«Мама, я не хочу гулять!» Зимние прогулки с «колясочными» детьми: делимся опытом

За что люблю я воробья?

За то, что он такой, как я:

Когда приходят холода,

Не улетает никуда.

(В. Левин)

Зима. Снежинки покалывают лицо, ветер обдувает щеки, ходить неудобно по снегу («дуб - осел, речка - кретинка, облака – идиоты, лошади – предатели!»). Некоторые дети не любят зимние прогулки. А есть волшебные «другие» дети, у которых все о`кей, они гуляют по шесть часов при любой погоде, а мой, а мой… Да, ребенок может быть чувствительным к переменам обстановки. Неудобная одежда, сбитое настроение, усталая нервная мама – и прогулка превращается в бесконечное испытание. Не то, что летом!

А что там по инструкции?

Зимний воздух в полтора раза насыщеннее летнего кислородом, в нем больше отрицательных аэроионов, оздоравливающих организм. Снег прекрасно впитывает уличные токсины, зимой всегда легче дышать. А при температуре -10°С и ниже воздух становится практически стерильным, опасность подхватить какую-либо бактерию очень низкая. Поэтому зимние прогулки полезны всем без исключения в любом разумном количестве. Существуют нормы прогулок, но в каждом случае нужно разбираться индивидуально. Все зависит от вашей активности. Перед выходом на улицу желательно покормить ребенка. Если он сыт, в организме усиливается теплообмен, и малыш лучше переносит холод. Поэтому правило «нагулять аппетит» для детей подходит с точностью наоборот.

Желательный минимум зимних прогулок при температуре -10°С и выше в безветренную погоду – два часа в день (например, два раза по часу). При температуре -15°С – по внутреннему комфорту. Если ветра нет – можно выдержать те же два часа или сократить их наполовину - или увеличить вдвое. Как хотите. При температуре ниже -15°С происходит дисбаланс в ощущениях: ребенка одевают потеплее, укрывают получше, он лежит закутанный в коробе под накидкой и трясется по улицам, к чему все это – непонятно. Какой-то воздух к нему определенно проникает. Как мы выяснили в прошлой статье, долгий сон в закутанном состоянии не является полезным, поэтому необходимость таких прогулок под вопросом. Другое дело, если ребенка некоторое время выгуливают в слинге/рюкзачке или ненадолго выкатывают пободрствовать/вздремнуть на морозе пару раз в день. Это гораздо полезнее. Закутать в три слоя, спрятать поглубже – и пусть спит, зато на улице – это глупо с точки зрения всех наук от медицины до философии. Если мама – фанат прогулок, и ей очень хочется нарезать круги с коляской (слингом) и на морозе – вполне возможно, что она передаст свой тонус ребенку, и он гармонично настроится на ее волну. На улице главный дирижер состояния ребенка – мама. Или тот, кто гуляет с ним. От ощущений взрослого зависит здоровье малыша, его настроение, его ощущения от прогулки.

Не хочу гулять в коляске!

Многим мамам не понаслышке знакома эта проблема. Оделись, с трудом выволокли коляску, вышли – и, здравствуй, концерт на свежем воздухе. Ребенок начинает кричать. Он не успокаивается от равномерного укачивания, и мама чувствует бессилие: зачем все это нужно…а действительно – зачем? Такие прогулки сродни игре в лотерею: повезет или нет, заплачет или заснет. Некоторым детям коляска категорически не подходит как объект, вызывающий дискомфорт. Ощущение тряски, темнота, тесная одежда, отсутствие мамы рядом – ребенок имеет полное право не испытывать восторга. Он честно предупреждает о своем неприятии. Но в силу каких-то причин – иногда вынужденных – детей иногда просто заставляют адаптироваться к неизбежности, выжидая, пока они «проорутся». Ребенок привыкает, но записывает себе в голову стресс, впоследствии проявляющийся на здоровье и на отношении к миру.

Опытные мамы усыпляют ребенка грудью (или бутылкой со смесью) дома, предварительно одев себя и его – и открыв балкон, чтобы не было жарко. Уснувшего малыша можно осторожно переложить в коляску. Этот метод облегчает жизнь мамы. Желательно все-таки разобраться, почему ребенок не любит гулять – и помочь ему полюбить прогулки. Чего греха таить, многим хочется «уторкать» дитя, чтобы он спал и не «отсвечивал». Бесконечное «уторкивание» выглядит глупо, но абсолютное большинство мамочек так и делает. «Дети зимой в колясках должны спать» - еще один вредный, но устойчивый миф. И бабушки/подружки накаляют обстановку – мол, их-то дети по три часа на зимней улице спали. Сие обстоятельство удобно только маме, а ребенку комфортнее спать дома в раздетом виде и в знакомых запахах и ощущениях.

