Тысяча и одна сенсорная коробка

Их, конечно, не тысяча, но достаточно много, так что есть, чем поделиться.

Что такое сенсорная коробка? Это универсальная игрушка, вещь, которая способна занять самого капризного ребенка. Ее можно использовать для рассказывания интерактивных сказок, развивать фантазию, создавать свои миры, где все можно трогать, гладить, кидать, мять и т.д., ведь это очень важно для детей, им не достаточно просто смотреть.

Дети - это активные исследователи этого мира, им все нужно узнать самому. Да, мама, конечно, говорит, что мыло есть нельзя, но понять это можно на 100% лишь попробовав, получив лишь СВОЙ личный опыт.

Кроме того, сенсорные коробки - это средство для обучения и узнавания нового в любой сфере жизни, это от пресловутых букв-цифр до устройства Вселенной.

А еще сенсорные коробки - это отличная вещь для прорабатывания каких-либо психологических проблем, я рассказываю детям терапевтические сказки прямо в коробках, детки участвуют, слушают, отрабатывают новые линии поведения здесь, дома, в доброжелательной атмосфере, чтобы в жизни у них было как можно больше сценариев поведения в различных условиях. Ну и еще сенсорные коробки - это очень весело. Капризные дети забудут, что нужно капризничать, пугливые — перестанут бояться, а застенчивые будут так активны, что вы удивитесь, ваш ли это ребенок?

Итак, коробки

Фасоль бэйби лима

Пишем на отдельных фасолинах символы, простые рисунки, буквы и кидаем в общую коробку, с не помеченными фасолинами и ищем. Отличная игра для начинающих читать.

С дочкой играли так - по очереди писали втайне что-то на фасолине и кидали в коробку, другой ищет. Давали подсказки друг другу по типу "столько тебе было лет, 4 года назад", нужно решить пример 6-4=2, значит, ищем двойку или "на эту букву начинается наша Симка (кошка)", значит "К" и пр. Для малышей так можно изучать что угодно - геометрические фигуры, цвета (если писать цветными маркерами), цифры и пр.

Болотная коробка

Лягушачья ферма, выращивали головастиков из икринок и выпускали лягушат на волю. Состоит из травы, воды, прозрачных стеклянных шариков, лягушат (или гидрогелевых шариков). «Икринки» ловили сачками и перемещали в теплую воду для скорейшего вылупления «головастиков».

Коробка Венера и Меркурий

Игры на космическую тему, с научными, интересными фактами о планетах. Меркурий состоит у нас из овсянки с подсветкой в виде гирлянды, а Венера - это сода, на которую мы капали лимонный сок и наша Венера извергалась различными цветами.

Пенно-гелевая коробка

Пена для бритья и гидрогелевые шарики. Дети играли в кондитерскую.

Коробки с подсветкой

Два короба ставятся друг на друга, один с наполнителем (манка, гидрогель и пр.), другой с гирляндой дном кверху. Согласитесь лучше, чем сказка на ночь, сделанная своими руками, нет?

Желатиновые моря различной модификации

Состоят из желатина, разведенного по инструкции и красителя.

Зимние коробки

В роли снега может быть что угодно - содержимое подгузника, который остался с тех далеких времен, когда дети были малышами, белый рис, мука, сода с пеной для бритья, крахмал (который, кстати говоря, хрустит как настоящий снег) и собственно снег, принесенный с улицы домой.

Каменистая коробка

Мои дети, особенно сын, питают невероятную страсть к камням. А игр с ними, как оказалось огромная гора. Строили каменные пещеры, скрепляя их пластилином, заборы, складывали ногами выпавшие камни, ходили ножками по ним, раскладывали по размерам от большого к маленькому и наоборот, фантазировали, на что похожи камни, выкладывали узоры и много ролевых сиюминутных игр.

Космическая коробка

Состав - черная фасоль. Легофигурки были космонавтами, из фольги делались скафандры, из кубиков лего строилась ракета, обратный отсчет 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, пууууууск. Если сюда же добавить светящиеся палочки в темноте или гирлянду, то действие и правда, космическое. Стеклянные шарики были метеоритами, которые весело было кидать с высоты в космическую пучину.

