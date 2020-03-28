Не скучаем дома! Идеи длительных занятий и проектов (много полезных ссылок!)
Как провести каникулы с пользой и без ссор? Мы уже рассказывали об идеях простых развлечений для ребят, теперь займемся долгосрочными проектами и занятиями. Может быть, пришло время освоить гитару, начать учить японский, рисовать на графическом планшете и выращивать суккуленты.
1. Получаем новые знания
Каникулы - отличная возможность освоить новое, залезть поглубже в физику или историю искусств, для этого есть масса возможностей.
Учеба с восторгом: полезные компьютерные игры и приложения
Многие учебные ресурсы открыли бесплатный доступ к курсам на время карантина!
- Образовательный центр “Сириус”: открыл доступ к дистанционным программам по геометрии, комбинаторике, физике, информатике и лингвистике. Регистрируйтесь до 15 мая и учитесь.
- Платфора Фоксфорд - открыла доступ ко всем базовым курсам школьной программы. Углубленные и олимпиадные курсы по-прежнему платные.
- Учебный портал наработки навыков Skills4u - предлагает бесплатный доступ на месяц, чтобы найти пробелы и быстро подтянуть знания.
- Онлайн-курсы от Microsoft по программированию и созданию мобильных приложений - бесплатны, подойдут для учеников средней и старшей школы.
- GeekBrains - образовательный портал для обучения программированию, подойдет ученикам средней и старшей школы.
- Задания “Реши-пиши” - интересные квесты и задания для младшей школы по чтению и письму, пространственному мышлению, логике и алгоритмам.
- Курсы портала “Постнаука” - всегда доступны и бесплатны, хороши для любопытных школьников средней и старшей школы.
- Курсы образовательной площадки “Магистерия” - тоже больше подойдут старшеклассникам, часть из них бесплатна.
- Лекторий “Прямая речь. Детям” - платные лекции и курсы для мотивированных детей от харизматичных ученых, литераторов и преподавателей.
- Лекции по физике Павла Андреевича Виктора (Виктор - это фамилия), преподавателя одесского лицея - бесплатно доступны на YouTube, охватывают всю школьную программу.
- Лекции по истории и обществознанию преподавателя из Екатеринбурга Алексея Гончарова - охватывают все важные темы школьной программы.
Есть еще масса YouTube-каналов, курсов и программ. Остается выбрать курс, учиться и строить планы на будущее. Например, найдите олимпиады, в которых ребенок сможет участвовать в новом учебном году, постройте план занятий и курсов, которые помогут стать круче в выбранной сфере.
2. Занимаемся творчеством и искусствами
Если у вас творческий ребенок, наверняка у него есть проекты, на которые раньше не хватало времени. Научиться играть на гитаре или укулеле, освоить графический планшет или Фотошоп - уж теперь-то время найдется.
- Бесплатный курс по рисованию для школьников - в течение месяца ребята будут учиться рисовать и обмениваться опытом.
- Большая подборка видео-уроков по рисованию разными материалами и в разных техниках.
- Курс по рисованию комиксов от известного художника комиксов Валентина Поткина - за деньги, но недорого.
- Видеоуроки по рисованию на графическом планшете и в Фотошопе.
- Чтобы научиться играть на гитаре: самоучитель, уроки на YouTube и бесплатное приложение.
- Для обучения фотографированию и обработке фотографий: сайт с уроками, уроки на YouTube, мастер-классы на YouTube от профессиональных фотографов.
- Для работы над собственным стилем: бесплатный онлайн-курс, YouTube-канал для девочек “Мода из комода”.
3. Изучаем иностранные языки
Может быть, ребенок давно собирался начать учить японский, чтобы смотреть аниме в оригинале. Или хотел продвинуть разговорный английский, познакомиться с французским или испанским. Вот доступные онлайн-инструменты.
- Лингвалео - один из самых популярных ресурсов для изучения английского. Есть и приложения для смартфонов.
- Дуолинго - ресурс для изучения языков: английского, испанского, французского, немецкого.
