- для развития умений выявлять и абстрагировать свойства;
- для развития умений сравнивать предметы по их свойствам;
- для развития действий классификации и обобщения;
- для развития способности к логическим действиям и операциям.
Все игры и упражнения, за исключением четвёртой группы (логические), не адресуются конкретному возрасту. Ведь дети одного календарного возраста могут иметь различный психологический возраст. Кто-то из них чуть-чуть, а кто-то и значительно раньше других ровесников достигает следующей ступени в интеллектуальном развитии, однако каждый должен пройти все эти ступени. Если ребёнок не справляется с постановленной задачей самостоятельно, значит необходимо упростить задачу, и так до тех пор, пока ребёнок не решит задачу. Самостоятельное и успешное решение и будет той ступенькой, от которой следует начать движение вперёд.
Если же передерживать детей на определённой ступени или преждевременно дать более сложные игры и упражнения, то интерес к занятиям исчезнет. Дети тянутся к мыслительным заданиям тогда, когда они для них трудноваты, но выполнимы.
Хорошо, чтобы взрослый во время игр стал равноправным партнером. Не назидал, а играл! Прежде чем приступить к играм и упражнениям, пусть ребенок самостоятельно использует их по своему усмотрению в играх. Как правило, дети с удовольствием из них что - то строят. В ходе таких игр блоками малыш установит, что они имеют различную форму, цвет, величину и толщину. В общении с ребенком лучше пользоваться словом «фигура», чем слово «блок».
Наши любимые игры:
«КОДОВЫЙ ЗАМОК» или «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
На картонку выкладываются 3 фигурки. Две можно объединить по какому-то свойству, одна – лишняя.
За замком может быть что угодно: сюрприз, вход в комнату, дорога на прогулку…
Ребенок должен открыть замок: догадаться, на какую кнопку нажать и объяснить, почему.
Например: Тут лишняя красная фигура. Потому что эти обе желтые. Нажимаем на красную фигурку!
«НАЙДИ КЛАД» или «КУДА СПРЯТАЛСЯ ЩЕНОК»
Перед ребенком лежат 8 блоков, спрятана монетка или картинка – щенок.
1 вариант
Кладоискатель отворачивается, ведущий под одним из блоков прячет клад. Кладоискатель ищет его, называя различные свойства блоков. Если малыш находит клад, то забирает его себе, а под одним из блоков прячет новый клад. Ведущий вначале сам выполняет роль кладоискателя и показывает, как вести поиск клада. Называет различные свойств блоков. Например, ведущий спрашивает:
- Клад под синим блоком?
- Нет, — отвечает ребенок.
- Под желтым?
- Нет.
- Под красным?
- Да.
- Под большим?
- Да.
- Под круглым?
- Да.
Выигрывает тот, кто найдет больше кладов. При повторении игры блоки меняют, увеличивается их количество.
2 вариант
Ведущий говорит: щенок спрятался под красным, большим кругом. Можно карточками – символами написать письмо:
«ПОДБЕРИ ПО ЦВЕТУ»
Малышей двух – четырех лет хорошо учить классификации. (Цвет, форма, величина, толщина).
На этом занятии детки собирали для ежика разноцветные листики и складывали их в коробочки по цвету.
«ГОРОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР»
Малыши прибыли в гости к Микки – Маусу! Посмотрите, какой это город фигур!
Есть район больших и район маленьких домиков. В каждом районе есть улицы разного цвета. Домики имеют разную форму.
Сережа ищет прямоугольный домик в районе маленьких домиков, на красной улице.
А Катюша зашла в гости к кротику. И говорит всем деткам: «Кротик живет в квадратном домике на синей улице в районе маленьких домиков»! Четырехлетки с интересом гуляют по такому городу, выделяют между делом, сразу три свойства фигур. Что с трудом дается некоторым первоклашкам в программе «Школа 2100»!
«АВТОТРАССА (ПОСТРОЙ ДОРОЖКУ)»
Перед ребенком табличка – правило построения дорожки.
Он строит дорожку по правилу: чередует блоки с учетом цвета или формы: сначала красный, потом квадратный, затем желтый, и треугольный. Малыш учится выделять свойство, абстрагироваться от других признаков.
Для поддержания интереса детей хорошо предлагать различные игровые и практические задачи: мы строили дорожку до коробки с сюрпризом, перебирались по мостику через речку, выкладывали дорожку из льдинок во дворце Снежной Королевы, чтобы помочь убежать Каю и Герде.
А на этом занятии ребята попали в болото. Строят крепкий мостик. Между собой блоки должны быть похожи по двум признакам. Например: фигуры обе синие и толстые.
Есть игры и упражнения с блоками, которые предназначены для старших дошкольников. Они помогут развить у детей умения разбивать множества на классы по совместимым свойствам, развить умение производить логические операции «не», «и», «или», умения с помощью этих операций строить правильные высказывания, кодировать и декодировать информацию о свойствах предметов.
«ЗАГАДКИ БЕЗ СЛОВ»
Мы поможем ребенку научиться расшифровывать (декодировать) информацию о наличии или отсутствии определенных свойств у предметов по их знаково-символическим обозначениям.
На этом занятии – путешествии дети попали к домику фокусника. Надо сначала расколдовать его, а потом постучаться.
Например: первая фигурка должна быть треугольной, желтой, маленькой и толстой.
А вот вторая – круглая, красная, не толстая и не маленькая. Значит, мы будем искать красный, большой, тонкий круг.
Замечательно, когда помогает смекалка! Теперь можно посмотреть и фокусы!
В старшей группе мы устроили конкурсную игровую программу «Крестики - нолики». Одно из заданий командам было - «Постройка замка».
Команды анализировали чертеж замка, подбирали необходимые кирпичики. Выиграла та команда, у которой замок был построен быстро и правильно!
«РАЗДЕЛИ БЛОКИ»
Игра научит разбивать множество по двум, трем совместимым свойствам, производить логические операции «не», «и», «или».
В лесу переполох! Лиса, волк и медведь никак не могут поделить подарки деда Мороза! Дед Мороз сказал взять лисе все маленькие подарки, медведю – все толстые, а волку – круглые.
Но вот беда, есть подарки и круглые и маленькие одновременно. Их должна взять и лиса и волк! А есть подарки и круглые, и маленькие, и толстые! Ими могут играть все звери вместе.
Три пересекающихся обруча (ленточки, веревочки) помогли нам разобраться – выяснить, где чьи подарки, кто чем может пользоваться на правах совместной собственности!
Интересных игр много! Ребятишки всегда с удовольствием решают логические загадки. Есть и любимые игры, в которые хочется играть еще и еще.
И вы заметите, как малыш становится умнее и сообразительнее. Как станет удивлять Вас быстротой и гибкостью мышления! Удачи!
Автор статьи: Осьмакова Марина Васильевна - преподаватель методики математического развития Тюменского педагогического колледжа №1 (высшей категории).
На фото – дети и педагоги ДОУ №15 г. Тюмени. Рисунки автора.
Игры и упражнений с логическими блоками.doc