Любовь к чтению у детей: насильно мил не будешь

Нужно ли в эпоху гаджетов и интернета прививать ребёнку любовь к чтению? И если да, то как?

Родители отправляют ребенка в жизненный путь и заранее собирают ему багаж в дорогу. Стараются положить даров побольше, вдруг пригодится. Тут и интеллект, и способность постоять за себя, и здоровье и т.д. Многие пытаются вырастить для будущего и «любовь к чтению». Но получается не у всех.

Разбираемся, почему так, и нужны ли тут усилия вообще?

Чтение – трата времени?

Есть немало людей, которые считают чтение книг пустой тратой времени и приравнивает это занятие к скроллингу в соцсетях. Однако статистические данные говорят, что обеспеченные люди читают чаще, образованные читают больше других. Это не означает, что если ребенок будет любить читать, то он автоматически попадет в этот разряд. Нет, но шансы повышаются. И вот почему:

– чтение увеличивает словарный запас (тут никто не спорит);

– учит четко и доступно выражать свои мысли (правильные речевые шаблоны из книг при многократном повторении запоминаются);

– повышает грамотность письма (работает зрительная память, но не у всех);

– расширяет кругозор (помогает стать интересным собеседником);

– активирует воображение (со временем мозг учится рисовать картинку того, что читаете);

– развивает эмпатию (учит считывать эмоции других людей и понимать их поступки);

– может снизить стресс (мозг переключается на ситуацию из книги, и на душе становится легче).

Итак, чтение не сделает вашего ребенка умнее или успешнее в будущем, но точно прокачает несколько полезных скиллов. И даст преимущества перед теми, кто мало читал.

У безразличных к чтению родителей может вырасти книгоман

Пример родителей, конечно, важен. Ребенок копирует их поведение и при минимуме каких-то спецдействий часто начинает читать книгу за книгой.

Но что делать, если вы не любитель книжек, но хотите приобщить дитятко к чтению. Возможно ли это? Жизнь показывает, что да. У безразличных к чтению родителей может вырасти настоящий книгоман. У книголюбов – полностью равнодушный к литературе отпрыск.

Почему одним, вопреки полному равнодушию, удалось взрастить желание читать? А у других, несмотря на массу усилий, не получилось? Разгадка проста.

В первом случае ребенка никто не принуждал к чтению, он читал для удовольствия и интереса. Кто-то в нужный момент ему подсказал или принес интересную для него книжку. И пошло-поехало, увлеченный ребенок сам стал искать, где и каким образом ему что-нибудь прочесть.

Во втором случае чадо передавили установкой «читать – это правильно и нужно», и книги стали для него ассоциироваться с чем-то насильственным и тяжелым.

Чтение книжек по возрастам

Можно управлять интересом детей к книгам. Главное делать это ненавязчиво, постепенно и играючи.

1-3 года – читаем ребенку сами

Некоторые начинают читать ребенку, начиная с его младенческого возраста. И бебик хорошо на это реагирует. Попробуйте! Чуть позднее малышонок будет готов рассматривать яркие и большие картинки. Пусть у него всегда под рукой будут мягкие, картонные или тканевые книжки-малышки.

Создайте ритуал чтения книг перед сном. Даже если вы не любитель чтения, можно настроить себя на 10-15-минутное прочтение одной маленькой книжечки. Это не только успокаивает и придает особую теплоту в общении, но и откладывается в подсознании ребенка, что чтение – это норма, это хорошо.

Если не знаете, какие книги купить крохе, то в интернете много подборок по возрастам (как старой доброй проверенной классики, так и новинок). Например, у нас на сайте есть список книг для чтения годовалым детям.

4-6 лет – читаем сами и вместе с ребенком

Продолжаем читать ребенку. Истории могут быть уже подлиннее, с продолжением. Если дитятко уже начинает читать сам, то готовим книги с минимумом текста и максимумом хороших иллюстраций. Можно начать с детских комиксов и графических романов. Сейчас масса красочных и интересных современных детских книг.

Можно подобрать произведения с героем с похожими ситуациями из жизни малыша или исходя из его интересов (машинки, кошки, пони, принцессы и др.). Еще детям нравится читать про них самих, то есть про таких же детей.

Можно погуглить и найти литературу на любой вкус и возраст, ознакомиться с тем, как выглядят странички, почитать отзывы других мамочек. А потом купить в интернет-магазине, это часто намного дешевле, чем в оффлайн-книжном.

7-10 лет – продолжаем читать вместе

Ребенок начинает читать сам, но по возможности не стоит прекращать читать вместе с ним. Страничку – вы, страничку – он, и вот осилили и обсудили большое произведение вместе. Побыли вдвоем, укрепили вашу связь и создали положительные ассоциации с чтением. И лет с 8 как можно чаще проявлять хитрость: обрывать чтение на самом интригующем и драматическом моменте и уходить по срочным делам. Большинство детей интересную книжицу бросаются дочитывать сами.

Дальше ваша задача – осторожно и настойчиво подсовывать ребёнку увлекательную литературу. Она должна ненавязчиво появляться в вашем доме. Из библиотеки, магазина, шкафа и т.д. Не всем везет со школьной программой и учителем, который предлагает для самостоятельного чтения интересные для детей вещи. А суперских книг невероятно много сейчас!

Поэтому просматриваем списки по возрастам и интересам в интернете, выбираем в книжном магазине по тематике, спрашиваем у библиотекаря и т.п.

Кто ищет, тот всегда найдет!

Если ребенок не любит, когда вы читаете ему вслух

Возможно, вы читаете монотонно. Постарайтесь читать более выразительно, по ролям. Показывайте эмоции героев, меняйте голос и интонацию. Старайтесь увлечь ребенка. Затем поинтересуйтесь, нравится ли ему то, что он слышит? Ребенку важно, что с ним считаются.

Книга подобрана неверно – не по возрасту или неинтересная для конкретного малыша.

Чадо много времени проводит у телевизора или за гаджетами. В итоге нервная система перегружена, а мозг привык к восприятию только легкой информации.

У детеныша перегруз делами и эмоциями: школа, кружки, развивающие центры и т.д. Вечером уже не до книг.

У ребенка пока не очень развит эмоциональный интеллект. Поэтому ему сложно понять чувства героев и смысл книги. А значит, на данный момент нужны произведения попроще. Хорошего читателя нужно растить постепенно.

От родителей зависит многое, но не все. Чтобы привить склонность к чтению, важно не пережать ребенка своим стремлением. Еще никому не удалось привить любовь к литературе насилием и нравоучениями. В то же время минимальные шаги (интересные книжки в доступе, чтение перед сном, обсуждение прочитанного) в этом направлении очень желательны.