Лунная коробка

Состав - ржанная мука. Эта коробка тоже была в рамках космотемы. Исправляли историческую несправедливость - поставили флаг Российской Федерации и изучали интересные факты о Луне.

Океаническая коробка

Эта коробка, что называется "на скорую руку". Океан - соленое тесто, песок - кукурузные хлопья. Лепили огромные, океанические волны, раскапывали дельфинов, визжали, если натыкались на акул. Потом валиком рябь по воде делали.

Мягкая коробка

Состав - вата или ватные шарики. Что можно делать:

- щекотать малыша ваткой - дуть на нее, сравнивая, кто дунет дальше

- разрывать вату на кусочки, делая самое мягкое на свете облако

- собирать кусочки ваты...ногами

- нанизывать на веревочку, делая хлопья облаков

- разглядывать, на что похожи оторванные кусочки

- делать "усы" из ваты, зажимая между носом и губой и еще много чего.

Коробка-находилка, пряталка, загадка

Тут все ясно - сортируем по цвету, размеру, форме, по свойствам (твердый, мягкий, плоский, выпуклый и пр.). Сортируем руками-пальчиками, щипцами, пинцетами, достаем ситечком, шумовкой, мерными ложками и пр. Наполнитель может быть любой - манка, маш, пшено, гречка и пр.

Новогодняя коробка

В том году готовились наряжать елку, достали все богатство. Ну как с этим не поиграть? Получился настоящий новогодний бал.

Осенние коробки

Рассказывать о приметах осени, помогать жителям леса готовиться к зиме - собирать грибы и ягоды, нанизывать последние на веревочку, прятать грибочки, зарывая в «почву» и пр. Состав различный - щепа, пшено, прочая крупа, овес, просо и т.п.

Пенные коробки

На этот раз пена не для бритья, а самая настоящая мыльная. В нашем случае это был мой гель для душа с тропическими фруктами, запах был невообразимый, приятный. Дети сами делали пену, многократно опуская губку в раствор и сжимая-разжимая ее, отличная тренировка для детских ручек. А ролевых игр сколько - автомойка, пенная вечеринка, находилка-пряталка сокровищ, мойка посуды.

Коробка с пеношариками

Есть у нас кресло-мешок, набитое этими шариками. Детское (а точнее наше общее) любопытство всегда хотело это сделать - посмотреть, а что там внутри. Вот и посмотрели, штука адская, липнет ко всему, еле избавились. Игра короткая, но забавная, требующая по окончании хорошей такой уборки.

Строительная коробка

Кварцевый песок, галька, трубы, строительная техника и стройка началась. Строили тротуары дома, выкапывали камни, прокладывали трубопровод.

Коробка "ферма"

Тоже коробка на "скорую руку", грязюка для свинтусов с кофейным ароматом (соленое тесто), опил, сено, огород.

Грязевые гонки

Назвать это коробкой нельзя, поскольку в коробку у нас лично это не поместилось. Но это не грязь, это какао, а потому это самая настоящая сенсорная, вкусовая и аромоигра. Если у вас в домашнем хозяйстве мальчишка-сладкоежка, у которого только две страсти - сладкое и гонки, то чего только не придумаешь.

Цветочная коробка

Капелька лета снежной, поздней осенью. Мир для фили пони дочки.

Рисовая коробка

Крашеный рис. Что можно сделать:

- искать в рисе спрятанные камни - писать на рисе

- ребенку с закрытыми глазами в руки дается не большой предмет, секунд на 5, затем прячется в коробке с остальными мелочами. А ребенок на память ищет нужный, перебирая все

- пересыпать из руки в руку

- делать "воронку" из рук

- на дне коробке расположить листок с заданиями (найти 2 одинаковых рисунка, найти букву "О" и т.п.) и ребенок, раскапывая рис руками, ищет, «печь» рисовые пирожные и пр.

На этом закончу. Фантазируйте с ребенком, учите его (или точнее учитесь у него) видеть необычное в обычном и наоборот.