Как использовать старые календари для развития детей?

Вы не поверите – жалко выбрасывать красивые иллюстрации! Я работаю воспитателем, а у нас профессиональное правило: ничего сразу не выбрасывать, а вдруг пригодится. Мне проще, все красивые картинки я вырезаю и потом использую в работе. А вот как это делать необычно, мне подсказали дети.

Рассматривая разные виды природы, животных, машины, они задают серьезные познавательные вопросы. Что это сфотографировано? Отвечаю. Где это находится? Отвечаю. Хочешь посмотреть на карте, где это? Конечно! Так из нескольких простых вопросов возникает целый проект.

Используем старые календари для развивающих игр

Так можно рассказать о любой стране. Кто там живет, как живут, какая природа, на каком языке разговаривают? Ребята из дома приносят детские энциклопедии. Вместе увлеченно читаем, рассматриваем картинки, обсуждаем, мечтаем.

Понравившиеся иллюстрации я дарю детям. Первая реакция родителей: «Ну, да красиво», а потом возникает совместный разговор. Что это, где находится… Активны все: и взрослые, и дети. А в глазах радость и веселье, особенно у детей. Мне так приятно видеть в этот момент малышей и родителей, которые вдруг становятся любопытными детьми!

Попробуйте и вы вместе с вашим ребенком так же рассмотреть иллюстрации. Выберите самые интересные. Внимание! Самые интересные картинки не для вас, а для вашего ребенка. Не настаивайте, если ваши мнения не совпали. Помните, что эта игра для развития малыша.

Итак, иллюстрация (одна или несколько) выбрана, теперь все зависит от вашего желания открыть для малыша что-то новое, необычное. Если тема одна, то проще. Например, животные.

Можно сходить в зоопарк, можно посмотреть фильм, прогуляться по городу, понаблюдать, как выгуливают своих питомцев горожане. Обязательно разговаривайте с ребенком, рассказывайте, описывайте то, что видите вместе с ним. Это поможет малышу обратить внимание на какие-то важные, но малозаметные моменты, ведь внимание детей неустойчивое и кратковременное.

Важно не ждать ответных слов, их может не быть (в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей ребенка). Сейчас намного важнее установить эмоциональный контакт. Мы вместе любуемся, как играет хозяин со своей собакой, как они любят друг друга. Общий взгляд, отношение, чувства объединят вас так, как не смогут никакие слова.

Сейчас психологи бьют тревогу: родители и дети не понимают друг друга, возникает огромное количество проблем. Во многом причины находятся в детстве. Поэтому совместные прогулки, беседы, наблюдения - это залог вашего будущего благополучного общения с ребенком. А мы все желаем им добра. Но вернемся к нашим животным.

Как сделать презентацию вместе с ребенком

Будет правильно, если вы повесите картинку на видном месте: на стене или на двери, главное, чтобы ребенок сам выбрал место и вместе с вами закрепил листок. Если иллюстрация очень красивая, предложите сделать рамку. Так же хороши собственные рисунки ребенка или выполненные вместе с вами, они могут стать необыкновенным украшением детской комнаты. Но полученные знания трудно хранить в тишине, очень хочется об этом рассказать. И здесь вашей и детской инициативе нет пределов. Это может быть разговор с членами семьи, соседями, родственниками, знакомыми, и, конечно, в детском саду.

Очень важно хорошо подготовить ребенка, ведь рассказывать самостоятельно перед всеми дело непростое. Часто ребенок волнуется, забывает последовательность изложения, важные факты, отвлекается на поведение слушателей. В результате, хорошая идея может быть представлена несколько угловато. Чтобы ребенку сопутствовал успех, не обойтись без помощи родителей.

Очень поможет простая схема: внешний вид, чем питается, где живет, как заботится о потомстве, особенности поведения, взаимоотношения с человеком. Если малыш вместе с мамой или папой рассказывает о том, что его волнует, что ему нравится, то возникает неповторимое чувство радости и восторга от совместной работы. Вспомним о том, что наилучшим образом запоминается та информация, которая сопровождалась сильными эмоциями. Конечно лучше, если они будут положительными.

