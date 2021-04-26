Английский для малышей: специфика работы

Не для кого ни секрет, что в раннем детстве овладеть речью на английском языке легче всего. Объясняется это тем, что мозг ребенка еще помнит путь овладения родным языком и, следовательно, усвоение английского будет осуществляться по тем же законам.

Эта специфика и должна учитываться при разработке занятий с малышами: если русский язык дети впитывают через общение со взрослыми и друг с другом, значит, и английский должен учиться так же, а не через заучивание правил. Русский словарный запас пополняется через игры и творчество, следовательно, и при обучении английскому языку должны применяться игровой формат и совместные творческие задания.

Знание возрастных особенностей

Однако при кажущейся на первый взгляд простоте, на деле все оказывается намного сложнее. И в первую очередь как раз из-за специфики возраста. Преподаватель, который планирует учить английскому малышей, должен хорошо представлять себе данный контингент и учитывать возрастные особенности, важнейшими из которых для изучения языка становятся непроизвольное запоминание и маленький объем внимания.

Так ли все просто?

Память детей дошкольного возраста способна быстро запоминать новую информацию, но непроизвольно, в процессе деятельности, как правило - игровой, т.к. игра – это основная деятельность дошкольника. Память будет запоминать то, что интересно, что имеет яркое оформление и простой, но динамичный сюжет, содержание которого способно эмоционально затронуть ребенка.

Чтобы занятия стали для малыша привлекательными, они не должны быть долгими, но при этом обязательно регулярными и, конечно же, частыми: для овладения английской речью необходимо регулярное общение и взаимодействие.

Ребенок не умеет долго сосредотачивать внимание на одном и том же, поэтому в ходе занятия следует использовать частую смену видов деятельности, обязательно чередовать сидячие игры с подвижными, а в качестве наглядного материала привлекать реальные предметы.

Участвуют все виды памяти

Ребенок запоминает не отдельные слова и выражения, а ситуацию целиком. Поэтому важно, во-первых, тщательно отбирать только самую употребляемую лексику и грамматику, а также продумывать способы введения материала так, чтобы задействовать все виды памяти: не только слуховую и зрительную, но и тактильную, и двигательную. Познание для ребёнка осуществляется как через процессы видения и слушания, так и через трогание и повторение «всем телом» – через движения. Следовательно, пение и танцы на занятиях английским с малышами - главная часть занятия.

Какие видыдеятельности?

Следует помнить, что общение с малышом выстраивается на фоне деятельности, поэтому и на занятиях английским с детьми нужно продумывать не только лексическую и грамматическую сторону урока, но подбирать соответствующие виды деятельности.

Во-первых, они должны иметь целью усвоение языкового и речевого материала, во-вторых, соответствовать возрастным особенностям ребенка, в-третьих, они должны нравиться малышу! Ребенок должен хотеть выполнять задания учителя, и тогда, занимаясь любимым делом, малыш будет усваивать и английский язык. Сильно придумывать не стоит: это должны быть знакомые и привычные занятия, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни. Например, собирание пазлов, рисование, раскрашивание или обыгрывание повседневных ситуаций, в которых необходимо общение.

Общение на английском

И напоследок еще одни важный момент. Общение в процессе обучения малышей – это не в прямом смысле общение полными фразами. Для начала достаточно и вопросно-ответной беседы.

Первая задача, которая стоит перед преподавателем – заинтересовать, увлечь, дальше – добиться понимания, сигналом к котором будут правильно выполняемые просьбы. В качестве ответов на первых порах подойдут и кивки головой. Повторять за учителем начинают многие, если не с первого, то со второго или третьего урока. Но встречаются и «тихони», которые долго накапливают. Принуждать к говорению не следует, малыш может испугаться, а вот стараться создавать как можно более комфортные условия для того, чтобы он заговорил – только приветствуется!



Если вы хотите, чтобы и ваш малыш начал учить английский правильно, чтобы уроки вызывали у него только интерес, а сами занятия проходили в максимально комфортных условиях, благодаря которым ребенок не будет испытывать страха перед английским или психологического и языкового барьера, короткие видео уроки английского для детей в онлайн школе новакидс –лучший вариант!

Опытные преподаватели, которые говорят только на английском, используют игровой формат, широко применяют наглядность и умеют создавать условия, в которых будет заниматься комфортно каждому малышку. Методика и насыщенность программы не заставят ждать результатов. Пробный урок бесплатный!