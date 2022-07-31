Детская мотивация: «не хочу», «хочу» и «надо»
Часто родители сетуют на то, что их дети ничего не хотят: ни учиться, ни домашние дела делать, ни кружки посещать, ни книжки читать. Самый распространенный ответ на все предложения: «не хочу», а на попытки выяснить причины апатии – «не знаю».
Вам знакома ситуация и вы хотите ее изменить? Значит, пора поговорить о мотивации.
Что такое мотивация
Мотивация – это импульс, который заставляет человека что-либо делать. Положительная мотивация - когда итог деятельности чем-то поощряется, отрицательная - когда бездействие или плохое качество деятельности наказывается.
Мотивацией могут быть материальные ценности (зарплата, благодарность, приз, подарок, хорошая оценка), психологический стимул (похвала, популярность, а также скандал, наказание, плохая оценка).
Другими словами, мы делаем что-то, чтобы получить что-то приятное и нужное или, наоборот, избежать чего-то плохого.
Ребенок делает домашние задания, потому что боится получить двойку и стремится избежать наказания – внешняя мотивация.
Ребенок качественно выполняет задания, потому что считает это нужным – внутренняя мотивация.
Как появляется мотивация
Для появления мотивации нужны, прежде всего, потребности. Как ни странно, но именно они правят миром и каждым отдельным человеком. Есть еще цель, притязания, идеалы, убеждения, мечты, но это все - сложные аспекты, которые формируются во взрослом возрасте.
Мы хотим есть – идем на кухню. А до этого готовим обед. А еще ранее ходим на работу, чтобы заработать деньги, чтобы было, что поесть. У ребенка такие же физиологические потребности: в пище, тепле, сне, движении.
Но потребности не ограничиваются физиологией, поэтому каждый человек, и большой, и маленький, нуждается в любви, поэтому привлекает к себе внимание и ждет прикосновений, объятий, поцелуев, общения, нежных слов.
Потребность в общении (например, в дошкольном возрасте) связана с игрой, поэтому дошкольники постоянно хотят играть. В первую очередь, с родителями и близкими, с друзьями.
Мозг ребенка активно развивается и появляется потребность в изучении мира, новых впечатлениях и знаниях. Именно эта потребность толкает ребенка разобрать машинку, задать миллион вопросов, исследовать глубину лужи.
Итак, потребности вызывают желание что-то делать. А если их нет, то и действий также не может быть.
Как включить мотивацию
Потребности и мотивация стоят рядом: у ребенка потребность в игре – он ищет способ ее удовлетворить: берет игрушки, просит поиграть с ним старших, собирается на улицу к друзьям. Он совершает прямые действия. Однако между потребностью и действиями может возникнуть что-то еще – важное и нужное, но не интересное ребенку.
Мотивация через «хочу» и «надо»
Ребенку было бы очень хорошо, если бы вся его жизнь подчинялась желаниям – это «хочу». Но есть еще множественное «надо», которого ребенок стремится избежать.
Можно заставить ребенка сделать то, что надо, надавить на него, испугать наказанием, а можно это самое «надо» вклинить перед «хочу».
Например:
Мы можем пойти на улицу, если наведем порядок в квартире. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее ты встретишься с друзьями. Ты мне поможешь?
Сладости едят после основного обеда: съешь суп и получишь десерт.
Появляется мотивация прибрать в своей комнате и помочь маме, или съесть полноценный обед, чтобы получить сладкое.
Более старшим детям можно давать прямую мотивацию для удовлетворения их потребностей:
- можно поиграть в компьютер (хочу) после того, как сделаешь уроки (надо);
- можно пойти к подруге (хочу) после выполнения домашних обязанностей: вымыть посуду, пропылесосить (надо);
- можно поехать в летний лагерь (хочу), если окончишь хорошо учебный год (надо).
Конечно, было бы замечательно, если бы наши дети осознанно выполняли домашние обязанности и готовились к урокам, но пока у них не возникает такой потребности, а, значит, мотивацию на ответственные действия приходится давать искусственно.
|
Ребенок ничего не хочет. Что делать?
Кажется, что детям нужно только одно - сидеть в интернете.
Мотивация успешности
Еще одной сильной мотивацией может быть потребность в успехе. Эта потребность появляется в дошкольном возрасте: «я стараюсь, и у меня все получается».
Однако старания могут быстро исчезнуть, если:
- у ребенка не получается;
- если получается без старания.
