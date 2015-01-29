География для всех. Часть 1

Все началось с создания самодельной географической карты мира. Масштаб и расстояния, конечно же, далеко не идеальны, но и не это пока главное (тем более, что для более точного представления о расположении материков на Земле у нас имеется большой глобус).

Самодельная карта - это моя гордость, делали мы ее долго, примерно неделю. Говорю «мы» т.к. и дети и даже муж принимали участие так или иначе. Сделана она из листка ватмана и картона. Все континенты объемны. Арктические льды, Антарктида и о.Гренландия сделаны из пены для бритья +клей ПВА. На остальных материках наиболее значимые и известные горы также фактурно выделены, они выступают над общей плоскостью карты.

Создание самой карты напоминает мне письмо простоквашинского дяди Федора родителям. То один подойдет что-то свое вложит, то другой, и тем карта хороша, что это общее творение.

Занятия географией весьма увлекли всю семью т.к. использовались различные ресурсы, но обо всем по порядку.

Планета Земля

Прежде, чем приступить к изучению нашей планеты, неплохо бы рассказать и показать детишкам, где же наша Земля находится. И вообще объяснить, что же такое Земля.

Для этой цели мною был сделан такой коврик из флиса, где схематично обозначена звезда Солнце и 9 планет нашей Солнечной системы.

С Сашей мы вспомнили, что были в планетарии и что из сказанного там она запомнила. Тёмке мы (уже совместно с Санькой) назвали все названия планет, рассмотрели какие планеты большие, а какие маленькие, нашли нашу Землю, расставили планеты согласно их местонахождению в системе (наши планетки двигались вдоль тесемочки). Сравнили с эталонном.

И плавно перешли к устройству самой Земли.

«Раз - кружочек,

Два - кружочек,

Три - кружочек,

Снова круг...

Столько разных оболочек!

Не Земля, а просто лук!»

(А.Усачев)

Для этого случая у нас тоже есть флисовый коврик, где схематично обозначены слои Земли. Разумеется, все без подробностей, потому что цель - чтобы было интересно. А уточнения будут по мере роста детей.

Разбирая и собирая эту нехитрую схему Земли (она на липучках) даже двухлетний Тема усвоил, что у Земли есть ядро-мантия-земная кора- вода, а выше - атмосфера.

Дальше мы говорили о том, какая бывает природа. Живая (это все, что дышит, размножается и питается), неживая (соответственно это то, что не делает всего ранее перечисленного). Плюс существует один важный момент - вещи, сделанные человеком.

У нас даже образовалась такая игра - я называю вещь (животное, явление, предмет, устройство и пр.), а дети причисляют его какой-то группе (живая природа/неживая природа/сделанное человеком). Когда дети довольно ловко уже стали в данной игре ориентироваться, правила несколько изменились. Теперь я просила их назвать что-нибудь и любой категории.

Вот такой вот досуг по дороге.

Природные явления дома

Ветер

Ветер и воздух - это то, что проще всего ребенку объяснить. Дунул и вот он, ветер. Саша-ветер и Тёма- ветер затеяли спор, кто из них самый «ветристый». Пришлось устраивать испытание для определения победителя. Помпоны и собственные легкие - вот наши инструменты. Дети дули на помпончики на скорость и «гнали» их из гостиной до кухни и обратно. Победила мама))))

Радуга дома

Понадобился СD диск, фонарик (в идеале лучи солнца) и вполне себе можно увидеть радугу. Направляем фонарик на диск и диском «направляем» радугу на что-то белое - стену, лист бумаги. Говорят, что если вместо фонаря использовать лучики солнца, радуга будет ярче. Надо будет попробовать.

Буря в стакане

Настоящий смерч можно устроить у себя дома, в своей собственной кружке с чаем. Но мы решили масштабировать это дело и взяли по банке с водой. Добавляем капельку жидкого мыла (чтобы смерч было лучше видно) и далее крутим.

С детьми мы добавляли различные мелкие легкие предметы, чтобы увидеть, на что способен смерч.

Дождевые облака

Это действие нельзя отнести к научным опытам, и всю правду о дожде оно не покажет. Но очень завораживает. Пена для бритья в качестве облаков и краска в качестве дождя. А за наблюдением вполне можно рассказать о круговороте воды в природе.

Еще очень рекомендую с детьми что-нибудь вырастить. Это позволит рассказать о плодородности почвы, научит созидать и ухаживать. Садить лучше что-то простое в уходе и быстровсхожее - овес, рожь, пшеница, просо и т.п.

Знакомство с материками и обитателями

Приобрели мы такой замечательный журнал с наклейками животных мира, и теперь у нас не просто карта мира, а карта мира с жителями)))

Для расклеивания зверей по нужным континентам здорово использовать такого плана книжки.

Прям ну вот все за нас сделали, открывай книгу, ищи нужную наклейку, пока дети ищут и клеят куда надо, прочли про животинку ребенышу.

В следующей статье мы расскажем вам про контитенты.