Реальный выход из круговорота нервных прогулок – слинг, кенгуру или рюкзак-переноска. В этих приспособлениях ребенок чувствует мать, его укачивает, он и поспать может, и окружающий мир поизучать. Кстати, одевать его для таких «наружных» прогулок нужно полегче. Казалось бы – почему, ведь малыш не спрятан в надежном колясочном коробе, а наоборот выставлен всем ветрам. Но и в слинге и в кенгуру ребенок плотно прижат к матери, которая представляет собой гигантскую печку. Есть даже специальная зимняя одежда для «слингомам», позволяющая дополнительно утеплить ребенка своей курткой. С каждым годом ассортимент приспособлений для прогулок, повышающих мобильность мамы, все шире – было бы желание их использовать.

Если вам хочется гулять только с коляской – попробуйте полностью опускать капюшон. Возможно, малышу понравится смотреть по сторонам. Зимой мамы категорически боятся опускать капюшоны у колясок, опять же заранее делая из здорового ребенка – больного, как будто здоровый просто обязан заболеть. Если ребенок уже сидит – тем более можно опустить капюшон и посадить его. Любые ухищрения хороши для установления консенсуса. Обратите внимание внутрь коляски – нет ли там раздражающих факторов. Например, ребенок и рад бы расслабиться, но перед его глазами маячит веселенький рисунок на обивке или колясочные погремушки. Возможно, дитя следует подкормить. Некоторые мамы расценивают кормление грудью зимой на улице как нечто немыслимое. Не являясь фанатом демонстративного ГВ, кормила лично и не раз – ничего такого в этом нет. Грудь не обязательно обнажать полностью. Если ребенок регулярно подкармливается на улице – надевайте специальную удобную одежду. Застудить грудь сложно (мастит возникает не от переохлаждения груди, а от попадания возбудителя через трещины соска и сопутствующего переохлаждения всего организма), да и не холодно ей – одежда греет, ребенок греет.

У любой мамы и ее ребенка существует свой собственный мир, свои ритуалы. Они лучше знают друг друга, лучше понимают, и обязательно придут к согласию, если мама проявит свою интуицию и понимание, и не будет поддаваться на провокации со стороны. Хочет ребенок на улице бодрствовать, кричать, выражать эмоции – ничего предосудительного в этом нет, все люди, так или иначе, были такими. Спать можно дома на балконе или в своей кроватке, а на улице не обязательно гулять по 2-3 часа, если никак не получается – маме, подстраивающейся под своего ребенка, понимающей его, в жизни будет гораздо проще решить и другие проблемы вплоть до школы.

Не хочу гулять по улице! Возьми на ручки?

«Наступила зима, и начались проблемы: ходить по снегу дитю активно не нравицца, а в коляске гулять скучно ей... все время гуляния в коляске распевает песни, да такие душераздирающие (не плачет, не ноет, а мычит), что сердце кровью обливается это слушать...» (из форума)

С таким протестом сталкиваются мамы детей от года до двух лет. Первая зима! Первый снег. Все очень интересно! Кому-то да. А кто-то совсем не хочет передвигаться по снегу и без конца просится на руки, демонстративно садясь в снег. Причин этому несколько:

1. Психологическая. Она же и основная. Ребенок проверяет границы своего влияния. Или он неуверенно себя чувствует и ищет поддержки. Ему хочется, чтобы все решили за него, это нормальное поведение маленького ребенка. Многих мам пугает пассивно-плаксивое поведение малыша на улице: не хочет контактировать с другими детьми, не интересны горки-качели. Во-первых, с интересом общаться со сверстниками дети начинают только с 3-4 лет. Конечно, бывают исключения, но именно социальная потребность в общении наступает не раньше этого возраста. До трех лет ребенок имеет право воспринимать других детей как препятствие, объекты для наблюдений, а не как товарищей для игр. Во-вторых, ребенок может чувствовать себя на улице дискомфортно из-за желания спрятаться дома. Например, вы одевали его в нервозной атмосфере, может даже прикрикнули. Или в семье в принципе неблагоприятная обстановка (ссоры между родителями), усиливающая страхи. Или ребенок чувствует подавленное настроение мамы, которой не очень хочется гулять, и она пытается легкими тычками давить: ну же, ищи себе игры сам. В любом случае пассивное поведение на улице до 3-4 лет не является неутешительной характеристикой будущих качеств ребенка. Дети до этого возраста могут вести себя на улице как угодно: они привыкают, анализируют, приспосабливаются, растут и меняются.

Детей, которые зимой капризничают и не хотят гулять, не так уж мало. Проблемы носят характер преходящий, возрастной – перерастут. Не надо наделять маленького ребенка качествами школьника: малыш быстрее устает, у него быстрее заканчивается креативная энергия. Ему все еще проще сидеть, а не стоять (плюхается в снег). Если ребенок воспринимает прогулку как докучливое занятие, он не мог придумать и зловредно спланировать это сам. Маме нужно что-то исправить в своей «консерватории»: более чутко подстраиваться под биоритмы ребенка, изменить стиль общения, докупить игровой инвентарь, разобраться со своими личными проблемами, наконец. И не раздражаться по таким мелочам, как детские плаксивые валяния в снегу – ребенок вас любит и старается поглотить все ваше внимание, потому что он еще совсем маленький.