Для ребенка важнее успеха то, что его сопровождает, в данном случае это поощрение (похвала) взрослых.
Я сделал, но меня не похвалили, значит, я сделал плохо, потому что мало старался – надо стараться лучше.
Действие похвалы, высокой оценки и поощрения достигает пика в младшем школьном возрасте, когда признание взрослых очень важно для ребенка: родитель или учитель похвалил, сказал об этом родным, привел в пример.
Я стараюсь – у меня получилось – меня оценили – я снова очень стараюсь.
Однако эта схема действует недолго. В подростковом возрасте внешняя мотивация в качестве поощрения взрослых сводится к минимуму.
Мотивация самоутверждения
В подростковом возрасте дети к мнению взрослых часто становятся безразличными. Да и мотивация через «надо» тоже не срабатывает. У подростка возникает вопрос: кому это надо? Чем ближе к подростковому периоду, тем сложнее мотивировать ребенка на определенные действия.
Однако у подростков тоже есть уязвимое место: самолюбие и самоутверждение. Для тинэйджера важнее сделать то, что считает нужным он, а все поощрения и наказания взрослых безразличны.
Ребенку нужно самоутвердиться в собственных глазах, поднять свою самооценку. Схема воздействия меняется:
Я стараюсь – у меня получается – я могу (!) – я могу достичь большего, нужно стараться.
|
Подростки – существа с другой планеты, или почему они другие…
Почему важно принимать своих детей такими, какие они есть?
Способы повышения эффективности мотивации
Мотивировать ребенка на определенные действия очень сложно. Но есть нехитрые способы, когда мотивация, действительно, работает.
Совместные действия
Вместе всегда веселее – это неоспоримый факт. Поэтому любая деятельность протекает лучше и легче, если ее разделить с кем-то.
С дошкольного детства включайте ребенка в рутинную работу: во время общения, за веселыми воспоминаниями, помощью друг другу все делается быстрее и качественнее. К тому же совместные действия помогут дать ребенку новые навыки, а общий труд быстрее приведет к финалу.
Итак, вместе:
- наводим порядок в доме;
- готовим борщ и салаты;
- занимаемся спортом и худеем;
- учимся чему-то новому (шить, вязать, плести, танцевать);
- покупаем и читаем книги (сначала читают родители, потом совместно (попеременно), потом каждый свои);
- получаем образование (у тебя и у меня уроки).
Прием этот эффективно действует в дошкольном и младшем школьном возрасте. Но может быть полезен и во взаимодействии с подростками.
Поощрение и похвала
Поощрять и хвалить нужно, но надо знать, за что. Важно не перехваливать ребенка и не поощрять за каждое выполненное действие. В этом случае ребенок будет ждать подарка от любого поступка, а это неправильно.
Поощрять можно по-разному: похвалой, гордостью, одобрением, подарком, сладостями, вниманием, исполнением желания. Лучше, если поощрения будут разнообразными, тогда мотивация будет сильнее.
Хвалить нужно, указывая, за что: за старания, за высокий результат, за понимание, за правильные поступки, за честность.
Поддержка
Не всегда все получается, и это вызывает тревогу. Дети всегда переживают свои поражения и ошибки и часто боятся что-то начать делать из-за страха неудачи.
Поэтому важно поддерживать ребенка: словами или действиями. А если провал все-таки случился, то нужно обсудить причины, найти выход, как в следующий раз поступить иначе, и придумать утешение: поход в кафе, покупка чего-то желанного. Неудача – это не конец света, а повод попробовать еще раз.
Свобода выбора
Для детей важно, что вы им доверяете. Родители часто делают ошибку, заставляя делать что-то немедленно. Но даже у вас не всегда есть желание и настроение делать что-то прямо сейчас, поэтому дайте ребенку выбор, оговорите вместе, когда он сделает то, что вы просите.
Важнее всего результат, а не беспрекословное подчинение. Пусть ребенок просто пообещает сделать то, что вы просите, а выбор времени предоставьте ему.
Справедливость
В семье все должно быть честно. Мы вместе живем в доме, значит, вместе должны убирать. Пока мама готовит, домочадцы могут сделать что-то полезное, а потом все вместе будут отдыхать. Такие требования справедливы. Это может стать мотивацией, если для всех есть и обязанности и права.
Мотивировать сложно, но возможно. Не ждите, пока ваш ребенок начнет отказываться от всего, превращаясь в «нехочуху». Начинайте договариваться, пока ребенок маленький.