Возникает ситуация, привлекающая все новые и новые знания, ребенок с огромным интересом запоминает факты, названия, устанавливает причинно-следственные отношения, фантазирует, конструирует новые ситуации. Все это способствует развитию восприятия, памяти, мышления, воображения…

Работа с картинками-числами

Но в календарях есть еще и числа. Вот где можно разгуляться педагогической и детской фантазии! Сначала вырезаем числа. Конечно, вырезает ребенок, и развивает мелкую моторику пальцев. Дело это непростое, нужно скоординировать работу глаз, пальцев, да еще и ножницы ведут себя как-то непослушно.

Мы поощряем и положительно оцениваем любые результаты. И начинается самое интересное. Дело в том, что числа напечатаны разными по цвету, шрифту, размеру, и ребенку предоставляется возможность поупражняться в нахождении чисел, но в разном зрительном образе. С каким восхищением ребенок находит одни и те же числа, но в разном виде!

Очень хороша игра «Найди число». В процессе игры развивается зрительное восприятие, память, мышление, произвольность поведения. Возникает возможность вариативно применить имеющиеся у ребенка знания, но в новых условиях, что способствует развитию гибкости мышления. Правило очень простое: среди многих чисел найти как можно больше карточек с выбранным числом. Ребенок находит такие карточки, проверяет, все ли правильно. Важно, чтобы в этот момент он гордился результатами своей работы, это перспектива на дальнейшую деятельность и детское творчество.

Часто дети увлеченно придумывают различные варианты игр. Например, выкладывают из чисел различные линии в виде волн, улиток, квадратов, паучков, путаниц, дорожек и т.д. Такие шедевры надо сохранить. Как? Да просто приклеить на листе бумаги. И тогда, такую карточку можно использовать многократно. Малыш может сам предложить новые правила: найти только красные числа или синие, только числа большие или маленькие, четные или нечетные, найти какое-то определенное число, найти число на один больше или меньше…

А вот еще одна игра «Сосчитай по порядку». Ребенок находит числа и считает, например от 1 до 5, 10, 100… Счет может быть прямой или обратный (от 10 до 1), в зависимости от возраста и знаний детей. Числа располагаются в определенной последовательности, например в виде квадрата, или хаотично. Если такая игра происходит в группе, результативен парный счет, когда считают два ребенка. Если дети равны в знаниях, то такой вариант помогает формированию взаимопомощи и дружеских отношений. А если один сильнее, другой слабее, они учатся друг у друга, помогают, активизируют имеющиеся способности.

Ребенку доставляет огромное удовольствие быть в роли учителя или помощника, особенно если за помощью обращается кто-то из старших. Так формируются не только определенные знания, но и адекватная самооценка, уверенность в своих силах.

В завершении предлагаю стихотворение, которое я написала сама о любимых старых календарях.

«Старый календарь»

Приближается январь,

Плачет старый календарь.

Что ж выбрасывать меня,

Разве я старался зря?

Я ль вам планы не построил,

Лучших дней не говорил?

Чтоб удачно все сложилось

Нечего не позабылось.

Подсказывал заранее,

Когда к врачу сходить.

Поздравить с днем рождения,

Друзей не позабыть.

В Рождество – каникулы.

В мае дачный штурм.

Отпуск к морю летом.

Вы помните об этом?

– Ты, конечно, молодец!

Но ведь это не конец.

Ты помочь детишкам сможешь,

Если числа все разложишь,

И картинки разместишь.

Мы узнаем про животных,

Чудных рыб в пространстве водном.

Где Москва, а где Париж.

Возрастает твой престиж!

Приближается январь.

Планы строим мы, как встарь.

И в работе нам поможет

Старый добрый календарь.

Автор: Белоногова Татьяна, воспитатель детского сада, г. Новоуральск