- Лингуст - сайт для изучения языков от популярных до редких, включая японский, арабский, чешский, иврит… Уроки для начинающих и советы для продолжающих.
- SkyEng - одна из лучших платформ для изучения английского открыла бесплатный доступ к упражнениям, тестам и видео до 24 апреля.
4. Делаем исследовательский проект
Длинные каникулы можно потратить на исследовательский проект (читайте подборку идей здесь: 10 идей для исследовательских проектов в начальной школе), чтобы потом защитить его в школе или развить с помощью преподавателя и участвовать в конкурсах проектов, претендовать на поездку в Сириус и звание крутого начинающего исследователя.
Вот несколько проектов, которые можно сделать дома на карантине.
- Молоко и молочные продукты: их свойства, процесс сквашивания, створаживания, производство творога и сыра.
- Влияние минеральной и водопроводной воды на рост цветка, сравнение.
- Полезные вещества в традиционных домашних блюдах: изучить состав привычных блюд, которые готовит мама (витамины, минералы, аминокислоты, калораж), выявить полезные и вредные, составить сбалансированную диету.
- Все ли йогурты одинаково полезны: сравнить несколько привычных йогуртов по составу, весу, цене. Оставить йогурты в открытых баночках вне холодильника и следить за их “поведением”.
- Генеалогическое дерево: расспросить родителей, дедушек и бабушек о своих предках, найти фотографии, составить семейное дерево, узнать о правилах составления генеалогии.
- Традиции моего народа: к какой нации бы ни принадлежал ребенок - “титульной” или нет - изучать традиции всегда интересно и полезно.
5. Занимаемся спортом дома
Спорт, гимнастика, йога дают мышцам работу и разгоняют кровь, а домашние занятия спортом - отличная привычка, которая держит нас в тонусе и поднимает настроение. Даже если спорт не войдет у ребенка в привычку, у него будет отличный опыт и задел на будущее.
Вот несколько приложений для домашних занятий.
- 7-минутная тренировка: простые упражнения для ежедневного поддержания бодрости. Для iOS и Android.
- План занятий на 30 дней: если ребенок хочет развить выносливость, научиться как следует отжиматься или держать планку, с помощью приложения он составит план и постепенно придет к цели. Для iOS и Android.
- Йога-студия для Андроид: занятия йогой от 10 до 60 минут, простые и сложные.
- 5-минутки йоги для Айфон: 350 занятий по 5 минут. Возможно, некоторым детям проще сделать 2-3 коротких подхода за день.
- Teemo для iOS: помогает заниматься спортом в виде веселой игры. Например, чтобы выполнить задание “Покорить Эверест”, вы просто поднимаетесь по лестнице.
6. Снимаем мультфильм или учимся монтировать видео
Самое время снять и смонтировать мультфильм из пластилина или Лего - это популярное развлечение у детей. К тому же многим подросткам удается зарабатывать на этом или хотя бы получать уважение от других ребят в тематической сетевой тусовке.
А может быть, ребенок давно хотел сделать фоторолик, смонтировать видеозаписи о своих приключениях или крутых трюках, вставить туда подписи и картинки для красоты. В сети много программ и онлайн-сервисов для обработки видео, а еще - много уроков и мастер-классов на эту тему.
- Обзор видеоредакторов для монтажа роликов и мультфильмов.
- Уроки на YouTube по съемкам Лего-мультиков.
- Уроки на YouTube по пластилиновой мультипликации.
- Уроки на YouTube по монтажу видео.
7. Начинаем вести крутой блог или пишем книгу
Если ребенок хочет стать блогером или видео-блогером, пусть задумается о темах, на которые будет писать или делать репортажи. Затем выберет площадку для публикаций и регулярно готовит материал. Может быть, именно сейчас сын или дочка напишут свои первые статьи и начнут собирать аудиторию. Или “наиграются” в блоггинг и переключатся на другие мечты и планы.
А если ваш ребенок фантазер - возможно, пора записать свои выдумки, оформить их в текстовые истории и … попросту издать!
