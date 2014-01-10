Волшебные подсвечники своими руками

Когда придут на праздник гости

И будет встреча горяча,

Пусть за столом уют подарит

Тобой зажженная свеча.

Пусть вечер будет полон тайны

И нежностью сердца полны,

А наш подарок пусть сияет

Частичкой солнца и луны!

Согреваемся длинными семейными вечерами, делаем волшебные и ооочень красивые подсвечники своими руками вместе с детьми! Для детей от 6 - 100 лет

Итак, нам потребуется:

1. Стеклянные низкие стаканы (под виски) не граненые.

2. Витражная краска на водной основе

3. Контуры

4. Скатерть, салфетки, фен.

5. Карандаш простой, бумага, ножницы.

Устройтесь поудобнее, времени потребуется много. Возьмите ваши стаканчики, скрутите бумагу и вставьте внутрь. Отрежьте лишнее. Теперь нужно решить, что вы будете изображать. Мы решили делать домики.

Старайтесь, чтобы на вашем рисунке не было обилия мелких деталей, а также очень больших свободных поверхностей. У нас получилось так:

Теперь мы берем наши контуры витражные и начинаем обводить наш рисунок. Линии ведем достаточно толстые, стараемся не допускать разрывов. Линии должны замыкаться, иначе вся краска вытечет в эти «окошки».

Рука ребенка быстро устает выдавливать контур, помогайте и давайте ему отдохнуть!

Когда обвели одну сторону стаканчика, можно посушить его феном, чтоб контур сох быстрее. Ведь детям не терпится заполнить хотя бы одно окошечко в домике.

Когда контур подсох, проверьте наличие слишком тонких линий и разрывов, поправьте линии в этих местах. Теперь можно брать в руки краску. Тут все очень просто: слегка надавливаем на тюбик, красочка бежит, мы ей аккуратно заполняем внутри по границам.

Внимание! Так как стакан имеет цилиндрическую форму, внимательно смотрите за растеканием краски, ведь она может скатываться вниз сразу с двух сторон. Старайтесь заполнять небольшие поверхности за один раз. Давайте просохнуть краске с помощью фена. Если краски слишком много - можно окунуть кисточку в самую глубокую лужицу краски и убрать лишнее.

Дело это не быстрое – придется трудиться в несколько этапов, зато конечный результат вас очень порадует! Нам потребовалось дня три, чтобы заполнить всю поверхность. То есть между домашними заданиями, мультиками и прогулками, покрывалась какая-то часть будущих подсвечников. Вот что у итоге у нас вышло!

Несколько дополнений.

* Я брала витражную краску на водной основе и на органической. На водной основе отлично подходит для детей, она не пахнет, достаточно быстро сохнет, дает красивый яркий тон. На органической основе краска пахнет резко, думаю детям вообще вредно такой долго работать. Но у нее оттенки богаче. И ложится она ровнее.

* Краской можно покрывать рисунок на два раза, если вам кажется, что получилось слишком бледно. Просто ждете, пока просохнет один слой, и покрываете сверху вторым.

* Такие стаканчики не предназначены для питья. Мыть нужно аккуратно, не тереть, не ставить в посудомоечную машину. Слегка сполоснуть, если необходимо.

* Используем стаканчики как подсвечники.

Удачи вам в создании этого маленького чуда!