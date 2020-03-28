Не скучаем дома! Идеи длительных занятий и проектов (много полезных ссылок!)

Как провести каникулы с пользой и без ссор? Мы уже рассказывали об идеях простых развлечений для ребят, теперь займемся долгосрочными проектами и занятиями. Может быть, пришло время освоить гитару, начать учить японский, рисовать на графическом планшете и выращивать суккуленты.

1. Получаем новые знания

Каникулы - отличная возможность освоить новое, залезть поглубже в физику или историю искусств, для этого есть масса возможностей.

Многие учебные ресурсы открыли бесплатный доступ к курсам на время карантина!

Образовательный центр “Сириус”: открыл доступ к дистанционным программам по геометрии, комбинаторике, физике, информатике и лингвистике. Регистрируйтесь до 15 мая и учитесь.

Платфора Фоксфорд - открыла доступ ко всем базовым курсам школьной программы. Углубленные и олимпиадные курсы по-прежнему платные.

Учебный портал наработки навыков Skills4u - предлагает бесплатный доступ на месяц, чтобы найти пробелы и быстро подтянуть знания.

Онлайн-курсы от Microsoft по программированию и созданию мобильных приложений - бесплатны, подойдут для учеников средней и старшей школы.

GeekBrains - образовательный портал для обучения программированию, подойдет ученикам средней и старшей школы.

Задания “Реши-пиши” - интересные квесты и задания для младшей школы по чтению и письму, пространственному мышлению, логике и алгоритмам.

Курсы портала “Постнаука” - всегда доступны и бесплатны, хороши для любопытных школьников средней и старшей школы.

Курсы образовательной площадки “Магистерия” - тоже больше подойдут старшеклассникам, часть из них бесплатна.

Лекторий “Прямая речь. Детям” - платные лекции и курсы для мотивированных детей от харизматичных ученых, литераторов и преподавателей.

Лекции по физике Павла Андреевича Виктора (Виктор - это фамилия), преподавателя одесского лицея - бесплатно доступны на YouTube, охватывают всю школьную программу.

Лекции по истории и обществознанию преподавателя из Екатеринбурга Алексея Гончарова - охватывают все важные темы школьной программы.

Есть еще масса YouTube-каналов, курсов и программ. Остается выбрать курс, учиться и строить планы на будущее. Например, найдите олимпиады, в которых ребенок сможет участвовать в новом учебном году, постройте план занятий и курсов, которые помогут стать круче в выбранной сфере.

2. Занимаемся творчеством и искусствами

Если у вас творческий ребенок, наверняка у него есть проекты, на которые раньше не хватало времени. Научиться играть на гитаре или укулеле, освоить графический планшет или Фотошоп - уж теперь-то время найдется.

3. Изучаем иностранные языки

Может быть, ребенок давно собирался начать учить японский, чтобы смотреть аниме в оригинале. Или хотел продвинуть разговорный английский, познакомиться с французским или испанским. Вот доступные онлайн-инструменты.

Лингвалео - один из самых популярных ресурсов для изучения английского. Есть и приложения для смартфонов.

Дуолинго - ресурс для изучения языков: английского, испанского, французского, немецкого.

Лингуст - сайт для изучения языков от популярных до редких, включая японский, арабский, чешский, иврит… Уроки для начинающих и советы для продолжающих.

SkyEng - одна из лучших платформ для изучения английского открыла бесплатный доступ к упражнениям, тестам и видео до 24 апреля.

4. Делаем исследовательский проект

Длинные каникулы можно потратить на исследовательский проект (читайте подборку идей здесь: 10 идей для исследовательских проектов в начальной школе), чтобы потом защитить его в школе или развить с помощью преподавателя и участвовать в конкурсах проектов, претендовать на поездку в Сириус и звание крутого начинающего исследователя.

Вот несколько проектов, которые можно сделать дома на карантине.

Молоко и молочные продукты: их свойства, процесс сквашивания, створаживания, производство творога и сыра.

Влияние минеральной и водопроводной воды на рост цветка, сравнение.

Полезные вещества в традиционных домашних блюдах: изучить состав привычных блюд, которые готовит мама (витамины, минералы, аминокислоты, калораж), выявить полезные и вредные, составить сбалансированную диету.

Все ли йогурты одинаково полезны: сравнить несколько привычных йогуртов по составу, весу, цене. Оставить йогурты в открытых баночках вне холодильника и следить за их “поведением”.

Генеалогическое дерево: расспросить родителей, дедушек и бабушек о своих предках, найти фотографии, составить семейное дерево, узнать о правилах составления генеалогии.

Традиции моего народа: к какой нации бы ни принадлежал ребенок - “титульной” или нет - изучать традиции всегда интересно и полезно.

5. Занимаемся спортом дома

Спорт, гимнастика, йога дают мышцам работу и разгоняют кровь, а домашние занятия спортом - отличная привычка, которая держит нас в тонусе и поднимает настроение. Даже если спорт не войдет у ребенка в привычку, у него будет отличный опыт и задел на будущее.

Вот несколько приложений для домашних занятий.

7-минутная тренировка: простые упражнения для ежедневного поддержания бодрости. Для iOS и Android.

План занятий на 30 дней: если ребенок хочет развить выносливость, научиться как следует отжиматься или держать планку, с помощью приложения он составит план и постепенно придет к цели. Для iOS и Android.

