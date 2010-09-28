Зарядка для мозга, или нейробика, поможет ребенку сосредоточиться на уроках и лучше усвоить новый материал. А взрослым она полезна тем, что поддерживает мозг в тонусе и представляет собой отличную профилактику старческого слабоумия.

Не секрет, что с возрастом умственные способности снижаются - нервные клетки головного мозга как бы изнашиваются, становятся менее чувствительными, между ними ухудшается связь.

Однако, подобное качественное ухудшение умственной деятельности связано не только с возрастными особенностями. Рутинное существование, изо дня в день повторяющаяся работа, автоматические действия также сказываются на состоянии мозга: сосредоточиться на чем-то новом становится труднее, память ослабевает, концентрация внимания падает, что-то и вовсе остается непонятным.

Мозг необходимо поддерживать в «рабочем состоянии», не давать ему «уснуть». Причем, всем – и взрослым, и школьникам, у которых школьная жизнь тоже быстро входит в привычную колею с повторяющимися ритуалами. Нейробика, или зарядка для мозга помогает «разбудить» заторможенные нервные клетки головного мозга, стимулирует память, прекрасно сказывается на умственной работе. Этот термин для умственной гимнастики был введен американскими специалистами Лоуренсом Катцем и Мэннингом Рубином. Что особенно приятно: зарядка очень проста в выполнении – делать ее можно практически в любое время в любом месте.

Итак, что поможет «зарядить мозги»?

Новая среда. Время от времени очень полезно оказываться в незнакомой обстановке. Поэтому посетите место, где вы еще никогда не были или которое посещаете очень редко - большой парк или магазин. Придумайте, что вам хотелось бы найти. И отправляйтесь на поиски! Также хорошо менять привычные маршруты – например, ходить на работу другой дорогой.

Новые запахи. Утром, сразу после пробуждения специалисты советуют вдыхать разнообразные ароматы, например, эфирные масла - это помогает «разбудить» мозг.

Мнимая слепота. Упражнение на внимание и концентрацию – попробуйте сориентироваться в комнате с закрытыми глазами (как вариант: примите душ). В отсутствие зрения резко активизируются другие органы чувств.

Правая-левая. Выполняйте иногда что-нибудь не рабочей рукой: если вы правша, то левой; если левша - правой.

Незнакомая работа. Почаще беритесь за работу, которую еще не приходилось выполнять - мозг быстро активизируется, когда вы не совсем точно знаете, что делать.

Ответы на вопросы. На один и тот же вопрос можно ответить по-разному. Вот и отвечайте, избегайте привычных стандартных фраз – хотя бы мысленно.

Наощупь. Очень хорошее упражнение – наощупь, пальцами различать предметы. Например, монеты. Например, в скучной очереди.

Журналы. Периодически покупайте прессу, не относящуюся к кругу ваших интересов – например, об экономике или о рыбалке. Необязательно глубоко изучать предмет, достаточно время от времени менять тему того, что читаете.

Немой телевизор. Отключите у телевизора звук и попробуйте озвучить изображение, следят за губами героев на экране. Это, кстати, не только полезно для мозга, но еще и очень весело, особенно в компании.

Новый темп. Время от времени меняйте темп привычного действия. Если что-то обычно делаете не спеша – ускорьте работу в 2 раза. Если, наоборот, вы торопыга, заставьте себя все делать медленно. Это требует большой концентрации.

Правое ухо. Когда вам что-то рассказывают, поворачивайтесь к собеседнику правым ухом - полученные с правой стороны специфические детали буквально приклеиваются к мозгу. Правое ухо отвечает за восприятие неэмоциональной информации, которую оно отсылает к левому полушарию, отвечающему за логическуое мышление.

Барабанная дробь. Чтобы быстро принять правильное решение, полезно барабанить по столу пальцами правой руки - примерно 45 секунд. Правостороннее движение – пальцы или ноги – не дает скоропалительным решениям активизировать левое полушарие, любящее риск.

Подготовка. Перед принятием ответственного решения специалисты рекомендуют посидеть спокойно в течение одной минуты, глубоко дыша через нос. Так вы сможете улучшить активность своего мозга на 15 процентов.

Источник: http://www.medikforum.ru/