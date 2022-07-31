Детская мотивация: «не хочу», «хочу» и «надо»

Часто родители сетуют на то, что их дети ничего не хотят: ни учиться, ни домашние дела делать, ни кружки посещать, ни книжки читать. Самый распространенный ответ на все предложения: «не хочу», а на попытки выяснить причины апатии – «не знаю».

Вам знакома ситуация и вы хотите ее изменить? Значит, пора поговорить о мотивации.

Что такое мотивация

Мотивация – это импульс, который заставляет человека что-либо делать. Положительная мотивация - когда итог деятельности чем-то поощряется, отрицательная - когда бездействие или плохое качество деятельности наказывается.

Мотивацией могут быть материальные ценности (зарплата, благодарность, приз, подарок, хорошая оценка), психологический стимул (похвала, популярность, а также скандал, наказание, плохая оценка).

Другими словами, мы делаем что-то, чтобы получить что-то приятное и нужное или, наоборот, избежать чего-то плохого.

Ребенок делает домашние задания, потому что боится получить двойку и стремится избежать наказания – внешняя мотивация.

Ребенок качественно выполняет задания, потому что считает это нужным – внутренняя мотивация.

Как появляется мотивация

Для появления мотивации нужны, прежде всего, потребности. Как ни странно, но именно они правят миром и каждым отдельным человеком. Есть еще цель, притязания, идеалы, убеждения, мечты, но это все - сложные аспекты, которые формируются во взрослом возрасте.

Мы хотим есть – идем на кухню. А до этого готовим обед. А еще ранее ходим на работу, чтобы заработать деньги, чтобы было, что поесть. У ребенка такие же физиологические потребности: в пище, тепле, сне, движении.

Но потребности не ограничиваются физиологией, поэтому каждый человек, и большой, и маленький, нуждается в любви, поэтому привлекает к себе внимание и ждет прикосновений, объятий, поцелуев, общения, нежных слов.

Потребность в общении (например, в дошкольном возрасте) связана с игрой, поэтому дошкольники постоянно хотят играть. В первую очередь, с родителями и близкими, с друзьями.

Мозг ребенка активно развивается и появляется потребность в изучении мира, новых впечатлениях и знаниях. Именно эта потребность толкает ребенка разобрать машинку, задать миллион вопросов, исследовать глубину лужи.

Итак, потребности вызывают желание что-то делать. А если их нет, то и действий также не может быть.

Как включить мотивацию

Потребности и мотивация стоят рядом: у ребенка потребность в игре – он ищет способ ее удовлетворить: берет игрушки, просит поиграть с ним старших, собирается на улицу к друзьям. Он совершает прямые действия. Однако между потребностью и действиями может возникнуть что-то еще – важное и нужное, но не интересное ребенку.

Мотивация через «хочу» и «надо»

Ребенку было бы очень хорошо, если бы вся его жизнь подчинялась желаниям – это «хочу». Но есть еще множественное «надо», которого ребенок стремится избежать.

Можно заставить ребенка сделать то, что надо, надавить на него, испугать наказанием, а можно это самое «надо» вклинить перед «хочу».

Например:

Мы можем пойти на улицу, если наведем порядок в квартире. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее ты встретишься с друзьями. Ты мне поможешь?

Сладости едят после основного обеда: съешь суп и получишь десерт.

Появляется мотивация прибрать в своей комнате и помочь маме, или съесть полноценный обед, чтобы получить сладкое.

Более старшим детям можно давать прямую мотивацию для удовлетворения их потребностей:

- можно поиграть в компьютер (хочу) после того, как сделаешь уроки (надо);

- можно пойти к подруге (хочу) после выполнения домашних обязанностей: вымыть посуду, пропылесосить (надо);

- можно поехать в летний лагерь (хочу), если окончишь хорошо учебный год (надо).

Конечно, было бы замечательно, если бы наши дети осознанно выполняли домашние обязанности и готовились к урокам, но пока у них не возникает такой потребности, а, значит, мотивацию на ответственные действия приходится давать искусственно.

Мотивация успешности

Еще одной сильной мотивацией может быть потребность в успехе. Эта потребность появляется в дошкольном возрасте: «я стараюсь, и у меня все получается».

Однако старания могут быстро исчезнуть, если:

- у ребенка не получается;

- если получается без старания.