Йога-студия для Андроид: занятия йогой от 10 до 60 минут, простые и сложные.

5-минутки йоги для Айфон: 350 занятий по 5 минут. Возможно, некоторым детям проще сделать 2-3 коротких подхода за день.

Teemo для iOS: помогает заниматься спортом в виде веселой игры. Например, чтобы выполнить задание “Покорить Эверест”, вы просто поднимаетесь по лестнице.

6. Снимаем мультфильм или учимся монтировать видео

Самое время снять и смонтировать мультфильм из пластилина или Лего - это популярное развлечение у детей. К тому же многим подросткам удается зарабатывать на этом или хотя бы получать уважение от других ребят в тематической сетевой тусовке.

А может быть, ребенок давно хотел сделать фоторолик, смонтировать видеозаписи о своих приключениях или крутых трюках, вставить туда подписи и картинки для красоты. В сети много программ и онлайн-сервисов для обработки видео, а еще - много уроков и мастер-классов на эту тему.

7. Начинаем вести крутой блог или пишем книгу

Если ребенок хочет стать блогером или видео-блогером, пусть задумается о темах, на которые будет писать или делать репортажи. Затем выберет площадку для публикаций и регулярно готовит материал. Может быть, именно сейчас сын или дочка напишут свои первые статьи и начнут собирать аудиторию. Или “наиграются” в блоггинг и переключатся на другие мечты и планы.

А если ваш ребенок фантазер - возможно, пора записать свои выдумки, оформить их в текстовые истории и … попросту издать!

Издательство “Ридеро”: здесь можно самому бесплатно сверстать и издать электронную книгу, а за невеликие деньги - заказать бумажный тираж. Многие дети уже стали авторами на “Ридеро” и выставили свои произведения в книжных интернет-магазинах.

Советы от МЕЛ.fm для начинающих блогеров и их родителей.

Советы по блоггингу в Инстаграм.

Советы о том, как начать вести канал на YouTube.

8. Занимаемся домашними растениями

Ребенок давно хотел завести грядочку с модными суккулентами? Или поэкспериментировать с проращиванием лука и чеснока? Забота о растениях умиротворяет, заряжает энергией, учит терпению и дает много новых знаний. Помогите ребенку начать, поддержите парой советов, найдите блог или канал о домашних растениях, и после этого дети сами справятся даже с пересадкой кактуса.

Сейчас весна - заведите мини-огород! На балконе или подоконнике можно выращивать, огурцы, редис, перец, петрушку, укроп, базилик и даже клубнику. Пусть ребенок читает об органической еде и экспериментирует с гидропоникой или автоматическим поливом.

Пересадите цветы, добавьте в горшки новый грунт и начните вносить удобрения. Растения воспрянут, кто умеет - начнет цвести и радовать вас.

Отнеситесь к комнатным растениям как к дизайнерским объектам в детской комнате: выберите пару-тройку новичков в дом, дайте им имена, соорудите флорариум, подберите горшки, узнайте все об уходе за вашими зелеными друзьями.

9. Системно наводим порядок в комнате

У детей стало слишком много свободного времени. Не пора ли разобрать завалы в детской, отсортировать нужные вещи, очень нужный хлам и ненужный мусор? Перебрать и выстроить по каталогу библиотеку, разобрать одежду. Если не удается “продать” ребенку идею порядка и упрощенной логистики по комнате, начните вкрадчиво предлагать новые красивые ящички и коробочки для хранения, новые картинки или постеры на стену, новую одежду к лету, если окажется, что из старой он вырос.

У ребенка есть шанс обновить интерьер комнаты, может быть, даже провести легкий ремонт, избавиться от накопившегося хлама и почувствовать себя хозяином территории. А хозяин более склонен поддерживать порядок в вещах.

10. Учимся готовить

Когда семья сидит на карантине, нагрузка на холодильник растет. И не только на холодильник: маме приходится больше готовить, и это не так уж честно. Договоритесь с ребенком и привлекайте его к приготовлению еды - именно на регулярной основе, чтобы опыт был настоящим и въедливым. Тогда вы и в будущем сможете рассчитывать на детей в кухонных делах.

Если ребенок - фанат поттерианы, готовьте блюда из мира Гарри Поттера. Рецепты можно найти в интернете или купить “волшебную” поваренную книгу.

Готовьте здоровые блюда, которые помогают добиться важной для ребенка цели: похудеть, набрать мышечную массу, сделать кожу более чистой.

Готовьте разные блюда с одним и тем же любимым продуктом ребенка - например, картошкой. Сегодня картошка-фри, завтра картофельные драники, потом мясное рагу с картошкой, запеченая картоха и просто пюрешка с котлеткой. Очень здорово тестировать разные вкусы продукта и сочетания с другой едой.

Добавьте на кухню экзотики: готовьте традиционные блюда со всего мира, найдите старые рецепты, которым 500-1000 и больше лет.

Вспомните любимые семейные рецепты и секреты, передайте их ребенку вместе с семейными историями: как готовила баклажаны прабабушка по папиной линии, какой хворост пекла бабушка по маминой линии.

Желаем вам спокойно пережить карантин, вспомнить обо всем важном и ценном, отбросить пару-тройку вредных привычек и научиться полезным и радостным вещам вместе с детьми. Будьте здоровы и счастливы!