2. Неудобная одежда. Зимний комбинезон должен быть не толстым, чтобы не сковывать движения, а обувь подобрана по размеру. Для малыша неудобная одежда и обувь – это постоянное преодоление и бесполезная трата сил. Неудивительно, что он быстро устает и капризничает. К примеру, ноги в толстых носках, забитые в болтающиеся валенки (чрезвычайно распространенный случай), устают очень скоро: ребенок неправильно ходит, у него неправильно работают мышцы тела, неправильный упор, и так далее, все это сказывается на настроении. Для защиты лица от ветра и снега выбирайте комбинезон с меховой опушкой на капюшоне, но не слишком буйной, чтобы мех не лез в лицо. Для защиты рук «капризули» идеальны варежки-краги, подобранные по размеру: они не сползают, не промокают.

Вот какие советы дают мамы детей-«капризок»:

- Маленький человек должен воспринимать зиму естественно и с интересом. С детьми постарше проводите «сезонные» чтения: еще с осени начинайте читать книжки о зиме. Показывайте картинки. Поиграйте дома в ватный снежок, сделайте аппликации и поделки на тему. Приносите с улицы сосульки, кусочки льда – пусть ребенок привыкает к ритуалам и хочет их повторить. Главное – пробудить интерес.

- Тягостный процесс одевания закрепляет условный рефлекс: «не хочу гулять, потому что не хочу одеваться!» Обычно детей «забалтывают», комментируя все действия («Где левая рука? – вот левая рука! Где варежка на левую руку…») или перечисляя дальнейшие действия («мы поедем на лифте, мы спустимся по ступенькам, мы выйдем на улицу, мы увидим снежок»), или декламируя Чуковского. Пока возраст позволяет, превращайте одевание в спектакль. Можно позволить себе маленькое сумасшествие: познакомьтесь с шапкой, представьтесь варежкам, поговорите с ними за жизнь, обсудите ближайшие планы. Ни в коем случае не нервничайте, не торопитесь одеться быстро-быстро, ребенок однозначно воспримет это как давление. Лучше откройте окна, чтобы понизить градусы в комнате – и одевайтесь спокойно. Характер ребенка не портится «вдруг» - если вы уже поняли, что дите вам досталось своенравное, заранее купите ему удобную одежду, чтобы процесс одевания отнимал минимум времени. Нежелательно использовать для отвлечения внимания мультики – включите «детское радио» или аудиосказку, песенки.

- Найдите неподалеку от дома «тусовку» мам с детьми. Организуйте детей на постройку снежных домиков лопатками – главное начать, а потом дети сами. Активно используйте инвентарь: зимой актуальны лопаты (и даже грабли!) на длинных ручках и большие ведра, машинки-грузовики.

- Попробуйте гулять в сумерках, многим детям нравится сочетание темноты и огоньков.

- Используйте санки: и ребенка покатаете, и сами физкультурой позанимаетесь в беге по дорожкам. Детям от года подойдут санки типа коляски с ручкой.

- Возьмите с собой на прогулку краски и кисточки. Кисточки желательно побольше и пошире. Сделайте снеговика (самого примитивного, если снег не липкий) и раскрасьте его. Раскрашивать можно все что угодно: ветки деревьев, сугробы.

- Кормите птиц. Склейте кормушки из коробочек, повесьте на ветки – наблюдайте.

- Возьмите с собой игрушку, которую можно скатывать с горки: машинку, мяч.

- Приучите ребенка к простой игре «для согрева»: мама читает стихотворение, а ребенок выполняет движения, о которых она говорит:

Зайка беленький сидит - малыш садится на корточки. Он ушами шевелит - поднимает вверх руки и шевелит попеременно то правой, то левой ладошкой, изображая заячьи уши. Зайке холодно стоять - прижимает согнутые в локтях руки - получаются лапки зайца. Зайка хочет погулять - ребенок переступает с ноги на ногу, приседает. Зайке холодно сидеть, Надо лапочки погреть - встает, потирает руки и топает ногами. Зайка мишку увидал - мама изображает медведя, рычит. Зайка - прыг, и ускакал - малыш старается ускакать от медведя.

Или:

Левой, правой! Левой, правой! На парад идет отряд – ребенок марширует на месте. На парад идет отряд, барабанщик очень рад. Барабанит, барабанит полтора часа подряд – ребенок «барабанит» руками в воздухе. Левой, правой! Левой, правой! Барабан уже дырявый! – ребенок марширует, под конец разводим руками и изображаем удивление.

- Самое главное – это личное спокойствие. Будьте невозмутимыми, и ребенок научится чаще отвлекаться от вас на окружающий мир, как более яркий и эмоциональный раздражитель.

Оставляйте под статьей свои рецепты зимних прогулок с детьми-«нехочухами»!