Для ребенка важнее успеха то, что его сопровождает, в данном случае это поощрение (похвала) взрослых.

Я сделал, но меня не похвалили, значит, я сделал плохо, потому что мало старался – надо стараться лучше.

Действие похвалы, высокой оценки и поощрения достигает пика в младшем школьном возрасте, когда признание взрослых очень важно для ребенка: родитель или учитель похвалил, сказал об этом родным, привел в пример.

Я стараюсь – у меня получилось – меня оценили – я снова очень стараюсь.

Однако эта схема действует недолго. В подростковом возрасте внешняя мотивация в качестве поощрения взрослых сводится к минимуму.

Мотивация самоутверждения

В подростковом возрасте дети к мнению взрослых часто становятся безразличными. Да и мотивация через «надо» тоже не срабатывает. У подростка возникает вопрос: кому это надо? Чем ближе к подростковому периоду, тем сложнее мотивировать ребенка на определенные действия.

Однако у подростков тоже есть уязвимое место: самолюбие и самоутверждение. Для тинэйджера важнее сделать то, что считает нужным он, а все поощрения и наказания взрослых безразличны.

Ребенку нужно самоутвердиться в собственных глазах, поднять свою самооценку. Схема воздействия меняется:

Я стараюсь – у меня получается – я могу (!) – я могу достичь большего, нужно стараться.

Способы повышения эффективности мотивации

Мотивировать ребенка на определенные действия очень сложно. Но есть нехитрые способы, когда мотивация, действительно, работает.

Совместные действия

Вместе всегда веселее – это неоспоримый факт. Поэтому любая деятельность протекает лучше и легче, если ее разделить с кем-то.

С дошкольного детства включайте ребенка в рутинную работу: во время общения, за веселыми воспоминаниями, помощью друг другу все делается быстрее и качественнее. К тому же совместные действия помогут дать ребенку новые навыки, а общий труд быстрее приведет к финалу.

Итак, вместе:

- наводим порядок в доме;

- готовим борщ и салаты;

- занимаемся спортом и худеем;

- учимся чему-то новому (шить, вязать, плести, танцевать);

- покупаем и читаем книги (сначала читают родители, потом совместно (попеременно), потом каждый свои);

- получаем образование (у тебя и у меня уроки).

Прием этот эффективно действует в дошкольном и младшем школьном возрасте. Но может быть полезен и во взаимодействии с подростками.

Поощрение и похвала

Поощрять и хвалить нужно, но надо знать, за что. Важно не перехваливать ребенка и не поощрять за каждое выполненное действие. В этом случае ребенок будет ждать подарка от любого поступка, а это неправильно.

Поощрять можно по-разному: похвалой, гордостью, одобрением, подарком, сладостями, вниманием, исполнением желания. Лучше, если поощрения будут разнообразными, тогда мотивация будет сильнее.

Хвалить нужно, указывая, за что: за старания, за высокий результат, за понимание, за правильные поступки, за честность.

Поддержка

Не всегда все получается, и это вызывает тревогу. Дети всегда переживают свои поражения и ошибки и часто боятся что-то начать делать из-за страха неудачи.

Поэтому важно поддерживать ребенка: словами или действиями. А если провал все-таки случился, то нужно обсудить причины, найти выход, как в следующий раз поступить иначе, и придумать утешение: поход в кафе, покупка чего-то желанного. Неудача – это не конец света, а повод попробовать еще раз.

Свобода выбора

Для детей важно, что вы им доверяете. Родители часто делают ошибку, заставляя делать что-то немедленно. Но даже у вас не всегда есть желание и настроение делать что-то прямо сейчас, поэтому дайте ребенку выбор, оговорите вместе, когда он сделает то, что вы просите.

Важнее всего результат, а не беспрекословное подчинение. Пусть ребенок просто пообещает сделать то, что вы просите, а выбор времени предоставьте ему.

Справедливость

В семье все должно быть честно. Мы вместе живем в доме, значит, вместе должны убирать. Пока мама готовит, домочадцы могут сделать что-то полезное, а потом все вместе будут отдыхать. Такие требования справедливы. Это может стать мотивацией, если для всех есть и обязанности и права.

Мотивировать сложно, но возможно. Не ждите, пока ваш ребенок начнет отказываться от всего, превращаясь в «нехочуху». Начинайте договариваться, пока ребенок маленький.