Новый взгляд на фигурки из соленого теста

Идея делать фигурки из соленого теста абсолютно неоригинальна. Что там мудрить! Насыпал муки, кинул соли, плеснул воды, замесил крутое тесто и ваяй! Так бы и налепили мы стандартных ангелочков, если бы в духовке наши фигурки не подгорели...

Как настоящие художники мы решили - у нас ошибок быть не может! И превратили ангелов - в то ли мотыльков, то ли моль Замазали акрилом опаленноы крылья и бока, и получились абсолютно странные ретро-тетеньки и панко-мотыльки

Но мы считаем, их вполне можно повесить на елку. Вес у них цыплячий, мы специально старались сделать тесто потоньше, фигурку полегче. А можно и без елки - взять и раскидать в новогодней икебане.

После этого опыта мы вовсю увлеклись идеей тематических "печененок". Алиса в стране чудес? Да легко! Нет ничего легче, чем слепить бутылек и нацарапать на нем зубочисткой "выпей меня". Гусеница с кальянной трубкой тоже далась влет. А вот Чеширский кот заставил попотеть. Как вы помните, у Кота была пакостная привычка растворяться в самый неподходящий момент. И как раз этот момент мы и хотели отразить! Выкрутились так: слепили отдельно глаза, уши, пасть и соединили все вместе тонкой серебряной ниткой. Получилось похоже. Особенно, если смотреть сквозь ресницы с прищуром.

Легкие фигурки из теста вполне можно повесить на тонкую серебряную или золотую нить, более весомым подойдут узкие атласные ленточки. Кроме елки фигурки можно пристроить на обычные ветки. А можно эти обычные ветки еще и "загламурить", пройдясь по ним золотым или серебряным аэрозолем из баллона.

Пока я расправлялась с бывшими ангелами, дочка отваяла свой вариант нового года. Начала просто: снеговик, змейка... А потом слепила плоскую тарелку, на нее положила роллы, палочки. Затем, глубокую миску с макаронами. Нет, явно мы ребенка недокормили в этом году. Придется наверстать в будущем!