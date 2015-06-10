Расписываем фарфоровую кружку вместе с детьми

Любовь к совам набирает обороты, теперь совы наравне с котиками собирают все лайки и поднимают настроение!

Сегодня мы с вами распишем белую фарфоровую кружку специальными красками.

И если все сделать по инструкции, то кружкой можно будет потом полноценно пользоваться по применению, пить из нее чай, молоко. Можно подарить такой подарок родным и близким. Для детей от 4 лет.

Нам потребуется:

1. Белая кружка, фарфоровая или керамическая

2. Ножницы

3. Кисти

4. Краски по керамике (декола или марабу)

5. Самоклеящаяся бумага

6. Шаблон совы

7. Губки поролоновые

8. Маркеры по керамике

9. Ватные палочки

Итак, поехали!

Возьмите шаблон совы, обведите на самоклеящейся бумаге и вырежьте.

Приклейте вашу сову на кружку, она может наклеиваться с пузырями, это не страшно, она нам все равно потом не понадобится.

Теперь выберете цвет фона. Я решила сделать двойной фон. Для этого я нанесла на часть губки синий цвет, на вторую половину фиолетовый. (Краску лучше наносить на губку большой кисточкой, так как расход краски будет экономичнее, и вы можете регулировать жирность слоя) Придерживая кружку, легкими ударами покрываем нашу сову и фон рядом с ней.

Теперь пока фон не просох, берем ватную палочку, слегка смешиваем в воде.

Круговыми движениями прокручиваем на нашем фоне звездочки.

Теперь аккуратно снимаем нашу наклейку. Если вам не нравится, что краска чуть подтекла под нее, ее можно удалить той же ватной палочкой, если краска еще не высохла.

Дальше плоской кистью рисуем перышки нашей сове.

Тонкой кистью или маркером по керамике рисуем глаза.

Добавляем детали (тонкой кистью или маркером) и вуаля! Кружка готова!

Теперь необходимо произвести обжиг в духовке при температуре 170 С в течение 30 минут.

После обжига краска устойчива к воздействию окружающей среды и к средствам для мытья посуды, кроме абразивных средств. Кружку можно мыть в посудомоечной машине.