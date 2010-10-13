Замечаю, вижу, понимаю. Готовим ребенка к школе

Первое место в рейтинге необходимых для учебы знаний и умений занимает зрительно-пространственное восприятие. Но сам этот мудреный термин неспециалистам, вероятно, понятен не вполне. И уж тем более неясно, для чего оно нужно и как его правильно развивать.

Мир вокруг меня

Зрение — тот канал, через который ребенок получает максимум информации об окружающем мире. Уже буквально в первые недели жизни активно развиваются зрительные зоны коры головного мозга. Этот процесс продолжается все дошкольное детство, и к 5-6 годам, как правило, у ребенка уже достаточно хорошо сформированы и зрительная память, и умение ориентироваться в пространстве, и способность анализировать и сопоставлять информацию, полученную посредством зрения.

Однако для своевременного и правильного формирования зрительно-пространственного восприятия необходима сложная, комплексная работа, которая начинается еще в младшем возрасте.

Для тренировки зрительного восприятия нужны хорошо известные детские дидактические игрушки: пирамидки, кубики с картинками на гранях и многие другие.

Второй важный аспект — умение определять положение предмета в пространстве. И этому ребенка обычно тоже учат родители. К примеру, играя в мяч с двух-трехлеткой, мы говорим: мячик у дерева, мячик за деревом, мячик под скамейкой, мячик в песочнице и т. д. Так мы тренируем его пространственное восприятие. Кроме того, к зрительно-пространственному восприятию относится и умение соотносить положение собственного тела в пространстве. И мы обязательно учим ребенка понимать, где у него правая рука и правая нога, где у нас верх и низ, что сзади и впереди. Но для успешной учебы в школе этого, увы, недостаточно...

Премудрости двухмерного пространства

Важнейший элемент подготовки к школе — формирование навыков зрительной дифференцировки на плоскости листа. К моменту поступления в школу ребенок должен уметь:

* копировать геометрические фигуры, соблюдая их размер, пропорции, положение на листе;

* различать похожие фигуры (круг и овал, квадрат и прямоугольник, треугольник и ромб и т.д.);

* выделять фигуру из "шума" и находить заданные фигуры среди других; штриховать фигуры, соблюдая направление штрихов и интервал между ними.

Начинать нужно с копирования самых простых фигур, а затем их сочетаний: прямоугольник и квадрат, овал и круг, треугольник и ромб. Когда ребенок освоится, предложите ему более сложные задания с фигурами в разных поворотах, с разными углами, фигуры, частично наложенные друг на друга т д. Важно точно передавать сочетание и направление штрихов.

Повторяем без ошибок

Развитое зрительно-пространственное восприятие — основа письма и чтения. Принято считать: если у ребенка нарушения чтения, это связано с несформированностью речи, а если у него плохой почерк, то причина в несформированности мелкой моторики. На самом деле и в том, и в другом случае чаще всего "виновата" несформированность зрительно-пространственного восприятия.

Разберемся, как это происходит. Буквенные знаки, пишет ли их ребенок или читает, требуют, прежде всего, зрительной дифференцировки, определения расположения в пространстве их элементов. До тех пор, пока ребенок не отличает букву "п" от буквы "н", пока он не понимает, что буква "с" повернута вправо, а "з" — влево, что у строчной "в" петля направлена вверх, а у "д" — вниз, он не сможет научиться ни читать, ни писать.

Если зрительное восприятие затруднено, обучение пойдет с большим трудом. У ребенка будут появляться так называемые оптические ошибки, то есть он будет читать и писать вместо одной буквы другую.

Очень часто родители жалуются: все буквы знает — читать не хочет. А на самом деле ребенок не то что не хочет, а не может начать читать. Причем как раз из-за того, что зрительно-пространственное восприятие сформировано недостаточно, и, как следствие, замедлен процесс дифференцировки букв. Ведь как складывается процесс чтения? К примеру, ребенок читает слово "мама". Сначала он дифференцирует букву "м". Затем должен удержать ее в памяти. Дальше переходит к "а", и все повторяется. Но рабочая память у ребенка еще очень короткая, и если он очень долго выделяет следующую букву, то успевает забыть предыдущую. В результате сложить, слить буквы не может, то есть не может читать.

Складываем... буквы

Как справиться с этой проблемой? Обычно рекомендуют больше читать. Но это самый неэффективный путь. Более действенный — путь формирования зрительного восприятия букв.

В этом случае помогает такое задание:

Берем азбуку в карточках и каждую букву разрезаем пополам по вертикали. Перемешиваем и даем ребенку три-пять букв за раз — количество зависит от его внимания и работоспособности. Ребенок должен правильно сложить все буквы. Когда это получается, такие же карточки делим по горизонтали и тоже складываем.

Это упражнение развивает способность определить по части целое, достроить мысленно изображение и, соответственно, способствует формированию зрительно-пространственного восприятия. Ребенок тратит меньше времени на дифференцировку букв и вскоре начинает читать.

Однако делать это можно только после того, как дошколенок будет твердо знать все буквы и немного уметь писать "по печатному".

Эксперт: Марьяна Безруких, академик РАО, директор Института возрастной физиологии РАО, профессор

Источник: Журнал "Здоровье школьника"