- Издательство “Ридеро”: здесь можно самому бесплатно сверстать и издать электронную книгу, а за невеликие деньги - заказать бумажный тираж. Многие дети уже стали авторами на “Ридеро” и выставили свои произведения в книжных интернет-магазинах.
- Советы от МЕЛ.fm для начинающих блогеров и их родителей.
- Советы по блоггингу в Инстаграм.
- Советы о том, как начать вести канал на YouTube.
8. Занимаемся домашними растениями
Ребенок давно хотел завести грядочку с модными суккулентами? Или поэкспериментировать с проращиванием лука и чеснока? Забота о растениях умиротворяет, заряжает энергией, учит терпению и дает много новых знаний. Помогите ребенку начать, поддержите парой советов, найдите блог или канал о домашних растениях, и после этого дети сами справятся даже с пересадкой кактуса.
- Сейчас весна - заведите мини-огород! На балконе или подоконнике можно выращивать, огурцы, редис, перец, петрушку, укроп, базилик и даже клубнику. Пусть ребенок читает об органической еде и экспериментирует с гидропоникой или автоматическим поливом.
- Пересадите цветы, добавьте в горшки новый грунт и начните вносить удобрения. Растения воспрянут, кто умеет - начнет цвести и радовать вас.
- Отнеситесь к комнатным растениям как к дизайнерским объектам в детской комнате: выберите пару-тройку новичков в дом, дайте им имена, соорудите флорариум, подберите горшки, узнайте все об уходе за вашими зелеными друзьями.
9. Системно наводим порядок в комнате
У детей стало слишком много свободного времени. Не пора ли разобрать завалы в детской, отсортировать нужные вещи, очень нужный хлам и ненужный мусор? Перебрать и выстроить по каталогу библиотеку, разобрать одежду. Если не удается “продать” ребенку идею порядка и упрощенной логистики по комнате, начните вкрадчиво предлагать новые красивые ящички и коробочки для хранения, новые картинки или постеры на стену, новую одежду к лету, если окажется, что из старой он вырос.
- Продумайте систему хранения для детских вещей.
- Наведите порядок на письменном столе школьника и рядом с ним.
- Сделайте новые украшения детской и уютный уголок.
У ребенка есть шанс обновить интерьер комнаты, может быть, даже провести легкий ремонт, избавиться от накопившегося хлама и почувствовать себя хозяином территории. А хозяин более склонен поддерживать порядок в вещах.
10. Учимся готовить
Когда семья сидит на карантине, нагрузка на холодильник растет. И не только на холодильник: маме приходится больше готовить, и это не так уж честно. Договоритесь с ребенком и привлекайте его к приготовлению еды - именно на регулярной основе, чтобы опыт был настоящим и въедливым. Тогда вы и в будущем сможете рассчитывать на детей в кухонных делах.
- Если ребенок - фанат поттерианы, готовьте блюда из мира Гарри Поттера. Рецепты можно найти в интернете или купить “волшебную” поваренную книгу.
- Готовьте здоровые блюда, которые помогают добиться важной для ребенка цели: похудеть, набрать мышечную массу, сделать кожу более чистой.
- Готовьте разные блюда с одним и тем же любимым продуктом ребенка - например, картошкой. Сегодня картошка-фри, завтра картофельные драники, потом мясное рагу с картошкой, запеченая картоха и просто пюрешка с котлеткой. Очень здорово тестировать разные вкусы продукта и сочетания с другой едой.
- Добавьте на кухню экзотики: готовьте традиционные блюда со всего мира, найдите старые рецепты, которым 500-1000 и больше лет.
- Вспомните любимые семейные рецепты и секреты, передайте их ребенку вместе с семейными историями: как готовила баклажаны прабабушка по папиной линии, какой хворост пекла бабушка по маминой линии.
Желаем вам спокойно пережить карантин, вспомнить обо всем важном и ценном, отбросить пару-тройку вредных привычек и научиться полезным и радостным вещам вместе с детьми. Будьте здоровы и счастливы!